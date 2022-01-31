Некорректные чеки надо исправить, даже если их больше трех тысяч

Чтобы избежать штрафа компании надо исправить все чеки, которые были выставлены с ошибкой. Исправлять придется вручную, выставляя два новых чека: возврат прихода и новый правильный чек на приход.
Подписчик обратился к экспертам в «Клерк.Консультации» с вопросом об ошибке в чеках. Их количество, для наглядности, три тысячи:
Сегодня выяснили, что мы при формировании чека не ставим галку „агент“ в поле „признак агента“. Думали, что это относится только к платежным и банковским агентам, но, похоже, теперь это относится и к нам. Чеков пробито много, на большие суммы.
Вариант с чеками коррекции не прокатывает, так как чек коррекции не дает возможности поставить галку агент, там только приход можно добавить. Получается, что для исправления нужно абсолютно все чеки отменить, а потом завести заново только с галками правильными?»
Для ответа на этот вопрос эксперты «Клерка» обратились к Платформе ОФД. Вот что надо сделать турагентству, чтобы избежать ответственности:
«Так как базу фискальных данных ФНС использует в том числе для подтверждения полноты учета выручки (со всеми вытекающими последствиями по определению налоговых обязательств), то организации необходимо своевременно (до того момента, как ФНС первой узнает и заявит о факте неправильного применения ККТ и (или) неправильного определения налоговых обязательств) исправить и сообщить об этом в ИФНС.
За нарушение условий применения контрольно-кассовой техники предусмотрена административная ответственность, которая установлена частью 4 статьи 14.5 КоАП и которая предусматривает следующие меры наказания:
предупреждение или наложение административного штрафа:
- на должностных лиц — в размере от полутора тысяч до трех тысяч рублей;
- на юридических лиц — в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Для того чтобы избежать мер административной ответственности, необходимо обязательно соблюсти одновременно все следующие условия (из содержания ст.14.5 КоАП):
- Лицо, нарушившее порядок применения ККТ, добровольно в письменной форме заявил об этом нарушении в налоговую либо направил в ФНС чек коррекции.
- На момент обращения в налоговую с заявлением о нарушении либо на момент направления в ФНС чека коррекции непосредственно сама налоговая не располагала (не знала) о факте совершения лицом административного правонарушения.
- Представленные самостоятельно в ФНС документы и сведения либо кассовый чек коррекции являются достаточными для установления события административного правонарушения.
Порядок исправления неправильного реквизита в чеках будет зависеть от версии ФФД.
Так как пользователем применяется ФФД версии 1.05, то порядок исправления должен быть следующим. Исправления производятся обычным кассовым чеком на «обратную операцию».
Для исправления формируются 2 чека:
- Если первично неправильно был оформлен чек на «ПРИХОД» — то для его исправления формируется чек на обратную операцию «ВОЗВРАТ ПРИХОДА».
- После исправительного чека с обратной операцией — формируется правильный чек на «ПРИХОД».
Основные нюансы заполнения первого исправительного чека (на обратную операцию) — выборочно по тегам:
- Тег 1000 (наименование документа) — кассовый чек.
- Тег 1054 (признак расчета) — возврат прихода (указывается обратная операция).
- Тег 1217 (сумма по чеку встречным предоставлением) — для исправления выбирается именно этот реквизит, а не другие способы расчетов (безналичными, наличными).
- Все другие теги кассового чека — заполняются ровно таким же образом с теми же значениями, которые были указаны в неправильном чеке (т. е. полностью дублируется неправильный чек в исправительном чеке).
В чеке «возврат прихода», выбиваемом для исправления ошибки, рекомендуется указать фискальный признак (ФПД) ошибочного приходного чека. Это можно сделать в дополнительном реквизите (тег 1192) возвратного чека, который при этом включается в состав фискальных данных.
Основные нюансы заполнения второго исправительного чека (содержащего правильные реквизиты — как должно было быть) — выборочно по тегам:
- Тег 1000 (наименование документа) — кассовый чек.
- Тег 1054 (признак расчета) — приход (указывается операция, которая была пробита в неправильном чеке).
- Тег 1217 (сумма по чеку встречным предоставлением) — для исправления выбирается именно этот реквизит, а не другие способы расчетов (безналичными, наличными).
- Тег 1057 (признак агента) и взаимосвязанные с ним теги — указываются правильные значения, которые должны были быть пробиты в первичном чеке на расчёт.
- Все другие теги кассового чека, которые были заполнены в первичном чеке правильно — заполняются ровно таким же образом и с теми же значениями.
Таким образом, после формирования исправительных чеков и вслед за ними правильных чеков, пользователю необходимо направить письменное сообщение в налоговый орган.
Законодательство не содержит конкретных требований, каким образом налогоплательщик проинформирует ИФНС о допущенном факте нарушений при применении ККТ и их исправлении, ГЛАВНОЕ соблюсти условие — представленные сведения и документы должны быть достаточными для установления события административного правонарушения.
- указать даты расчетов;
- признаки расчетов (приход или иные признаки расчетов);
- суммы расчетов;
- неверно сформированные реквизиты в чеках: привести номера тегов и их описание;
- указать: когда и каким образом были проведены исправления пользователем (привести ссылки на исправительные чеки).
Как результат, сообщение должно быть составлено таким образом, чтобы из его содержания можно было чётко идентифицировать все пробитые неправильные чеки, а также взаимосвязь с ними исправительных чеков».
Полное обсуждение вопроса — тут.
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