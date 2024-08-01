«Платформа ЭПД» открыла тест-драйв ЭДО на транспорте

1 августа 2024 года стартует эксперимент по созданию, апробации и внедрению национальной цифровой транспортно-логистической платформы Министерства транспорта. В задачах этой системы — внедрение обязательного электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок.
Одновременно, «Платформа ОФД» открывает полный доступ к функционалу сервиса «Платформа ЭПД». Для упрощения перехода транспортного бизнеса к цифровизации своих процессов и поддержки госинициативы. «Платформа ОФД» одной из первых в стране получила аккредитацию регуляторов, сформировала готовый сервис по работе с ЭПД и открыла его рынку.
У представителей сферы грузоперевозок, таким образом, будет 90 дней полного доступа к «Платформе ЭПД». Это отличная возможность для игроков рынка проанализировать свои бизнес-процессы, оценить степень готовности к полноценному внедрению ЭП и определить, что необходимо предусмотреть и сделать до наступления срока обязательного перехода на электронный перевозочные документы.
Сервис «Платформа ЭПД» разработан аккредитованным Минтрансом оператором и полностью отвечает всем требованиям участников рынка грузоперевозок.
Кому подойдет сервис:
грузоотправителям;
грузополучателям;
перевозчикам;
экспедиторам;
медицинским организациям.
Плюсы тестирования ЭПД с нами:
Платформа ЭПД — аккредитованный Минтрансом оператор, участник рабочих групп ГИП ЭПД.
Вам будет доступно экспертное сопровождение на каждом этапе внедрения.
В сервисе реализованы все необходимые сценарии перевозок для отладки процессов.
Сервис поддерживает обмен документами с другими операторами ЭПД.
Как воспользоваться предложением:
Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с вами для предоставления доступа.
Войдите в сервис и пользуйтесь всеми возможностями сервиса в течение 90 дней.
Участие в тест-драйве не несет для пользователей финансовых или иных обязательств. После окончания тестового периода вы можете приобрести платную лицензию и продолжить работу (ее стоимость зависит от количества исходящих документов и подбирается индивидуально).
Все оформленные документы в «Платформе ЭПД» останутся доступными после окончания тестирования не менее 5 лет, даже если вы решите не продолжать работу с сервисом.
Платформа ЭПД
Простой и надежный обмен электронными перевозочными документами между участниками грузоперевозок
Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8KCiAK
Начать дискуссию