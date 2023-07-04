Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
Ведение бизнеса

Сезонный бизнес: что учесть при открытии. Регистрация, налоги, отчеты

Сезонный бизнес связан с товарами и услугами, которые пользуются спросом в определенные месяцы года. Запуск такого дела требует усилий и вложений порой наравне с круглогодичным, при этом задача предпринимателя — добиться окупаемости и прибыли всего за 3 — 4 месяца, в течение которых бизнес просуществует. Расскажем о главном и нюансах при запуске.
30
Сезонный бизнес: что учесть при открытии. Регистрация, налоги, отчеты
Иллюстрация: freepik/freepik

Выбор ниши

Сезонный бизнес рассчитан на наибольший спрос в течение определенного времени года.

Летом — это передвижные ларьки с мороженым и прохладительными напитками, сахарной ватой, стационарные с шаурмой, фруктами и овощами, фудтраки, пункты проката велосипедов, услуги фотографа на пляже, в парке и т.д. Зимой популярны прокат лыж, коньков, закусочные с согревающими напитками.

Выбирать стоит, прежде всего, то направление, о котором обладаете достаточными знаниями, и для которого есть имеющиеся навыки.

Например, компетенции об устройстве велосипедов, чтобы помогать клиентам с выбором средства передвижения, и при необходимости произвести ремонт и обслуживание.

Нужно учитывать:

  • местность, в которой планируете работать;

  • необходимость в помещении;

  • наличие и возможность подключения коммуникаций в запланированной локации — электричество, водоснабжение, качество интернета и т. д.;

  • планируете работать самостоятельно или с привлечением персонала — второе потребует оформления со всеми вытекающими последствиями в виде регистрации в Социальном фонде, уплате страховых взносов и сдаче отчетности.

  • необходимость оформления санитарных книжек, если речь идет о продуктах питания;

  • наличие или отсутствие необходимости получать разрешительную документацию или регистрацию в системах учета маркированной продукции. Например, питьевая вода подлежит обязательной маркировке, и ее продажа может осуществляться только через учет в системе «Честный ЗНАК».

Платформа Учет марок — комплексное решение для работы с маркированными товарами для магазинов. Сервис интегрирован с Честным ЗНАКом, формирует аналитику продаж и находит ошибки в чеках по маркированной продукции.  

Также подготовьте и придерживайтесь бизнес-плана, чтобы оценить объем необходимых средств для запуска бизнеса, планируемые показатели и сроки их достижения, проработайте позитивный и негативный сценарии развития.

Платформа ОФД

Сервис ОФД от лидера рынка операторов фискальных данных

Регистрация бизнеса

В зависимости от того, какой вид деятельности выбран и какое количество участников, для сезонного бизнеса обычно выбирают варианты работы:

  • Самозанятость — если предприниматель не собирается нанимать персонал, будет оказывать услуги лично или продавать товары собственного производства, например, чурчхелу.

Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход можно на официальном сайте ФНС. Для этого понадобится учетная запись на Госуслугах. Регистрация — бесплатна и проходит в течение суток.

  • Регистрация ИП — если речь идет о перепродажах или услугах, которые требуют наемный персонал и лицензирование, за исключением крепкого алкоголя.

Дополнительное преимущество в сравнении с ООО — можно практически не вести бухгалтерию.

  • Регистрация ООО — если бизнес открывает не один человек, а в партнерстве. Здесь важно определить доли участия каждого в обществе.

Как правило, участники договариваются о долях, пропорциональных финансовому участию каждого в проекте, так как от этого будет зависеть и дальнейшее распределение прибыли. 

Зарегистрировать ИП или ООО можно в ИФНС: при личном посещении, в МФЦ, удаленно на сайте налоговой или на Госуслугах. Для очной регистрации заранее оплатите госпошлину (4000 рублей для ООО и 800 рублей для ИП). За электронную регистрация пошлина не взимается.

Расчетный счет в банке не является обязательным требованием к бизнесу, но его наличиеупрощает многие процессы. Например, избавляет от ошибок при работе с наличными и повышает лояльность контрагентов. При открытии счета можно получить скидки на подключение к ОФД.

