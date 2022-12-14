Скоро сдаваться. Какие отчеты ООО подают по итогам 2022

Виды годовой отчетности ООО

Годовую отчетность организаций можно разделить на четыре группы:

налоговая отчетность;

бухгалтерская отчетность;

отчетность по сотрудникам;

статистическая отчетность.

Рассмотрим, какие отчеты должны сдавать ООО в рамках каждой группы.

Если крайняя сдача какого-либо отчета будет выпадать на выходной день, то отчитаться нужно в следующий рабочий день.

Налоговая отчетность

Состав налоговой отчетности компании зависит от системы налогообложения, применяемой ООО.

ООО могут работать в рамках следующих режимов налогообложения:

Основная система налогообложения (ОСНО). Упрощенная система налогообложения ( УСН ). Автоматизированная упрощенная система налогообложения ( АУСН ). Единый сельскохозяйственный налог ( ЕСХН ).

Автоматизированная упрощенная система налогообложения

Сразу обозначим, что налогоплательщики на АУСН не сдают никакую налоговую отчетность, кроме случаев:

Когда ООО выступал в роли налогового агента или проводились облагаемые налогом на прибыль операции ( выплата дивидендов ) – нужно сдать до 27 марта 2023 года включительно декларацию по налогу на прибыль.

выплата дивидендов Когда ООО выступал в роли налогового агента или выставлял счет-фактуру с НДС в четвертом квартале – необходимо до 25 января 2023 года включительно подать декларацию по НДС.

Упрощенная система налогообложения

Организации на УСН освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС и налога на имущество, соответственно не сдают декларации по ним (п. 2 ст. 346.11 НК).

Есть исключения:

Если организация на упрощенке в четвертом квартале выступила в роли налогового агента или выставила счет-фактуру с выделенным НДС, то необходимо в срок до 25 января 2023 года включительно подать декларацию по НДС ( п. 5.1 ст. 174 НК ). Причем отчитаться можно только в электронном виде.

п. 5.1 ст. 174 НК Если организация, применяющая УСН, в четвертом квартале была посредником по НДС ( но не является налоговым агентом ), то ей придется предоставить в ИФНС журнал учета счетов-фактур в электронном виде не позднее 20 января 2023 года . Направить его нужно по ТКС посредством ЭДО ( п. 5.2 ст. 174 НК ).

но не является налоговым агентом п. 5.2 ст. 174 НК Если организация на УСН в четвертом квартале участвовала в обороте товаров, подлежащих прослеживаемости, то необходимо отчитаться об этом в ИФНС не позднее 25 января 2023 года ( п. 33 положения, утв. постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1108 ). Отчет о прослеживаемости можно сдать только в электронном виде по ТКС с помощью ЭДО.

Сведения о прослеживаемости товаров включаются в декларацию по НДС в случае, если ООО на УСН выступает налоговым агентом по НДС или посредником. Эти данные дублировать в отчете о прослеживаемости не нужно.

Компании, применяющие УСН, должны подавать в налоговую декларацию по УСН. Отчитаться за 2022 год можно до 27 марта 2023 года включительно.

Предоставить декларацию можно в бумажном виде при личном визите или направить по почте с обязательным приложением описи вложения. Днем подачи декларации будет считаться дата отправки письма. Сдача бумажной декларации возможна только, если среднесписочная численность работников не более 100 человек. В другом случае отчитаться можно только в электронном формате.

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Основная система налогообложения

Организации на ОСНО по итогам 2022 года должны предоставить в ИФНС декларацию по налогу на прибыль. Отчитаться нужно не позднее 27 марта 2023 года.

Подать декларацию на прибыль в бумажном виде можно, если численность персонала организации не превышает 100 человек. В ином случае отчитаться можно только в электронном виде по ТКС с применением ЭДО.

Также ООО, применяющие ОСНО, должны отчитаться по НДС за четвертый квартал. Декларацию по НДС нужно подать не позднее 25 января 2023 года, причем только в электронном виде.

С 2022 года декларация по НДС включает сведения о товарах, подлежащих прослеживаемости и указанных в перечне, утвержденном постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1110. Отчитываться о прослеживаемости товаров нужно по тем позициям, которые были ввезены на территорию страны с 8 июля 2021 года – с даты начала прослеживаемости.

