«Платформа ЭПД» открыла тест-драйв ЭДО на транспорте

Сервис электронных перевозочных документов «Платформа ЭПД» от лидера рынка ОФД, компании «Платформа ОФД», — запускает тест-драйв на 3 месяца для всех желающих. С бесплатным доступом на 90 дней к сервису обмена электронными путевыми листами и транспортными накладными.

1 августа 2024 года стартует эксперимент по созданию, апробации и внедрению национальной цифровой транспортно-логистической платформы Министерства транспорта. В задачах этой системы — внедрение обязательного электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок.

Одновременно, «Платформа ОФД» открывает полный доступ к функционалу сервиса «Платформа ЭПД». Для упрощения перехода транспортного бизнеса к цифровизации своих процессов и поддержки госинициативы. «Платформа ОФД» одной из первых в стране получила аккредитацию регуляторов, сформировала готовый сервис по работе с ЭПД и открыла его рынку.

У представителей сферы грузоперевозок, таким образом, будет 90 дней полного доступа к «Платформе ЭПД». Это отличная возможность для игроков рынка проанализировать свои бизнес-процессы, оценить степень готовности к полноценному внедрению ЭП и определить, что необходимо предусмотреть и сделать до наступления срока обязательного перехода на электронный перевозочные документы.

Сервис «Платформа ЭПД» разработан аккредитованным Минтрансом оператором и полностью отвечает всем требованиям участников рынка грузоперевозок.

Кому подойдет сервис:

грузоотправителям;

грузополучателям;

перевозчикам;

экспедиторам;

медицинским организациям.

Плюсы тестирования ЭПД с нами:

Платформа ЭПД — аккредитованный Минтрансом оператор, участник рабочих групп ГИП ЭПД.

Вам будет доступно экспертное сопровождение на каждом этапе внедрения.

В сервисе реализованы все необходимые сценарии перевозок для отладки процессов.

Сервис поддерживает обмен документами с другими операторами ЭПД.

Как воспользоваться предложением:

Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с вами для предоставления доступа. Войдите в сервис и пользуйтесь всеми возможностями сервиса в течение 90 дней.

Участие в тест-драйве не несет для пользователей финансовых или иных обязательств. После окончания тестового периода вы можете приобрести платную лицензию и продолжить работу (ее стоимость зависит от количества исходящих документов и подбирается индивидуально).

Все оформленные документы в «Платформе ЭПД» останутся доступными после окончания тестирования не менее 5 лет, даже если вы решите не продолжать работу с сервисом.

Платформа ЭПД Простой и надежный обмен электронными перевозочными документами между участниками грузоперевозок Подключить

Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8KCiAK