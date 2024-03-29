Платформа ОФД
ОФД

Вышел рейтинг операторов фискальных данных — 2024

Опубликован официальный ежегодный рейтинг операторов фискальных данных России.
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Вышел рейтинг операторов фискальных данных — 2024
Иллюстрация: freepik/freepik

Главное 

На российском рынке зарегистрировано около 3,7 млн касс. Их число практически не меняется на протяжении последних трех лет. Теперь ОФД удерживают клиентов, помогая соответствовать закону и цифровым госинициативам, предлагая  удобные и полезные сервисы для роста бизнеса.

Тренды последних лет — риск-ориентированный подход в кабинетах ОФД, единое окно для работы с системами и документами, развитие сервисов на больших данных.

90% рынка ОФД поделили между собой восемь игроков. Первое место уже много лет подряд занимает «Платформа ОФД» — в 2023 г. компания обслуживала 30,6% онлайн-касс, что на 0,7% больше, чем в 2022 г.

На втором месте «Такском» — 13,1% касс против 13,8% в 2022 г.

На третьем«Первый ОФД» (12,7% против 12,1% в прошлом году).

Итоги года 

По данным Росстата, оборот розничной торговли в 2023 г. составил ₽47,4 трлн, это на 6,4% больше, чем в 2022 г., в сопоставимых ценах.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АПКИТ), оборот электронной коммерции в России в 2023 г. вырос на 28% по сравнению с 2022 г. и достиг ₽6,4 трлн.

На 1 января 2024 г. в России было зарегистрировано 3,7 млн онлайн-касс. С 2018 г. их число увеличилось более чем в 2 раза и последние 3 года остается практически стабильным. В 2023 г. примерно каждая третья касса подключена к системе маркировки «Честный знак» и передает данные в Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Лидером по числу зарегистрированных ККТ является Москва — на ее долю приходится 11,1% активных онлайн-касс. На втором месте Московская область (6,9%), на третьем — Краснодарский край (5,1%). В общей сложности 42% активных касс работает в топ-10 российских регионов.

Количество касс незначительно меняется в течение года, даже с учетом сезонности продаж. Так, в 2023 г. всплески активности наблюдались в июне, августе, октябре, ноябре и декабре, а самый существенный спад — в феврале, когда число активных касс было почти на 100 тыс. меньше, чем в «высокий сезон».

Основные события

Прошедший 2023 г. оказался для рынка ОФД относительно спокойным. Сокращения рынка не произошло. 

Число ОФД также не изменилось — все игроки сохранили свои лицензии.

«Однако на фоне возросших требований регулятора к качеству работы и инфраструктуре, ряд игроков все же могут покинуть рынок самостоятельно», — говорит Алексей Баров, генеральный директор компании «Платформа ОФД». 

Тренд на цифровизацию, затрагивающий как бизнес, так и граждан, не мог не сказаться на рынке ОФД. Несмотря на то, что сроки перехода к обязательной маркировке некоторых товаров и внедрения электронного документооборота были сдвинуты, в ритейле активно вводится система электронных платежных документов, развиваются машиночитаемые доверенности и другие инициативы. Некоторые ОФД становятся операторами создаваемых государством систем.

«Сдвиг дедлайнов дает время разным отраслям, а также ОФД и партнерской сети, более качественно подготовиться к нововведениям и провести работу с клиентами», — отмечает Алексей Баров.

Вместе с продлением моратория на проверки касс усилился контроль за их применением. Он становится более сфокусированным и прозрачным для бизнеса, потому что государство внедряет риск-ориентированный подход. 

Также ФНС постепенно перестает принимать чеки, которые не прошли форматно-логический контроль. Если в 2022 году сервис контроля и индикации ошибок по чекам в ЛК был лишь у небольшой части ОФД, в течение 2023 г. большинство игроков рынка внедряли валидацию чековой информации на соответствие протоколам налоговой и работали над тем, чтобы в личном кабинете оператора пользователи могли увидеть, принят он ФНС или нет.

Расширение списка услуг ОФД

Главные тренды на рынке ОФД — платформенно-экосистемный подход к сервисам и упрощение пользовательского опыта.

Для соответствия бизнеса клиентов множеству государственных инициатив, игроки рынка ОФД стремятся облегчить администрирование сложных процессов и давать платформу для интеграции с разными системами.

«С большим объемом государственных инициатив появилось много личных кабинетов. Очевидным трендом становится упрощение и объединение сервисов, кабинетов. При этом пользовательский опыт облегчается, становится дружелюбным», — говорит Алексей Баров из «Платформы ОФД».

Развивается экосистемный подход. Клиенты интересуются обеспечением более эффективного управления бизнесом. Тем не менее, самыми востребованными по-прежнему остаются традиционные услуги — контроль работы касс и корректности чеков, отслеживание индикаторов риска. 

ОФД развивают технологическую базу — фискальных документов становится все больше и оператору нужны мощности для их хранения. По сути, ОФД сегодня трансформируются в платформу цифровизации.

«Сервисы ОФД обеспечивают клиентам прозрачность их бизнеса, качество чековой информации. На этом фоне происходит отрыв ряда ОФД, хорошо разрабатывающих такие продукты, от тех, кто уделяет этому меньше внимания», — отмечает Алексей Баров.

