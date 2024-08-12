ЭДО и маркировка для торговли, транспорта, старта бизнеса. Как применять

1. Приобрести электронную подпись для каждого сотрудника, который будет работать с ЭДО.

Для участия в электронных торгах, работы в госсистемах и на госпорталах, отчетности, обмена электронными документами с сотрудниками и партнерами нужна квалифицированная электронная подпись.

Сотрудники компании получают электронную подпись как физическое лицо. Для права подписи документов от лица компании необходимо оформить машиночитаемую доверенность (МЧД), в которой будут прописаны права и полномочия сотрудника.

Такую доверенность можно оформить в электронном виде по утвержденному формату и в дальнейшем прилагать ее в пакете документов или указывать реквизиты доверенности в самих документах. Для подписи документов руководителем компании или ИП МЧД не нужна — достаточно его сертификата КЭП.

Существуют еще простая и усиленная неквалифицированная подпись, но их можно использовать только для внутренних документов и документах с контрагентами, если такие условия прописаны в договоре. Но лучше сразу оформлять квалифицированную подпись — ее возможности шире, и не нужно будет постоянно проверять разрешения.

2. Заключить договор с оператором электронного документооборота.

Сейчас на рынке достаточно много операторов ЭДО, но главное, что нужно учесть при выборе — оператор должен быть в официальном реестре ФНС. Проверить это можно по ссылке.

Также при выборе оператора ЭДО следует учесть:

возможность настроить автоматический роуминг между операторами (если ваш партнер будет сотрудничать с другим оператором);

возможность интеграции с различными системами и ПО, которые уже применяются в бизнесе;

наличие техподдержки;

выгодные тарифы;

возможность проверить печатные формы документов и корректировать их прямо в системе;

возможность передачи документов в систему «Честный знак» и другие системы отслеживания товаров;

возможность использовать ЭДО для транспортных перевозок, оформлять ЭПД;

отсутствие доплат и переплат за каждую опцию.

3. Обучить сотрудников возможностям сервиса.

4. Начать обмениваться с контрагентами документами в электронном виде.