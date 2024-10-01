Платформа ЭДО стала удобнее в работе и легче в настройке

Сервис «Платформа ЭДО» компании «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») провел масштабное обновление функционала, редизайн интерфейса, а также открыл новое мобильное приложение.

Помощь в настройке и обслуживании обеспечивается техподдержкой в режиме 24/7.

«Платформа ЭДО» доступна к подключению в партнерской сети компании «Платформа ОФД» по всей стране, в каждом регионе (у компании 5 тыс партнеров — сервисных центров и ЦТО).

Удобнее смотреть и XML-версии документов. Это позволяет оперативно отслеживать наличие необходимых кодов и тегов в документах, которые не отражены в печатной или pdf-версии, но необходимы по требованиям государственных систем, таких как цифровая маркировка товаров.

Стала лучше визуализация печатных форм документов, а также информативнее детализация отправленной документации.

Расширена и упрощена интеграция по API, для удобства клиентов с большими объемами документов и связанных систем.

Обеспечена поддержка работы с МЧД и проверка по машиночитаемым доверенностям. Без дополнительных платежей

Редактор УПД (универсальные передаточные документы) стал удобнее в работе и позволяет создать документ «с нуля». Доплачивать за опцию не потребуется.

Поиск контрагентов происходит по разным фильтрам, в актуальном справочнике ИНН от ФНС. Доступ к нему также без доплат и доработок.

Улучшили интеграцию с 1С и смежными системами. Модули обработки к 1С доступны по API и также не потребуют доплат.

Упростили настройку для начала обмена электронными документами, обеспечив автоматический роуминг с большинством операторов ЭДО.

Вместе с запуском улучшений, выпустили новое мобильное приложение для клиентов.

Решение адаптировали под легкую работу с цифровой маркировкой товаров и контроль правильности передачи данных в Честный ЗНАК. Отправка сведений в систему маркировки не потребует доплат и доработок.

«Платформа ЭДО» входит в ТОП-7 решений по ЭДО в официальном перечне операторов ЭДО. Аккредитована ФНС, ЦРПТ, Минтрансом. Состоит в реестре российского ПО. Обеспечивает полный функционал ЭДО на транспорте — работу с электронными перевозочными документами (в сервисе «Платформа ЭПД»).

edo.platformaofd.ru — это простой, удобный и доступный по цене сервис, с легким подключением.