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Маркировка товаров

Маркировка для розницы и требования по ККТ, ОФД. Ответы на популярные вопросы 

Разбираем распространенные вопросы, которые задают розничные продавцы маркированной продукции.
Маркировка для розницы и требования по ККТ, ОФД. Ответы на популярные вопросы 
Иллюстрация: iMin Technology/pexels

Как продавать маркированный товар через ККТ

Чтобы передавать информацию о розничной продаже товаров с КМ через ККТ, продавцу нужно:

  • Если ФФД — 1.05 или 1.1: Согласно 54-ФЗ маркированный товар можно реализовывать только с помощью ФФД 1.2, переход на который завершился 01.02.2022 (письмо ФНС от 31.01.2022 № АБ-4-20/1024@). Поэтому, если вы начинаете продавать маркированную продукцию, то в обязательном порядке вам необходимо обновить ФФД с которым вы работаете.

  • Если ФФД — 1.2: в запросе о КМ и уведомлении о реализации продукции нужно передавать полные КМ в теге 2000 «codeString». Требования к формам фискальных документов устанавливает приказ ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.

Розничные продавцы маркированных товаров сканируют DataMatrix коды во время продажи на кассах, при этом:

  • Реквизиты чека и данные о товаре с помощью фискального накопителя кассы поступают ОФД.

  • ОФД от имени продавца в режиме онлайн передает в ГИС МТ информацию о каждой реализуемой товарной единице.

Важно: если маркируемые товары реализуются юрлицам и ИП и в чеке есть реквизит «ИНН покупателя», выводить продукцию из оборота не нужно. При заполнении этого реквизита товар передается между участниками оборота.

Когда данные о продаже поступают в ГИС МТ от ОФД:

  • Создается документ с информацией о выводе товара из оборота в разделе «Маркировка» на вкладке «Чеки» со статусом «Обработан успешно».

  • Документы сортируются по дате их формирования.

  • Статус продукции меняется на «Выбыл» в карточке этих КМ в разделе «Коды маркировки».

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Из чего состоит DataMatrix код при розничной продаже маркированного товара

Чек формируется согласно алгоритму (пункт 5), который опубликован на сайте ФНС. Заполнять тег 2000 значением КМ — обязательно. В электронном чеке нужно передавать полные значения КМ. 

Как вывести из оборота товар, если при продаже через кассу КМ не отсканировали

Сведения о выбытии товара из оборота путем розничной продажи нужно обязательно передавать в ГИС МТ, то есть DataMatrix код нужно сканировать на кассе.

Если этого не сделать — может последовать ответственность согласно действующему законодательству о маркировке. Если товар не провели через ККТ — это нарушение закона 54-ФЗ, за которое тоже предусмотрена ответственность по КоАП

В ЛК «Честного ЗНАКа» у участника оборота есть функционал вывода из оборота с причиной «Розничная продажа». Он доступен при способе учета «Экземплярный по КМ». Его можно использовать по результатам инвентаризации. 

Как выводить товар из оборота, если розничный продавец не обязан по закону использовать онлайн-кассу

В таком случае продавец самостоятельно передает данные о выбытии товаров путем розничной продажи через ЛК ГИС МТ. На то, чтобы отправить сведения, у продавца есть 30 календарных дней с момента реализации продукции.

Как продать маркируемую продукцию, если в работе кассы произошел технический сбой

В этом случае «Честный ЗНАК» предлагает использовать следующие рекомендации: 

  • Вывод из оборота в ручном режиме через ЛК ГИС МТ. В ЛК участника есть возможность вывода продукции из оборота с указанием причины «Розничная продажа». Эта функция доступна только для способа учета товаров «Экземплярный по КМ». Вывести коды таким способом можно после проведения инвентаризации.

  • Вывод товаров из оборота с помощью загрузки в ЛК чеков из фискального накопителя. Если продавец использует ККТ в автономном режиме и у него нет договора с ОФД, он загружает чеки напрямую в ГИС МТ.

