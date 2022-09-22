ЭДО для транспортных и логистических компаний: как работать в системе

Для чего введена ГИС ЭПД?

Система разработана для автоматизации работы транспортных и логистических компаний, а также для уменьшения их расходов.

Оператор системы — Минтранс, разработчик — ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» (предприятие под ведомством Минтранса).

На первом этапе к системе будут подключены более 7 млн. пользователейавтотранспортной сферы. До 2024 года планируется ввести в систему всю отрасль логистики и транспорта для обеспечения автоматизации процесса даже во время использования разного вида транспорта при перевозке товара.

Исправность работы системы на площадке Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» обеспечивают Минтранс, Министерство цифрового развития, ФНС, МВД и крупнейшие операторы ЭДО.

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Как работает государственная информационная система?

На данный момент в программе реализовано оформление электронной транспортной накладной, электронной сопроводительной ведомости и электронного заказ-наряда.

С 1 марта 2023 года планируется введение:

электронного путевого листа;

электронного договора фрахтования;

электронного заказа (заявки).

Для того чтобы действовали единые правила по оформлению документов, Минтрансом совместно с ФНС сформирована нормативно-правовая база, которая включает в себя:

технические требования к информационным системам;

стандарты ведения реестра операторов ЭДО, осуществляющих передачу документов;

стандарты процесса обмена перевозочных документов.

Приказ ФНС № ЕД-7-26/1065@ от 09.12.2021 устанавливает формат электронных перевозочных документов.

ГИС ЭПД облегчает и работу инспекторов ГИБДД на дороге: теперь нет необходимости предоставлять документы в бумажном виде, инспектор сможет проверить их с помощью служебного мобильного устройства с установленной программой, считав специальный QR-код . QR-код у водителя может быть изображен также на экране мобильного.

Если у сотрудников ФНС также возникнет требование по проверке перевозочных документов, отдельно предоставлять их не нужно — сотрудники будут иметь доступ к ГИС ЭПД и смогут проверить достоверность в электронном виде.

Как подключиться к системе?

Для подключения к системе необходимо заключить соглашениеоб электронном документообороте перевозочных документов с оператором ЭДО из федерального реестра, составленного Минтрансом, который позже будет опубликован на сайте ведомства.

Требования для операторов электронных перевозочных документов, через которых будет осуществляться работа в ГИС ЭПД, закреплены Правительством. На данный момент требованиям соответствуют семь компаний.

К ГИС ЭПД могут подключиться:

грузоотправители;

перевозчики;

грузополучатели;

фрахтователи;

фрахтовщики.

После заключения соглашения компании автотранспортной отрасли предоставят специальное ПО, если еще не ведется учет в другом ПО, интегрированном с оператором ЭДО, и КЭП.

Отдельные компании не будут иметь доступ к ГИС ЭПД — вся передача будет осуществляться с помощью оператора ЭДО. Предприятию или ИП нужно будет только сформировать перевозочный документ, подписать его КЭП и направить оператору ЭДО. Эта процедура проводится при передаче груза перевозчику (водителю). Обязанность оператора — отправить документы в ГИС ЭПД, из которой они уже попадают другим участникам этапов грузоперевозки.

На каждом из этапов участники должны подтвердить получение электронной товарной накладной: перевозчик — во время начала транспортировки и осуществления окончательной доставки, получатель — в момент приемки товара. Таким образом, всем участникам транспортировки товара потребуется электронная подпись, которую можно оформить в удостоверяющем центре.

Список аккредитованных удостоверяющих центров можно посмотреть на сайте Министерства цифрового развития по ссылке .

Если по грузоперевозке возникают споры, то они также должны быть отражены в ГИС ЭПД.

В 2022 году подключение к системе ИП и организаций ведется в добровольном порядке, в 2023 году планируется введение обязательного участия в системе. Но надежнее подготовиться уже сейчас, чтобы влиться в работу и отработать все этапы движения документации.

Пока ГИС ЭПД не отменяет оформление документов на бумаге: согласно письму Минтранса № Д14/59-ПГ от 14.07. 2022 способ оформления документов остается на усмотрение участников перевозки. Пока грузополучатель может отказаться от использования электронных документов, в этом случае документы составляются в бумажном виде, в том числе и накладные.

Введение государственной системы позволит избегать фальсификации документов, сэкономит денежные и временные ресурсы всем участникам перевозки — не нужно будет отслеживать сохранность каждого документа, они всегда будут под рукой. Также это позволит сократить сроки поставки товаров и упростить цепочки поставки товаров.

В планах до 2030 года создать единую информационную среду для всех видов транспорта: автомобильного, воздушного, водного и железнодорожного.

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