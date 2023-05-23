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Порядок применения онлайн-касс

Можно ли в 2023 году работать без онлайн-кассы

Работа бизнеса с онлайн-кассами длится с 2017 года — кто-то начал их применять с самого начала кассовой реформы, для некоторых категорий бизнеса были предусмотрены отсрочки. Сроки переносились или вводились различные исключения — у ряда предпринимателей возникла путаница, нужно ли применять кассу конкретно их бизнесу и какая подходит. Разберемся.
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Можно ли в 2023 году работать без онлайн-кассы
Иллюстрация: freepik/freepik

Кому в 2023 году можно работать без онлайн-кассы

Основные этапы внедрения онлайн-касс прошли, и категории с правом работы без ККТ в меньшинстве.

С полным списком таких категорий можно ознакомиться в ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, основные перечислим ниже.

В 2023 году может не применять кассы бизнес, который работает в таких сферах деятельности:

  1. Продажа газет и журналов. При этом на торговой точке можно продавать и другие товары, но периодика должна составлять более 50% ассортимента. Также необходимо вести раздельный учет.

  2. Обеспечение питанием в образовательных учреждениях.

  3. Торговля на рынках или ярмарках, если она ведется с открытых прилавков и автофургонов.

  4. Продажа молока, мороженого, безалкогольных напитков в киосках, в том числе в розлив (например, квас, растительное масло).

  5. Разносная торговля, за исключением товаров, подлежащих маркировке.

  6. Сезонная торговля на развалах (например, арбузы и дыни).

  7. Ремонт обуви.

  8. Изготовление ключей.

  9. Вспашка огородов.

  10. Продажа изделий народных промыслов.

  11. Услуги носильщиков на вокзалах.

  12. Розничная продажа бахил.

  13. Автоматы, которые работают только с оплатой монетами.

Также продолжают работать без онлайн-касс:

  • самозанятые;

  • организации и ИП, которые работают в труднодоступных районах;

  • юридические лица и ИП, которые принимают оплату только на расчетный счет по реквизитам (не на банковскую карту);

  • страховые агенты при расчете со страхователями.

Вышеперечисленным категориям можно работать без онлайн-кассы. Как видите, это действительно исключения — для основного количества ниш бизнеса все отсрочки прошли, работа без ККТ вне закона.

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Как выбрать ККТ и ОФД

Ко всем онлайн-кассам предъявляются требования:

  • Выбранная ККТ и фискальный накопитель должны быть внесены в реестр ФНС. Проверить информацию можно по ссылке.

  • Касса должна быть размещена в месте проведения расчетов или специальном дата центре, если это облачная касса.

  • Данные с онлайн-кассы должны передаваться в ФНС через компанию-оператора фискальных данных (ОФД), для этого требуется заключить с ним отдельный договор.

Оператор фискальных данных сейчас — это не только партнер, который перенаправляет информацию с фискального накопителя кассы в ФНС, но и настоящий помощник для бизнеса.

В личном кабинете ОФД можно вести детальную аналитику по состоянию бизнеса: объем продаж, виды расчетов с контрагентами, анализ объема торговли в разные дни и на разных точках, статусы чеков и т.п.

Выбрать надежного партнера-оператора фискальных данных поможет рейтинг-2023.

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Что еще важно при работе с ККТ

При работе с онлайн-кассами большое внимание нужно уделять формату фискальных документов (ФФД) и выбору фискального накопителя.

Сейчас применяются три вида ФФД:

  1. 1.05;

  2. 1.1;

  3. 1.2.

Для деятельности, которая ведётся с маркированным товаром, возможно применение лишь ФФД 1.2. 

В зависимости от ФФД происходит и выбор фискального накопителя:

  • Если бизнес работает с маркированным товарами, то возможно применение только фискальных накопителей типа ФН-М.

  • Если деятельность не связана с маркировкой, то до истечения срока действия ФН можно использовать свой, в срочном порядке менять фискальный накопитель не нужно. Но после приобретается ФН-М.

ФН-М по сравнению с предыдущими версиями могут:

  • создавать запросы о маркировочных кодах;

  • отвечать на эти запросы;

  • отправлять уведомления при продаже маркированных товаров;

  • формировать документы с продажей маркированного товара.

Фискальные накопители также различаются по сроку действия — 15 или 36 месяцев. Выбор зависит от характера деятельности и системы налогообложения.

ФН со сроком на 15 месяцев могут использовать:

  • компании и ИП, которые работают на ОСНО, в том числе совмещают с другими налоговыми режимами;

  • организации, которые работают с подакцизными товарами;

  • организации, которые работают в автономном режиме — не передают данные в ОФД онлайн.

ФН на 36 месяцев подходит тем, кто:

  • работает на УСН, ПСН, ЕСХН и не продает подакцизных товары;

  • работает на ОСНО, но предоставляет только услуги.

Отслеживать срок действия фискального накопителя и необходимость его замены можно через личный кабинет ОФД.

Если по подбору кассы и фискального накопителя чаще всего предприниматели четко соблюдают законодательство, то в самих фискальных документах нередко возникают ошибки.

Следите за статусами чеков и необходимостью их коррекции в личном кабинете «Платформа ОФД» — это поможет оградить ваш бизнес от дополнительного внимания налоговых инспекторов и штрафов.

При детальном анализе деятельности бизнеса вы сможете быть спокойны за развитие вашего дела и его соответствие законодательству. 

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Комментарии

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