  • Отправка сведений через приложение «Честный ЗНАК.Бизнес». Можно вывести товар из оборота, если отсканировать КМ с упаковки в приложении. В качестве причины выбытия нужно указать «Розничная реализация».

Как быстро поступают данные о выводе продукции из оборота от ОФД

Информация о выводе товара из оборота направляется в ЛК «Честного ЗНАКа» в режиме онлайн. Время обработки данных может варьироваться от нескольких секунд до 24 часов в зависимости от загруженности системы в момент передачи информации.

Какие требования к продавцу предъявляет разрешительный режим работы на кассах

Согласно постановлению Правительства от 21.11.2023 № 1944 розничные продавцы обязаны проверять КМ с помощью ККТ. Реквизиты запроса на проверку КМ должны быть включены в фискальный документ — чек, а также в уведомление о реализации маркированного товара, передаваемого в Честный ЗНАК.

Чтобы начать работать с разрешительным режимом, участники должны соответствовать требованиям, которые устанавливают правила маркировки продукции, и подготовить кассовое ПО.

Проверка КМ показывает:

  • наличие сведенией в Честном ЗНАКе о таком коде и о его нанесении;

  • корректен ли КМ;

  • не истек ли срок годности товара;

  • не был ли выведен из оборота этот КМ раньше;

  • введен ли КМ в оборот;

  • соответствует ли цена товара МРЦ (только для товарной группы Табак и табачные изделия)

  • не блокирует ли продажу этого товара орган исполнительной власти.

Чтобы проверить КМ на кассе, продавец:

  • Проверяет КМ, который должен быть добавлен в чек. Это происходит с помощью передачи кассовым ПО запроса в ГИС МТ. После получения информации в ответ на отправленный запрос продавец решает, можно ли реализовать этот товар в розницу.

  • Если система маркировки не отвечает на запрос более 1,5 секунд, то можно продавать товар без проверки. 

Обратите внимание: с 1 марта 2025 года вводится проверка в офлайн-режиме. После этой даты, если ГИС МТ не отвечает (кроме аварийных ситуаций в системе), нужно проверять КМ в офлайн-режиме с помощью локальной базы данных.

  • Если в течение двух часов у продавца нет технической возможности обратиться к ГИС МТ, он должен зафиксировать в своей информационной системе, что не было возможности обратиться к системе маркировки. В течение 72 часов участник может не проводить онлайн-проверки. Однако с 1 марта 2025 года участник обязан соблюдать все требования офлайн-проверки товаров.

«Учет марок» — комплексное решение для работы с маркировкой и маркированными товарами: сервис передает данные в «Честный ЗНАК», оповещает при обнаружении ошибок, позволяет проводить помарочную приемку, списывать коды, формировать выписки с чеками, которые содержат коды маркировки.

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Действует ли разрешительный режим для облачных ККТ

Разрешительный режим затрагивает любую розничную торговлю. Исключения есть — их можно посмотреть в п. 3 правил постановления Правительства от 21.11.2023 № 1944 (о них см. следующий вопрос). Логика проверки реализуется на уровне верхнеуровневого кассового ПО, а ККТ, независимо от того, облачная она или стационарная, только формирует кассовый чек, в котором указан факт и время проверки, переданные кассовой программой.

Кто вправе не передавать данные по разрешительному режиму проверки на кассах

Необходимость соблюдения разрешительного режима онлайн и офлайн не затрагивает:

  • ККТ в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в ФНС и ГИС МТ в электронной форме через ОФД.

  • Торговлю в киосках мороженым, в розлив б/а напитками, молоком и питьевой водой, работу в труднодоступных и отдаленных местностях.

  • Продавцов, которые не является УОТ в соответствии с правилами маркировки отдельных групп товаров.

  • Общепит в случаях, когда вместо КМ указывается код товара, входящий в состав КИ (пп. 2 п. 3.2 ст. 4.3 закона 54-ФЗ).

  • Продажи через торговые автоматы (пп.1 п. 3.2 ст. 4.3 закона 54-ФЗ).

