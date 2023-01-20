Торговля в интернете: с чего начать и что важно учесть

С чего начать торговлю в Интернете

На первый взгляд, организовать бизнес с торговлей в интернете гораздо проще, чем открыть точку, например, в ТЦ: не нужна покупка/аренда площадей, непосредственное взаимодействие с покупателем – сиди дома и развивай свое дело.

На практике предприниматели в интернет-торговле тоже сталкиваются со сложностями.

Чтобы реализовать свою идею торговли в интернете, малому бизнесу как правило нужно сделать несколько базовых шагов на старте:

Выбрать свою нишу. Важно учесть и существующую конкуренцию, и возможность доставки выбранного товара, и насколько этот товар необходим потенциальным покупателям. Создать интернет-магазин: отдельный сайт, страница в социальных сетях или добавление в какие-либо маркетплейсы, справочники – можно выбрать любой вариант. Запустить рекламу. Например: продвижение через соцсети, рекламу в поисковиках, картах и т. д.

Что важно учесть при организации торговли в интернете?

Система налогообложения

Можно начинать с постановки на налоговый учет в качестве самозанятого и платить налог на профессиональный доход. Но такая возможность есть только у тех, кто оказывает услуги или продает товар собственного производства. Перепродавать товар самозанятым запрещено.

Также самозанятый может работать только один, и его доход за год не должен превышать 2,4 миллиона рублей.

Можно открыть ИП или ООО и выбрать любую подходящую под ваш вид деятельности систему налогообложения: это зависит от ниши и характера деятельности. Чаще всего интернет-торговля применяет УСН с объектом «доходы минус расходы».

Обратите внимание, применение ПСН при торговле в сети Интернет не допускается.

Предприниматели на ПСН и патенте обязаны вести КУДиР. Подключите Электронную книгу учета доходов и расходов и не беспокойтесь о штрафах. Данные заполняются автоматически из личного кабинета «Платформа ОФД».

Прием платежей

Для начала работы необходимо открыть расчетный счет организации, на который будут поступать оплаты от покупателей. С него также будут производиться оплаты поставщикам. Вы можете выбрать любой банк, предоставляющий такую услугу – для ИП зачастую более выгодные тарифы с ежемесячным платежом или авансовой оплатой за весь год.

Онлайн-оплаты от клиентов принимаются с помощью интернет-эквайринга – это сервис, который позволяет оплачивать покупки в интернете. Условия подключения к сервису также нужно обговорить заранее с представителем банка, в котором вы планируете открыть расчетный счет.

А для обмена закрывающими документами с контрагентами – пользуйтесь сервисом Платформа ЭДО. Это полный аналог бумажного документооборота – только быстрее и надежнее.

Онлайн-касса, ОФД, чеки

Подумайте, как вы будете оформлять чек для покупателя.

Для формирования чека нужна онлайн-касса, которая будет передавать фискальные данные в налоговую инспекцию через ОФД.

Самозанятые освобождены от обязанности приобретать онлайн-кассу, т. к. могут оформить чек для покупателя через приложение «Мой налог».

Для ИП (кроме тех, что на НПД) и ООО необходима онлайн-касса, без которой торговлю в интернете вести запрещено.

Также, если на самозанятости ваш доход приближается к отметке 2,4 миллиона рублей или возникла необходимость нанять сотрудника, об оформлении ИП или ООО и покупке кассы нужно позаботиться заранее – так у налоговой не возникнет вопросов после.

Сейчас для интернет-магазинов созданы специальные сервисы, которые позволяют не покупать кассовый аппарат, а оформить все взаимодействия электронно.

Цифровая касса Эвотор – отличный вариант для интернет-магазинов. При подключении облачной кассы сервис «Платформа ОФД» уже включен в комплект.

Преимущества цифровой кассы:

Чеки отправляются покупателям круглосуточно: в какое бы время ни совершил клиент покупку и в каком бы часовом поясе он ни находился, чек ему сразу же придет на электронную почту.

