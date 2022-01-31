Некорректные чеки надо исправить, даже если их больше трех тысяч

Чтобы избежать штрафа компании надо исправить все чеки, которые были выставлены с ошибкой. Исправлять придется вручную, выставляя два новых чека: возврат прихода и новый правильный чек на приход.

Подписчик обратился к экспертам в «Клерк.Консультации» с вопросом об ошибке в чеках. Их количество, для наглядности, три тысячи:

«Турагентство ИП на УСН 6%. Чеки бьет исправно на всю сумму полученную от туриста. Турагентство является именно агентом, работает по агентским договорам с туроператорами, Нашим доходом является комиссия — в среднем 6% от суммы, указанной в чеке. Сегодня выяснили, что мы при формировании чека не ставим галку „агент“ в поле „признак агента“. Думали, что это относится только к платежным и банковским агентам, но, похоже, теперь это относится и к нам. Чеков пробито много, на большие суммы. Вариант с чеками коррекции не прокатывает, так как чек коррекции не дает возможности поставить галку агент, там только приход можно добавить. Получается, что для исправления нужно абсолютно все чеки отменить, а потом завести заново только с галками правильными?»

Для ответа на этот вопрос эксперты «Клерка» обратились к Платформе ОФД. Вот что надо сделать турагентству, чтобы избежать ответственности:

«Так как базу фискальных данных ФНС использует в том числе для подтверждения полноты учета выручки (со всеми вытекающими последствиями по определению налоговых обязательств), то организации необходимо своевременно (до того момента, как ФНС первой узнает и заявит о факте неправильного применения ККТ и (или) неправильного определения налоговых обязательств) исправить и сообщить об этом в ИФНС.

За нарушение условий применения контрольно-кассовой техники предусмотрена административная ответственность, которая установлена частью 4 статьи 14.5 КоАП и которая предусматривает следующие меры наказания: предупреждение или наложение административного штрафа: на должностных лиц — в размере от полутора тысяч до трех тысяч рублей;

на юридических лиц — в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Для того чтобы избежать мер административной ответственности, необходимо обязательно соблюсти одновременно все следующие условия (из содержания ст.14.5 КоАП):

Лицо, нарушившее порядок применения ККТ, добровольно в письменной форме заявил об этом нарушении в налоговую либо направил в ФНС чек коррекции. На момент обращения в налоговую с заявлением о нарушении либо на момент направления в ФНС чека коррекции непосредственно сама налоговая не располагала (не знала) о факте совершения лицом административного правонарушения. Представленные самостоятельно в ФНС документы и сведения либо кассовый чек коррекции являются достаточными для установления события административного правонарушения.

Порядок исправления неправильного реквизита в чеках будет зависеть от версии ФФД.

Так как пользователем применяется ФФД версии 1.05, то порядок исправления должен быть следующим. Исправления производятся обычным кассовым чеком на «обратную операцию».

Для исправления формируются 2 чека: Если первично неправильно был оформлен чек на «ПРИХОД» — то для его исправления формируется чек на обратную операцию «ВОЗВРАТ ПРИХОДА». После исправительного чека с обратной операцией — формируется правильный чек на «ПРИХОД».

Основные нюансы заполнения первого исправительного чека (на обратную операцию) — выборочно по тегам:

Тег 1000 (наименование документа) — кассовый чек.

(наименование документа) — кассовый чек. Тег 1054 (признак расчета) — возврат прихода (указывается обратная операция).

(признак расчета) — возврат прихода (указывается обратная операция). Тег 1217 (сумма по чеку встречным предоставлением) — для исправления выбирается именно этот реквизит, а не другие способы расчетов (безналичными, наличными).

(сумма по чеку встречным предоставлением) — для исправления выбирается именно этот реквизит, а не другие способы расчетов (безналичными, наличными). Все другие теги кассового чека — заполняются ровно таким же образом с теми же значениями, которые были указаны в неправильном чеке (т. е. полностью дублируется неправильный чек в исправительном чеке).

В чеке «возврат прихода», выбиваемом для исправления ошибки, рекомендуется указать фискальный признак (ФПД) ошибочного приходного чека. Это можно сделать в дополнительном реквизите (тег 1192) возвратного чека, который при этом включается в состав фискальных данных.

Основные нюансы заполнения второго исправительного чека (содержащего правильные реквизиты — как должно было быть) — выборочно по тегам:

Тег 1000 (наименование документа) — кассовый чек.

(наименование документа) — кассовый чек. Тег 1054 (признак расчета) — приход (указывается операция, которая была пробита в неправильном чеке).

(признак расчета) — приход (указывается операция, которая была пробита в неправильном чеке). Тег 1217 (сумма по чеку встречным предоставлением) — для исправления выбирается именно этот реквизит, а не другие способы расчетов (безналичными, наличными).

(сумма по чеку встречным предоставлением) — для исправления выбирается именно этот реквизит, а не другие способы расчетов (безналичными, наличными). Тег 1057 ( признак агента ) и взаимосвязанные с ним теги — указываются правильные значения, которые должны были быть пробиты в первичном чеке на расчёт.

( ) и взаимосвязанные с ним теги — указываются правильные значения, которые должны были быть пробиты в первичном чеке на расчёт. Все другие теги кассового чека, которые были заполнены в первичном чеке правильно — заполняются ровно таким же образом и с теми же значениями.

Таким образом, после формирования исправительных чеков и вслед за ними правильных чеков, пользователю необходимо направить письменное сообщение в налоговый орган.

Законодательство не содержит конкретных требований, каким образом налогоплательщик проинформирует ИФНС о допущенном факте нарушений при применении ККТ и их исправлении, ГЛАВНОЕ соблюсти условие — представленные сведения и документы должны быть достаточными для установления события административного правонарушения.

указать даты расчетов;

признаки расчетов (приход или иные признаки расчетов);

суммы расчетов;

неверно сформированные реквизиты в чеках: привести номера тегов и их описание;

указать: когда и каким образом были проведены исправления пользователем (привести ссылки на исправительные чеки). По нашему мнению, в письменном сообщении пользователю необходимо подробно описать события, отражающие характер неправильного применения ККТ (неправильно сформированных реквизитов в чеках) и описать, как эти факты были исправлены, возможно, приложить реестры чеков:

Как результат, сообщение должно быть составлено таким образом, чтобы из его содержания можно было чётко идентифицировать все пробитые неправильные чеки, а также взаимосвязь с ними исправительных чеков».

Полное обсуждение вопроса — тут.