  • Продажи по образцам или дистанционным способом при отгрузке товара со склада хранения для доставки потребителю с одновременной подачей в ГИС МТ сведений о выводе из оборота товара. 

Маркировка товаров

Учет марок — сервис для работы с маркировкой в режиме «одного окна»

Следует ли формировать машиночитаемую доверенность или УКЭП для кассиров при работе с разрешительным режимом на кассе

Получать электронную доверенность или УКЭП для работы с разрешительным режимом не нужно. Чтобы можно было проводить проверки на кассе, требуется единожды сгенерировать токен в ЛК «Честного ЗНАКа» и указать его в настройках кассовой программы на всех кассах.

Где можно увидеть, какие нарушения обнаружены при проверке на кассе (в рамках работы по разрешительному режиму)

Сейчас в Честном ЗНАКе отмечается факт проверки КМ для контролирующих органов. Уточнить корректность обработки сведений можно в разделе «Статистика отклонений».

Если отклонения есть, уведомления о продаже не включают факт проверки или на ККТ не включена настройка для работы с разрешительным режимом. Тогда следует связаться с разработчиком кассовой программы для уточнения вопроса или проверить настройки программы. Также подтвердить данные о том, что касса готова к работе с разрешительным режимом, может техподдержка ГИС МТ.

Проверить отклонения можно так:

  1. Войти в ЛК ГИС МТ. 

  2. В «Главном окне» открыть карточку «Статистика отклонений»:

Здесь представлены данные об обнаруженных нарушениях

Чтобы отфильтровать время, в поле «Период» нажмите иконку в виде галки и выберите нужное из выпадающего списка:

Также продавец может выгрузить статистику по отклонениям в личном кабинете.

Почему в ЛК есть отклонения за те дни, когда разрешительный режим еще не был введен

Такие отклонения стали доступны, чтобы участники оборота могли провести самопроверку и заранее исправить возможные нарушения.

Почему касса выдает ошибку, что маркированная продукция не принадлежит участнику оборота

Проверять принадлежность маркируемой продукции не будут в период отсутствия прослеживаемости товара. Из-за этого при отправке данных о выводе из оборота через кассу могут возникать ошибки, которые сообщают, что товар не принадлежит участнику.

В этом случае продавец может выключить такую проверку на кассе. Чтобы это сделать, нужно обратиться в сервисную компанию, которая обслуживает ККТ, или к производителю ККТ.

Где взять ключ доступа (токен) для разрешительного режима проверок на кассе

Для получения токена продавцу нужно выполнить ряд действий:

1. Войти в ЛК «Честного ЗНАКа» с помощью сертификата УКЭП.

2. Нажать на имя пользователя в правом верхнем углу и выбрать «Профиль»:

3. На вкладке «Данные участника» в блоке «Участие в системе» нажать кнопку «Сгенерировать токен»:

На одно юридическое лицо или предпринимателя (на каждый ИНН) нужно получать один ключ для ККТ, независимо от числа розничных точек и касс.

После получения токена разработчик вашей кассовой программы должен обновить ее до актуальной версии, которая позволяет работать с проверочным режимом.

Что делать, если в профиле пропал ключ доступа, нужный для настройки кассы

Токен для работы с разрешительным режимом можно посмотреть в ЛК «Честного ЗНАКа» в разделе «Профиль» → «Данные участника» до обновления страницы. С целью обезопасить персданные участника токен не сохраняется. 

Если нужно повторно скопировать токен, нажмите «Сгенерировать токен» — тогда вы увидите ключ, который получили раньше.

Если при проверке КМ на кассе с использованием этого ключа возникают ошибки, обратитесь к организации, которая обслуживает вашу ККТ.

Работайте с маркируемыми товарами в сервисе «Учет марок» в режиме одного окна. Сервис интегрирован с ЭДО, ОФД, «Честным ЗНАКом», позволяет работать с любой ККТ и вести аналитику продаж маркированной продукции.

Маркировка товаров

Учкт марок — сервис для работы с маркировкой в режиме «одного окна»

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