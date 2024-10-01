Платформа ОФД
ЭДО

Платформа ЭДО стала удобнее в работе и легче в настройке

Система электронного документооборота «Платформа ЭДО» от лидера рынка ОФД специально настроена для торговли, услуг и поможет избежать штрафов по цифровой маркировке.

Сервис «Платформа ЭДО» компании «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») провел масштабное обновление функционала, редизайн интерфейса, а также открыл новое мобильное приложение.

  • Решение адаптировали под легкую работу с цифровой маркировкой товаров и контроль правильности передачи данных в Честный ЗНАК. Отправка сведений в систему маркировки не потребует доплат и доработок.

  • Вместе с запуском улучшений, выпустили новое мобильное приложение для клиентов.

  • Упростили настройку для начала обмена электронными документами, обеспечив автоматический роуминг с большинством операторов ЭДО.

  • Улучшили интеграцию с 1С и смежными системами. Модули обработки к 1С доступны по API и также не потребуют доплат.

  • Поиск контрагентов происходит по разным фильтрам, в актуальном справочнике ИНН от ФНС. Доступ к нему также без доплат и доработок.

  • Редактор УПД (универсальные передаточные документы) стал удобнее в работе и позволяет создать документ «с нуля». Доплачивать за опцию не потребуется.

  • Обеспечена поддержка работы с МЧД и проверка по машиночитаемым доверенностям. Без дополнительных платежей

  • Расширена и упрощена интеграция по API, для удобства клиентов с большими объемами документов и связанных систем.

  • Стала лучше визуализация печатных форм документов, а также информативнее детализация отправленной документации.

  • Удобнее смотреть и XML-версии документов. Это позволяет оперативно отслеживать наличие необходимых кодов и тегов в документах, которые не отражены в печатной или pdf-версии, но необходимы по требованиям государственных систем, таких как цифровая маркировка товаров.

  • «Платформа ЭДО» доступна к подключению в партнерской сети компании «Платформа ОФД» по всей стране, в каждом регионе (у компании 5 тыс партнеров — сервисных центров и ЦТО).

  • Помощь в настройке и обслуживании обеспечивается техподдержкой в режиме 24/7.

«Платформа ЭДО» входит в ТОП-7 решений по ЭДО в официальном перечне операторов ЭДО. Аккредитована ФНС, ЦРПТ, Минтрансом. Состоит в реестре российского ПО. Обеспечивает полный функционал ЭДО на транспорте — работу с электронными перевозочными документами (в сервисе «Платформа ЭПД»).

edo.platformaofd.ru — это простой, удобный и доступный по цене сервис, с легким подключением.

Подробнее об улучшениях

1. Работа с 1С и смежными системами интеграции

  • бесплатная обработка актуальных версий 1С: в разделе Сервис и оплата можно бесплатно скачать модуль обработки;

  • бесплатный доступ к API;

  • поддержка при интеграции.

2. Видеть больше важной информации сразу

На вкладках Входящие, Исходящие и Черновики отражаются:

  • наименование контрагента и номер документа;

  • сумма по документу и сумма НДС;

  • дата фактической отправки и дата, указанная в документе;

  • статус отправки сведений по документу в систему маркировки и прослеживания продукции;

  • статусы документа: ждет подписания, подписан, отклонен, а также статусы аннулирования, ошибок отправки в роуминг, необходимости оплаты и другие.

3. Находить и фильтровать нужные документы

Входящие и исходящие документы можно искать и фильтровать по одному или нескольким критериям:

  • Название или номер документа.

  • Период — можно выбрать конкретные даты или один из вариантов: текущий день / текущий месяц / текущий квартал / произвольный интервал.

  • Контрагент — по наименованию или ИНН.

  • Тип документа — можно оставить «все типы» или выбрать один из доступных форматов: УПД / УКД / Товарная накладная / Акт / Акт о приемке выполненных работ / Акт сверки / Неформализованный документ.

  • Сумма, указанная в документе.

  • Маркировка — фильтр по наличию или отсутствию в документе товаров с маркировкой, а также проверка наличия необходимых тегов и кодов маркировки в УПД.

Панель с фильтрами закреплена справа от рабочего поля с документами — все параметры поиска всегда доступны для просмотра и внесения изменений.

Выбранные параметры фильтрации автоматически сохраняются при переключении вкладок. Сбросить фильтр можно одним нажатием кнопки.

В черновиках доступны те же параметры фильтрации, кроме статуса документа и сведений о маркировке.

