ЭДО и маркировка для торговли, транспорта, старта бизнеса. Как применять

Что такое ЭДО
ЭДО (электронный документооборот) — передача документов между физическими и юридическими лицами с помощью Интернета. Это проще и быстрее, чем совершать обмен документами на бумажных носителях: не нужно распечатывать, отправлять документы, ждать их возврата в офис — все можно сделать в несколько кликов и за считанные минуты.
Какие операции можно совершать с помощью ЭДО:
обмениваться документами между поставщиками и покупателями;
сдавать отчетность в контролирующие органы;
взаимодействовать с государственными структурами;
контролировать и подписывать договоры;
получать выписки.
Электронный документооборот существенно экономит время и денежные средства: документ можно мгновенно отправить контрагенту и не нужно тратиться на распечатку и доставку документов с помощью курьера.
Как работает электронный документооборот
1. Отправитель выгружает документ в сервис или создает его прямо в программе.
2. Отправитель подписывает документ с помощью электронной подписи.
3. Отправитель передает документ контрагенту в системе ЭДО.
4. Контрагент получает уведомление о документе и подписывает его, если все верно, или отклоняет, если документ требует корректировки.
Если контрагент еще не подключен к ЭДО, то ему на электронную почту придет приглашение для подключения, либо предложение подключения роуминга — если контрагент работает с другим оператором.
5. После подписания документа отправитель получает уведомление.
Кому нужен электронный документооборот (ЭДО)
Удобство использования документооборота ощутят владельцы и работники любой сферы бизнеса, но особенно торговые компании, так как цепочка поставок всегда завязана на скорости подписания документов — следующий шаг (отгрузку, продажу и т.п.) нельзя сделать без них. А ЭДО повышает эффективность работы и скорость оборота денег компании.
Даже если не обмениваться документами электронно со своими контрагентами, можно настроить ЭДО внутри компании — это удобно, если, например, склад и офис находятся в разных частях города, или с контролирующими органами.
Использовать ЭДО обязательно:
компаниям, которые ведут бизнес с маркированным товаром (изготовители, поставщики и продавцы);
участникам госзакупок;
импортерам, т.е. бизнесам, которые ведут работу с товаром, подлежащим прослеживаемости.
Вскоре ЭДО станет обязательным и для участников грузоперевозок. В настоящее время внедряется система ЭПД — электронных перевозочных документов.
Платформа ЭДО — сервис для удобного и быстрого документооборота между организациями и предпринимателями. С помощью него можно передавать данные в систему маркировки и прослеживаемости. В сервисе бесплатные обработки к 1С, удобно работать с электронными подписями всех аккредитованных удостоверяющих центров, а рабочее место настраивается в несколько кликов.
Кто может пользоваться ЭДО в компании
Здесь ответ однозначный — любой сотрудник компании.
Активнее остальных отделов ЭДО обычно пользуются:
В бухгалтерии — для отправки электронной отчетности и взаимодействия с контролирующими органами, например, статистическую отчетность можно сдавать только в электронном виде.
В отделе персонала — все операции по приему, переводу, увольнению и другие можно оформлять электронно, а больничные листы уже не предоставляют в бумажном виде — существует только электронный формат.
На складе — для оформления перемещения товаров и отгрузочных документов. Это особенно удобно, если склад удаленный.
Платформа ЭДО
Простой и оперативный обмен документами между организациями
Как начать работу с ЭДО
1. Приобрести электронную подпись для каждого сотрудника, который будет работать с ЭДО.
Для участия в электронных торгах, работы в госсистемах и на госпорталах, отчетности, обмена электронными документами с сотрудниками и партнерами нужна квалифицированная электронная подпись.
Сотрудники компании получают электронную подпись как физическое лицо. Для права подписи документов от лица компании необходимо оформить машиночитаемую доверенность (МЧД), в которой будут прописаны права и полномочия сотрудника.
Такую доверенность можно оформить в электронном виде по утвержденному формату и в дальнейшем прилагать ее в пакете документов или указывать реквизиты доверенности в самих документах. Для подписи документов руководителем компании или ИП МЧД не нужна — достаточно его сертификата КЭП.
