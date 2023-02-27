Как работать с онлайн-кассами и ОФД в 2023 году

Контрольно-кассовая техника, фискальный накопитель и чеки – то, на что нужно обращать особое внимание в части соблюдения законов при ведении предпринимательской деятельности.
Кассовая дисциплина активно нарастила обороты за последние годы, так как для бизнеса – это прежде всего удобство: не нужно вручную передавать чеки в налоговую, это сделает техника и программное обеспечение. Часто устанавливают онлайн кассу даже те, кого закон не обязывает.
Цифры по количеству ККТ в России впечатляют – более 3,6 миллионов. Но все же уточним, кому можно пока обойтись без ККТ.
Кто может не применять ККТ
Это прописано в статье 2 закона № 54-ФЗ. Работать без онлайн-кассы могут:
предприниматели, которые занимаются торговлей мороженым в киосках, розливом безалкогольных напитков, ремонтом и окраской обуви, изготовлением галантереи и т. д.;
предприниматели, оказывающие услуги по уборке жилых помещений, приготовлению и доставке блюд на мероприятия и т. д.;
граждане, которые являются плательщиками НПД;
предприниматели, которые ведут деятельность в отдаленных и труднодоступных районах.
Как выбрать кассу и фискальный накопитель (ФН)
При выборе онлайн-кассы нужно учитывать два условия:
наличие выбранной модели в реестре ФНС;
возможность работы кассы с фискальным накопителем.
Если купить кассу, которой нет в реестре налоговой службы, то ее нельзя зарегистрировать, а соответственно и работать на ней будет запрещено. Для налоговой инспекции это равнозначно отсутствию кассы, за это налагается штраф – не меньше 30 тысяч рублей для юридических лиц.
При выборе ФН обращаем внимание на:
Включение в реестр ФНС.
Соответствие срока действия ФН сроку, разрешенному вашему виду деятельности, ФН выбираем исходя из ниши бизнеса.
Сейчас фискальные накопители выпускаются с двумя сроками действия – 15 и 36 месяцев.
На выбор фискального накопителя влияют:
система налогообложения;
вид деятельности – продажа товаров или оказание услуг;
наличие в ассортименте подакцизного и маркированного товара;
наличие сезонности деятельности.
Обращаем внимание, что после окончания срока действия накопителя его нельзя выбрасывать – нужно хранить в течение пяти лет.
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После приобретения ККТ и ФН необходимо зарегистрировать онлайн-кассу в налоговой инспекции. Но и на этом этапе предприниматели часто допускают ошибки.
Что важно учитывать при регистрации кассы:
Работу на аппарате можно начинать только после получения карточки регистрации – до этого работать запрещено. Уведомление о присвоении регистрационного номера не равно получению карточки регистрации.
Соответствие информации об ОФД в налоговой и в самой кассе. Если происходит смена ОФД, то нужно перерегистрировать кассу.
Правильность введения регистрационного номера ФН или ИНН в кассу. Если в этих данных совершить ошибку, то исправить ее уже нельзя – потребуется покупка нового ФН.
Соответствие данных в кассе и в информации для налоговой инспекции.
Соблюдение сроков передачи отчета о регистрации: после получения карточки регистрации отчет нужно отправить в течение одного дня.
Попытка регистрации моделей ФН или онлайн-касс, не включенных в реестр налоговой службы.
Когда необходима перерегистрация кассы
Возможные нарушения законодательства могут произойти не только во время непосредственной регистрации кассы, но и в момент перерегистрации – вы просто можете не знать, что такая процедура требуется.
Перерегистрация онлайн-кассы необходима при:
изменении адреса или места установки ККТ;
смене ОФД;
изменении сведений о применении ККТ в составе автоматического устройства для расчетов;
изменении сведений об автоматическом устройстве для расчетов;
замене ФН;
переходе ККТ из работы в автономном режиме в режим передачи в налоговую инспекцию через ОФД и наоборот;
изменении ФИО пользователя.
С момента, когда какое-то из вышеперечисленных событий произошло, до подачи заявления на перерегистрацию должно пройти не более одного рабочего дня. Иначе последует штраф за нарушение правил регистрации кассы, причем санкции могут назначить в течение года с момента нарушения.
В каком случае налоговая может снять кассу в одностороннем порядке
Бывает и такое: касса вам еще нужна для бизнеса, но пользоваться ей уже запрещено.
Налоговая может снять онлайн-кассу с учета в следующих случаях:
ККТ не соответствует требованием законодательства – применяемого аппарата нет в реестре ФНС.
