Новые виды торговли перейдут на кассы и ОФД

Правительство РФ планирует в 2022 году сократить перечень видов деятельности, для которых не требуется касса.

Уходящий 2021 год был богат на новшества в области применения ККТ: продавцы маркированных товаров обновили фискальные накопители, переходили на формат документов 1.2 (ФФД 1.2.); ИП на спецрежимах получили обязанность указывать в чеках номенклатуру продукции; закончился мораторий на выездные проверки ФНС по соблюдению правил использования касс и т. д. Все изменения, в целом, были направлены на усиление контроля за соблюдением кассовой дисциплины в рознице.

Недавно Кабмин РФ решил дополнить этот перечень еще одним новым правилом и 7 декабря внес очередной законопроект на рассмотрение Государственной Думы.

О чем будет новый закон

Законопроект № 33099-8 предлагает изменить статьи 2 и 4-2 закона о ККТ, а также закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ. Как говорится в пояснительной записке, одним из главных способов легализации товаров «серого» импорта является их продажа на рынках и торговых центрах, где не используется ККТ. При этом у управляющих компаний-арендодателей практически отсутствуют реальные механизмы воздействия на недобросовестных предпринимателей.

Поэтому (в т. ч. во исполнение указания Президента РФ от 4 ноября 2020 № Пр-1799) государством предпринимаются меры для расширения области применения ККТ на рынках и усиления контроля за соблюдением кассовой дисциплины.

Напомним, что сегодня предприниматели и организации могут не использовать ККТ при осуществлении расчетов на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах (п. 2 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).

Кому запретят торговать на рынке без ККТ

В случае принятия, документ вступит в силу 1 февраля 2022 года. Таким образом:

По новому закону круг лиц, имеющих право не применять кассовую технику, значительно сузится.

На рынках, ярмарках, выставочных комплексах и других территориях, отведенных для аналогичной торговли, реализовывать продукцию без ККТ смогут только плательщики ЕСХН.

При этом общая площадь их торгового места на рынке (включая зону для хранения товара) не должна превышать 15 кв. м.

По сути, продавать продукцию без ККТ на рынке запретят всем, кроме налогоплательщиков ЕСХН, но и для них предусмотрены ограничения.

Организации и ИП, которые в настоящее время не применяют единый сельскохозяйственный налог, но обладают таким правом по роду своей деятельности, могут успеть для получения преференции в будущем году сменить режим налогообложения. Документы в ИФНС нужно успеть подать до 31.12.2021 г.

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Какие еще изменения предлагает законопроект

Управляющие компании — (арендодатели, собственники помещений рынков) смогут самостоятельно проверять факт регистрации ККТ через сайт ФНС. Более того, это станет их прямой обязанностью — каждый месяц до начала работы перепроверять действующих арендаторов, а новым устраивать проверку еще до того, как они выйдут на торговое место. В случае если у продавца не окажется кассы, управляющая рынком компания сообщит о необходимости устранить нарушение в течение 15 рабочих дней. А после — обязана расторгнуть договор аренды торгового места с таким продавцом.

Какие сроки