Отчетность ИП по итогам 2023 года: что, когда и куда сдавать

Завершается 2023 год, а значит скоро придет время сдавать годовую отчетность. Эта обязанность касается не только организаций, но и предпринимателей. Расскажем какие отчеты, в какие сроки и куда должны сдавать ИП по итогам 2023 года.

Какие отчеты должны сдавать ИП за 2023 год

Количество и формы отчетов, которые сдают ИП, зависят от системы налогообложения предпринимателя. Если у ИП есть сотрудники или он привлекает для выполнения работ/оказания услуг исполнителей — понадобится сдать отчеты по персоналу.

Бухгалтерская отчетность: нужно ли сдавать ИП

Бухгалтерскую отчетность ИП не подают. Это связано с тем, что предприниматели не должны вести бухгалтерский учет.

Налоговый регистр ИП

При этом ИП не освобождены от обязанности вести налоговый учет. Все доходы и расходы предприниматели отражают в книге учета доходов и расходов (КУДиР) — основном налоговом регистре ИП. Ее можно заполнять на бумаге, а можно вести в электронном виде, например, с помощью сервиса «Платформа ОФД». Электронная книга учета доходов и расходов заполняется автоматически — данные попадают в КУДиР из личного кабинета «Платформа ОФД». Книга хранится в облаке, данные надежно защищены и никуда не пропадут. В любой момент КУДиР можно скачать в формате таблицы Excel и распечатать.

После окончания налогового периода электронную книгу нужно распечатать, прошнуровать, пронумеровать, а на последнем листе указать количество страниц, проставить подпись ИП и печать, если она есть. Такой порядок установлен для предпринимателей на ОСНО, УСН и ЕСХН. Предприниматели, которые работают на патенте, заполняют книгу учета доходов (КУД). ИП на НПД и АУСН освобождены от заполнения этого регистра.

Сдавать в налоговую инспекцию КУДиР не нужно, глава 26.2 НК не содержит такой обязанности. Но ИП должен предоставить книгу учета в инспекцию по требованию. Например, ее могут запросить при выездной проверке (п. 12 ст. 89, ст. 93 НК).

С 1 января 2024 года действует новая форма КУДиР на УСН, которая утверждена приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@. Чтобы всегда вести электронную книгу учета доходов и расходов по актуальной форме — воспользуйтесь сервисом «Платформа ОФД».

Отчетность за 2023 год: ИП без сотрудников

Общее правило переноса предоставления отчетности: если крайний срок сдачи отчета выпадает на выходной день, то отчитаться нужно в первый рабочий день, который следует за этим выходным (п. 7 ст. 6.1 НК).

При разных системах налогообложения отчетность ИП будет различаться.

ИП на ОСНО.

Если предприниматель работает на основном режиме налогообложения, он должен сдать в налоговую инспекцию по месту жительства:

Декларацию 3-НДФЛ. Ее форма утверждена приказом ФНС от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@ (ред. от 11.09.2023). Крайний срок сдачи — 2 мая 2024 года. Декларацию по НДС за четвертый квартал 2023 года. Форма документа утверждена приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (ред. от 12.12.2022). Декларацию по НДС подают все ИП на ОСНО, если они не получили освобождение от уплаты НДС в соответствии со ст. 145 НК. Крайний срок сдачи отчета — 25 января 2024 года.

ИП на УСН.

Предприниматели, которые применяют упрощенку, должны подать в налоговую инспекцию:

Декларацию по единому налогу на УСН, которую с отчетности за 2023 год нужно сдавать по новой форме (приказ ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@). ИП должны подать декларацию до 25 апреля 2024 года. Декларацию по НДС, если ИП на упрощенке в четвертом квартале выставил счет-фактуру с выделенным НДС или был налоговым агентом по НДС. В этих случаях сдать декларацию по НДС необходимо до 25 января 2024 года включительно.

ИП на ЕСХН.

Если ИП применяет ЕСХН, в налоговую инспекцию по месту жительства он должен подать:

Декларацию по ЕСХН по форме, которая утверждена приказом ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@ (ред. от 18.12.2020). Крайний срок сдачи — 25 марта 2024 года. Декларацию по НДС за четвертый квартал 2023 года, если ИП не получили освобождение от уплаты НДС в соответствии со ст. 145 НК. Нужно успеть отчитаться до 25 января 2024 года включительно.

ИП на патенте.

Если предприниматели применяют ПСН, то конкретно по нему отчетности нет. Отчитаться нужно по тому режиму, с которым совмещается патент — ОСНО или УСН.

ИП на АУСН.

Предприниматели на автоматизированной упрощенной системе налогообложения освобождены от сдачи налоговой отчетности. ИП придется отчитаться по импортному НДС из стран ЕАЭС, если в декабре были такие операции.

Если ИП в прошедшем месяце ввозил в РФ товары из стран ЕАЭС, он должен подать в налоговую инспекцию декларацию по НДС (импорт из стран ЕАЭС), даже если он освобожден от уплаты НДС по ст. 145 НК или работает на специальном режиме. Крайний срок сдачи декларации — 22 января 2024 года.

