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Отчетность

Что сдавать организациям и ИП по итогам первого полугодия 2023

Не за горами период сдачи полугодовой отчетности. Какие отчеты, куда и в какие сроки должны предоставить организации и ИП по итогам первого полугодия 2023 года.
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Что сдавать организациям и ИП по итогам первого полугодия 2023
Иллюстрация: Yan Krukau/pexels

Что сдают ООО за первое полугодие 2023

Состав отчетности организации зависит от системы налогообложения, наличия в штате работников или сотрудничества с внештатным персоналом.

Организации на основной системе налогообложения

Организации на ОСНО должны отчитаться по налогу на прибыль до 25 июля 2023 года. Для этого нужно подать в ИФНС декларацию по налогу на прибыль по форме, которая утверждена приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (в ред. от 17.08.2022). Обновленная форма применяется с отчетности за 2022 год. 

Если в организации работает более 100 человек, то придется отчитаться в электронном виде. А если численность сотрудников не превышает 100 человек, можно сдать отчет на бумаге.

Также за второй квартал текущего года ООО сдают декларацию по НДС. Крайний срок — 25 июля 2023 года.

С первого квартала 2023 года налогоплательщики отчитываются по обновленной форме, утвержденной приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (в ред. от 12.12.2022). Декларацию нужно подать в налоговую инспекцию по месту нахождения организации только в электронном виде.

До 20 июля 2023 года сдайте в налоговую инспекцию декларацию по НДС (импорт из ЕАЭС) за июньский импорт. Форма декларации утверждена приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@. Срок сдачи декларации не изменился, так как его устанавливает договор о ЕАЭС, в который поправки в части сроков не вносились.

Сдайте декларацию в электронном виде, если численность сотрудников в компании превышает 100 человек. Можно воспользоваться специальным сервисом для сдачи отчетности, например, Платформа Госотчет. Если в компании работает не более 100 сотрудников, то есть возможность отчитаться на бумаге.

Все участники оборота прослеживаемых товаров, которые поименованы в п. 33 положения, утвержденного постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1108, должны предоставить в ИФНС отчет о прослеживаемых товарах.

Отчитаться нужно в электронном виде до 25 июля 2023 года, если во втором квартале производились операции с товарами из перечня. Форма и формат отчета утверждены приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@

«Нулевые ООО» вместо нулевых декларации по налогу на прибыль и декларации по НДС могут сдать в ИФНС единую упрощенную декларацию (ЕУД). Это возможно, если в первом полугодии у компании отсутствуют налогооблагаемые операции и не было движения денег по счетам.

Отчитаться можно в электронном или бумажном виде по форме, утвержденной приказом Минфина от 10.07.2007 № 62н. ЕУД нужно подать до 20 июля 2023 года.

Если компания освобождена от уплаты НДС по ст. 145 НК и является действующим от своего имени посредником, то за второй квартал необходимо подать в налоговую журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур. Сделать это можно исключительно в электронном виде до 20 июля 2023 года.

Форма утверждена постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137, а электронный формат — приказом ФНС от 08.06.2021 № ЕД-7-26/547@.

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Организации на упрощенной системе налогообложения

Организации на УСН не являются плательщиками налога на прибыль или НДС, поэтому не сдают декларации по этим налогам.

Кроме случаев, когда ООО на УСН во втором квартале 2023 года выступила  налоговым агентом или выставила счет-фактуру с НДС по просьбе контрагента. Тогда нужно сдать декларацию по НДС в срок до 25 июля 2023 года.

Если ООО на УСН во втором квартале была посредником по НДС, то до 20 июля 2023 года нужно подать в налоговую журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Компании на УСН сдают отчет о прослеживаемости, если во втором квартале участвовали в обороте товаров, подлежащих прослеживаемости. Крайний срок — 25 июля 2023 года.

Все ООО на УСН, а также ИП на УСН и патенте должны вести книгу учета доходов и расходов. Электронная КУДиР — данные заполняются автоматически из личного кабинета Платформа ОФД. Не тратьте время на заполнение книги вручную. Подключайте электронную КУДиР

Организация на ЕСХН

Если организация плательщик ЕСХН не освобождается от уплаты НДС по ст. 145 НК, то за второй квартал нужно сдать декларацию по НДС — до 25 июля 2023 года.

Организации на АУСН

Организации, которые применяют автоматизированную упрощенку, освобождаются от сдачи налоговой отчетности.

Но придется отчитаться:

  • Если плательщик АУСН — налоговый агент или выплачивал дивиденды. До 25 июля 2023 года нужно сдать декларацию по налогу на прибыль.

