Кто обязан использовать кассу на рынке и кто заплатит больше миллиона за ее отсутствие: новые правила с 1 февраля 2022

В декабре 2021 года в Государственную Думу был внесен законопроект, который предлагает поправки сразу к нескольким положениям закона о ККТ и розничных рынках. Новый документ не только расширит перечень видов торговли, для которых применение касс обязательно, но и ужесточит контроль за их использованием. Контролировать наличие касс и ОФД у торговцев будут управляющие рынками.

Кассы на рынке: кто должен установить их в 2022

Еще не так давно контрольно-кассовая техника на рынках, ярмарках, выставках была редкостью. Продавцы реализовывали населению продукты и непродовольственные товары за наличные, порой не выдавая никаких чеков.Теперь же наличие ККТ и обязанность выдавать кассовый чек покупателям никого не обойдет стороной.

Установить кассу при работе на рынке обязаны все продавцы, за исключением сельхозпроизводителей (ИП и организаций, которые применяют ЕСХН). Причем «льгота» для продавцов на ЕСХН есть только в том случае, если общая площадь их торговых мест, с учетом места для хранения продовольствия, не превышает 15 кв. метров.

Если законопроект примут, поправки в абз. 6 п. 2 ст. 2 закона № 54-ФЗ вступят в силу с 1 февраля 2022, однако отсрочка тем продавцам, кто сейчас уже работает на рынке, но еще не установил ККТ, дана до 1 апреля 2022. Далее предпринимателей без кассы начнут штрафовать. Кроме того, управляющий рынком сможет расторгнуть с нарушителем договор аренды.

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Какими товарами можно торговать на рынке без ККТ в 2022 году

Перечень товаров, которые можно продавать на рынках без онлайн-кассы, постепенно сокращался в последние годы. Сначала законодатель запретил торговлю без ККТ: маркированными продуктами питания и алкоголем, кожаными изделиями, одеждой, бытовой химией, электротехникой, спорттоварами,мебелью.

А новые правила коснутся и безалкогольных напитков (кваса, молока в розлив), немаркированного продовольствия, обуви и одежды, предметов народного промысла (в т. ч. деревянных изделий).

Торговать на рынке без ККТ с 1 апреля 2022 года смогут только производители сельскохозяйственной продукции (зерна, овощей, фруктов, бахчевых культур), которые применяют в качестве системы налогообложения ЕСХН. Полный перечень товаров, которые относятся к сельхозпродукции приводится в Постановлении Правительства № 458 от 25.07.2006.

Как управляющие рынками будут проверять продавцов

При заключении договора аренды с новым продавцом

Теперь собственники площадей при сдаче рыночного места в аренду новому продавцу будут запрашивать у него:

копию карточки регистрации ККТ;

иные документы на контрольно-кассовую технику.

Эту обязанность для управляющих рынков устанавливает п. 6 ч. 3 ст. 15 Закона № 271-ФЗ. При отсутствии нужных документов арендодатель должен отказать в заключении сделки.

Помимо этого, необходимо обратить внимание на сроки договора. В соответствии с законом, длительность предоставления торгового места на рынке не может превышать срок разрешения на торговлю с применением ККТ.

Когда договор аренды уже действует

Ежемесячно компании, управляющие рынком, обязаны будут проверять через сайт ФНС:

наличие зарегистрированной контрольно-кассовой техники у своих арендаторов;

применение продавцами системы налогообложения (ЕСХН или иной).

Такое правило вводит новый п. 11 в часть 1 статьи 14 закона № 271-ФЗ.

Если будет обнаружено отсутствие ККТ у тех лиц, кто по закону обязан ее применять (т. е. не является сельхозпроизводителем), управляющая компания обязана будет уведомить продавца о необходимости установки онлайн-кассы и наложить временный запрет на торговлю.

Если в течение 15 календарных дней ККТ так и не будет поставлена, арендодатель имеет законное право расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке без каких-либо штрафных санкций для себя.

Штрафы для управляющих рынком

Еще один законопроект был передан в Госдуму 18 ноября 2021 года. Если его примут, то уже с 1 марта 2022 года штрафы для управляющих компаний, которые закрывают глаза на продавцов, торгующих без ККТ, может составить до 1,2 млн рублей.

Смогут ли торговать на рынке самозанятые

В законопроекте четко ограничен круг лиц, освобожденных от установки кассы на рынках в 2022 году. В него входят только сельхозпроизводители, т. е. предприниматели и компании, которые:

реализуют продовольственные товары,

применяют ЕСХН;

ведут торговлю на местах, общая площадь которых не превышает 15 кв. м.

Для физлиц на НПД никаких послаблений не предусмотрено. А это значит, для заключения договора аренды с рынком им предстоит получить статус ИП (если ранее его не было), а также выбрать:

перейти на ЕСХН, если это позволяет их деятельность;

перейти на другой режим налогообложения и установить ККТ.

Как выбрать и подключить кассу тем продавцам, кто до 2022 работал без нее

При выборе устройства ориентироваться нужно не только на цену. Если вы впервые покупаете ККТ, обратите внимание на следующие моменты:

касса должна отвечать потребностям бизнеса по техническим параметрам (количество позиций и частота смены номенклатуры, работа с маркированными товарами и т. д.);

возможность использования в условиях рынка (подключение к электросетям, время работы без подзарядки, размер устройства, чувствительность к перепаду температур);

автоматические обновления кассовых программ под изменения в законодательстве;

ФФД версии 1.2;

поддержка печати чеков с нужными реквизитами для маркированных товаров.

Для рынков мы рекомендуем подбирать технику, которая не требует частой подзарядки от сети, поддерживает мобильный интернет даже при небольшом сигнале и стойко переносит плохие погодные условия.

Вместе с кассой, предпринимателю также нужно приобрести фискальный накопитель и подключиться к ОФД (оператору фискальных данных) для передачи чеков в ФНС и при необходимости в ЦРПТ (оператору системы маркировки товаров).

Выбрать онлайн-кассу с фискальным накопителем, которая соответствует требованиям закона № 54-ФЗ, а также заключить договор с ОФД можно через сервис Платформа ОФД.

Когда касса уже есть: какие данные должен содержать чек

В 2022 году помимо общей суммы покупки и наименовании товара, в чеке, выдаваемом покупателю, должен быть QR-код. Подлинность документа можно проверить с помощью мобильного приложения ФНС «Проверка чека», для этого достаточно навести сканер камеры и результат мгновенно выводится на экран устройства. Там же, в приложении налоговой службы можно сразу оформить жалобу на продавца, если чек выдан с нарушениями.

Минимальный штраф составит 10 тысяч рублей.

Напомним, что с 1 февраля 2022 года предприниматели и организации также должны перенастроить кассы под новый формат фискальных данных — 1.2 и проверить возможность техники отправлять запросы в «Честный ЗНАК» для проверки кода маркировки. Подключить версию ФФД 1.2. можно через Платформу ОФД.

Подведем итог

Федеральный закон о торговле на рынках может вступить в силу уже 1 февраля 2022 года. Обязанность установить ККТ коснется всех продавцов, за исключением сельхозпроизводителей, ведущих деятельность на площади менее 15 кв. м.

Остальные рыночные торговцы, которые пока работают без касс, должны будут решить вопрос до 1 апреля 2022 года. Иначе им грозит расторжение договоров аренды, а управляющим рынков — крупные административные штрафы.