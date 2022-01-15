ТОП приложений для пользователей ОФД

Удаленным форматом работы, бухгалтерским ПО уже никого не удивишь. Вопрос теперь в другом: как за минимальные деньги получить максимум результата? Один из вариантов ответа: бухгалтерские приложения от ОФД. А точнее: от 200-300 руб./мес., но в результате — 100% автоматизация ввода данных, без пустой траты времени и ошибок.

«1С» — наше все

Хорошие программы «1С». Вот если бы еще данные выгружали сами, а заодно создавали корректные номенклатуры (тоже сами).

Приложения для синхронизации с «1С:Бухгалтерия» позволяют выгрузить данные ОФД с онлайн-ККТ в программу, создавать номенклатуру, формировать детальную картину о пробитых чеках за пару кликов мышью. При этом картина, которую видит пользователь 1С, точь-в-точь совпадает с тем, что видит инспектор в ИФНС, получивший данные из ОФД.

Есть возможность построения информативных отчетов, графиков, работы в «1С:FRESH», «1С:БизнесСтарт» и т. п. Имеются решения для оперативной сверки данных ОФД с теми, что содержит ИБ «1С», и выгрузки данных за день, месяц, квартал и год.

Все сервисы, представленные в магазине приложений ОФД, отличаются широким функционалом, доступной ценой и наличием тестового периода — можно обкатать приложение на деле, оценить его удобство и качество техподдержки.

Выгрузка в Excel

Excel — это еще одно «наше все». Многие бухгалтеры — кто в силу привычки, кто по иным причинам, — предпочитают это офисное приложение для формирования отчетов. Поэтому разработчики создали приложения для моментальной выгрузки данных кассовых чеков в программу. Отчеты приобретают дополнительную наглядность, информативность, показывают картину в динамике и формируются буквально в один клик. Можно задать период в днях, выбирать отдельные ККТ и торговые точки, выбрать тип отчетности:

«За период...»;

«По Z-отчетам»;

«Сводный отчет по сменам».

В итоге вы получаете отчеты по продажам в разрезе магазинов в едином файле .xlsx.

На использование приложений, которые исключают ошибки в отчетах и автоматизируют самую рутинную и «ошибательную» операцию — ввод данных, — вы потратите меньше, чем на успокоительные и «звонки другу». При этом время формирования отчетности сократится до пары минут.

Исключите ручной ввод

Получить возможность оперативно загружать всю информацию по реализации и за день, и за определенный период, а также полностью исключить ручное заполнение кассы, — можно с помощью сервисов просмотра и выгрузки чеков в форматы CSV и JSON.

Вы получите отчет по продажам в разрезе кассовых смен с любых онлайн-ККТ, подключенных к ОФД. Данные можно использовать для сверки с отчетами продавцов, или для автоматической загрузки во внешнее ПО. Все просто: выбираете период времени, интересующую кассу — и нажимаете на кнопку для формирования отчета.

Оперативные отчеты в Телеграм

Приложения типа Telegram Bot позволяют получать аналитические отчеты по продажам, остаткам в кассах, топам продаж, среднему чеку, времени работы и т.п. Достаточно, установив приложение, создать логин-пароль и сообщить соответствующему Telegram-боту, найдя его по QR-коду. Это приложение в полном смысле слова позволят держать руку на пульсе продаж, получая самую свежую информацию для принятия решений.

Подключив нужные приложения и электронную отчетность, вы получаете возможность решать все основные бухгалтерские задачи в формате «одного окна».

Больше возможностей ОФД мы описали в статье Зачем вам ОФД и почему это не только про отправку чеков в ФНС.