Истечение срока действия ключа фискального признака в ФН – требуется заменить фискальный накопитель. Лучше следить за этим параметром и производить замену заблаговременно. Если использовать кассу с истекшим ФН, то это будет приравнено к отсутствию кассы.
Внесение записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП о прекращении деятельности.
Про маркировку и кассы. Что нового в 2023 году
28 февраля 2023 года завершаются эксперименты по БАДам, антисептикам, медицинским изделиям, пиву и слабоалкогольной продукции.
1 марта 2023 года – начало обязательной маркировки велосипедов.
1 апреля 2023 года стартует обязательная маркировка пива и слабоалкогольной продукции.
Обязательная маркировка инвалидных кресел отложена на неопределенный срок.
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Как правильно выбрать фискальный накопитель
Если предприниматели торгуют маркированным товаром, им нужно использовать ФН, который поддерживает формат фискальных документов ФФД 1.2. Но даже из этого правила есть исключения – о них налоговая служба оповестила пользователей в письме № АБ-4-20/14414@ от 26.10.2022 года.
Отсрочка от перехода на ФФД 1.2 при продаже маркированных товаров предусмотрена:
если вы применяете ФН, не поддерживающий ФФД 1.2. – до истечения срока его службы;
если вы применяете ККТ, которая не поддерживает ФФД 1.2 – до окончания срока службы ФН;
при использовании или замене на ФН и ККТ, поддерживающих работу с ФФД 1.2, если при этом с момента включения в реестр ККТ с поддержкой ФФД 1.2 прошло не менее 3 месяцев – не позднее трех месяцев с даты включения в реестр модели ККТ с поддержкой ФФД 1.2.
Дополнительные нововведения в отношении онлайн-касс предпринимателей, которые торгуют маркированным товаром
Введено обязательно применение тега 1162 «Код товара» в чеке (БСО):
С 28 февраля 2023 года для интернет-магазинов, почтовых и курьерских служб, которые занимаются доставкой товаров конечному потребителю, в том числе в пункты выдачи и постаматы.
С 20 апреля 2023 года для вендинговых автоматов, оснащенных автоматическим устройством для расчетов.
Также при маркировке шуб и меховых изделий с 1 марта 2023 года нужно указывать контрольно-идентификационный знак (КИЗ). Рекомендуем проверить, готова ли техника и программное обеспечение к нововведениям.
Чеки: почему важно следить за отсутствием ошибок в них
Есть несколько причин:
Это позволит сохранить лояльность покупателей, так как каждый клиент сможет проверить корректность фискального документа на сайте налоговой службы.
Это оградит ваш бизнес от проверок ФНС – их вероятность будет крайне мала.
Не будет расхождения данных с информацией налоговой инспекции и значит отчетность будет составлена верно, а налоги правильно рассчитаны.
Это повысит доверительные отношения между вами и партнерами по ПО касс, которые вас обслуживают. Значит они смогут быстрее помогать в решении ваших проблем с ККТ.
Какие ошибки могут встречаться в чеках
Разместим их в порядке убывания – от самой популярной до самой редкой:
Отсутствие НДС.
Информация о поставщике (наименование, ИНН).
Система налогообложения в чеке.
Наименование предмета расчета.
Незадекларированные теги по НДС в предмете расчета.
Адрес и место расчетов в чеке.
Количество предмета расчета.
Комбинация РН-ФН отсутствует в ФНС.
Версия ККТ или ФФД.
Информация о покупателе (наименование, ИНН).
Неверная сумма товаров по чеку.
Чек коррекции: номер предписания.
За корректностью чеков важно следить и вовремя исправлять те чеки, которые изначально получили статусы «Прием в карантин», «Принят с предупреждением» или «Отказ в приеме». Эти статусы присваиваются чекам в налоговой при прохождении форматно-логического контроля и отображаются в ЛК ОФД.
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При получении чеком вышеперечисленных статусов, нужно выяснить причину ошибки и исправить ее: если вы своевременно исправите ошибку и направите уведомление об исправлении до обнаружения неточности налоговой инспекцией, то штрафов не будет.
Об исправлении ошибок подробнее мы писали в статье.
Есть хорошая новость для бизнеса – на 2023 год продлен мораторий на проверки ФНС. Но это не означает полного отсутствия контрольных действий. Проверки без взаимодействия с налогоплательщиком (выездное обследование и наблюдение за соблюдением требований) разрешено проводить без дополнительного согласования. При выявлении нарушений налоговый инспектор может производить контрольную закупку.
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Следите за соблюдением требований по основным показателям кассовой дисциплины – ККТ, ОФД, ФН и чекам, чтобы уберечь бизнес от штрафов и лишнего внимания налоговой службы.
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