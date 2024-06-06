«Платформа ЭДО» улучшила сервис для пользователей 1С

В чем суть изменений?
Стали удобнее кнопки.
Расширились возможности фильтрации и сортировки списков документов.
Стала проще и функциональнее отправка неформализованных документов.
Увеличилась площадь табличной части, чтобы пользователю было доступно больше документов на экран.
А именно:
1. Доработаны фильтры документов на вкладках «Входящие/Исходящие»:
Улучшены кнопки.
Дополнительные фильтры перенесены в общую строку над таблицей с документами и приведены к единому виду (гиперссылки).
Добавлена кнопка «Сбросить» для быстрого сбора фильтров.
Появилась возможность добавления/удаления неиспользуемых пользователем колонок в табличной части интерфейса обработки.
2. Реорганизованы кнопки действий над документами на всех вкладках.
3. Обновлен интерфейс отправки неформализованных документов. Функциональность кнопки «Выгрузить неформализованный документ» разделена на две части:
Создать неформализованный документ.
Загрузить неформализованный документ.
4. Добавлена сортировка входящих и исходящих документов (ПКМ — Сортировка).
5. Реализовано создание документов в 1С на основании входящих актов сверки для БП 3.0.
6. Добавлена возможность указания типа, наименования, номера и даты для неформализованных документов.
7. В настройках добавлена ссылка для скачивания последней версии обработки.
Новый интерфейс доступен в Обработках 1С, начиная с версии 1.0.4.5.4.
Скачать Обработку 1С для ЭДО (интеграцию 1С для ЭДО), а также инструкцию к ней, можно в «подвале» личного кабинета «Платформа ЭДО» или в разделе ЭДО на сайте «Платформы ОФД».
Платформа ЭДО
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