Как работать с онлайн-кассами и ОФД в 2023 году

Контрольно-кассовая техника, фискальный накопитель и чеки – то, на что нужно обращать особое внимание в части соблюдения законов при ведении предпринимательской деятельности.

Кассовая дисциплина активно нарастила обороты за последние годы, так как для бизнеса – это прежде всего удобство: не нужно вручную передавать чеки в налоговую, это сделает техника и программное обеспечение. Часто устанавливают онлайн кассу даже те, кого закон не обязывает.

Цифры по количеству ККТ в России впечатляют – более 3,6 миллионов. Но все же уточним, кому можно пока обойтись без ККТ.

Кто может не применять ККТ

Это прописано в статье 2 закона № 54-ФЗ. Работать без онлайн-кассы могут:

предприниматели, которые занимаются торговлей мороженым в киосках, розливом безалкогольных напитков, ремонтом и окраской обуви, изготовлением галантереи и т. д.;

предприниматели, оказывающие услуги по уборке жилых помещений, приготовлению и доставке блюд на мероприятия и т. д.;

граждане, которые являются плательщиками НПД;

предприниматели, которые ведут деятельность в отдаленных и труднодоступных районах.

Как выбрать кассу и фискальный накопитель (ФН)

При выборе онлайн-кассы нужно учитывать два условия:

наличие выбранной модели в реестре ФНС; возможность работы кассы с фискальным накопителем.

Если купить кассу, которой нет в реестре налоговой службы, то ее нельзя зарегистрировать, а соответственно и работать на ней будет запрещено. Для налоговой инспекции это равнозначно отсутствию кассы, за это налагается штраф – не меньше 30 тысяч рублей для юридических лиц.

При выборе ФН обращаем внимание на:

Включение в реестр ФНС. Соответствие срока действия ФН сроку, разрешенному вашему виду деятельности, ФН выбираем исходя из ниши бизнеса.

Сейчас фискальные накопители выпускаются с двумя сроками действия – 15 и 36 месяцев.

На выбор фискального накопителя влияют:

система налогообложения;

вид деятельности – продажа товаров или оказание услуг;

наличие в ассортименте подакцизного и маркированного товара;

наличие сезонности деятельности.

Обращаем внимание, что после окончания срока действия накопителя его нельзя выбрасывать – нужно хранить в течение пяти лет.

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После приобретения ККТ и ФН необходимо зарегистрировать онлайн-кассу в налоговой инспекции. Но и на этом этапе предприниматели часто допускают ошибки.

Что важно учитывать при регистрации кассы:

Работу на аппарате можно начинать только после получения карточки регистрации – до этого работать запрещено. Уведомление о присвоении регистрационного номера не равно получению карточки регистрации.

Соответствие информации об ОФД в налоговой и в самой кассе. Если происходит смена ОФД, то нужно перерегистрировать кассу.

Правильность введения регистрационного номера ФН или ИНН в кассу. Если в этих данных совершить ошибку, то исправить ее уже нельзя – потребуется покупка нового ФН.

Соответствие данных в кассе и в информации для налоговой инспекции.

Соблюдение сроков передачи отчета о регистрации: после получения карточки регистрации отчет нужно отправить в течение одного дня.

Попытка регистрации моделей ФН или онлайн-касс, не включенных в реестр налоговой службы.

Когда необходима перерегистрация кассы

Возможные нарушения законодательства могут произойти не только во время непосредственной регистрации кассы, но и в момент перерегистрации – вы просто можете не знать, что такая процедура требуется.

Перерегистрация онлайн-кассы необходима при:

изменении адреса или места установки ККТ;

смене ОФД;

изменении сведений о применении ККТ в составе автоматического устройства для расчетов;

изменении сведений об автоматическом устройстве для расчетов;

замене ФН;

переходе ККТ из работы в автономном режиме в режим передачи в налоговую инспекцию через ОФД и наоборот;

изменении ФИО пользователя.

С момента, когда какое-то из вышеперечисленных событий произошло, до подачи заявления на перерегистрацию должно пройти не более одного рабочего дня. Иначе последует штраф за нарушение правил регистрации кассы, причем санкции могут назначить в течение года с момента нарушения.

В каком случае налоговая может снять кассу в одностороннем порядке

Бывает и такое: касса вам еще нужна для бизнеса, но пользоваться ей уже запрещено.

Налоговая может снять онлайн-кассу с учета в следующих случаях:

ККТ не соответствует требованием законодательства – применяемого аппарата нет в реестре ФНС.

Истечение срока действия ключа фискального признака в ФН – требуется заменить фискальный накопитель. Лучше следить за этим параметром и производить замену заблаговременно. Если использовать кассу с истекшим ФН, то это будет приравнено к отсутствию кассы.

