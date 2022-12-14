Отчетность

Скоро сдаваться. Какие отчеты ООО подают по итогам 2022

Год завершается, а значит грядет горячая пора отчетов. Рассмотрим нагрузку на ООО. Состав годовой отчетности для ООО зависит от действующей системы налогообложения, от наличия в штате сотрудников, от масштабов бизнеса и специфики деятельности компании. Расскажем, что, куда и в какие сроки сдают ООО по итогам 2022 года.

Версия для печати
Скоро сдаваться. Какие отчеты ООО подают по итогам 2022
Иллюстрация: freepik/freepik

Виды годовой отчетности ООО

Годовую отчетность организаций можно разделить на четыре группы:

  • налоговая отчетность;
  • бухгалтерская отчетность;
  • отчетность по сотрудникам;
  • статистическая отчетность.

Рассмотрим, какие отчеты должны сдавать ООО в рамках каждой группы.

Если крайняя сдача какого-либо отчета будет выпадать на выходной день, то отчитаться нужно в следующий рабочий день.

Налоговая отчетность

Состав налоговой отчетности компании зависит от системы налогообложения, применяемой ООО.

ООО могут работать в рамках следующих режимов налогообложения:

  1. Основная система налогообложения (ОСНО).
  2. Упрощенная система налогообложения (УСН).
  3. Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН).
  4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

Автоматизированная упрощенная система налогообложения

Сразу обозначим, что налогоплательщики на АУСН не сдают никакую налоговую отчетность, кроме случаев:

  • Когда ООО выступал в роли налогового агента или проводились облагаемые налогом на прибыль операции (выплата дивидендов) – нужно сдать до 27 марта 2023 года включительно декларацию по налогу на прибыль.
  • Когда ООО выступал в роли налогового агента или выставлял счет-фактуру с НДС в четвертом квартале – необходимо до 25 января 2023 года включительно подать декларацию по НДС.

Упрощенная система налогообложения

Организации на УСН освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС и налога на имущество, соответственно не сдают декларации по ним (п. 2 ст. 346.11 НК).

Есть исключения:

  • Если организация на упрощенке в четвертом квартале выступила в роли налогового агента или выставила счет-фактуру с выделенным НДС, то необходимо в срок до 25 января 2023 года включительно подать декларацию по НДС (п. 5.1 ст. 174 НК). Причем отчитаться можно только в электронном виде.
  • Если организация, применяющая УСН, в четвертом квартале была посредником по НДС (но не является налоговым агентом), то ей придется предоставить в ИФНС журнал учета счетов-фактур в электронном виде не позднее 20 января 2023 года. Направить его нужно по ТКС посредством ЭДО (п. 5.2 ст. 174 НК).
  • Если организация на УСН в четвертом квартале участвовала в обороте товаров, подлежащих прослеживаемости, то необходимо отчитаться об этом в ИФНС не позднее 25 января 2023 года (п. 33 положения, утв. постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1108). Отчет о прослеживаемости можно сдать только в электронном виде по ТКС с помощью ЭДО.

Сведения о прослеживаемости товаров включаются в декларацию по НДС в случае, если ООО на УСН выступает налоговым агентом по НДС или посредником. Эти данные дублировать в отчете о прослеживаемости не нужно.

Компании, применяющие УСН, должны подавать в налоговую декларацию по УСН. Отчитаться за 2022 год можно до 27 марта 2023 года включительно.

Предоставить декларацию можно в бумажном виде при личном визите или направить по почте с обязательным приложением описи вложения. Днем подачи декларации будет считаться дата отправки письма. Сдача бумажной декларации возможна только, если среднесписочная численность работников не более 100 человек. В другом случае отчитаться можно только в электронном формате.

Сервис «Платформа Госотчет» обеспечит создание и отправку отчетов в любом месте через удобный web-интерфейс. Все отчеты перед отправкой подлежат проверке. Наличие ошибок в документах проверяется актуальными проверочными программами госорганов. Сервис позволяет сдавать отчеты во все контролирующие органы и следить за их статусом в одной программе.

Оставить заявку

Основная система налогообложения

Организации на ОСНО по итогам 2022 года должны предоставить в ИФНС декларацию по налогу на прибыль. Отчитаться нужно не позднее 27 марта 2023 года.

Подать декларацию на прибыль в бумажном виде можно, если численность персонала организации не превышает 100 человек. В ином случае отчитаться можно только в электронном виде по ТКС с применением ЭДО.

Также ООО, применяющие ОСНО, должны отчитаться по НДС за четвертый квартал. Декларацию по НДС нужно подать не позднее 25 января 2023 года, причем только в электронном виде.

С 2022 года декларация по НДС включает сведения о товарах, подлежащих прослеживаемости и указанных в перечне, утвержденном постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1110. Отчитываться о прослеживаемости товаров нужно по тем позициям, которые были ввезены на территорию страны с 8 июля 2021 года – с даты начала прослеживаемости.

Если организация в четвертом квартале 2022 года приобрела товар, подлежащий прослеживаемости у продавца, который не является плательщиком НДС, то в этом случае данные о товаре не включают в декларацию по НДС, а сдают отчет о прослеживаемости товаров. Подать отчет нужно не позднее 25 января 2023 года исключительно в электронном виде.

Также отчет о прослеживаемости организации подают, если в четвертом квартале выявлен подлежащий прослеживаемости товар в результате инвентаризации, или такой товар был утилизирован.

