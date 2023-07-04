Сезонный бизнес: что учесть при открытии. Регистрация, налоги, отчеты

Сезонный бизнес связан с товарами и услугами, которые пользуются спросом в определенные месяцы года. Запуск такого дела требует усилий и вложений порой наравне с круглогодичным, при этом задача предпринимателя — добиться окупаемости и прибыли всего за 3 — 4 месяца, в течение которых бизнес просуществует. Расскажем о главном и нюансах при запуске.

Выбор ниши

Сезонный бизнес рассчитан на наибольший спрос в течение определенного времени года.

Летом — это передвижные ларьки с мороженым и прохладительными напитками, сахарной ватой, стационарные с шаурмой, фруктами и овощами, фудтраки, пункты проката велосипедов, услуги фотографа на пляже, в парке и т.д. Зимой популярны прокат лыж, коньков, закусочные с согревающими напитками.

Выбирать стоит, прежде всего, то направление, о котором обладаете достаточными знаниями, и для которого есть имеющиеся навыки.

Например, компетенции об устройстве велосипедов, чтобы помогать клиентам с выбором средства передвижения, и при необходимости произвести ремонт и обслуживание.

Нужно учитывать:

местность, в которой планируете работать;

необходимость в помещении;

наличие и возможность подключения коммуникаций в запланированной локации — электричество, водоснабжение, качество интернета и т. д.;

планируете работать самостоятельно или с привлечением персонала — второе потребует оформления со всеми вытекающими последствиями в виде регистрации в Социальном фонде, уплате страховых взносов и сдаче отчетности.

необходимость оформления санитарных книжек, если речь идет о продуктах питания;

наличие или отсутствие необходимости получать разрешительную документацию или регистрацию в системах учета маркированной продукции. Например, питьевая вода подлежит обязательной маркировке, и ее продажа может осуществляться только через учет в системе «Честный ЗНАК».

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Также подготовьте и придерживайтесь бизнес-плана, чтобы оценить объем необходимых средств для запуска бизнеса, планируемые показатели и сроки их достижения, проработайте позитивный и негативный сценарии развития.

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Регистрация бизнеса

В зависимости от того, какой вид деятельности выбран и какое количество участников, для сезонного бизнеса обычно выбирают варианты работы:

Самозанятость — если предприниматель не собирается нанимать персонал, будет оказывать услуги лично или продавать товары собственного производства, например, чурчхелу.

Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход можно на официальном сайте ФНС. Для этого понадобится учетная запись на Госуслугах. Регистрация — бесплатна и проходит в течение суток.

Регистрация ИП — если речь идет о перепродажах или услугах, которые требуют наемный персонал и лицензирование, за исключением крепкого алкоголя.

Дополнительное преимущество в сравнении с ООО — можно практически не вести бухгалтерию.

Регистрация ООО — если бизнес открывает не один человек, а в партнерстве. Здесь важно определить доли участия каждого в обществе.

Как правило, участники договариваются о долях, пропорциональных финансовому участию каждого в проекте, так как от этого будет зависеть и дальнейшее распределение прибыли.

Зарегистрировать ИП или ООО можно в ИФНС: при личном посещении, в МФЦ, удаленно на сайте налоговой или на Госуслугах. Для очной регистрации заранее оплатите госпошлину (4000 рублей для ООО и 800 рублей для ИП). За электронную регистрация пошлина не взимается.

Расчетный счет в банке не является обязательным требованием к бизнесу, но его наличиеупрощает многие процессы. Например, избавляет от ошибок при работе с наличными и повышает лояльность контрагентов. При открытии счета можно получить скидки на подключение к ОФД.

Также повысить лояльность контрагентов поможет электронный документооборот. Подключайте Платформу ЭДО — простой и оперативный обмен электронными документами между организациями.

Многие банки открывают расчетный счет бизнес-клиентам бесплатно, а также берут на себя регистрацию ИП и ООО. Позаботьтесь и об электронной подписи.