Внесение записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП о прекращении деятельности.

Про маркировку и кассы. Что нового в 2023 году

28 февраля 2023 года завершаются эксперименты по БАДам, антисептикам, медицинским изделиям, пиву и слабоалкогольной продукции.

1 марта 2023 года – начало обязательной маркировки велосипедов.

1 апреля 2023 года стартует обязательная маркировка пива и слабоалкогольной продукции.

Обязательная маркировка инвалидных кресел отложена на неопределенный срок.

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Как правильно выбрать фискальный накопитель

Если предприниматели торгуют маркированным товаром, им нужно использовать ФН, который поддерживает формат фискальных документов ФФД 1.2. Но даже из этого правила есть исключения – о них налоговая служба оповестила пользователей в письме № АБ-4-20/14414@ от 26.10.2022 года.

Отсрочка от перехода на ФФД 1.2 при продаже маркированных товаров предусмотрена:

если вы применяете ФН, не поддерживающий ФФД 1.2. – до истечения срока его службы;

если вы применяете ККТ, которая не поддерживает ФФД 1.2 – до окончания срока службы ФН;

при использовании или замене на ФН и ККТ, поддерживающих работу с ФФД 1.2, если при этом с момента включения в реестр ККТ с поддержкой ФФД 1.2 прошло не менее 3 месяцев – не позднее трех месяцев с даты включения в реестр модели ККТ с поддержкой ФФД 1.2.

Дополнительные нововведения в отношении онлайн-касс предпринимателей, которые торгуют маркированным товаром

Введено обязательно применение тега 1162 «Код товара» в чеке (БСО):

С 28 февраля 2023 года для интернет-магазинов, почтовых и курьерских служб, которые занимаются доставкой товаров конечному потребителю, в том числе в пункты выдачи и постаматы.

С 20 апреля 2023 года для вендинговых автоматов, оснащенных автоматическим устройством для расчетов.

Также при маркировке шуб и меховых изделий с 1 марта 2023 года нужно указывать контрольно-идентификационный знак (КИЗ). Рекомендуем проверить, готова ли техника и программное обеспечение к нововведениям.

Чеки: почему важно следить за отсутствием ошибок в них

Есть несколько причин:

Это позволит сохранить лояльность покупателей, так как каждый клиент сможет проверить корректность фискального документа на сайте налоговой службы. Это оградит ваш бизнес от проверок ФНС – их вероятность будет крайне мала. Не будет расхождения данных с информацией налоговой инспекции и значит отчетность будет составлена верно, а налоги правильно рассчитаны. Это повысит доверительные отношения между вами и партнерами по ПО касс, которые вас обслуживают. Значит они смогут быстрее помогать в решении ваших проблем с ККТ.

Какие ошибки могут встречаться в чеках

Разместим их в порядке убывания – от самой популярной до самой редкой:

Отсутствие НДС. Информация о поставщике (наименование, ИНН). Система налогообложения в чеке. Наименование предмета расчета. Незадекларированные теги по НДС в предмете расчета. Адрес и место расчетов в чеке. Количество предмета расчета. Комбинация РН-ФН отсутствует в ФНС. Версия ККТ или ФФД. Информация о покупателе (наименование, ИНН). Неверная сумма товаров по чеку. Чек коррекции: номер предписания.

За корректностью чеков важно следить и вовремя исправлять те чеки, которые изначально получили статусы «Прием в карантин», «Принят с предупреждением» или «Отказ в приеме». Эти статусы присваиваются чекам в налоговой при прохождении форматно-логического контроля и отображаются в ЛК ОФД.

Следите за корректностью чеков в личном кабинете «Платформа ОФД» – удобная сортировка по статусам и указание ошибки в чеке позволяет вовремя заметить неточность и исправить ее. Так у налоговой не будет вопросов к вашему бизнесу!

При получении чеком вышеперечисленных статусов, нужно выяснить причину ошибки и исправить ее: если вы своевременно исправите ошибку и направите уведомление об исправлении до обнаружения неточности налоговой инспекцией, то штрафов не будет.

Об исправлении ошибок подробнее мы писали в статье.

Есть хорошая новость для бизнеса – на 2023 год продлен мораторий на проверки ФНС. Но это не означает полного отсутствия контрольных действий. Проверки без взаимодействия с налогоплательщиком (выездное обследование и наблюдение за соблюдением требований) разрешено проводить без дополнительного согласования. При выявлении нарушений налоговый инспектор может производить контрольную закупку.

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Следите за соблюдением требований по основным показателям кассовой дисциплины – ККТ, ОФД, ФН и чекам, чтобы уберечь бизнес от штрафов и лишнего внимания налоговой службы.

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