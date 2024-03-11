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Отчетность за I квартал 2024 года: когда и как сдавать

Сроки подачи деклараций и расчетов в 2024 году почти повторяют сроки предыдущего года. Отчеты организаций и ИП с разными системами налогообложения можно посмотреть в таблице — она поможет бухгалтеру не пропустить важные сроки. Также расскажем, как удобно и быстро обмениваться документами с госорганами.
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Отчетность за I квартал 2024 года: когда и как сдавать
Иллюстрация: prostooleh/freepik

Сроки сдачи отчетности за I квартал 2024

Для наглядности все данные представили в таблице. Во второй части статьи расскажем, как удобнее сдавать отчеты.

Отчет

Крайняя дата сдачи

Кто подает

Декларация по НДС

До 25 апреля 2024

  • ИП и юрлица на ОСНО и ЕСХН; 

  • Налоговые агенты; 

  • Организации или ИП на специальных режимах или те, кто освобождены от уплаты налога, но выставляли счета-фактуры с выделенным НДС.

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

До 22 апреля 2024

Организации или ИП на спецрежимах или освобожденные от исполнения обязанностей плательщика по ст. 145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, если они выставляют/получают счета-фактуры при ведении деятельности в интересах другого лица в рамках посреднических договоров или на основе договора транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика

Декларация по налогу на прибыль

До 25 апреля 2024

Юрлица на ОСНО, налоговые агенты по налогу на прибыль

Расчет по страховым взносам

До 25 апреля 2024

Все страхователи — юрлица, ИП, главы КФХ, физлица, которые выплачивают доход другим людям

6-НДФЛ

До 25 апреля 2024

Налоговые агенты по НДФЛ

ЕФС-1 (в части сведений о взносах на травматизм)

До 25 апреля 2024

Юрлица и ИП, у которых есть сотрудники, работающие по трудовым договорам, и исполнители, сотрудничающие по ГПД

Единая упрощенная декларация

До 22 апреля 2024

Юрлица и ИП, у которых в отчетном периоде не было движения денег по счету в банке или в кассе и у которых нет объекта налогообложения по отдельным налогам

Форма П-4 о численности и зарплате работников (в Росстат)

До 16 апреля 2024

Организации (кроме МСП), у которых не больше 15 сотрудников и 800 млн рублей выручки

Форма П-4 (НЗ) о неполной занятости и движении работников (в Росстат)

До 8 апреля 2024

Все организации, кроме субъектов МСП, в которых по итогам прошлого года средняя численность работников превысила 15 человек

Платформа Госотчет

Создавайте и отправляйте электронную отчетность в госорганы

Как сдавать отчетность

Все больше отчетов переходит в электронный формат. Что касается налоговой отчетности, то по общему правилу способ ее подачи зависит от численности сотрудников.

Если у юрлица или ИП среднесписочное число работников за год превышало 100 человек, то сдавать отчеты в налоговую можно только в электронном формате через интернет.

Есть исключение для декларации по НДС: отчитываться по НДС должны в электронной форме все, кто сдают соответствующую декларацию, независимо от числа сотрудников (п. 5 ст. 174 НК).

Расчеты по страховым взносам можно сдавать в бумажном виде только тем, кто выплатил доходы за отчетный период меньше, чем 10 человекам. Остальные отчитываются электронно (п. 2 ст. 230 НК). 

По разделам и подразделам формы ЕФС-1 действует такое правило: если в отчетном периоде число застрахованных (в том числе сотрудничающих по договорам ГПХ) превысило 10 человек, отчетность необходимо подавать в электронном виде через интернет.

В Росстат отчитываться нужно в форме электронных XML-документов, заверенных квалифицированной электронной подписью. Причем это требование касается не только крупных компаний, но и субъектов МСП.

Сдавайте электронную отчетность через «Платформу Госотчет». Она подходит для сдачи отчетности в любые государственные органы и для компаний на любой системе налогообложения. Платформа позволяет:

  • Работать с сертификатами всех аккредитованных удостоверяющих центров.

  • Отправлять письма в ФНС, СФР для уточнения информации и запросы в ФНС на сверку с бюджетом.

  • Подключать любое число пользователей.

Сервис «Платформа Госотчет» стал еще удобнее для пользователей 

Сервис «Платформа Госотчет» позволяет обмениваться электронными документами с ФНС, СФР и Росстатом. А благодаря обновлению работать с сервисом стало еще удобнее. В нем появились новые функции:

Мониторинг статуса документооборота

Сервис показывает текущий статус и все этапы документооборота, а в случае необходимости сообщит о действиях, которые нужны для завершения процесса.

Сортировка документов по государственным органам

Входящие и исходящие документы теперь сортируются по вкладкам, так что вы не пропустите важные входящие документы, например, требования от ФНС.

Раздел «Требования ФНС» стал удобнее

Теперь система умеет определять типы истребуемых документов при загрузке, а для «Квитанций о приеме» возможна отложенная отправка. Также сервис поддерживает формат ответов 5.02 с вложениями PDF/A-3 и файлами в PDF-формате.

В сервисе доступны все документообороты ФСС СЭДО (СФР)

Уведомления об открытии или изменении статуса больничных, ответы на запросы или Требования ФНС можно получать в удобном интерфейсе.

Проверка документов

Если поле заполнено некорректно, система подскажет, что именно введено некорректно. Список ошибок выведен в отдельный блок.

Массовый импорт документов

Загрузить документы в сервис можно буквально за пару кликов, причем не нужно указывать госорган, куда вы отправляете документ. При загрузке сервис в автоматическом режиме определит получателя документа.

Сверка по единому налоговому счету

Из сервиса можно отправлять запросы в налоговую инспекцию на сверку. Так вы оперативно сможете узнать, есть ли у вас недоимки, переплаты, пени или штрафы.

Уведомления на email

Вы получите уведомления о получении требований из ФНС и Соцфонда, рассылок и писем из госорганов, о приеме отправленных отчетов, писем, заявлений или ответов на требования на свою электронную почту.

Также в сервисе есть возможность вести электронную книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Такая функция пригодится тем, кто использует несколько систем налогообложения, работает на ЕСХН или ОСНО, по агентской схеме или рассчитывает себестоимость товара на УСН «доходы минус расходы».

Благодаря сервису можно заполнить книгу учета в соответствии с требованиями законодательства и при этом не нужно изучать правила заполнения.

Вы сможете проконтролировать доход, чтобы при достижении лимита своевременно подать заявление на смену налогового режима и не попасть на штрафы.

Подключите «Платформу Госотчет» и отправляйте отчетность быстро и удобно.

Платформа Госотчет

Создавайте и отправляйте электронную отчетность в госорганы

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