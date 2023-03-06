Какие сервисы имеют критическое значение для работы розничного бизнеса и его автоматизации

Тренд 2023: Автоматизация бизнеса
Раньше при открытии бизнеса предпринимателей первым делом интересовал вопрос выбора онлайн-кассы, а после – ее соответствие всем изменениям законодательства. Сейчас фокус сместился: по последним статистическим данным, рынок касс немного снизился – на 1 февраля в России зарегистрировано 3,6 млн ККТ (на 3% ниже уровня прошлого года).
При этом отраженная выручка оказалась выше на 10,6%, а число чеков выросло на 8,5%. Именно поэтому бизнесу сейчас стали важны сервисы, которые помогают упростить работу и сэкономить время.
В 2022 году шло быстрое технологическое развитие сервисов ФНС, где ключевой компонентой является ОФД. Происходила смена прежнего формата фискальных данных на новый – ФФД 1.2, благодаря которому отражаются важные для предпринимателя и бухгалтера показатели, статусы документов и т. д. из чеков.
Принято считать, что ФФД 1.2 создан для торговли маркированной продукцией, но на самом деле такой формат удобен всем предпринимателям.
Основные отличия ФФД 1.2
В чек введен тег 1163 – это таблица тегов под все существующие коды. Их список можно расширять заранее зарезервированными тегами (1301-1309, 1320-1325).
Новый тег 2106, который отображает результат проверки сведений о товаре. Принимает следующие значения:
статус товара не проверен – выдается при условии отсутствия интернет-соединения или ответа от системы мониторинга;
статус товара не корректен;
статус товара корректен.
После проверки в кассовом чеке в строке товара выводится символ: «М» – проверка пройдена, «М-» - отрицательный результат проверки. Это позволяет покупателю узнать о подлинности и легальности ввоза товара.
Тег 1291, который помогает отследить поштучное выбытие маркированного товара из одной потребительской упаковки.
Сервисы ОФД в помощь предпринимателю
В первую очередь предпринимателей волнует вопрос соблюдения законодательства, так как при нарушениях грозят внушительные штрафы – проще все предусмотреть заранее. Для этого в личном кабинете ОФД активно развиваются полезные для работы сервисы.
Подключайте и используйте все сервисы «Платформа ОФД» для бизнеса и будьте уверены в законности деятельности!
Мониторинг работы касс
Вы можете отслеживать работу кассы: исправно ли передается информация в налоговую и системы мониторинга.
Мониторинг фискальных накопителей
Фискальные накопители имеют срок действия – сейчас на рынке два вида: на 15 и на 36 месяцев. Выбор фискального накопителя зависит от:
системы налогообложения;
сферы деятельности;
сезонности работы;
работы с маркированным и подакцизным товаром.
Для маркированного и подакцизного товара, а также на ОСНО можно применять только ФН на 15 месяцев. При этом фискальный накопитель может прослужить и меньшее количество времени, чем заявлено производителем: например, если в процессе работы пробивается большое количество чеков.
Срок работы фискального накопителя можно отследить в личном кабинете ОФД: сервис заранее предупредит вас о приближении срока замены, чтобы вы успели своевременно приобрести новый ФН и не приостанавливать работу.
Кроме того, в личном кабинете можно сразу купить фискальный накопитель – не нужно отдельно искать ссылку на сайт и разбираться в предлагаемых моделях.
Предупреждение ошибок в чеках
Во время отправки чека в ФНС каждый фискальный документ проходит проверку, по результатам которой присваивается статус:
Принят – с чеком все в порядке.
Принят с предупреждением – чек учитывается в системе, но есть некритические ошибки, которые все же нужно исправить.
Прием в карантин – есть проблемы с регистрацией чека. Чаще всего это происходит из-за незавершенной регистрации кассы или снятия с учета. Если регистрация завершится, то чек может поменять статус, но требуется тщательно следить за изменениями.
Отказ в приеме – чек не прошел проверку: имеются критические ошибки, которые требуют немедленного исправления.
Именно за этими статусами чеков можно следить в личном кабинете ОФД, чтобы при необходимости своевременно исправлять ошибки.
Неисправленные ошибки могут привести к:
Расхождению данных в продажах с информацией, зарегистрированной в налоговой – соответственно, неверная отчетность и расчет налоговой нагрузки.
Проверкам со стороны ФНС – если будет большое количество чеков с ошибками, это обратит внимание инспекторов.
Потере лояльности покупателей – при статусе «Отказ в приеме» покупатель не может проверить чек на сайте налоговой.
Составляющие автоматизации бизнеса
Сервис ЭДО – удобный обмен документами с контрагентами: не нужно тратить время на пересылку бумажных документов, вы можете получить подписанные файлы в течение нескольких минут. У вашего партнера может быть любой ОФД – есть услуга роуминга, которая позволяет обмениваться юридически значимыми документами между разными операторами.
«Платформа ЭДО» – поможем настроить удобный обмен с партнерами. Круглосуточная поддержка всегда на связи на случай возникновения вопросов по отправке документов.
Электронная отправка отчетности – это гарантия отсутствия ошибок в отчетах и всегда актуальные формы отчетности. «Платформа Госотчет» проверяет отчет перед отправкой и позволит вести переписку с ФНС и СФР прямо в сервисе при возникновении вопросов.
Сервис «КУДиР» – автоматические заполнение данных из личного кабинета «Платформа ОФД». Книгу учета доходов и расходов вести обязательно для предпринимателей на УСН и патенте. Сервис помогает сформировать книгу в электронном виде в полном соответствии с законодательством и без ошибок, которые могут возникнуть при заполнении КУДиР на бумаге. При необходимости книгу можно скачать на компьютер и распечатать.
Сервис «Интеграция ОФД в 1С» – все данные о продажах автоматически будут выгружаться в 1С: не нужно вбивать данные вручную – это существенно экономит время и приводит продажи в соответствие.
Сервис «Учет марок» – работа с маркированным товаром в личном кабинете ОФД. Сервис позволяет взаимодействовать с государственными системами мониторинга в режиме одного окна и анализировать продажи маркированной продукции.
Сервис «Электронные чеки» – позволяет отправлять клиентам фискальные документы на email или абонентский номер. Сервис позволяет брендировать сообщение или вставить логотип компании.
Сервис «КЭП» – электронная подпись для бизнеса без посещения ФНС. Автоматическое заполнение данных в личном кабинете ОФД. Бесплатная доставка токенов. Никаких очередей и ожиданий в госорганах.
Сейчас приоритетное место в бизнесе занимает удобство и функциональность. Экономя время и ресурсы с помощью сервисов автоматизации, вы сможете сконцентрировать внимание на развитии своего дела и быть уверенными в законности проводимых операций.
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