Можно ли в 2023 году работать без онлайн-кассы

Работа бизнеса с онлайн-кассами длится с 2017 года — кто-то начал их применять с самого начала кассовой реформы, для некоторых категорий бизнеса были предусмотрены отсрочки. Сроки переносились или вводились различные исключения — у ряда предпринимателей возникла путаница, нужно ли применять кассу конкретно их бизнесу и какая подходит. Разберемся.

Кому в 2023 году можно работать без онлайн-кассы

Основные этапы внедрения онлайн-касс прошли, и категории с правом работы без ККТ в меньшинстве.

С полным списком таких категорий можно ознакомиться в ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, основные перечислим ниже.

В 2023 году может не применять кассы бизнес, который работает в таких сферах деятельности:

Продажа газет и журналов. При этом на торговой точке можно продавать и другие товары, но периодика должна составлять более 50% ассортимента. Также необходимо вести раздельный учет. Обеспечение питанием в образовательных учреждениях. Торговля на рынках или ярмарках, если она ведется с открытых прилавков и автофургонов. Продажа молока, мороженого, безалкогольных напитков в киосках, в том числе в розлив (например, квас, растительное масло). Разносная торговля, за исключением товаров, подлежащих маркировке. Сезонная торговля на развалах (например, арбузы и дыни). Ремонт обуви. Изготовление ключей. Вспашка огородов. Продажа изделий народных промыслов. Услуги носильщиков на вокзалах. Розничная продажа бахил. Автоматы, которые работают только с оплатой монетами.

Также продолжают работать без онлайн-касс:

самозанятые;

организации и ИП, которые работают в труднодоступных районах;

юридические лица и ИП, которые принимают оплату только на расчетный счет по реквизитам (не на банковскую карту);

страховые агенты при расчете со страхователями.

Вышеперечисленным категориям можно работать без онлайн-кассы. Как видите, это действительно исключения — для основного количества ниш бизнеса все отсрочки прошли, работа без ККТ вне закона.

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Как выбрать ККТ и ОФД

Ко всем онлайн-кассам предъявляются требования:

Выбранная ККТ и фискальный накопитель должны быть внесены в реестр ФНС . Проверить информацию можно по ссылке.

Касса должна быть размещена в месте проведения расчетов или специальном дата центре, если это облачная касса.

Данные с онлайн-кассы должны передаваться в ФНС через компанию-оператора фискальных данных (ОФД), для этого требуется заключить с ним отдельный договор.

Оператор фискальных данных сейчас — это не только партнер, который перенаправляет информацию с фискального накопителя кассы в ФНС, но и настоящий помощник для бизнеса.

В личном кабинете ОФД можно вести детальную аналитику по состоянию бизнеса: объем продаж, виды расчетов с контрагентами, анализ объема торговли в разные дни и на разных точках, статусы чеков и т.п.

Выбрать надежного партнера-оператора фискальных данных поможет рейтинг-2023.

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Что еще важно при работе с ККТ

При работе с онлайн-кассами большое внимание нужно уделять формату фискальных документов (ФФД) и выбору фискального накопителя.

Сейчас применяются три вида ФФД:

1.05; 1.1; 1.2.

Для деятельности, которая ведётся с маркированным товаром, возможно применение лишь ФФД 1.2.

В зависимости от ФФД происходит и выбор фискального накопителя:

Если бизнес работает с маркированным товарами, то возможно применение только фискальных накопителей типа ФН-М.

Если деятельность не связана с маркировкой, то до истечения срока действия ФН можно использовать свой, в срочном порядке менять фискальный накопитель не нужно. Но после приобретается ФН-М.

ФН-М по сравнению с предыдущими версиями могут:

создавать запросы о маркировочных кодах;

отвечать на эти запросы;

отправлять уведомления при продаже маркированных товаров;

формировать документы с продажей маркированного товара.

Фискальные накопители также различаются по сроку действия — 15 или 36 месяцев. Выбор зависит от характера деятельности и системы налогообложения.

ФН со сроком на 15 месяцев могут использовать:

компании и ИП, которые работают на ОСНО, в том числе совмещают с другими налоговыми режимами;

организации, которые работают с подакцизными товарами;

организации, которые работают в автономном режиме — не передают данные в ОФД онлайн.

ФН на 36 месяцев подходит тем, кто:

работает на УСН, ПСН, ЕСХН и не продает подакцизных товары;

работает на ОСНО, но предоставляет только услуги.

Отслеживать срок действия фискального накопителя и необходимость его замены можно через личный кабинет ОФД.

Если по подбору кассы и фискального накопителя чаще всего предприниматели четко соблюдают законодательство, то в самих фискальных документах нередко возникают ошибки.

Следите за статусами чеков и необходимостью их коррекции в личном кабинете «Платформа ОФД» — это поможет оградить ваш бизнес от дополнительного внимания налоговых инспекторов и штрафов.

При детальном анализе деятельности бизнеса вы сможете быть спокойны за развитие вашего дела и его соответствие законодательству.

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