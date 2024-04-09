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Проактивные выплаты от СФР: что это и как с ними работать

С 2022 года Социальный фонд России перешел на проактивную схему выплаты пособий. Разбираемся, как происходит проактивное назначение пособий, и как теперь работать с СФР.
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Проактивные выплаты от СФР: что это и как с ними работать
Иллюстрация: freepik/freepik

Проактивные выплаты — что это

Проактивность означает беззаявительный порядок выплат. Теперь гражданам для получения пособий от СФР не нужно самим обращаться в фонд и подавать какие-либо заявления или документы. Исключение — заявление работодателю для получения пособия по уходу за ребенком.

Вся информация, которая нужна для назначения выплат, поступает от медучреждений и госорганов напрямую в СФР, а недостающие сведения он при необходимости запрашивает у работодателя застрахованного физлица.

Обмен данными между СФР и работодателями происходит в системе ЭДО — единой системе социального электронного документооборота.

Как осуществляются проактивные выплаты

Проактивная схема выплат действует во всех регионах России. В 2024 году проактивно назначаются следующие пособия (постановление Правительства от 23.11.2021 № 2010):

  • по временной нетрудоспособности;

  • по беременности и родам;

  • единовременная выплата при рождении ребенка;

  • по уходу за ребенком — ежемесячное до 1,5 лет.

Выплата больничных

Работнику больше не нужно сообщать работодателю номер электронного листа нетрудоспособности (ЭЛН). Открыв ЭЛН, медучреждение самостоятельно размещает его в СЭДО.

Далее СФР сообщает об открытом больничном работодателю и передает сведения о нем в «Личный кабинет» гражданина на портале Госуслуг. Таким же образом передаются сведения о продлении, закрытии и прочих действиях с ЭЛН.

Получив сведения о закрытии ЭЛН, СФР отправляет сообщение об этом работодателю и на Госуслуги в «Личный кабинет» работника. Если каких-то сведений для назначения больничных выплат не хватает, фонд запрашивает их у работодателя, а тот должен разместить их в СЭДО в течение трех рабочих дней.

Назначенное пособие по болезни, как и прежде, выплачивает:

  • Работодатель — за первые три дня болезни, в день выплаты ближайшей зарплаты;

  • СФР — за остальные дни нетрудоспособности, в течение 10 рабочих дней после получения всех необходимых данных от работодателя.

Пособие по беременности и родам в полном объеме выплачивает СФР.

Пособие при рождении детей

Информацию о рождении ребенка СФР получает от органов ЗАГС. От родителей никаких подтверждающих документов не требуется.

Право на пособие имеет только один из родителей, поэтому фонд выясняет через ЕГИССО (единая государственная инфосистема соцобеспечения), не получал ли такую выплату кто-нибудь из них. Там же содержатся все необходимые сведения о СНИЛС ребенка и родителей, о местах работы.

Дополнительно СФР может запросить сведения:

  • о районном коэффициенте — у работодателя родителя, на ответ ему дается два рабочих дня;

  • о госрегистрации расторжения брака родителей — у единого оператора ЗАГС;

  • о прекращении деятельности работодателя родителя на дату рождения ребенка — у ФНС по данным ЕГРИП/ЕГРЮЛ;

  • о регистрации по месту жительства ребенка и его работающего родителя, если родители разведены — в органах внутренних дел.

Пособие по уходу за ребенком

Это единственное проактивно выплачиваемое пособие, для назначения которого необходимо заявление от работника. Оно подается вместе с заявлением на предоставление отпуска по уходу за малышом до 1,5 лет.

В течение трех рабочих дней после приема заявлений работодатель направляет в СФР информацию:

  • о дате начала и окончания «уходового» отпуска;

  • о замене лет в расчетном периоде, если мать подавала такое заявление;

  • о длительности рабочего времени при работе на условиях неполного рабочего времени.

Фонд может запросить дополнительные данные, которые работодатель обязан предоставить в течение трех рабочих дней:

  • о районном коэффициенте;

  • о дате начала фактического использования «уходового» отпуска.

  • о календарных днях, приходящихся на время освобождения от работы, когда не начислялись страховые взносы.

Как наладить работу с проактивными выплатами СФР

Работа с СФР теперь невозможна без присоединения работодателя к системе ЭДО. Чтобы не допускать нарушения сроков, необходимо постоянно отслеживать входящие сообщения от фонда.

Для быстрого обмена информацией с СФР в рамках проактивных соцвыплат подключайтесь к сервису «Платформа Госотчет». Получив доступ к электронному документообороту с Соцфондом, вы будете своевременно получать уведомления:

  • об открытии больничных листов и их движении;

  • о поступлении запросов недостающих сведений, требований и других документов.

  • «Платформа Госотчет» позволяет формировать ответы на поступившие от СФР запросы и требования, а также создавать другие документы. Есть возможность отправки документов, для которых не разработан электронный формат. Работа с сервисом ведется в удобном интерфейсе, все документы проходят проверку перед отправкой. 

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Ответственность работодателя

Допущенные страхователем в процессе назначения проактивных выплат нарушения наказываются штрафами по ст. 15.2 закона о соцстраховании от 29.12.2006 № 255-ФЗ от 29.12.2006:

  • Отказ от представления документов, запрошенных СФР для проверки, или нарушение срока, отведенного для их подачи, обойдется работодателю в 200 руб. за каждый непредставленный документ.

  • Если нарушен срок передачи сведений, необходимых для назначения пособий, штраф составит 5 000 руб.

  • Если поданные работодателем сведения и документы оказались недостоверными, в связи с чем СФР переплатил пособие, размер штрафа составит 20% от суммы излишней выплаты, но не менее 1 000 руб. и не более 5 000 руб.

Непредставление в срок сведений и документов дополнительно может обернуться штрафом для должностных лиц в размере 300 — 500 руб. (п. 4 ст. 15.33 КоАП).

Напоминаем, что приближаются сроки сдачи отчетности за I квартал 2024 года по страховым взносам и налогам. Отчитаться страхователи должны до 25 апреля 2024 года включительно.

Сервис «Платформа Госотчет»

  • Уведомит об открытии больничных, поступлении запросов,  недостающих сведений, требований СФР или других документов.

  • Позволит сформировать ответы на поступившие запросы, требования, или создать любой другой документ в удобном интерфейсе.

  • Проверит документы перед отправкой.

  • Рассчитает и покажет, до какого числа нужно отправить ответ на запрос фонда.

Сервис поможет успешно сдать отчетность в СФР, налоговую инспекцию и другие госорганы. Он содержит актуальные отчетные формы для формирования деклараций и расчетов без использования сторонних бухгалтерских программ — для ООО, ИП на УСН и ПСН. Перед отправкой отчетность проверяется проверочными программами госорганов на содержание ошибок. Также, через сервис «Платформа Госотчет» можно отправлять в налоговую запросы на сверку с бюджетом для выяснения наличия недоимок и переплат.

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