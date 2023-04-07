Как вести обязательный электронный документооборот при продаже маркированных товаров

Если ваша деятельность связана с маркированным товаром, то электронный документооборот для бизнеса обязателен. Это позволяет отслеживать движение товара от производителя до конечного продавца и фиксировать момент передачи товара от продавца к покупателю.

С чего начать работу с маркировкой

Для этого нужно последовательно выполнить 6 шагов:

Оформить электронную подпись и установить программное обеспечение для работы с КЭП. Если у вас уже есть подпись для сдачи отчетности, то новая не потребуется. Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте системы мониторинга «Честный ЗНАК» и заполнить профиль. Для этого используется КЭП ИП или руководителя предприятия, подписи других ответственных лиц не подходят. Если у вас уже есть маркированные товары, и вы только вводите новую категорию, то повторно регистрироваться не нужно – просто добавьте новую группу в личном кабинете. Заключить договор с оператором ЦРПТ, ЭДО И ОФД. Убедиться, что кассовое ПО подходит для работы с маркировкой. Если необходимо, то обновить его и настроить. Проверить правильность считывания вашим сканером DataMatrix-кодов – при необходимости обновить прошивку. Проверить обработку чеков в личном кабинете системы «Честный ЗНАК».

Работайте с любым контрагентом: не обязательно, чтобы ваш партнер передавал документы с помощью того же оператора ЭДО – мы настроим роуминг. Воспользуйтесь сервисом «Платформы ОФД».

С помощью каких документов регистрируется оборот маркированных товаров в системе

При учете оборота маркированных товаров используется три формата (при деятельности с маркированной продукцией применяются именно электронные версии документов):

Универсальный передаточный документ (УПД/УПДи), который содержит сведения об отгруженных товарах, работах или услугах и о передаче права собственности. Он может нести в себе две функции: ДОП, то есть товарной накладной; СЧФДОП сочетает в себе товарную накладную и счет-фактуру. Универсальный корректировочный документ (УКД) используется как: ДИС – документ об изменении стоимости отгруженных товаров; КСЧФДИС – документ, включающий в себя ДИС и счет-фактуру. Аннулирование документов.

Как происходит работа при подаче сведений об обороте

Система включает в себя несколько шагов:

Продавец формирует УПД, УКД, УПДи. Подписывает документы с помощью КЭП. Передает документ покупателю с помощью системы ЭДО. Покупатель принимает и подписывает УПД. Приемка может осуществляться через интеграцию с учетной системой, личным кабинетом оператора ЭДО и онлайн-кассой. Данные отправляются в систему мониторинга в срок не более трех рабочих дней со дня приемки маркированного товара, но не позднее дня передачи этих товаров третьим лицам.

Как исправить данные, которые уже отправлены в систему маркировки

Такое может случиться: например, в процессе транспортировки продукцией утерян товарный вид – разбит, сломан, испорчена упаковка. В этом случае список товаров, принятых продавцом, не будет соответствовать перечню в УПД.

При необходимости внесения изменений в УПД в случае расхождения стоимости, количества товаров, кодов маркировки и прочего, получатель направляет сообщение поставщику о выявленных несоответствиях.

Эту информацию покупатель может сообщить поставщику в форме ТОРГ-2, уведомлением об уточнении, по электронной почте или иным способом, без подачи сведений в «Честный ЗНАК».

Поставщик вносит корректировки с помощью УКД или составляет новый УПД (УПДи) и направляет документ покупателю. После подписания с двух сторон оператор ЭДО передает документ в систему мониторинга. Там ранее поданные сведения о маркированном товаре в УПД корректируются согласно исправленному или корректировочному документу.

В случае возврата кодов маркировки, выведенных в рамках передачи для собственных нужд, необходимо использовать функционал личного кабинета в системе «Честный ЗНАК».

Какие группы товаров сейчас подлежат маркировке

Табак, альтернативная табачная и никотиносодержащая продукция, электронные сигареты. Для этой группы с 1 апреля 2023 года вводится обязательная передача сведений об обороте и выводе продукции в «Честном ЗНАКе». Помимо жидкостей для вейпов, маркировке подлежат одноразовые сигареты, в состав которых входит эта жидкость. Многоразовые системы пока маркировке не подлежат.

Розничная продажа немаркированных товаров в этой категории допускается до 1 декабря 2023 года – после такая продажа под запретом.

Электронные сигареты.

Духи.

