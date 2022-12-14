Скоро сдаваться. Какие отчеты ООО подают по итогам 2022

Виды годовой отчетности ООО
Годовую отчетность организаций можно разделить на четыре группы:
- налоговая отчетность;
- бухгалтерская отчетность;
- отчетность по сотрудникам;
- статистическая отчетность.
Рассмотрим, какие отчеты должны сдавать ООО в рамках каждой группы.
Если крайняя сдача какого-либо отчета будет выпадать на выходной день, то отчитаться нужно в следующий рабочий день.
Налоговая отчетность
Состав налоговой отчетности компании зависит от системы налогообложения, применяемой ООО.
ООО могут работать в рамках следующих режимов налогообложения:
- Основная система налогообложения (ОСНО).
- Упрощенная система налогообложения (УСН).
- Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН).
- Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
Автоматизированная упрощенная система налогообложения
Сразу обозначим, что налогоплательщики на АУСН не сдают никакую налоговую отчетность, кроме случаев:
- Когда ООО выступал в роли налогового агента или проводились облагаемые налогом на прибыль операции (выплата дивидендов) – нужно сдать до 27 марта 2023 года включительно декларацию по налогу на прибыль.
- Когда ООО выступал в роли налогового агента или выставлял счет-фактуру с НДС в четвертом квартале – необходимо до 25 января 2023 года включительно подать декларацию по НДС.
Упрощенная система налогообложения
Организации на УСН освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС и налога на имущество, соответственно не сдают декларации по ним (п. 2 ст. 346.11 НК).
Есть исключения:
- Если организация на упрощенке в четвертом квартале выступила в роли налогового агента или выставила счет-фактуру с выделенным НДС, то необходимо в срок до 25 января 2023 года включительно подать декларацию по НДС (п. 5.1 ст. 174 НК). Причем отчитаться можно только в электронном виде.
- Если организация, применяющая УСН, в четвертом квартале была посредником по НДС (но не является налоговым агентом), то ей придется предоставить в ИФНС журнал учета счетов-фактур в электронном виде не позднее 20 января 2023 года. Направить его нужно по ТКС посредством ЭДО (п. 5.2 ст. 174 НК).
- Если организация на УСН в четвертом квартале участвовала в обороте товаров, подлежащих прослеживаемости, то необходимо отчитаться об этом в ИФНС не позднее 25 января 2023 года (п. 33 положения, утв. постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1108). Отчет о прослеживаемости можно сдать только в электронном виде по ТКС с помощью ЭДО.
Сведения о прослеживаемости товаров включаются в декларацию по НДС в случае, если ООО на УСН выступает налоговым агентом по НДС или посредником. Эти данные дублировать в отчете о прослеживаемости не нужно.
Компании, применяющие УСН, должны подавать в налоговую декларацию по УСН. Отчитаться за 2022 год можно до 27 марта 2023 года включительно.
Предоставить декларацию можно в бумажном виде при личном визите или направить по почте с обязательным приложением описи вложения. Днем подачи декларации будет считаться дата отправки письма. Сдача бумажной декларации возможна только, если среднесписочная численность работников не более 100 человек. В другом случае отчитаться можно только в электронном формате.
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Основная система налогообложения
Организации на ОСНО по итогам 2022 года должны предоставить в ИФНС декларацию по налогу на прибыль. Отчитаться нужно не позднее 27 марта 2023 года.
Подать декларацию на прибыль в бумажном виде можно, если численность персонала организации не превышает 100 человек. В ином случае отчитаться можно только в электронном виде по ТКС с применением ЭДО.
Также ООО, применяющие ОСНО, должны отчитаться по НДС за четвертый квартал. Декларацию по НДС нужно подать не позднее 25 января 2023 года, причем только в электронном виде.
С 2022 года декларация по НДС включает сведения о товарах, подлежащих прослеживаемости и указанных в перечне, утвержденном постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1110. Отчитываться о прослеживаемости товаров нужно по тем позициям, которые были ввезены на территорию страны с 8 июля 2021 года – с даты начала прослеживаемости.
Если организация в четвертом квартале 2022 года приобрела товар, подлежащий прослеживаемости у продавца, который не является плательщиком НДС, то в этом случае данные о товаре не включают в декларацию по НДС, а сдают отчет о прослеживаемости товаров. Подать отчет нужно не позднее 25 января 2023 года исключительно в электронном виде.
