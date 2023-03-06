Автоматизация учета

Какие сервисы имеют критическое значение для работы розничного бизнеса и его автоматизации

Что нужно для успешной работы бизнеса? Сервисы, которые автоматизируют процессы и облегчают взаимодействие с контролирующими службами – именно над этим работает оператор фискальных данных. Расскажем, какие сервисы помогают вести бизнес и способствуют его развитию.

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Какие сервисы имеют критическое значение для работы розничного бизнеса и его автоматизации
Иллюстрация: aleksandarlittlewolf/freepik

Тренд 2023: Автоматизация бизнеса

Раньше при открытии бизнеса предпринимателей первым делом интересовал вопрос выбора онлайн-кассы, а после – ее соответствие всем изменениям законодательства. Сейчас фокус сместился: по последним статистическим данным, рынок касс немного снизился – на 1 февраля в России зарегистрировано 3,6 млн ККТ (на 3% ниже уровня прошлого года).

При этом отраженная выручка оказалась выше на 10,6%, а число чеков выросло на 8,5%. Именно поэтому бизнесу сейчас стали важны сервисы, которые помогают упростить работу и сэкономить время.

В 2022 году шло быстрое технологическое развитие сервисов ФНС, где ключевой компонентой является ОФД. Происходила смена прежнего формата фискальных данных на новый – ФФД 1.2, благодаря которому отражаются важные для предпринимателя и бухгалтера показатели, статусы документов и т. д. из чеков.

Принято считать, что ФФД 1.2 создан для торговли маркированной продукцией, но на самом деле такой формат удобен всем предпринимателям.

Основные отличия ФФД 1.2

  • В чек введен тег 1163 – это таблица тегов под все существующие коды. Их список можно расширять заранее зарезервированными тегами (1301-1309, 1320-1325).

  • Новый тег 2106, который отображает результат проверки сведений о товаре. Принимает следующие значения:

    • статус товара не проверен – выдается при условии отсутствия интернет-соединения или ответа от системы мониторинга;

    • статус товара не корректен;

    • статус товара корректен.

После проверки в кассовом чеке в строке товара выводится символ: «М» – проверка пройдена, «М-» - отрицательный результат проверки. Это позволяет покупателю узнать о подлинности и легальности ввоза товара.

  • Тег 1291, который помогает отследить поштучное выбытие маркированного товара из одной потребительской упаковки.

Сервисы ОФД в помощь предпринимателю

В первую очередь предпринимателей волнует вопрос соблюдения законодательства, так как при нарушениях грозят внушительные штрафы – проще все предусмотреть заранее. Для этого в личном кабинете ОФД активно развиваются полезные для работы сервисы.

Подключайте и используйте все сервисы «Платформа ОФД» для бизнеса и будьте уверены в законности деятельности!

Узнать список сервисов

Мониторинг работы касс

Вы можете отслеживать работу кассы: исправно ли передается информация в налоговую и системы мониторинга.

Мониторинг фискальных накопителей

Фискальные накопители имеют срок действия – сейчас на рынке два вида: на 15 и на 36 месяцев. Выбор фискального накопителя зависит от:

  • системы налогообложения;

  • сферы деятельности;

  • сезонности работы;

  • работы с маркированным и подакцизным товаром.

Для маркированного и подакцизного товара, а также на ОСНО можно применять только ФН на 15 месяцев. При этом фискальный накопитель может прослужить и меньшее количество времени, чем заявлено производителем: например, если в процессе работы пробивается большое количество чеков.

Срок работы фискального накопителя можно отследить в личном кабинете ОФД: сервис заранее предупредит вас о приближении срока замены, чтобы вы успели своевременно приобрести новый ФН и не приостанавливать работу.

Кроме того, в личном кабинете можно сразу купить фискальный накопитель – не нужно отдельно искать ссылку на сайт и разбираться в предлагаемых моделях.

Предупреждение ошибок в чеках

Во время отправки чека в ФНС каждый фискальный документ проходит проверку, по результатам которой присваивается статус:

  1. Принят – с чеком все в порядке.

  2. Принят с предупреждением – чек учитывается в системе, но есть некритические ошибки, которые все же нужно исправить.

  3. Прием в карантин – есть проблемы с регистрацией чека. Чаще всего это происходит из-за незавершенной регистрации кассы или снятия с учета. Если регистрация завершится, то чек может поменять статус, но требуется тщательно следить за изменениями.

  4. Отказ в приеме – чек не прошел проверку: имеются критические ошибки, которые требуют немедленного исправления.

Именно за этими статусами чеков можно следить в личном кабинете ОФД, чтобы при необходимости своевременно исправлять ошибки.

Неисправленные ошибки могут привести к:

  1. Расхождению данных в продажах с информацией, зарегистрированной в налоговой – соответственно, неверная отчетность и расчет налоговой нагрузки.

  2. Проверкам со стороны ФНС – если будет большое количество чеков с ошибками, это обратит внимание инспекторов.

  3. Потере лояльности покупателей – при статусе «Отказ в приеме» покупатель не может проверить чек на сайте налоговой.

Составляющие автоматизации бизнеса

  • Сервис ЭДО – удобный обмен документами с контрагентами: не нужно тратить время на пересылку бумажных документов, вы можете получить подписанные файлы в течение нескольких минут. У вашего партнера может быть любой ОФД – есть услуга роуминга, которая позволяет обмениваться юридически значимыми документами между разными операторами.

  • «Платформа ЭДО» – поможем настроить удобный обмен с партнерами. Круглосуточная поддержка всегда на связи на случай возникновения вопросов по отправке документов.

  • Электронная отправка отчетности – это гарантия отсутствия ошибок в отчетах и всегда актуальные формы отчетности. «Платформа Госотчет» проверяет отчет перед отправкой и позволит вести переписку с ФНС и СФР прямо в сервисе при возникновении вопросов.

  • Сервис «КУДиР» – автоматические заполнение данных из личного кабинета «Платформа ОФД». Книгу учета доходов и расходов вести обязательно для предпринимателей на УСН и патенте. Сервис помогает сформировать книгу в электронном виде в полном соответствии с законодательством и без ошибок, которые могут возникнуть при заполнении КУДиР на бумаге. При необходимости книгу можно скачать на компьютер и распечатать.

  • Сервис «Интеграция ОФД в 1С» – все данные о продажах автоматически будут выгружаться в 1С: не нужно вбивать данные вручную – это существенно экономит время и приводит продажи в соответствие.

  • Сервис «Учет марок» – работа с маркированным товаром в личном кабинете ОФД. Сервис позволяет взаимодействовать с государственными системами мониторинга в режиме одного окна и анализировать продажи маркированной продукции.

  • Сервис «Электронные чеки» – позволяет отправлять клиентам фискальные документы на email или абонентский номер. Сервис позволяет брендировать сообщение или вставить логотип компании.

  • Сервис «КЭП» – электронная подпись для бизнеса без посещения ФНС. Автоматическое заполнение данных в личном кабинете ОФД. Бесплатная доставка токенов. Никаких очередей и ожиданий в госорганах.

Сейчас приоритетное место в бизнесе занимает удобство и функциональность. Экономя время и ресурсы с помощью сервисов автоматизации, вы сможете сконцентрировать внимание на развитии своего дела и быть уверенными в законности проводимых операций.

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