Упакованная вода. В этой категории 1 марта 2023 года у продавцов появилась обязанность сканировать код маркировки и направлять в систему мониторинга информацию о выводе из оборота. Эта обязанность относится к оптовым, розничным магазинам и другим местам реализации воды, в том числе и общепит.

С 1 декабря 2023 года для предприятий общепита условия ужесточаются: отчитываться придется и тем, кто применяет воду для приготовления блюд.

Фотокамеры.

Лекарственные препараты.

Обувь. До 31 марта 2023 года продавцы должны были промаркировать товары, которые ввели в оборот до 1 июля 2022 года и зарегистрировали по упрощенной схеме с указанием неполного набора данных об изделии. Если это не сделали, то коды маркировки таких товаров были аннулированы с 1 апреля 2023 года.

Легкая промышленность. С 1 июня 2023 года в эту категорию планируют добавить костюмы, спортивную одежду, рубашки и другое. Законопроект пока находится на рассмотрении, но рекомендуем уже начать готовиться к вводу маркировки.

Молочная продукция. С 1 декабря 2023 года организации HoReCa обязаны передавать в систему маркировки информацию об обороте молочных продуктов в том случае, если продукты используются на кухне, не для отдельной реализации.

Шины и покрышки.

Если вы сомневаетесь, нужна ли маркировка для вашего товара, лучше обратиться к системе ЦРПТ и посмотреть на сайте или обратитесь к оператору ЭДО, который передает данные в систему мониторинга. Контролируйте выбытие маркированной продукции с помощью сервиса «Учет марок» – вся информация о кодах маркировки, пробитых на кассе. Узнать подробнее.

На какие группы товаров вводится маркировка в 2023 году

Пиво и слабоалкогольная продукция

С 1 апреля 2023 года производители и импортеры слабоалкогольных напитков и пива обязаны маркировать продукцию, упакованную в кеги.

С 1 октября 2023 года маркировка становится обязательна и для тех, кто производит или ввозит продукцию в стеклянной и полимерной упаковке.

С 15 января 2024 года правило распространяется и на иные виды упаковок, в том числе маркировка обязательна в розничных магазинах.

Велосипеды и инвалидные кресла

Маркировка инвалидных кресел отложена на неопределенный срок.

Маркировка велосипедов перенесена на 1 сентября 2024 года, но рекомендуем начать готовиться заблаговременно.

БАДы и антисептики

Точные сроки обязательной маркировки пока не определены.

Медицинские изделия

Эксперимент должен был завершиться, но на некоторые категории его продлили до 31 августа 2023 года.

«Платформа ЭДО» – надежный партнер по передаче документов в систему маркировки: предварительная проверка, информация о статуе проверки документов в системе «Честный ЗНАК». Работайте с маркированной продукцией и отслеживайте правильность данных.

Какие ошибки чаще всего возникают при ведении ЭДО в маркировке

Топ-3 популярных ошибок:

Отсутствие GTIN в национальном каталоге маркированных товаров. Чтобы убедиться, добавлен ли товар в каталог, нужно обратиться с вопросом к производителям. Дубль УПД или наличие более позднего УПДи, то есть возникает ситуация, когда номер и дата документа, отправленного получателем, уже ранее была направлена в систему маркировки. Для исключения такой ошибки нужно проверить информацию, которую отправляли ранее. Дубль УКД или более поздний УКДи. Действия аналогичны предыдущему пункту.

Какие штрафы грозят за нарушения по маркировке

При продаже немаркированных товаров, произведенных после 1 декабря 2021 года, возможна даже уголовная ответственность:

для должностных лиц – от 5 000 до 10 000 рублей с конфискацией немаркированного товара;

для юридических лиц – от 50 000 до 300 000 рублей с конфискацией товара.

За преступления в особо крупных размерах в случае сговора штраф до 1 000 000 рублей, лишение свободы до пяти лет.

При производстве, хранении, сбыте и т. п. товаров с поддельными кодами маркировки грозит уголовная ответственность:

штрафы до 300 000 рублей;

лишение свободы до трех лет и штрафом до 80 000 рублей;

лишение свободы до четырех лет со штрафом до 100 000 рублей в случае предварительного сговора или участия группы лиц;

лишение свободы до шести лет и штраф до 1 000 000 рублей, если это крупная партия.

Штрафы за нарушение законодательства по маркировке большие, поэтому важно соблюдать законодательство. Все самые популярные вопросы собраны в статье. Ведите свой бизнес законно и готовьтесь к маркировке заранее, чтобы ее введение не было потом для вас неожиданностью.

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