Существуют еще простая и усиленная неквалифицированная подпись, но их можно использовать только для внутренних документов и документах с контрагентами, если такие условия прописаны в договоре. Но лучше сразу оформлять квалифицированную подпись — ее возможности шире, и не нужно будет постоянно проверять разрешения.
2. Заключить договор с оператором электронного документооборота.
Сейчас на рынке достаточно много операторов ЭДО, но главное, что нужно учесть при выборе — оператор должен быть в официальном реестре ФНС. Проверить это можно по ссылке.
Также при выборе оператора ЭДО следует учесть:
возможность настроить автоматический роуминг между операторами (если ваш партнер будет сотрудничать с другим оператором);
возможность интеграции с различными системами и ПО, которые уже применяются в бизнесе;
наличие техподдержки;
выгодные тарифы;
возможность проверить печатные формы документов и корректировать их прямо в системе;
возможность передачи документов в систему «Честный знак» и другие системы отслеживания товаров;
возможность использовать ЭДО для транспортных перевозок, оформлять ЭПД;
отсутствие доплат и переплат за каждую опцию.
3. Обучить сотрудников возможностям сервиса.
4. Начать обмениваться с контрагентами документами в электронном виде.
«Платформа ЭДО» аккредитована ФНС и ЦРПТ. Входит в реестр российского программного обеспечения. Доверяйте свой бизнес только надежным партнерам!
Можно ли совмещать электронный и бумажный документообороты, как это делать
Возможно, не все ваши контрагенты используют электронный документооборот и у них нет возможности его подключить. Тогда придется использовать оба вида документооборота — это возможно. Главное — разработать правила хранения документов.
Чаще всего бумажные документы тоже переносят в электронный формат — так меньше вероятности их утраты, отсканированные документы легко будет найти по поиску в системе.
Но не стоит забывать, что и для электронных документов надежнее будет организовать резервное копирование, например, хранить их на сервере компании или внешнем носителе. При этом обратите внимание, если вы распечатаете документ просто с отметкой об электронной подписи, то он не будет иметь юридической силы.
Как работать с контрагентом, если он сотрудничает с другим оператором ЭДО
Так обмениваться электронными документами тоже можно — для этого нужно настроить автоматический роуминг. Если роуминг настроен, компании могут получать и отправлять документы как обычно.
Чтобы настроить роуминг, нужно отправить приглашение своему контрагенту. Но перед этим стоит проверить, что между вашими операторами настроена связь — тогда будет все просто, потому что система примет приглашение к участию в совместном документообороте автоматически.
Если контрагент еще совсем не пользуется ЭДО, тогда ему придет приглашение подключиться, но далее решение за ним: начать использовать систему или продолжать обмениваться документами на бумажном носителе.
Платформа ЭДО — система электронного документооборота от лидера рынка ОФД. Это простой, удобный и доступный сервис с легким подключением и без переплат.
Преимущества Платформа ЭДО:
легкая настройка и техподдержка 24/7;
интеграция с программами 1С и смежными системами;
автоматический роуминг с большинством операторов ЭДО;
редактор УПД в веб-интерфейсе (с нуля можно сконструировать документ);
бесплатная передача данных в систему маркировки и прослеживаемости, а также предоставление статуса документа в системе «Честный ЗНАК»;
поиск контрагентов по ИНН в актуальном справочнике ФНС;
визуализация печатных форм документов;
большая база пользователей в сегментах розничной торговли и услуг;
простой и удобный к интеграции API.
Система электронного документооборота до сих пор вызывает недоверие предпринимателей, потому что невозможно уследить за всеми нововведениями и изменениями. Но с надежным партнером вы можете быть уверенными в соблюдении всех требований законодательства.
Читайте также:
Нужно ли оформлять путевой лист на директора компании. ЭДО на транспорте.
Платформа ЭДО
Простой и оперативный обмен документами между организациями
Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8K84qw
Начать дискуссию