Продолжают активно развиваться продукты на основе больших данных, становясь все более полезными для рынка. «2023 г. был годом эксперимента в товаро-зависимых акциях от производителей, где ОФД играли роль поставщика объективной информации по продаже товаров, за которые производители мотивировали торговые точки. 2024 — год более массового применения этого инструмента», — уверен Алексей Баров.

Наблюдается рост числа обращений за аналитикой по рынку — со стороны производителей и ритейла, а также других участников российского бизнеса. Они интересуются ценообразованием, дистрибуцией товаров, зависимостью продаж от рекламных инструментов и т.д. Помимо сегментов «Фарма», FMCG, заметно прибавился объем запросов от представителей строительной отрасли, сектора бытовой техники и электроники.

Активно развиваются клиентские программы лояльности с участием больших данных от ОФД.

Прогнозы на 2024 год

В 2024 г. рынок ОФД не ждет радикальных изменений. Количество касс уже устоялось. Теперь устойчивость бизнеса ОФД зависит от того, сможет ли он соответствовать требованиям регуляторов, потребностям в работе с риск-ориентированным подходом и удерживать клиентов, предоставив им необходимые сервисы для цифровизации бизнес-процессов. 

Сервисы для клиентов продолжат объединять в рамках общей платформы, чтобы бизнесу было легче работать с разными системами.

Государство совершенствует контроль за соблюдением правильности оформления платежей и транзакций. «Мы ждем в 2024 году развития этого процесса, а также усиления кассовой дисциплины в части удаленного мониторинга со стороны регулятора», — отмечает Алексей Баров

На фоне усиления кассовой дисциплины становится очень популярным термин «жесткий карантин».

Гендиректор «Платформы ОФД» считает, что это приведет к тому, что ОФД будут работать с клиентами в превентивном формате, подсвечивая им проблемные зоны, чтобы можно было оперативно принимать решения. 

Будет увеличиваться и нагрузка на сервисные центры в регионах. Алексей Баров отмечает, партнерская сеть ОФД на местах является необходимым звеном цифровизации, поскольку предприниматели выбирают их для оперативной консультации и технической помощи.

Результаты исследования

На 1 января 2024 г. в России было зарегистрировано 3 669 590 касс. В списке операторов фискальных данных (ОФД), как и в прошлом году, представлено 15 игроков (16 операторов, в том числе 2 лицензии у ПФ «СКБ Контур»). В реестре ФНС 216 моделей ККТ, которые можно использовать для работы в соответствии с новыми требованиями.

Ключевые игроки рынка ОФД

Доли операторов фискальных данных по числу подключенных касс, %

90% рынка ОФД поделили между собой восемь игроков. Первое место уже много лет подряд занимает «Платформа ОФД» — в 2023 г. компания обслуживала 30,6% онлайн-касс, что на 0,7% больше, чем в 2022 г.

На втором месте традиционно «Такском» — 13,1% касс против 13,8% в 2022 г. На третьем — «Первый ОФД» (12,7% против 12,1% в прошлом году).

На четвертом месте закрепился «Тензор» (9,4%) — в прошлом году компания переместилась на него с пятого места, потеснив OFD.ru (9,3% в 2023 г.).

Шестое, седьмое и восьмое место у «СКБ Контур» (6%), ОФД «Ярус» (4,4%) и «Калуга Астрал» (3,4%).

На категорию «Другие», в которую входят «Яндекс ОФД», «Тандер», «Инит Про», «Группа Элемент», «Вымпел Коммуникации», ОФД «Онлайн», «Информационный центр», приходится 11,1% рынка.

Динамика изменения долей разных ОФД в 2018–2024 г.

Наблюдение за развитием российского рынка ОФД на протяжении семи лет позволяет сделать вывод, что с 2021 г. он практически перестал расти «в ширину» — число касс менялось незначительно, а список топ-8 оставался стабильным. Развитие рынка продолжилось благодаря появлению все новых и новых сервисов.

Лидером по их количеству и качеству стабильно является «Платформа ОФД» — эксперты присудили компании 18,8 баллов, в том числе в категории «Сервисы обмена данными» 3,2 балла из 4 возможных, в категории «Аналитические и рекомендательные сервисы» — 2,7 балла из 3 возможных, в категории «Работа с системой маркировки» — 2,2 балла из 3 возможных, в категории «Функционал ОФД, удобство и простота» — 10,7 баллов из 11 возможных.

Дополнительные сервисы ОФД

По совокупности показателей лидером ежегодного рейтинга ОФД в очередной раз становится «Платформа ОФД» (49,4 балла) — она лидирует как по масштабу бизнеса (30,6 балла), так и по количеству и качеству дополнительных сервисов (18,8 балла).

CNews Analytics: рейтинг операторов фискальных данных 2024

90% рынка занимают 8 крупнейших ОФД. Их показатели приведены в баллах согласно методике:

На втором месте «Такском» со суммарным показателем 27,4 балла, в том числе 13,1 за масштаб бизнеса и 14,3 — за дополнительные сервисы. На третьем месте «Первый ОФД», набравший 26,5 балла (12,7 за масштаб бизнеса и 13,8 за дополнительные сервисы).

При подготовке рейтинга операторов фискальных данных использовались данные опроса крупнейших ОФД, открытые данные и экспертные оценки

Полная версия исследования доступна по ссылке.

Полная версия отчета «Рейтинг ОФД — 2024».

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