4. Создавать документы и загружать готовые

Обновленная форма редактора УПД:

  • Подходит для создания документов установленного формата.

  • Автоматически формирует документ после заполнения необходимых полей.

  • Поддерживает справочники, ускоряющие заполнение: Общероссийский классификатор валют (ОКВ) и Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ).

Загрузка готовых документов:

  • Поддерживаемые форматы документов для загрузки: XML, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF или RTF размером до 25600 KB.

  • Можно создавать и загружать как готовые неформализованные документы, так и формализованные.

  • Формализованные документы Платформа ЭДО автоматически проверит на соответствие установленному формату, а также сверит данные подписанта в структуре документа и электронной подписи (КЭП).

Пакеты документов:

  • Объединяйте документы в пакеты.

  • быстро находите и обрабатывайте связанные документы.

  • Используйте пакетную отправку при обмене между абонентами Платформы ЭДО. По мере поддержки обновления другими операторами функция будет доступна в роуминге.

5. Отправлять документы

  • Детали операции: при отправке документов будут отображены получатель, сумма и номер документа.

  • Форма получателя: при поиске контрагентов будут видны операторы ЭДО, с которыми они работают, и статус настройки роуминга. При необходимости можно сразу отправить приглашение.

  • Единый получатель: опция для удобной и быстрой отправки нескольких документов одному получателю.

6. Работать с контрагентами

Вкладка Контрагенты теперь выведена под вкладками с документами и доступна в одно нажатие. В результатах поиска контрагентов по каждой найденной организации отображаются:

  • Название компании, ИНН и КПП.

  • Список операторов ЭДО, к которым подключена организация.

  • Идентификаторы организации в системах ЭДО по каждому оператору (ID).

  • Статус настройки роуминга: настроен / приглашение отправлено / отклонен.

  • Кнопка для первичной или повторной отправки приглашения.

7. Управлять настройками

В разделе Профиль можно:

  • Посмотреть лицензии — истекшие, текущие и те, которые находятся в очереди.

  • Сформировать заказ на новую лицензию, посмотреть список заказов, получить счет для оплаты или активировать лицензию по ключу.

  • Получить идентификатор организации в Платформе ЭДО — уникальный ID для отправки и приема приглашений в настройке роуминга.

  • Настроить уведомления на email, чтобы получать информацию об ошибках отправки документов в роуминг и новых входящих документах.

  • Видеть реконструированный список сертификатов (открытая часть электронной подписи), где теперь добавлено подробное описание по каждому сертификату: наименование организации или ИП, ФИО владельца, срок действия, наименование выдавшего его удостоверяющего центра, а также статус — активен / истекает / истек.

8. Получить помощь

Мы добавили блок обратной связи, чтобы вы могли оперативно получить помощь или ответы на вопросы:

  • Позвонить или написать на почту.

  • Связаться с технической поддержкой в чате.

  • Перейти в Базу знаний, где доступны инструкции и видеоматериалы, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

Преимущества сервиса «Платформа ЭДО»:

  • легкая настройка и техподдержка 24/7

  • интеграция с 1С и смежными системами

  • автоматический роуминг с большинством операторов ЭДО

  • редактор УПД в веб-интерфейсе (с нуля можно собрать документ)

  • бесплатная передача данных в систему маркировки и прослеживаемости, а также предоставление статуса документа в системе Честный ЗНАК

  • удобное управление ЭДО в мобильном приложении

  • поиск контрагентов по ИНН в актуальном справочнике ФНС

  • визуализация печатных форм документов

  • большая база пользователей в сегментах розничной торговли и услуг

  • простой и удобный к интеграции API

  • партнерская сеть по всей стране

  • входит в реестр российского ПО, аккредитован ФНС и системой маркировки Честный ЗНАК

  • проверка по МЧД и поддержка работы с МЧД в сервисах

В сервисе есть тарифы для разных объемов исходящих документов от 100 шт.

Стоимостьфиксированная, без скрытых платежей и доплат за дополнительные услуги: интеграцию с 1С, отправку данных о маркированных товаров в Честный знак, настройку API и другие опции.

Доступная цена, бесплатная настройка и легкость подключения — позволяют работать с Платформой ЭДО бизнесу любого размера и формата. Это оптимальное решение для тех, кто хочет найти альтернативу бумажному документообороту, сменить оператора ЭДО или начать работу с еще одним.

Обновленный сервис — простой, понятный, современный и логичный. Для комфортной работы.

Подключиться можно на edo.platformaofd.ru.

Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8K2gmD

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