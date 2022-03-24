Как выбрать кассу и ОФД для бизнеса

Закон № 54-ФЗ обязывает компании и ИП из розничной торговли и сферы услуг применять онлайн-кассы при расчетах с покупателями. Данные с касс передаются в ФНС через операторов фискальных данных (ОФД). Разберем, как бизнесу выбрать онлайн-ККТ и надежного оператора.

Как выбрать онлайн-кассу

Перед покупкой важно убедиться, что модель онлайн-кассы зарегистрирована в реестре контрольно-кассовой техники. Если выбранного аппарата нет в реестре, вы не сможете им пользоваться законно.

Реестр контрольно-кассовой техники можно найти на портале ФНС.

Выбор кассы, а в дальнейшем и фискального накопителя, зависит от характера вашего бизнеса:

сфера деятельности, в которой вы работаете;

сезонный у вас бизнес или круглогодичный;

технические особенности оборудования.

В зависимости от онлайн/офлайн-способов расчета, принято выделять 2 вида касс: цифровая (облачная) и стационарная.

Цифровую кассу используют интернет-магазины, стационарную — организации и ИП, занимающиеся офлайн-продажами.

Облачная касса направляет чек электронно на e-mail (СМС-сообщением, в мессенджер, привязанный к телефону), бумажный чек не печатается. Предпринимателю в этом случае не нужно выбирать модель кассы или ФН — обо всем заботится поставщик решения, с которым заключен договор.

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Стационарная касса используется, если подразумевается прямой контакт с покупателем: в магазине, пункте выдачи, при доставке курьером.

Стационарные кассы можно выбирать по размеру и характеру бизнеса. Их также принято разделять на следующие виды: мобильные (носимые) кассы, смарт-терминалы с сенсорным экраном, кнопочные варианты касс, POS-системы для крупного сетевого бизнеса.

POS-системы предназначены для средних и крупных предприятий с большой проходимостью и большим количеством фискальных документов.

Смарт-терминалы с сенсорным экраном удобны для среднего и малого бизнеса, в том числе для магазинов с большим количеством номенклатуры.

Кнопочные варианты онлайн-касс подойдут лишь для малого бизнеса с небольшим объемом ежедневных фискальных документов — это часто небольшие торговые точки или представители сферы услуг.

Мобильные (носимые) кассы приобретаются для курьерских служб или выездной торговли.

При подборе кассы необходимо обратить внимание, поддерживает ли она необходимое ПО, а также специальные программы по разные категории товаров: маркировка, ЕГАИС или ФГИС Меркурий.

Кассу можно купить или взять в аренду. Чтобы определиться, какой вариант наиболее выгоден для вашего бизнеса, необходимо рассчитать затраты:

Покупка стационарной/мобильной онлайн-кассы: стоимость аппарата и фискального накопителя (ФН), услуги ОФД, интернет, регистрация в ФНС и услуг по настройке кассы.

Аренда стационарной/мобильной онлайн-кассы : ежемесячная плата за аренду, покупка фискального накопителя, оплата услуг по подключению и настройке программного обеспечения и ОФД.

Аренда цифровой кассы : ежемесячная плата за услуги поставщика решения, покупка ФН, регистрация в ФНС.

Для регистрации контрольно-кассовой техники и фискального накопителя в ФНС требуется электронная подпись. Приобрести ее можно в удостоверяющем центре из перечня аккредитованных Министерством цифрового развития.

Платформа ОФД поможет выбрать модель кассы, подходящую вашему бизнесу. Оставьте заявку и получите выгодные условия по оборудованию.

Как выбрать фискальный накопитель

Фискальный накопитель (ФН) — это устройство для шифрования, хранения и передачи данных о фискальных документах. Для того чтобы фискальный накопитель был допущен к регистрации в ФНС, он должен поддерживать актуальный формат фискальных документов (ФФД). Данным форматом является ФФД 1.2.

Фискальные накопители, поддерживающие ФФД 1.2, обозначены буквой «М» в названии, например, ФН-1.1М.