Выбор системы налогообложения

Для каждой организационно-правовой формы доступны определенные налоговые режимы:

Самозанятость ИП ООО НПД ОСНО, НПД, УСН, АУСН, ПСН ОСНО, УСН, АУСН

При этом есть ряд ограничений:

Налог на профессиональный доход может применяться для доходов до 2,4 млн рублей .

АУСН ограничена в доходах 60 млн рублей и численностью в 5 работников , а разрешена к применению только в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях и работает с банками из перечня, утвержденного ФНС.

Лимиты для УСН : доходы — 188,55 млн рублей, численность сотрудников — 130 человек.

ПСН разрешена к применению только для ИП с доходами в пределах 60 млн рублей. Перечень видов деятельности, подпадающих под ПСН, различается в зависимости от региона.

Для упрощенки доступны два варианта объекта налогообложения:

« доходы » со ставкой 6% на УСН и 8% на АУСН;

«доходы минус расходы» со ставкой 15% на УСН и 20% на АУСН.

Выбор зависит от того, как складывается себестоимость реализуемых товаров или услуг.

Для пляжного фотографа подойдет упрощенка на «доходах», так как за аренду помещения платить не надо и регулярных трат на расходные материалы нет.

Если же бизнес заключается в перепродаже через торговую точку овощей и фруктов, которые закупаются у поставщика, то в качестве объекта налогообложения лучше использовать доходы, уменьшенные на величину расходов. Так как в этом случае у бизнеса будут регулярные расходы на аренду, зарплату продавцам и закупку товара.

Не важно, на каком типе упрощенки работает бизнес, он обязан вести КУДиР.

Автоматическое формирование КУДиР из личного кабинета Платформы ОФД сэкономит время и избавит от ошибок при ручном заполнении. Книга хранится в облаке, данные защищены и никуда не пропадут.

Выбор налогового режима начинайте с расчета потенциальной налоговой нагрузки.

Касса и ОФД

Почти любой бизнес по продаже товаров или услуг физлицам обязан работать с применением онлайн-касс.

Продавец формирует продажу и выдает чек покупателю. Эта информация сохраняется в фискальном накопителе и попадает к оператору фискальных данных, который в свою очередь передает сведения о продаже в ФНС.

Здесь возможны варианты:

стационарная касса;

переносной кассовый терминал;

облачная касса.

Компания обязана регистрировать ККТ в ФНС, отслеживать объем хранилища и срок действия фискального накопителя, а также менять его по мере заполнения и окончания годности. Подробный гайд по работе с онлайн-кассой здесь.

Аренда облачной кассы позволяет сезонному бизнесу:

не тратиться на покупку дорогостоящего кассового оборудования и отслеживание работы фискального накопителя;

работать в любом месте с соблюдением законодательства.

Платформа ОФД доставляет фискальные накопители по всей России и предоставляет облачный сервис по хранению, обработке и передаче фискальных данных в ФНС в соответствии с 54-ФЗ. Тарифы на подключение к ОФД — гибкие. Сезонный бизнес сам выбирает срок и тариф: месячный, квартальный или полугодовой.

Отчетность и финансовые показатели

Состав отчетности в ФНС, СФР и Росстат зависит от:

организационно-правовой формы бизнеса;

применяемой системы налогообложения;

наличия работников или исполнителей по гражданско-правовым договорам, с выплат которым наниматель обязан отчислять страховые взносы.

Что сдавать за первое полугодие 2023 года, читайте здесь.

Помимо регламентированных отчетов бизнесу интересны значения финансовых показателей для оценки успешности деятельности и их сравнения с прогнозируемыми на этапе составления бизнес-плана:

выручка;

возвраты;

обороты.

В личном кабинете Платформы ОФД отображается статистика показателей компании, мониторинг кассы и другие показатели, необходимые для управления бизнесом.

Платформа упростит учет и формирование отчетности за счет интеграции с 1С: фискальные данные из личного кабинета ОФД автоматически передаются в учетную систему. А с сервисом Платформа Госотчет легко создать, проверить и отправить отчеты в контролирующие органы.

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