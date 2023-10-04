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Отчетность и данные в налоговой от ОФД: как избежать расхождений

Приближается срок сдачи отчетности за 9 месяцев 2023 года. Важно, чтобы сведения в отчетах совпадали с той информацией, которую инспекция получает от ОФД. Расхождения в отчетах могут повлечь налоговую проверку. Расскажем, какие сервисы помогают автоматизировать сбор и сверку информации, избежать ошибок и уточнить отчетность перед сдачей.
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Отчетность и данные в налоговой от ОФД: как избежать расхождений
Иллюстрация: freepik/freepik

Выписки на базе кассовых чеков

В первую очередь, стоит обратить внимание на объем продаж. Он влияет на расчет налогов, а ФНС сравнивает сведения в отчетах с информацией, которую получила с ККТ в режиме онлайн. Увидев расхождения, инспекция может решить, что предприниматель умышленно занижает выручку — а это повод для проверки.

Чтобы не возникало расхождений, регулярно сверяйте данные по продажам в 1С и личном кабинете (ЛК) ОФД.

Для этого в разделе «Чеки» ЛК «Платформа ОФД» можно выгрузить выписку с необходимой информацией за выбранный период. Это можно сделать по определенной торговой точке и кассе. 

В выписке «Обороты по ККТ» находятся данные по оборотам в разрезе ККТ за нужный период. Выписка «Z отчеты» покажет информацию по отчету о каждой закрытой смене: здесь есть итоговая сумма расчетов с детализацией по способу оплаты. 

Часто расхождения возникают из-за ошибок, которые выявляются в ходе форматно-логического контроля. В этом случае чек не попадает в ФНС. Чтобы уточнить статус чека в налоговой, используйте выписку «Чеки (расширенная)», в которой есть поле «Статус чека в ФНС». В выписке «Смены» есть информация о числе фискальных документов за смену, состоянии фискального накопителя и количестве непереданных чеков.

Кроме выписок, информация о суммах продаж есть в разделе «Показатели» в формате таблицы и графика. 

Важно: при несвоевременной передаче чеков ОФД, например, если временно отсутствовало соединение с интернетом, посмотреть сведения за предыдущий день можно только в день, следующий за днем попадания чеков к ОФД.

Интеграция ОФД в 1С

Автоматическая передача фискальных данных в 1С из личного кабинета «Платформа ОФД»

Интеграция с 1С

При большом количестве операций переносить данные с фискальных документов в 1С вручную неудобно. Функция интеграции ускоряет и упрощает этот процесс: с ее помощью можно загружать документы с разных ККТ в 1С. 

Интеграция «Платформы ОФД» и 1С: Бухгалтерии позволяет:

  • Автоматически переносить документы с кассовых аппаратов, которые подключены к ОФД. При этом выбирается нужный период, ККТ, магазин.

  • Формировать документы о продажах: Отчет о розничных продажах, Приходный кассовый ордер, Поступление товаров. В Поступлении товаров отражается то же количество товаров и их наименования, которые поступают в Отчет о розничных продажах. Такая функция особенно полезна тем, кто не ведет в 1С складской учет.

  • Сравнивать сведения из созданных ранее в 1С документов с информацией, которая есть у ОФД. Это помогает избежать ошибок. Важно: сейчас сравнить можно только те документы, которые сформированы с помощью Интеграции ОФД в 1С.

  • Переносить фискальные документы в 1С по расписанию. Установите удобное время, и благодаря автообмену документы из кассы будут загружаться автоматически.

  • Синхронизировать полученную из чеков номенклатуру с уже внесенными в 1С товарными позициями или в автоматическом режиме создавать новую.

Ведение КУДиР в электронном виде

Организации и ИП на упрощенной системе налогообложения, ЕСХН, а также ИП на патенте должны вести КУДиР (ст. 346.24 НК и ст. 346.53 НК). В ней учитываются все доходы и расходы, чтобы определить авансовые платежи и налог. 

КУДиР помогает отслеживать лимит доходов при УСН, который позволяет сохранить право на упрощенку и правильно определить налоговую ставку, грамотно заполнить декларацию. К тому же, если не вести книгу, можно получить штраф. При этом ФНС может запросить КУДиР на проверку в любое время.

Закон не запрещает вести документ в бумажном виде, но это неудобно:

  • при заполнении вручную бухгалтеру приходится самому следить за правилами ведения книги;

  • исправления должно заверить ответственное лицо;

  • нужно организовать хранение документа так, чтобы он не испортился и не потерялся.

Проще использовать специальный сервис, с помощью которого можно вести КУДиР в электронном варианте. В электронную КУДиР от «Платформы ОФД» данные автоматически подтягиваются из ЛК ОФД. Вам не нужно изучать требования к ее заполнению и заверять исправления. Документ хранится в облаке и надежно защищен. При необходимости книгу можно скачать в виде Excel-таблицы и распечатать.

Электронная книга учёта доходов и расходов (КУДиР)

Данные заполняются автоматически из личного кабинета «Платформа ОФД»

Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8KRCTk

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