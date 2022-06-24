Маркировка и ЭДО. Как проверить статус электронного документа и исправить ошибки

Разберем, как электронный документ проходит обработку в ЦРПТ, как проверить его статус и исправить ошибки.

Этапы обработки электронного документа

Участники оборота маркированных товаров передают в Честный ЗНАК через своего оператора ЭДО три типа электронных документов:

универсальный передаточный документ (УПД);

исправленный универсальный передаточный документ (УПДи);

универсальный корректировочный документ (УКД).

Каждый документ содержит информацию о маркированных товарах и должен содержать подписи двух сторон: продавца и покупателя.

Процедура передачи документа состоит из нескольких этапов:

Отправка в Честный ЗНАК ( система фиксирует факт принятия документа ). Проверка ( система проверяет код документа на валидность ). Обработка документа согласно его товарной категории. Присвоение итогового статуса.

Как проверить итоговый статус

Каждый клиент сервиса «Платформа ЭДО» компании Платформа ОФД может мгновенно проверить статус электронного документа в личном кабинете в два шага:

Шаг 1. Войдите в личный кабинет на edo.platformaofd.ru. На главном экране перейдите в режим «Документы с маркировкой».

Шаг 2. Найдите нужный документ и в последнем столбце «Состояние» щелкните на знак «i».

Знак «i» — цветовой индикатор. Он может быть:

зеленым — документ корректно обработан в ЦРПТ, переход права собственности на товар осуществлен;

желтым — документ в обработке в Честном ЗНАКе. Вы также сможете прочитать детальную информацию: на каком этапе обработки документ находится (из тех 4-х, которые мы указали выше).

красным — ошибка обработки. При детальном просмотре статуса можно понять, на каком этапе обработки документа произошла ошибка и ее конкретные причины

Важно: Ошибки в документах влекут неприятные последствия. Если код маркировки, нанесенный на товар, не соответствует коду, который указан в электронном документе — это значит, что участник оборота передал право собственности на товар, который ему не принадлежал.

Нарушителю грозит штраф по ст. 15.12.1 КоАП в размере:

от 1 до 5 тыс. рублей — для должностного лица;

от 50 до 100 тыс. рублей — для организации.

Допустим, произошла ошибка обработки документа. Давайте разберем, как ее исправить.

Как исправить ошибку?

Итак, вы нашли ошибку на одном из этапов обработки. Вы сможете не только просмотреть детальную информацию, но и скачать ответ Честного ЗНАКА.

В ответе будет приведена расшифровка причины ошибки. Они могут касаться:

1) Участников документооборота.

Например, участник не зарегистрирован в соответствующей товарной категории, по которой идет переход права собственности на маркированную продукцию.

2) Электронного документа.

Например, данный документ уже ранее поступал в ГИС МТ.

3) Маркированной продукции в документе.

Например, в электронном документе присутствуют некорректные коды маркировки.

Теперь, когда причина ошибки ясна, выполните необходимые действия, чтобы исправить ситуацию.

Сервис Платформа ЭДО — это просто, доступно, надежно. Он обеспечивает интеграцию с системой маркировки товаров, дает бесплатные готовые обработки к 1С, работает по роумингу со всеми крупными операторами ЭДО.

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