Маркировка и ЭДО для торговли молочной продукцией

Поэтапный план внедрения маркировки молочной продукции в 2022 году

С 20 января текущего года:

Продавец розничной сферы начал регистрировать через кассу реализацию сыров и мороженого со сроком потребления до 40 суток включительно.

С 1 сентября текущего года:

Законодатели обязывают розничный бизнес регистрировать через кассу и ОФД реализацию всей прочей молочной продукции. Притом регистрация выбытия маркированной продукции касается «молочки» всех сроков годности. Информация о продажах будет передаваться оператором фискальных данных в адрес системы маркировки.

Оптовые и розничные участники рынка молочной продукции будут применять объемно-сортовый метод маркировки.

С 1 декабря следующего года:

Фермерские хозяйства должны будут применять требования маркировки к молочной продукции.

Обязательная маркировка затронет предпринимателей и учреждения, приобретающих продукцию для собственных целей, то есть не для продажи. Мера коснется детских садов, школ, кафе, ресторанов и гостиниц.

С 1 июня 2025 года:

Внедрение маркировки по принципу поэкземплярного учета при сбыте молочной продукции сроком потребления от 40 суток.

Молочные продукты, не подлежащие маркировке

Пока не требуется маркировать:

продукцию, созданную в рекламных целях, не подлежащую реализации;

продукцию, состоящую в процессе таможенного оформления для вывоза с территории ЕАЭС;

продукцию, массой до 30 граммов;

продукцию, приобретенную в условиях государственной секретности;

детское питание;

спецпитание, обеспечивающее терапевтические задачи.

Перемены в рознице

С 1 сентября текущего года в деятельности бизнеса, работающего в розничной сфере молочной продукции, произойдут большие изменения.

Законодательство обязует предпринимателя отражать накладную, полученную от оптового дистрибьютора, а также производителя, на портале маркировки. Электронная накладная — универсальный передаточный документ (УПД) содержит информацию с количеством и кодами маркированного товара. То есть, маркировка будет проходить по объемно-сортовому методу.

Предприниматель не сможет принять УПД без наличия системы электронного документооборота (ЭДО). С 1 сентября любые перемещения маркированной продукции регистрируются только электронными документами в системе ЭДО. Обеспечить быстрый и надежный обмен документами между участниками оборота поможет сервис Платформа ЭДО: интеграция с Честным ЗНАКОМ, бесплатная обработка для популярных типовых конфигураций 1С.

Соответственно, наличие подключения к системе ЭДО должно быть не только у самого предпринимателя, но и у его контрагента. В таком случае, оба участника оборота имеют возможность подавать сведения в систему Честный ЗНАК. При отсутствии подключения к оператору ЭДО, контрагент не сможет разместить данные о продаже товара в системе маркировки, что будет расцениваться как нарушение.

Также наличие подключения к системе ЭДО необходимо бизнесу при реализации товара конечному потребителю. Розничный продавец во время реализации молочной продукции должен будет сканировать коды маркировки товара на кассе. Затем данные о продажах будут передаваться в систему Честный ЗНАК при помощи оператора ЭДО.

Чек-лист: подготовка розничного продавца к маркировке молочной продукции

Шаг № 1. Оформить электронную подпись

Создать профиль продавца на портале маркировки возможно только при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Подписать УПД, поступивший от производителя или поставщика, можно тоже только с помощью электронной подписи.

УКЭП для организаций и ИП оформляет бесплатно налоговая и ее доверенные лица. Чтобы получить подпись, понадобится специальный носитель. УКЭП для работников организаций и ИП оформляют коммерческие удостоверяющие центры.

При наличии действующей УКЭП для отчетности в электронном виде, новую получать не нужно. Эта подпись подойдет для работы в системе маркировки.

Шаг № 2. Регистрация на портале Честный ЗНАК

Продавец розничной сферы в целях выполнения условий для работы с маркированной продукцией, должен создать личный профиль на портале маркировки.