  • По агентскому НДС или при выставлении счета-фактуры с НДС — сдать до 25 июля 2023 года декларацию по НДС.

  • Если в июне ввозились импортные товары из стран ЕАЭС — подать декларацию по-ввозному НДС до 20 июля 2023 года.

Сервис «Платформа Госотчет» — это удобное решение для сдачи электронной отчетности во все контролирующие органы. Предусмотрена специальная проверка отчетов на ошибки. Доступны проверка и отправка документов, которые сформировали в учетной бухгалтерской программе. А если нужно предоставить документ по месту требования, то есть возможность выгрузить отправленные отчеты с электронной подписью.

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Отчетность ООО по сотрудникам за первое полугодие 2023

Для отчетности за сотрудников установлен единый срок сдачи — не позднее 25 июля 2023 года. Работодатели подают отчетность в налоговую и СФР.

Отчетность по сотрудникам в налоговую инспекцию

На всех сотрудников и исполнителей, которые в июне работали по трудовому договору или договору ГПХ, нужно подать в ИФНС персонифицированные сведения о физлицах. Крайний срок сдачи — 25 июля 2023 года.

Вместе с тем налоговая служба выпустила письмо от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@ с разъяснениями по вопросу сдачи отчетности за март, июнь, сентябрь и декабрь.

Согласно этим разъяснениям персонифицированные сведения за указанные месяцы можно не сдавать, так как аналогичные данные включаются в квартальный отчет РСВ в части Раздела 3.

По всем сотрудникам и исполнителям, в отношении которых компания начисляет и уплачивает страховые взносы, нужно сдать РСВ по обновленной форме, утвержденной приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Электронная книга учёта доходов и расходов (КУДиР)

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По всем выплатам работникам и исполнителям сдайте расчет 6-НДФЛ. Форма утверждена приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@.

Если деятельность не велась и выплат в пользу сотрудников или исполнителей не было, то нужно сдать нулевой расчет РСВ. Если доход сотрудникам не выплачивался, также рекомендуем сдать нулевой 6-НДФЛ, чтобы избежать возможных неблагоприятных последствий в виде блокировки расчетного счета.

Способ сдачи указанных отчетов:

  • Отчет на 10 физлиц включительно можно подать на бумаге. 

  • Если численность сотрудников и исполнителей превышает 10 человек — отчитаться можно только в электронном виде.

Отчетность по сотрудникам в СФР

С 2023 года отчетность в СФР подается по новой форме ЕФС-1, которая утверждена постановлением Правления ПФ от 31.10.2022 № 245п.

Не позднее 25 июля 2023 года нужно представить в СФР отчет ЕФС-1 в части разделов:

  • Подраздел 1 Раздела 1 и Подраздел 1.1 Подраздела 1 — если сотрудник в июне перевелся на другую работу или поменял способ ведения трудовой книжки 

  • Подраздел 2.1 и 2.3 Раздела 2 — сведения о взносах на травматизм за первое полугодие.

  • Подраздел 3 Раздела 1 — если за работников уплачивались дополнительные пенсионные взносы.

Что сдают ИП за первое полугодие 2023

ИП на ОСНО

ИП в рамках основной системы налогообложения за второй квартал сдает декларацию по НДС. Крайний срок — 25 июля 2023 года.

ИП на УСН

ИП на упрощенной системе налогообложения нужно подать до 25 июля 2023 года декларацию по НДС, если во втором квартале он выступил налоговым агентом или выставил контрагенту счет-фактуру с НДС.

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ИП на ЕСХН

Если ИП не получил освобождение от НДС в соответствии со ст. 145 НК, то за второй квартал нужно сдать декларацию по НДС до 25 июля 2023 года.

ИП на АУСН

Если ИП на АУСН в июне импортировал товар из стран ЕАЭС, нужно сдать декларацию по ввозному НДС до 20 июля 2023 года.

По агентскому НДС или при выставлении счета-фактуры с НДС по просьбе контрагента нужно сдать до 25 июля 2023 года декларацию по НДС.

Нулевая отчетность ИП

Если предприниматель на ОСНО и ЕСХН в течение второго квартала деятельность не вел, то нужно подать в ИФНС нулевую декларацию по НДС. Также предприниматель на ОСНО может сдать ЕУД взамен декларации по НДС. Крайний срок подачи отчета — 20 июля 2023 года.

Отчетность ИП по сотрудникам

Отчетность за работников у ИП и ООО одинаковая. Только если у ИП сотрудников нет, нулевую отчетность сдавать не нужно.

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