Также повысить лояльность контрагентов поможет электронный документооборот. Подключайте Платформу ЭДО — простой и оперативный обмен электронными документами между организациями.

Многие банки открывают расчетный счет бизнес-клиентам бесплатно, а также берут на себя регистрацию ИП и ООО. Позаботьтесь и об электронной подписи

Выбор системы налогообложения

Для каждой организационно-правовой формы доступны определенные налоговые режимы:

Самозанятость

ИП

ООО

НПД

ОСНО, НПД, УСН, АУСН, ПСН

ОСНО, УСН, АУСН

При этом есть ряд ограничений:

  • Налог на профессиональный доход может применяться для доходов до 2,4 млн рублей.

  • АУСН ограничена в доходах 60 млн рублей и численностью в 5 работников, а разрешена к применению только в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях и работает с банками из перечня, утвержденного ФНС.

  • Лимиты для УСН: доходы — 188,55 млн рублей, численность сотрудников — 130 человек.

  • ПСН разрешена к применению только для ИП с доходами в пределах 60 млн рублей. Перечень видов деятельности, подпадающих под ПСН, различается в зависимости от региона.

Для упрощенки доступны два варианта объекта налогообложения:

  • «доходы» со ставкой 6% на УСН и 8% на АУСН;

  • «доходы минус расходы» со ставкой 15% на УСН и 20% на АУСН.

Выбор зависит от того, как складывается себестоимость реализуемых товаров или услуг.

Для пляжного фотографа подойдет упрощенка на «доходах», так как за аренду помещения платить не надо и регулярных трат на расходные материалы нет.

Если же бизнес заключается в перепродаже через торговую точку овощей и фруктов, которые закупаются у поставщика, то в качестве объекта налогообложения лучше использовать доходы, уменьшенные на величину расходов. Так как в этом случае у бизнеса будут регулярные расходы на аренду, зарплату продавцам и закупку товара.

Не важно, на каком типе упрощенки работает бизнес, он обязан вести КУДиР. 

Автоматическое формирование КУДиР из личного кабинета Платформы ОФД сэкономит время и избавит от ошибок при ручном заполнении. Книга хранится в облаке, данные защищены и никуда не пропадут.

Выбор налогового режима начинайте с расчета потенциальной налоговой нагрузки.

Касса и ОФД

Почти любой бизнес по продаже товаров или услуг физлицам обязан работать с применением онлайн-касс.

Продавец формирует продажу и выдает чек покупателю. Эта информация сохраняется в фискальном накопителе и попадает к оператору фискальных данных, который в свою очередь передает сведения о продаже в ФНС.

Здесь возможны варианты:

  • стационарная касса;

  • переносной кассовый терминал;

  • облачная касса.

Компания обязана регистрировать ККТ в ФНС, отслеживать объем хранилища и срок действия фискального накопителя, а также менять его по мере заполнения и окончания годности. Подробный гайд по работе с онлайн-кассой здесь.

Аренда облачной кассы позволяет сезонному бизнесу:

  • не тратиться на покупку дорогостоящего кассового оборудования и отслеживание работы фискального накопителя;

  • работать в любом месте с соблюдением законодательства.

Платформа ОФД доставляет фискальные накопители по всей России и предоставляет облачный сервис по хранению, обработке и передаче фискальных данных в ФНС в соответствии с 54-ФЗ. Тарифы на подключение к ОФД — гибкие. Сезонный бизнес сам выбирает срок и тариф: месячный, квартальный или полугодовой.

Отчетность и финансовые показатели

Состав отчетности в ФНС, СФР и Росстат зависит от:

  • организационно-правовой формы бизнеса;

  • применяемой системы налогообложения;

  • наличия работников или исполнителей по гражданско-правовым договорам, с выплат которым наниматель обязан отчислять страховые взносы.

Что сдавать за первое полугодие 2023 года, читайте здесь.