Шаг № 3. Регистрация в системе «Меркурий»

Работа с продуктами животного происхождения подразумевает обязательную регистрацию в системе «Меркурий». Курирует этот портал Россельхознадзор.

Шаг № 4. Приобрести 2D-сканер

Это устройство необходимо для распознавания кодов в формате Data Matrix. Если продавец использует в своей деятельности 1D-сканер, то для работы с маркировкой он не подойдет. Такой сканер предназначен для считывания линейных кодов.

Шаг № 5. Заключить договор с ОФД и подобрать ПО для онлайн-кассы

Бизнес, работающий с розничным покупателем, обязан подписать договор с оператором фискальных данных.

Необходимо, чтобы программное обеспечение кассы соответствовало требованиям работы с маркированной продукцией. Актуальность ПО заключается в возможности кассы сканировать код маркированной продукции, отправлять чек в ОФД, а сведения о продажах в систему маркировки.

Шаг № 6. Подключиться к системе ЭДО

Необходимо выбрать оператора ЭДО, который может взаимодействовать с системой маркировки. Электронный документооборот автоматизирует работу с Честным ЗНАКОМ, обеспечивает обмен УПД между участниками оборота маркированной продукции.

Чтобы обеспечить обмен документами с контрагентами, работающими с другими операторами ЭДО, необходимо настроить роуминг. Когда связь с контрагентами налажена, можно попробовать обменяться документами в тестовом режиме. Сервис Платформа ЭДО обеспечивает роуминг со всеми крупными операторами.

Шаг № 7. Подключить сервис «Учет марок» — для упрощенной работы с маркировкой и контроля корректности чеков, переданных кодов

С 1 сентября 2022 года розничный продавец вместе с поставкой товара будет получать УПД от производителя или оптового дистрибьютора через систему ЭДО. Дается 3 дня для сверки количества и наименований продукции в электронной накладной с фактической поставкой. В случае несоответствий необходимо составить корректировочную накладную. А если данные сходятся, просто подтвердить электронную накладную с помощью УКЭП.

Платформа ОФД — это простой, доступный и надежный комплекс решений для бизнеса. Вы можете отправлять электронные чеки, пользоваться удобной аналитикой продаж, сдавать отчетность, обмениваться электронными документами и работать с маркировкой.

Остатки немаркированной молочной продукции

В случае наличия у розничного продавца немаркированных остатков молочной продукции на 1 сентября текущего года, продаваться такой товар будет без присвоения кодов.

Штрафы при нарушении требований к работе с маркированной молочной продукцией

Реализация продукции, подлежащей маркировке, без нанесения кодов влечет за собой административную ответственность:

для бизнеса — денежное взыскание от 50 до 300 тыс. рублей с изъятием товара ;

для уполномоченных лиц — денежное взыскание от 5 до 10 тыс. рублей .

А если данное нарушение совершается в крупных размерах или группой лиц, тогда продавцу грозит уголовная ответственность и денежное взыскание до 1 млн рублей или вероятность лишения свободы до 5 лет.

Если на товары, подлежащие маркировке, нанесли фальшивые коды, то оборот такой продукции влечет за собой уголовную ответственность и штраф до 300 тыс. рублей. А возможно и лишение свободы от 3 до 6 лет вместе со штрафом.

За нарушение требований в работе с маркированными товарами, предусмотрено серьезное наказание в виде больших штрафов, изъятия товара, лишения свободы. Поэтому лучше заранее подготовиться ко всем этапам маркировки продукции, чтобы не понести в дальнейшем финансовые потери.

Вы можете упростить работу с маркированными товарами с помощью специального сервиса Учет марок. Здесь все просто и понятно. В режиме «одного окна» реализована интеграция с ОФД, ЭДО, ЕЛК Честного ЗНАКА, можно отражать введение и выбытие товара из оборота, отслеживать ошибки в чеках с маркированными товарами, получать выписки и аналитику.