Если организация в четвертом квартале 2022 года приобрела товар, подлежащий прослеживаемости у продавца, который не является плательщиком НДС, то в этом случае данные о товаре не включают в декларацию по НДС, а сдают отчет о прослеживаемости товаров. Подать отчет нужно не позднее 25 января 2023 года исключительно в электронном виде.

Также отчет о прослеживаемости организации подают, если в четвертом квартале выявлен подлежащий прослеживаемости товар в результате инвентаризации, или такой товар был утилизирован.

Если у компании на балансе числится недвижимое имущество, то в срок до 27 марта 2023 года включительно нужно подать декларацию по налогу на имущество. Причем начиная с отчетности за 2022 год в декларацию не нужно включать имущество по кадастровой стоимости. Если у организации на балансе только такое имущество, то декларацию подавать не нужно (ст. 386 НК).

Если в декабре 2022 года организация проводила операции по импорту товаров из стран ЕАЭС, то необходимо отчитаться по НДС и акцизам. Не позднее 20 января 2023 года нужно подать в налоговую декларацию по НДС (импорт ЕАЭС).

Если у организации в 2022 году не было налогооблагаемых операций и движения денег по счету, то не позднее 20 января 2023 года можно подать единую упрощенную декларацию. Она заменяет декларации по НДС и по налогу на прибыль у «нулевых» ООО. Отчитаться можно как в бумажном, так и в электронном виде.

Единый сельскохозяйственный налог

Организации плательщику ЕСХН необходимо не позднее 27 марта 2023 года подать в налоговую декларацию по ЕСХН.

Если в соответствии со ст. 145 НК организация плательщик ЕСХН не освобождается от уплаты НДС, то за четвертый квартал 2022 года нужно подать декларацию по НДС в срок до 25 января 2023 года включительно.

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Отчетность по сотрудникам

В связи с объединением с 1 января 2023 года ПФР и ФСС в новый Социальный фонд появится новый единый отчет ЕФС-1 вместо отчетов:

СЗВ-ТД;

СЗВ-СТАЖ;

ДСВ-3;

4-ФСС.

Существенно меняется порядок предоставления отчетности по работникам (закон от 14.07.2022 № 273-ФЗ).

Для сведений, входящих в состав нового единого отчета, предусмотрены различные даты предоставления. Поэтому на определенные отчетные даты нужно будет сдавать в новый Социальный фонд отчет ЕФС-1 с заполненным соответствующим разделом.

Вместо СЗВ-М с 2023 года появится новый отчет, который нужно будет сдавать в ФНС, – персонифицированные сведения о физлицах.

Но по итогам 2022 года в Социальный фонд нужно будет сдать отчетность по действующим в 2022 году формам и срокам:

Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) за декабрь 2022 года – не позднее 16 января 2023 года.

СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 за 2022 год – не позднее 1 марта 2023 года.

ДСВ-3 за четвертый квартал 2022 года – не позднее 20 января 2023 года.

Расчет 4-ФСС за 2022 год – не позднее 20 января 2023 года, если организация отчитывается в бумажном виде.

Расчет 4-ФСС за 2022 год – не позднее 25 января 2023 года, если организация отчитывается в электронном виде.

Расчет по страховым взносам (РСВ) с 2023 будет сдаваться по новой форме.

Но по итогам 2023 года нужно будет отчитаться в ФНС по старой форме РСВне позднее 25 января 2023 года.

Расчет 6-НДФЛ организации необходимо подать в налоговую не позднее 27 февраля 2023 года.

Когда деятельность у организации не велась и не производились выплаты в пользу сотрудников, необходимо предоставить следующие формы в установленные сроки:

нулевой расчет РСВ;

форму СЗВ-М;

нулевую форму 4-ФСС.

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Бухгалтерская отчетность

Организация должна сдать бухгалтерскую отчетность по итогам 2022 года в налоговую не позднее 31 марта 2023 года. Причем с 2021 года сделать это можно только в электронном виде по ТКС посредством ЭДО или через сервис сдачи отчетности на сайте ФНС.

Организации из реестра МСП сдают упрощенную бухгалтерскую отчетность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах упрощенного формата.

Статистическая отчетность

У все организаций в зависимости от вида деятельности и масштабов компании состав отчетности в органы статистики отличается. Узнать точный перечень необходимых форм можно на сайте статистики. Для этого нужно указать один из реквизитов организации: ИНН, ОГРН, ОКПО.