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Платформа ОФД
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«Платформа ОФД» обеспечит бизнесу переход на электронные доверенности МЧД

«Платформа ОФД», крупнейший оператор фискальных данных страны, открыл сервис выпуска и получения электронных доверенностей «Платформа МЧД» (машиночитаемая доверенность). Решение обеспечит бизнесу возможность удобно оформлять документы через электронный документооборот и представлять интересы организации.
«Платформа ОФД» обеспечит бизнесу переход на электронные доверенности МЧД
Иллюстрация: Kampus Production/pexels

Уже в сентябре 2024 года заканчивается «переходный» период, позволявший пользоваться старыми электронными подписями представителей организаций и ИП (электронные доверенности МЧД с 2024 года обязательны для сотрудников, подписывающих документы от имени компании)

В решении «Платформа МЧД» от компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны и №1 в рейтинге от CNews Analytics) появились новые возможности управления электронными доверенностями.

Теперь сервис «Платформа МЧД» позволяет:

  • Создавать и регистрировать доверенность в распределённом реестре ФНС по готовым формам. Можно выпускать доверенности базового формата — для обмена между организациями (версия 002), а также единого формата —  для организаций и госорганов (версии 003).

  • Создавать новые доверенности поддерживаемых форматов в редакторе или на основании ранее сформированных доверенностей, вне зависимости от того, где была выпущена исходная доверенность.

  • Отзывать действующие доверенности до окончания их срока действия.

  • Выполнять поиск и проверять сведения доверенностей, которые были выпущены пользователями распределенного реестра.

Для пользователя «Платформы МЧД»:

  • Не ограничено количество пользователей (сотрудников в рамках одной организации).

  • Есть возможность хранения всего списка доверенностей в одном сервисе. В том числе, доверенностей поддерживаемых форматов, которые были выпущены в сторонних сервисах.

  • По истечению лицензии «Платформа МЧД» — доверенности продолжат действовать, и пользователь не утратит к ним доступ.

Доступ к сервису открыт в личном кабинете «Платформы ОФД».

Узнать подробнее о сервисе, а также найти ответы на самые распространенные вопросы можно на сайте компании здесь.

Справка. Электронная доверенность МЧД с 2024 стала обязательной для сотрудников, подписывающих документы от имени компании. В рамках «переходного» периода, до 31 августа года еще можно работать по подписи представителя ООО или ИП, если она была оформлена до 1 сентября 2023 года. Но с сентября эта временная мера прекращает свое действие.

МЧД — это электронная доверенность, которая подписывается КЭП организации и подтверждает право сотрудника подписывать документы от ее имени.

«Платформа МЧД» — это решение для выпуска, отзыва и получения сведений о машиночитаемой доверенности (МЧД). Полностью адаптировано под новые требования работы с МЧД. Напомним, электронная доверенность МЧД с 2024 года обязательна для сотрудников, подписывающих документы от имени компании.

Платформа МЧД

Cервис для выпуска, отзыва и получения сведений о машиночитаемой доверенности

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