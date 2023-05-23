Можно ли в 2023 году работать без онлайн-кассы

Кому в 2023 году можно работать без онлайн-кассы
Основные этапы внедрения онлайн-касс прошли, и категории с правом работы без ККТ в меньшинстве.
С полным списком таких категорий можно ознакомиться в ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, основные перечислим ниже.
В 2023 году может не применять кассы бизнес, который работает в таких сферах деятельности:
Продажа газет и журналов. При этом на торговой точке можно продавать и другие товары, но периодика должна составлять более 50% ассортимента. Также необходимо вести раздельный учет.
Обеспечение питанием в образовательных учреждениях.
Торговля на рынках или ярмарках, если она ведется с открытых прилавков и автофургонов.
Продажа молока, мороженого, безалкогольных напитков в киосках, в том числе в розлив (например, квас, растительное масло).
Разносная торговля, за исключением товаров, подлежащих маркировке.
Сезонная торговля на развалах (например, арбузы и дыни).
Ремонт обуви.
Изготовление ключей.
Вспашка огородов.
Продажа изделий народных промыслов.
Услуги носильщиков на вокзалах.
Розничная продажа бахил.
Автоматы, которые работают только с оплатой монетами.
Также продолжают работать без онлайн-касс:
самозанятые;
организации и ИП, которые работают в труднодоступных районах;
юридические лица и ИП, которые принимают оплату только на расчетный счет по реквизитам (не на банковскую карту);
страховые агенты при расчете со страхователями.
Вышеперечисленным категориям можно работать без онлайн-кассы. Как видите, это действительно исключения — для основного количества ниш бизнеса все отсрочки прошли, работа без ККТ вне закона.
Платформа ОФД
Развиваем удобные сервисы для предпринимателя, бухгалтера, менеджера, аналитика и других специалистов из бизнеса
Как выбрать ККТ и ОФД
Ко всем онлайн-кассам предъявляются требования:
Выбранная ККТ и фискальный накопитель должны быть внесены в реестр ФНС. Проверить информацию можно по ссылке.
Касса должна быть размещена в месте проведения расчетов или специальном дата центре, если это облачная касса.
Данные с онлайн-кассы должны передаваться в ФНС через компанию-оператора фискальных данных (ОФД), для этого требуется заключить с ним отдельный договор.
Оператор фискальных данных сейчас — это не только партнер, который перенаправляет информацию с фискального накопителя кассы в ФНС, но и настоящий помощник для бизнеса.
В личном кабинете ОФД можно вести детальную аналитику по состоянию бизнеса: объем продаж, виды расчетов с контрагентами, анализ объема торговли в разные дни и на разных точках, статусы чеков и т.п.
Выбрать надежного партнера-оператора фискальных данных поможет рейтинг-2023.
«Платформа ОФД» — сервис, который гарантирует стабильную передачу данных в ФНС и помогает вашему бизнесу развиваться за счет детальной аналитики бизнес-процессов. Выбирайте подходящий тариф, есть специальные предложения и для сезонной деятельности.
Что еще важно при работе с ККТ
При работе с онлайн-кассами большое внимание нужно уделять формату фискальных документов (ФФД) и выбору фискального накопителя.
Сейчас применяются три вида ФФД:
1.05;
1.1;
1.2.
Для деятельности, которая ведётся с маркированным товаром, возможно применение лишь ФФД 1.2.
В зависимости от ФФД происходит и выбор фискального накопителя:
Если бизнес работает с маркированным товарами, то возможно применение только фискальных накопителей типа ФН-М.
Если деятельность не связана с маркировкой, то до истечения срока действия ФН можно использовать свой, в срочном порядке менять фискальный накопитель не нужно. Но после приобретается ФН-М.
ФН-М по сравнению с предыдущими версиями могут:
создавать запросы о маркировочных кодах;
отвечать на эти запросы;
отправлять уведомления при продаже маркированных товаров;
формировать документы с продажей маркированного товара.
Фискальные накопители также различаются по сроку действия — 15 или 36 месяцев. Выбор зависит от характера деятельности и системы налогообложения.
ФН со сроком на 15 месяцев могут использовать:
компании и ИП, которые работают на ОСНО, в том числе совмещают с другими налоговыми режимами;
организации, которые работают с подакцизными товарами;
организации, которые работают в автономном режиме — не передают данные в ОФД онлайн.
ФН на 36 месяцев подходит тем, кто:
работает на УСН, ПСН, ЕСХН и не продает подакцизных товары;
работает на ОСНО, но предоставляет только услуги.
Отслеживать срок действия фискального накопителя и необходимость его замены можно через личный кабинет ОФД.
Если по подбору кассы и фискального накопителя чаще всего предприниматели четко соблюдают законодательство, то в самих фискальных документах нередко возникают ошибки.
Следите за статусами чеков и необходимостью их коррекции в личном кабинете «Платформа ОФД» — это поможет оградить ваш бизнес от дополнительного внимания налоговых инспекторов и штрафов.
При детальном анализе деятельности бизнеса вы сможете быть спокойны за развитие вашего дела и его соответствие законодательству.
Платформа ОФД
Развиваем удобные сервисы для предпринимателя, бухгалтера, менеджера, аналитика и других специалистов из бизнеса
Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8Jz5bs
Комментарии