Также отчет о прослеживаемости организации подают, если в четвертом квартале выявлен подлежащий прослеживаемости товар в результате инвентаризации, или такой товар был утилизирован.
Если у компании на балансе числится недвижимое имущество, то в срок до 27 марта 2023 года включительно нужно подать декларацию по налогу на имущество. Причем начиная с отчетности за 2022 год в декларацию не нужно включать имущество по кадастровой стоимости. Если у организации на балансе только такое имущество, то декларацию подавать не нужно (ст. 386 НК).
Если в декабре 2022 года организация проводила операции по импорту товаров из стран ЕАЭС, то необходимо отчитаться по НДС и акцизам. Не позднее 20 января 2023 года нужно подать в налоговую декларацию по НДС (импорт ЕАЭС).
Если у организации в 2022 году не было налогооблагаемых операций и движения денег по счету, то не позднее 20 января 2023 года можно подать единую упрощенную декларацию. Она заменяет декларации по НДС и по налогу на прибыль у «нулевых» ООО. Отчитаться можно как в бумажном, так и в электронном виде.
Единый сельскохозяйственный налог
Организации плательщику ЕСХН необходимо не позднее 27 марта 2023 года подать в налоговую декларацию по ЕСХН.
Если в соответствии со ст. 145 НК организация плательщик ЕСХН не освобождается от уплаты НДС, то за четвертый квартал 2022 года нужно подать декларацию по НДС в срок до 25 января 2023 года включительно.
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Отчетность по сотрудникам
В связи с объединением с 1 января 2023 года ПФР и ФСС в новый Социальный фонд появится новый единый отчет ЕФС-1 вместо отчетов:
- СЗВ-ТД;
- СЗВ-СТАЖ;
- ДСВ-3;
- 4-ФСС.
Существенно меняется порядок предоставления отчетности по работникам (закон от 14.07.2022 № 273-ФЗ).
Для сведений, входящих в состав нового единого отчета, предусмотрены различные даты предоставления. Поэтому на определенные отчетные даты нужно будет сдавать в новый Социальный фонд отчет ЕФС-1 с заполненным соответствующим разделом.
Вместо СЗВ-М с 2023 года появится новый отчет, который нужно будет сдавать в ФНС, – персонифицированные сведения о физлицах.
Но по итогам 2022 года в Социальный фонд нужно будет сдать отчетность по действующим в 2022 году формам и срокам:
- Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) за декабрь 2022 года – не позднее 16 января 2023 года.
- СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 за 2022 год – не позднее 1 марта 2023 года.
- ДСВ-3 за четвертый квартал 2022 года – не позднее 20 января 2023 года.
- Расчет 4-ФСС за 2022 год – не позднее 20 января 2023 года, если организация отчитывается в бумажном виде.
- Расчет 4-ФСС за 2022 год – не позднее 25 января 2023 года, если организация отчитывается в электронном виде.
Расчет по страховым взносам (РСВ) с 2023 будет сдаваться по новой форме.
Но по итогам 2023 года нужно будет отчитаться в ФНС по старой форме РСВне позднее 25 января 2023 года.
Расчет 6-НДФЛ организации необходимо подать в налоговую не позднее 27 февраля 2023 года.
Когда деятельность у организации не велась и не производились выплаты в пользу сотрудников, необходимо предоставить следующие формы в установленные сроки:
- нулевой расчет РСВ;
- форму СЗВ-М;
- нулевую форму 4-ФСС.
В сервисе «Платформа Госотчет» только актуальные формы отчетности с учетом всех изменений нормативных документов. Для формирования документов не нужно использовать сторонние бухгалтерские программы. А функция импорта и отправки документов позволяет проверять и отправлять отчеты, созданные в привычной учетной системе компании.
Бухгалтерская отчетность
Организация должна сдать бухгалтерскую отчетность по итогам 2022 года в налоговую не позднее 31 марта 2023 года. Причем с 2021 года сделать это можно только в электронном виде по ТКС посредством ЭДО или через сервис сдачи отчетности на сайте ФНС.
Организации из реестра МСП сдают упрощенную бухгалтерскую отчетность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах упрощенного формата.
Статистическая отчетность
У все организаций в зависимости от вида деятельности и масштабов компании состав отчетности в органы статистики отличается. Узнать точный перечень необходимых форм можно на сайте статистики. Для этого нужно указать один из реквизитов организации: ИНН, ОГРН, ОКПО.