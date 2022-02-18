Что изменилось в электронной отчетности в 2022 году: ЭЦП, новые бланки, лимиты численности, больничные и другие новшества

Расскажем, кто больше не сможет сдавать отчетность на бумаге, о новых бланках налоговой отчетности, ЭЦП, прослеживаемости и электронных больничных. И о том, как наладить обмен электронными документами с контролирующими службами.

Выдача электронных подписей в ФНС

С 2022 года организации и ИП больше не получают электронные подписи (ЭП), выпущенные коммерческими удостоверяющими центрами. Теперь функцию по выдаче ЭП выполняет ФНС и ее доверенные лица.

Те, кто успел продлить сертификаты ЭП до конца 2021 года, могут пользоваться ими на протяжение всего 2022 года.

Также 2022 год объявлен переходным периодом для обновления ЭП физлиц. Пока сотрудники компаний и ИП могут получать и использовать подписи, выданные по старым правилам. Такие ЭП содержат сведения о работодателе.

С 2023 года подписи физлиц не будут содержать данных компании (ИП). Физлица смогут использовать такие подписи и на работе, и для личных целей. А подтверждать принадлежность лица, подписавшего электронный документ своей ЭП, определенному работодателю, будет машиночитаемая доверенность (МЧД). Пока ФНС еще обкатывает механизм передачи машиночитаемых доверенностей и разрабатывает регулирующую нормативку.

Новые формы отчетности в ФНС

Налоговая служба традиционно обновила ряд форм отчетности.

Некоторые новые отчеты организации (ИП) должны применять, чтобы отчитаться за 2021 год:

декларация по налогу на прибыль (приказ ФНС от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@);

декларация по налогу на имущество (приказ ФНС от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@);

декларация 3-НДФЛ (приказ ФНС от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615);

расчет по форме 6-НДФЛ (приказ ФНС от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@);

декларация по УСН (приказ ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@).

А новую форму расчета по страховым взносам (приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@) нужно использовать с отчетности за 1 квартал 2022 года.

Переход на электронную отчетность — новые лимиты

Контролирующие службы постепенно переводят взаимодействие с бизнесом в электронную среду.

В 2022 году еще меньше компаний и ИП смогут сдавать отчетность на бумаге: критерий численности понижен до 10 человек (ранее был 25).

Новые правила будут касаться следующих форм отчетности:

СВЗ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3;

4-ФСС.

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Электронная отчетность в Росстат

С 2022 года все малые предприятия сдают отчетность в Росстат только в электронной форме. Это требование было закреплено постановлением Правительства РФ от 17.12.2021 года № 2340.

Технически Росстат принимает отчеты электронно с 2020 года. При этом на протяжении 2020 года компании могли отчитываться электронно по собственной инициативе. В 2021 году эта привилегия сохранялась только для субъектов МСП. С 1 января 2022 года привилегия больше не действует, и если предприятие не отчитается в срок в установленной форме — ему грозят штрафы.

Сдать отчетность можно через онлайн-сервис Росстата «Система сбора отчетности» или через оператора ЭДО.

Для совершения операции потребуется электронно-цифровая подпись.

Во время сплошного статнаблюдения в 2020 году у ИП была возможность сдать отчетность через Госуслуги. Возможно, эта функция будет доступна и при следующей переписи МСП.

Электронные больничные

С 2022 года работники получают больничные в электронной форме.

Работодателям дали достаточно времени, чтобы подготовить и настроить электронное взаимодействие с ФСС и оповестить своих работников.

На текущий момент работать с электронными больничными можно несколькими способами:

через новый сервис «Социальный электронный документооборот» (СЭДО);

через личный кабинет страхователя на портале ФСС;

через бесплатную программу АРМ «Подготовка расчетов для ФСС»;

через своего оператора ЭДО.

Система прослеживаемости

В 2022 году продолжает работать национальная система прослеживаемости товаров, которая полностью построена на обмене электронными документами.

Все участники оборота прослеживаемых товаров указывают в электронных документах регистрационный номер партии товара (РНПТ). Этот номер присваивает ФНС в отношении товара, который ввозят в Россию из стран ЕАЭС.

Об операциях с прослеживаемым товаром компании и ИП обязаны отчитываться в ФНС (приказ от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@) также электронным способом.

При этом штрафов за нарушение в работе с системой прослеживаемости пока нет. Их планировали ввести с 1 июля 2022 года, но законопроект изменений в КоАП отправлен на доработку.

Как отправлять отчетность электронным способом

Подключите сервис Платформа Госотчет.

Вы сможете отправлять отчетность в любое время и в любом месте.

Преимущества сервиса:

Все отчеты проверяются перед отправкой.

Формы отчетности всегда актуальны.

Можно отправлять документы, созданные в бухгалтерской программе.

Все документы, подписанные электронной подписью, можно выгрузить из сервиса и представить по месту требования.

Можно работать с сертификатами всех аккредитованных удостоверяющих центров.

Можно сверить книги покупок и продаж с контрагентами и устранить расхождения.

Документы хранятся в защищенном облачном архиве и доступны с любого компьютера без привязки к рабочему месту.

Используйте дополнительные возможности:

работа с электронными больничными листами;

сверка расчетов с бюджетом;

ведение электронных трудовых книжек;

неформализованная переписка с контролирующими ведомствами.

Начать работу с сервисом просто: