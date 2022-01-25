«Платформа ЭДО» интегрировалась с товароучётным решением «ЦОР» от Штрих-М

Электронный документооборот для пользователей товароучётных программ «Центра отраслевых решений» стал еще доступнее.

Сервис «Платформа ЭДО» от крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» теперь интегрирован с конфигурацией «Штрих-М: Торговое предприятие 7» от ведущего российского разработчика и производителя систем автоматизации бизнеса «Центра Отраслевых Решений».

Программное решение обеспечит владельцам качественную работу по обмену электронными документами, поможет оперативно реагировать на изменение правил ЭДО.

Станет удобнее работать с прослеживаемыми товарами, выводом маркированных товаров из оборота, продажей комиссионных товаров, передачей данных через УПД, и многое другое.

Встроенный клиент ЭДО находится в интерфейсе конфигурации. Это помогает достичь высокой эргономичности, выполнять все операции «в одном окне» и снизить количество возможных ошибок.

Андрей Ананьев, руководитель направления маркировки и ЭДО компании «Платформа ОФД»:

«ЭДО и решения по маркировке товаров становятся необходимыми инструментами работы все большего числа владельцев касс. Благодаря тесной интеграции наших сервисов, предприниматель получает простую и доступную автоматизацию своих бизнес-процессов.

При этом не требуется дополнительного обучения сотрудников, все интуитивно понятно и полностью соответствует требованиям действующего законодательства. Для подключения к „Платформе ЭДО“ необходимо лишь активировать соответствующую подписку».

Дмитрий Макаров, руководитель разработки учетных систем компании «ЦОР Штрих-М»:

«Тесная интеграция с „Платформа ЭДО“ по API позволила осуществить все необходимые операции по обмену электронными документами. С помощью интеграции для наших клиентов поддержана выгрузка данных по обычным товарам, доступна работа с прослеживаемыми и маркированными товарами, а также доступен вывод маркированных товаров из оборота, и работа с комиссионным товаром при передаче информации через УПД, что стало необходимо с 1 января 2022 года.

Стоит отметить, что пользователь работает в одном интерфейсе, где самые важные детали находятся в одной вкладке. Такое расположение позволило уменьшить количество возможных ошибок и сделало работу с ЭДО проще и удобней».