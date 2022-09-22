ЭДО для транспортных и логистических компаний: как работать в системе

Для чего введена ГИС ЭПД?
Система разработана для автоматизации работы транспортных и логистических компаний, а также для уменьшения их расходов.
Оператор системы — Минтранс, разработчик — ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» (предприятие под ведомством Минтранса).
На первом этапе к системе будут подключены более 7 млн. пользователейавтотранспортной сферы. До 2024 года планируется ввести в систему всю отрасль логистики и транспорта для обеспечения автоматизации процесса даже во время использования разного вида транспорта при перевозке товара.
Исправность работы системы на площадке Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» обеспечивают Минтранс, Министерство цифрового развития, ФНС, МВД и крупнейшие операторы ЭДО.
Как работает государственная информационная система?
На данный момент в программе реализовано оформление электронной транспортной накладной, электронной сопроводительной ведомости и электронного заказ-наряда.
С 1 марта 2023 года планируется введение:
- электронного путевого листа;
- электронного договора фрахтования;
- электронного заказа (заявки).
Для того чтобы действовали единые правила по оформлению документов, Минтрансом совместно с ФНС сформирована нормативно-правовая база, которая включает в себя:
- технические требования к информационным системам;
- стандарты ведения реестра операторов ЭДО, осуществляющих передачу документов;
- стандарты процесса обмена перевозочных документов.
Приказ ФНС № ЕД-7-26/1065@ от 09.12.2021 устанавливает формат электронных перевозочных документов.
Если у сотрудников ФНС также возникнет требование по проверке перевозочных документов, отдельно предоставлять их не нужно — сотрудники будут иметь доступ к ГИС ЭПД и смогут проверить достоверность в электронном виде.
Как подключиться к системе?
Для подключения к системе необходимо заключить соглашениеоб электронном документообороте перевозочных документов с оператором ЭДО из федерального реестра, составленного Минтрансом, который позже будет опубликован на сайте ведомства.
Требования для операторов электронных перевозочных документов, через которых будет осуществляться работа в ГИС ЭПД, закреплены Правительством. На данный момент требованиям соответствуют семь компаний.
К ГИС ЭПД могут подключиться:
- грузоотправители;
- перевозчики;
- грузополучатели;
- фрахтователи;
- фрахтовщики.
После заключения соглашения компании автотранспортной отрасли предоставят специальное ПО, если еще не ведется учет в другом ПО, интегрированном с оператором ЭДО, и КЭП.
Отдельные компании не будут иметь доступ к ГИС ЭПД — вся передача будет осуществляться с помощью оператора ЭДО. Предприятию или ИП нужно будет только сформировать перевозочный документ, подписать его КЭП и направить оператору ЭДО. Эта процедура проводится при передаче груза перевозчику (водителю). Обязанность оператора — отправить документы в ГИС ЭПД, из которой они уже попадают другим участникам этапов грузоперевозки.
На каждом из этапов участники должны подтвердить получение электронной товарной накладной: перевозчик — во время начала транспортировки и осуществления окончательной доставки, получатель — в момент приемки товара. Таким образом, всем участникам транспортировки товара потребуется электронная подпись, которую можно оформить в удостоверяющем центре.
Если по грузоперевозке возникают споры, то они также должны быть отражены в ГИС ЭПД.
В 2022 году подключение к системе ИП и организаций ведется в добровольном порядке, в 2023 году планируется введение обязательного участия в системе. Но надежнее подготовиться уже сейчас, чтобы влиться в работу и отработать все этапы движения документации.
Пока ГИС ЭПД не отменяет оформление документов на бумаге: согласно письму Минтранса № Д14/59-ПГ от 14.07. 2022 способ оформления документов остается на усмотрение участников перевозки. Пока грузополучатель может отказаться от использования электронных документов, в этом случае документы составляются в бумажном виде, в том числе и накладные.
Введение государственной системы позволит избегать фальсификации документов, сэкономит денежные и временные ресурсы всем участникам перевозки — не нужно будет отслеживать сохранность каждого документа, они всегда будут под рукой. Также это позволит сократить сроки поставки товаров и упростить цепочки поставки товаров.
В планах до 2030 года создать единую информационную среду для всех видов транспорта: автомобильного, воздушного, водного и железнодорожного.