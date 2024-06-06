«Платформа ЭДО» улучшила сервис для пользователей 1С

Электронный документооборот «Платформа ЭДО» стал еще удобнее для бухгалтеров и предпринимателей, пользующихся программным обеспечением 1С. Обновления улучшили пользовательский интерфейс Обработки 1С для ЭДО (интеграции 1С для ЭДО).

В чем суть изменений?

Стали удобнее кнопки.

Расширились возможности фильтрации и сортировки списков документов.

Стала проще и функциональнее отправка неформализованных документов.

Увеличилась площадь табличной части, чтобы пользователю было доступно больше документов на экран.

А именно:

1. Доработаны фильтры документов на вкладках «Входящие/Исходящие»:

Улучшены кнопки.

Дополнительные фильтры перенесены в общую строку над таблицей с документами и приведены к единому виду (гиперссылки).

Добавлена кнопка «Сбросить» для быстрого сбора фильтров.

Появилась возможность добавления/удаления неиспользуемых пользователем колонок в табличной части интерфейса обработки.

2. Реорганизованы кнопки действий над документами на всех вкладках.

3. Обновлен интерфейс отправки неформализованных документов. Функциональность кнопки «Выгрузить неформализованный документ» разделена на две части:

Создать неформализованный документ.

Загрузить неформализованный документ.

4. Добавлена сортировка входящих и исходящих документов (ПКМ — Сортировка).

5. Реализовано создание документов в 1С на основании входящих актов сверки для БП 3.0.

6. Добавлена возможность указания типа, наименования, номера и даты для неформализованных документов.

7. В настройках добавлена ссылка для скачивания последней версии обработки.

Новый интерфейс доступен в Обработках 1С, начиная с версии 1.0.4.5.4.

Скачать Обработку 1С для ЭДО (интеграцию 1С для ЭДО), а также инструкцию к ней, можно в «подвале» личного кабинета «Платформа ЭДО» или в разделе ЭДО на сайте «Платформы ОФД».

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