Если у компании на балансе числится недвижимое имущество, то в срок до 27 марта 2023 года включительно нужно подать декларацию по налогу на имущество. Причем начиная с отчетности за 2022 год в декларацию не нужно включать имущество по кадастровой стоимости. Если у организации на балансе только такое имущество, то декларацию подавать не нужно (ст. 386 НК).

Если в декабре 2022 года организация проводила операции по импорту товаров из стран ЕАЭС, то необходимо отчитаться по НДС и акцизам. Не позднее 20 января 2023 года нужно подать в налоговую декларацию по НДС (импорт ЕАЭС).

Если у организации в 2022 году не было налогооблагаемых операций и движения денег по счету, то не позднее 20 января 2023 года можно подать единую упрощенную декларацию. Она заменяет декларации по НДС и по налогу на прибыль у «нулевых» ООО. Отчитаться можно как в бумажном, так и в электронном виде.

Единый сельскохозяйственный налог

Организации плательщику ЕСХН необходимо не позднее 27 марта 2023 года подать в налоговую декларацию по ЕСХН.

Если в соответствии со ст. 145 НК организация плательщик ЕСХН не освобождается от уплаты НДС, то за четвертый квартал 2022 года нужно подать декларацию по НДС в срок до 25 января 2023 года включительно.

Сервис «Платформа Госотчет» – это эффективное решение для создания и отправки отчетности во все контролирующие органы. Сервис также позволяет отправлять письма в ФНС и ПФР для уточнения информации или отправлять документы, для которых не реализован электронный формат. Доступен многопользовательский режим работы.

Подключиться сейчас

Отчетность по сотрудникам

В связи с объединением с 1 января 2023 года ПФР и ФСС в новый Социальный фонд появится новый единый отчет ЕФС-1 вместо отчетов:

  • СЗВ-ТД;
  • СЗВ-СТАЖ;
  • ДСВ-3;
  • 4-ФСС.

Существенно меняется порядок предоставления отчетности по работникам (закон от 14.07.2022 № 273-ФЗ).

Для сведений, входящих в состав нового единого отчета, предусмотрены различные даты предоставления. Поэтому на определенные отчетные даты нужно будет сдавать в новый Социальный фонд отчет ЕФС-1 с заполненным соответствующим разделом.

Вместо СЗВ-М с 2023 года появится новый отчет, который нужно будет сдавать в ФНС, – персонифицированные сведения о физлицах.

Но по итогам 2022 года в Социальный фонд нужно будет сдать отчетность по действующим в 2022 году формам и срокам:

  • Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) за декабрь 2022 года – не позднее 16 января 2023 года.
  • СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 за 2022 год – не позднее 1 марта 2023 года.
  • ДСВ-3 за четвертый квартал 2022 года – не позднее 20 января 2023 года.
  • Расчет 4-ФСС за 2022 год – не позднее 20 января 2023 года, если организация отчитывается в бумажном виде.
  • Расчет 4-ФСС за 2022 год – не позднее 25 января 2023 года, если организация отчитывается в электронном виде.

Расчет по страховым взносам (РСВ) с 2023 будет сдаваться по новой форме.

Но по итогам 2023 года нужно будет отчитаться в ФНС по старой форме РСВне позднее 25 января 2023 года.

Расчет 6-НДФЛ организации необходимо подать в налоговую не позднее 27 февраля 2023 года.

Когда деятельность у организации не велась и не производились выплаты в пользу сотрудников, необходимо предоставить следующие формы в установленные сроки:

  • нулевой расчет РСВ;
  • форму СЗВ-М;
  • нулевую форму 4-ФСС.

В сервисе «Платформа Госотчет» только актуальные формы отчетности с учетом всех изменений нормативных документов. Для формирования документов не нужно использовать сторонние бухгалтерские программы. А функция импорта и отправки документов позволяет проверять и отправлять отчеты, созданные в привычной учетной системе компании.

Подключиться к сервису

Бухгалтерская отчетность

Организация должна сдать бухгалтерскую отчетность по итогам 2022 года в налоговую не позднее 31 марта 2023 года. Причем с 2021 года сделать это можно только в электронном виде по ТКС посредством ЭДО или через сервис сдачи отчетности на сайте ФНС.

Организации из реестра МСП сдают упрощенную бухгалтерскую отчетность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах упрощенного формата.

Статистическая отчетность

У все организаций в зависимости от вида деятельности и масштабов компании состав отчетности в органы статистики отличается. Узнать точный перечень необходимых форм можно на сайте статистики. Для этого нужно указать один из реквизитов организации: ИНН, ОГРН, ОКПО.

Платформа ОФД
Платформа ОФД
Просто, доступно, надежно

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Из чего состоит 1С: каждый бухгалтер должен это знать

Каждому бухгалтеру, как начинающему, так и опытному пользователю программ 1С, необходимо знать основы работы информационной базы: на чем строится ее функционал, как и зачем производятся обновления, как проверить корректность функционирования базы и исправить возможные ошибки и многое другое.

Из чего состоит 1С: каждый бухгалтер должен это знать

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
44-ФЗ

Неуйстойка: начисляем и списываем по новым основаниям

В госзакупках пени начисляют за просрочку исполнения обязательств, а штраф – за нарушение условий контракта. Например, при задержке срока поставки товара поставщику придется выплачивать пени, а за другие нарушения – штраф.

Неуйстойка: начисляем и списываем по новым основаниям
Читать еще