Помимо регламентированных отчетов бизнесу интересны значения финансовых показателей для оценки успешности деятельности и их сравнения с прогнозируемыми на этапе составления бизнес-плана:

  • выручка;

  • возвраты;

  • обороты.

В личном кабинете Платформы ОФД отображается статистика показателей компании, мониторинг кассы и другие показатели, необходимые для управления бизнесом.

Платформа упростит учет и формирование отчетности за счет интеграции с 1С: фискальные данные из личного кабинета ОФД автоматически передаются в учетную систему. А с сервисом Платформа Госотчет легко создать, проверить и отправить отчеты в контролирующие органы.

Маркировка товаров

Учёт марок — сервис для работы с маркировкой в режиме «одного окна»

Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8KGS7S

Платформа ОФД

Платформа ОФД

Просто, доступно, надежно

2956 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Ведение бизнеса

    Сезонный бизнес: что учесть при открытии. Регистрация, налоги, отчеты

    Сезонный бизнес связан с товарами и услугами, которые пользуются спросом в определенные месяцы года. Запуск такого дела требует усилий и вложений порой наравне с круглогодичным, при этом задача предпринимателя — добиться окупаемости и прибыли всего за 3 — 4 месяца, в течение которых бизнес просуществует. Расскажем о главном и нюансах при запуске.

    Сезонный бизнес: что учесть при открытии. Регистрация, налоги, отчеты
    30
    Логотип LRurist
    LRurist
    Права потребителей

    Как уберечь свой бизнес от потребительского экстремизма? Что это за зверь и как с ним бороться?

    В статье кратко о широко распространенном в последнее время явлении — потребительский экстремизм и попытках на законодательном уровне минимизировать последствия такого явления.

    Как уберечь свой бизнес от потребительского экстремизма? Что это за зверь и как с ним бороться?
    29
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    IT-компании

    Какие ИТ-специалисты востребованы и почему? Опрос работодателей

    В рамках опроса hh.ru проведенного среди работодателей России выяснилось, что за год выросло число компаний, готовых рассмотреть и принять на работу junior (начинающих) ИТ-специалистов, имеющих в базе образования только онлайн ИТ-курсы. Какие ИТ-специалисты наиболее востребованы у российского бизнеса?

    Какие ИТ-специалисты востребованы и почему? Опрос работодателей
    27
    Логотип СберКорус
    СберКорус
    Ведение бизнеса

    Законодательные новшества в III квартале 2023 года: что ждёт бизнес

    В июле и сентябре 2023 года ожидается множество законодательных нововведений для бизнеса. Расскажем, к чему нужно готовиться, и какими новыми возможностями смогут воспользоваться предприниматели и организации.

    Законодательные новшества в III квартале 2023 года: что ждёт бизнес
    145
    Логотип ZUBR Technologies
    ZUBR Technologies
    Обзоры для бухгалтера

    Новая форма справки о среднем заработке, изменения в правилах подсчета пенсионного стажа ИП, расчет среднего заработка уволенных сотрудников

    Дайджест событий недели: законы, инициативы, комментарии, полезный опыт.

    Новая форма справки о среднем заработке, изменения в правилах подсчета пенсионного стажа ИП, расчет среднего заработка уволенных сотрудников
    71
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Ведение бизнеса

    Инвестор и ООО: а есть ли выход? Как получить деньги назад?

    Инвесторы при вложении денег в отечественный бизнес несут риски не только по внешнему контуру (я про макроэкономическую ситуацию), но и юридическая неопределенность сделок и судьбы своих инвестиций пугает их не меньше.

    Инвестор и ООО: а есть ли выход? Как получить деньги назад?
    46
    Логотип nlukina
    nlukina
    Зарплата

    Может ли работодатель уменьшить зарплату без согласия сотрудника? Ответ Роструда

    Снижение размера зарплаты — явление для работников, мягко говоря неприятное. Если инициатором уменьшения зарплаты является работодатель, то у него должны быть веские основания. Об этом рассказали в Роструде.

    Может ли работодатель уменьшить зарплату без согласия сотрудника? Ответ Роструда
    1
    90
    Читать еще