Удобное отслеживание чеков и работы кассы в личном кабинете: так можно проверять, все ли чеки отправлены покупателям и при необходимости быстро исправлять неполадки.

Экономия на договоре с оператором фискальных данных: обслуживание ОФД уже включено в тариф – чеки будут поступать в налоговую инспекцию.

Регистрация кассы в ФНС проходит удаленно через файл быстрой регистрации – не нужно будет тратить дополнительное время.

Круглосуточная техническая поддержка: специалисты ответят на любой вопрос, связанный с работой кассы или корректной передачей чека в ФНС.

Маркировка товаров

Если вы торгуете товаром, подлежащим маркировке, через интернет, это не освобождает вас от обязанности передавать данные в систему «Честный ЗНАК».

На данный момент маркировать нужно следующие товары:

одежда;

обувь;

текстиль для дома;

духи;

фотоаппараты и вспышки;

шины;

табачная продукция и электронные сигареты;

никотиносодержащая продукция;

упакованная вода;

молочная продукция.

1 марта 2023 года этот перечень пополнится велосипедами и слабоалкогольными напитками.

Если ваш товар входит в этот список, то нужно заранее подключиться к системе «Честный ЗНАК» и позаботиться о корректной передаче данных через оператора фискальных данных.

Упростите работу с маркировкой с сервисом «Учет марок». Это комплексное решение для работы с маркировкой и маркированными товарами. Здесь удобный и понятный интерфейс, передача данных в «Честный ЗНАК» в соответствии с нормами законодательства, аналитика продаж маркированной продукции, отслеживание ошибок в чеках с маркированными товарами.

Сдача отчетности

В ведении любого бизнеса, в том числе и через Интернет, есть не только грандиозные продажи. Существует и другая сторона – за свой доход необходимо уплачивать налоги, страховые взносы, сдавать отчетность.

Какую отчетность сдают компании и ИП можно почитать здесь:

Удобнее пользоваться сервисами электронной отчетности – это экономит время и уменьшает вероятность ошибок. Советуем заранее позаботиться о том, через какого оператора вы будете обмениваться документами с ФНС и другими контролирующими службами.

«Платформа Госотчет»: создавайте и отправляйте отчетность из любой точки. Удобный интерфейс, проверка документов на ошибки перед отправкой и возможность редактировать формы – будьте уверены в правильности отчетов.

Продвижение бизнеса

В начале мы уже немного упоминали, что важно не только создать бизнес в интернете, но необходимо также заниматься его продвижением – без этого о вас никто не узнает.

Вот несколько основных способов, которые помогут вам раскрутиться и быстрее начать получать прибыль:

Контекстная и таргетированная реклама . Контекстную рекламу настраивают обычно в популярных поисковых системах. Бизнесы покупают первые строчки в выдаче поисковика – так повышается вероятность того, что клиент обратит внимание и зайдет именно на ваш сайт. Таргетированная реклама сейчас возможна через соцсеть ВКонтакте.

SEO-оптимизация – базовый способ выхода на верх поисковой выдачи. Высокие строчки достигаются путем использования ключевых слов и фраз, по которым вас ищут клиента, в статьях и описаниях товаров на сайте.

Социальные сети . Для более активного взаимодействия с клиентами рекомендуется завести аккаунты и систематически публиковать контент сразу в нескольких социальных сетях: например, ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

Email-рассылки . После того, как у вас появятся первые клиенты, их можно приглашать к вам за товаром или услугой повторно через рассылки специальных предложений и новостей вашей компании.

Маркетплейсы. Большинство игроков розничной торговли давно и успешно продают продукцию на массовых интернет-площадках и специализированных сайтах по видам товаров. Для многих это является основным каналом дистрибуции.

Торговля в интернете – очевидно перспективное направление бизнеса. Стартовать в нем не так сложно, но есть нюансы, которые нужно учесть – так дело будет существовать долго, развиваться и приносить прибыль, а не штрафы от налоговой.

Перед началом работы обязательно обратите внимание на соблюдение законодательства в торговле и выберите лучший вариант для вашего бизнеса!

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