ИП на НПД освобождены от сдачи отчетности.

Платформа Госотчёт Создавайте и отправляйте электронную отчётность в госорганы Подключить

Способ представления отчетов

Способы сдачи отчетности в налоговую инспекцию приведем в таблице:

Название отчета В электронном виде На бумаге Декларация 3-НДФЛ Да Да Декларация по НДС Только в электронном виде по ТКС Декларация по единому налогу на УСН Если среднесписочная численность сотрудников ИП за прошлый год превысила 100 человек Если среднесписочная численность сотрудников ИП в прошлом году не превысила 100 человек Декларация по ЕСХН Декларация по НДС (импорт из стран ЕАЭС)

Сервис «Платформа Госотчет» обеспечит создание и отправку отчетов в любом месте через удобный web-интерфейс. Все отчеты перед отправкой подлежат проверке. Наличие ошибок в документах проверяется актуальными проверочными программами госорганов. Сервис позволяет сдавать отчеты во все контролирующие органы и следить за их статусом в одной программе. Оставить заявку

Отчетность за 2023 год: ИП с работниками

Если у ИП есть работники, он обязан отчитаться по ним в Социальный фонд России (СФР) и в налоговую инспекцию.

В СФР предприниматель должен сдать форму ЕФС-1 в части следующих подразделов:

Подраздел 1.2 и 2 Раздела 1 — сведения о периодах работы (стажа). Крайний срок сдачи — 25 января 2024 года.

Раздел 2 — сведения о взносах на травматизм. Нужно успеть отчитаться до 25 января 2024 года включительно.

Подраздел 3 Раздела 1 — сведения о дополнительных взносах на накопительную пенсию, которые нужно сдать не позднее 25 января 2024 года.

Подраздел 1.1 Подраздела 1 — сведения о трудовой деятельности, если в декабре 2023 года были определенные кадровые события, например, перевод или переход на электронную трудовую книжку. Крайний срок сдачи — 25 января 2024 года.

Форма отчета утверждена постановлением правления ПФР от 31.10.2022 № 245п. При этом Социальный фонд России подготовил изменения в форму ЕФС-1 и порядок ее заполнения. Планировалось, что отчетность за 2023 год нужно будет сдавать уже на новом бланке.

ИП должен подать форму ЕФС-1 в электронном виде, например, с помощью сервиса «Платформа Госотчет», если численность застрахованных лиц превышает 10 человек. К застрахованным лицам относятся как работники, так и лица, с которыми заключены договоры ГПХ. Остальные ИП могут сдать отчет на бумаге.

В налоговую инспекцию по сотрудникам нужно сдать такие отчеты:

Персонифицированные сведения о физлицахза декабрь. Этот отчет должны сдавать все ИП, которые сотрудничают с физлицами по ГПХ и трудовым и договорам. Форма отчета утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@. Сдать отчет нужно не позднее 25 января 2024 года. Расчет РСВ за 2023 год. Его нужно сдать по обновленной форме, которая утверждена приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (в ред. от 29.09.2023). Крайний срок сдачи — не позднее 25 января 2024 года. Расчет 6-НДФЛ за 2023 год. Форма расчета утверждена приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 29.09.2022). Его нужно подать до 26 февраля 2024 года включительно.

Если численность сотрудников у ИП — 10 человек или меньше, работодатель сам может выбрать способ сдачи этих отчетов — в электронном виде или на бумаге. Если более 10 человек, то отчеты направляются в ФНС только в электронном виде, например, с помощью сервиса «Платформа Госотчет».

Если ИП в 2023 году деятельность не вел, он должен сдать следующие отчеты в установленные сроки:

РСВ и 6-НДФЛ, если сотрудников уволили не с начала года и ИП им перечислял выплаты.

Персонифицированные сведения о физлицах за декабрь – только если есть работники.

Подраздел 1.2 и 2 Раздела 1 формы ЕФС-1 – если ИП уволил сотрудников в 2023 году.

Нулевая отчетность ИП за 2023 год

Если ИП в 2023 году доходы не получал, он должен подать в налоговую нулевые декларации — 3-НДФЛ на ОСНО, по НДС для ОСНО и ЕСХН, по УСН, по ЕСХН.

Если у предпринимателя на УСН в 2023 году не было движения по счетам, он может подать Единую упрощенную декларацию (ЕУД) вместо нулевого отчета по упрощенному налогу.

ИП на ОСНО тоже может сдать ЕУД взамен декларации по НДС. Но по НДФЛ все равно придется подать нулевую декларацию отдельно, вместо нее ЕУД использовать нельзя (письмо Минфина от 30.10.2015 № 03-04-07/62684).

В сервисе «Платформа Госотчет» только актуальные формы отчетности с учетом всех изменений нормативных документов. Для формирования отчетов не нужно использовать сторонние бухгалтерские программы. Сервис также позволяет отправлять запросы в ФНС на сверку с бюджетом, для проверки наличия недоимок, переплат, пени или штрафов.

Платформа Госотчёт Создавайте и отправляйте электронную отчётность в госорганы Подключить

Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8KREDW