Фискальные накопители выдаются сроком на 15 или 36 месяцев. В зависимости от особенностей работы онлайн-кассы действовать ФН будет 410, 470 или 1 110 дней.

Выбрать подходящий фискальный накопитель для вашей онлайн-кассы вам помогут консультанты «Платформа ОФД»: по основным характерным параметрам вашей деятельности вам будет подобран ФН с необходимым сроком действия. Заказать фискальный накопитель

На что стоит обратить внимание при выборе оператора фискальных данных (ОФД)

Советуем обращать внимание на следующие параметры:

Разрешения и лицензии. Реестр ФНС и рейтинг ОФД

Разрешение на обработку фискальных данных выдает ФНС. Чтобы работать на законных основаниях (закон № 54-ФЗ), оператор ОФД должен состоять в официальном реестре, то есть соответствовать следующим требованиям:

наличие оборудование, которое обеспечит надежность сохранения данных и бесперебойную работу без технических неполадок;

возможность передачи информации с контрольно-кассовой техники круглосуточно;

адаптивность к работе с любыми видами онлайн-касс и фискальных накопителей;

предоставление доступа к документам в любой момент или возможность предоставления данных фискальных документов после отдельного запроса.

Также оператор ОФД должен иметь следующие лицензии:

от Роскомнадзора — лицензия на предоставление телематических услуг связи;

от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю — лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

При выборе партнера убедитесь, что он состоит в реестре ФНС, у него есть необходимые лицензии и разрешение.

Кроме того, ежегодно проводится рейтинг операторов фискальных данных. Итоги рейтинга публикует CNews Analytics. Ознакомиться с документом и сравнить операторов можно здесь

Функционал личного кабинета

Личный кабинет облегчает работу пользователя и помогает решать ряд задач.

Так, в личном кабинете «Платформа ОФД» вы найдете множество полезных функций:

анализ продаж и выручки;

построение необходимых отчетов;

подборка топовых товаров/услуг в ассортименте;

отслеживание технического состояния контрольно-кассовой техники: сроки замены фискальных накопителей, период действия договора с ОФД, своевременный вызов технического специалиста и т.д..

В результате пользователь экономит время и не тратит лишние средства на подключение сторонних сервисов по аналитике.

Доступ к проведенным операциям

Оперативный доступ к фискальным документам и картине продаж может потребоваться при составлении отчетов или других случаях, таких как осуществление возврата, если покупатель не может предоставить бумажный чек. В этом случае можно убедиться, что продажа действительно была произведена.

Комплексные решения

Удобно, когда весь нужный комплекс услуг собран в одном месте. Изменились условия работы или расширился бизнес — достаточно сделать пару кликов и подключить новые функции, которые раньше не требовались.

Сегодня продвинутые ОФД предоставляют сразу полный спектр необходимых для предпринимателя сервисов в части работы с госорганами и соблюдения закона.

В едином окне «Платформа ОФД» вы можете:

заказать фискальный накопитель;

зарегистрировать (перерегистрировать) ККТ;

подключить партнерские сервисы;

настроить отправку электронных чеков, в том числе в своем бренде и с лого;

активировать сервис по работе с маркировкой для магазинов;

настроить электронный документооборот с партнерами и клиентами,

электронный документооборот собирать и сдавать отчетность любым контролирующим службам

отчетность и многое другое.

Гибкие тарифы

Удобно, если линейка тарифов оператора позволяет выбрать разные варианты: от ежедневной оплаты до заключения длительного договора на год или на весь период действия фискального накопителя.

Наличие тарифов с коротким сроком подходят для сезонного характера деятельности или на старте бизнеса.

Техническая поддержка 24/7

Бизнесу необходимо, чтобы онлайн-касса работала бесперебойно. Любой простой в торговле — это убытки и отток клиентов. А если фискальные данные не будут передаваться в ФНС больше 30 дней, это может привести к блокировке ФН, а на продавца наложат штраф.

Выбирайте ОФД, которые обеспечивают круглосуточную техподдержку.