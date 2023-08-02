Кассовый чек и БСО: требования и обязательные реквизиты

В России согласно требованиям 54-ФЗ в кассовом чеке должна быть информация о товаре и продавце, фискальные данные, передаваемые в налоговую, и другие сведения. Расскажем о том, чем отличаются кассовые чеки и БСО, какие требования к ним предъявляет законодательство и как избежать штрафов из-за ошибок.

Что такое кассовый чек и БСО

С помощью ККТ формируются фискальные документы по определенному формату, в них содержатся сведения о торговых операциях. Эти сведения через оператора ОФД, например, Платформа ОФД передаются в налоговую. Виды документов перечислены в 54-ФЗ: среди них есть кассовый чек и бланк строгой отчетности (БСО).

Кассовый чек должен соответствовать требованиям ст. 4.7 ФЗ от 22.05.2003 N 54-Ф3. Он выдается при оплате товара покупателю в электронной или бумажной форме.

Выпущенный в электронном формате чек обычно передается с помощью смс, email-сообщения или даже мессенджер (чаще ВК,Viber). Юридически чек в электронном виде имеет такую же силу, что и бумажный экземпляр.

БСО — еще один вид первичного учетного документа, который в некоторых случаях приравнивается к кассовому чеку.

Но не всегда: БСО может быть бланком, отпечатанным в типографии, и использоваться компаниями и ИП, освобожденными от использования ККТ. Тогда это не фискальный документ. Его применяют, чтобы при необходимости подтвердить факт использования клиентом какой-либо услуги.

К БСО относятся квитанции об оплате услуг, билеты, в том числе проездные, абонементы, наряды, талоны.

Фискальные БСО создаются с помощью онлайн-кассы и аналогичны кассовым чекам, а требования к ним также закреплены в законе о ККТ. Такие БСО можно выдать в электронной форме либо распечатать на бумажном носителе.

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Обязательные реквизиты

54-ФЗ устанавливает целый перечень обязательных реквизитов, которые необходимо включать в БСО и кассовые чеки. Обязательные реквизиты чеков привели в этой статье. Аналогичные реквизиты БСО практически не отличаются от кассовых.

Таблица. Обязательные реквизиты БСО

В QR-код, который тоже является одним из обязательных реквизитов, зашифровываются сведения о дате и времени покупки, признаке и сумме расчета, номере документа, заводском номере ФН, фискальном признаке документа.

Если в чеке не хватает какого-либо из обязательных реквизитов, то он является недействительным.

Послабления для маркетплейсов, которые перестали действовать

До 1 марта 2023 года маркетплейсы не являлись полноправными участниками оборота маркированной продукции, и при отгрузке на склад продавец не включал в документы коды маркировки. После реализации площадка отправляла коды проданных товаров продавцу, который самостоятельно выводил их из оборота.

Теперь правила изменились, и маркетплейс ведет самостоятельный учет кодов при получении товаров на склад и выводит коды маркировки из оборота. Соответственно, при реализации продукции маркетплейс добавляет в чек еще один обязательный реквизит — код товара. Он свидетельствует о подлинности продукции и помогает отследить ее путь от производителя до потребителя.

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Какие штрафы грозят за нарушения

Отсутствие в чеке обязательного реквизита делает его недействительным, а значит, может привести к штрафам. Ответственность за нарушения установлена в ч. 4 статьи 14.5 КоАП.

Так, если в чеке не указана номенклатура или обязательный реквизит, то предприниматель может получить предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 рублей, а юрлицо — предупреждение или штраф от 5 000 до 10 000 рублей.

Если неверно указана система налогообложения, должностному лицу могут выписать штраф в размере 1 500 - 3 000 рублей, а ИП или юрлицу — 5 000-10 000 рублей.

Что сделать, чтобы избежать проверок

Сейчас ФНС не просто проверяет само наличие чека, но и обращает внимание на конкретные показатели в нем. Поэтому формировать чеки и БСО нужно по всем правилам 54-ФЗ. Чтобы избежать штрафа, вы можете исправить ошибку до того, как о ней узнает ФНС, сформировав чек коррекции (или бланк строгой отчетности коррекции).

Упростить рутинную работу, чтобы уделить больше внимания развитию бизнеса, поможет «Платформа ОФД». Здесь есть сервис проверки чеков, в котором вы можете проверить корректность чека и увидеть детальные данные об ошибках, оперативно исправить их и обезопасить себя от штрафов.

Сервисом можно воспользоваться в Личном кабинете клиента. Для просмотра статуса чека используйте раздел Поиск чеков. Можно посмотреть статус каждого чека: фильтры помогут быстро найти нужный документ. Здесь видны сведения об ошибках, зафиксированных на стороне налоговой, и результирующий статус чека.

Для специалистов, которые работают с кассовым ПО и оборудованием, инструмент Платформы ОФД тоже полезен. В карточке ККТ можно найти информацию о количестве чеков в разных статусах за выбранный период. В разделе «Выписки», с помощью выгрузки чеков, легко найти документ с нужным статусом и отработать на предмет нарушений.

С помощью Платформы ОФД ваши фискальные документы будут в порядке. Сервисы всегда поддерживаются в актуальном состоянии, а значит, вы сможете не беспокоиться о новых требованиях ФНС.

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