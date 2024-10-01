Платформа ЭДО стала удобнее в работе и легче в настройке

Сервис «Платформа ЭДО» компании «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») провел масштабное обновление функционала, редизайн интерфейса, а также открыл новое мобильное приложение.
Решение адаптировали под легкую работу с цифровой маркировкой товаров и контроль правильности передачи данных в Честный ЗНАК. Отправка сведений в систему маркировки не потребует доплат и доработок.
Вместе с запуском улучшений, выпустили новое мобильное приложение для клиентов.
Упростили настройку для начала обмена электронными документами, обеспечив автоматический роуминг с большинством операторов ЭДО.
Улучшили интеграцию с 1С и смежными системами. Модули обработки к 1С доступны по API и также не потребуют доплат.
Поиск контрагентов происходит по разным фильтрам, в актуальном справочнике ИНН от ФНС. Доступ к нему также без доплат и доработок.
Редактор УПД (универсальные передаточные документы) стал удобнее в работе и позволяет создать документ «с нуля». Доплачивать за опцию не потребуется.
Обеспечена поддержка работы с МЧД и проверка по машиночитаемым доверенностям. Без дополнительных платежей
Расширена и упрощена интеграция по API, для удобства клиентов с большими объемами документов и связанных систем.
Стала лучше визуализация печатных форм документов, а также информативнее детализация отправленной документации.
Удобнее смотреть и XML-версии документов. Это позволяет оперативно отслеживать наличие необходимых кодов и тегов в документах, которые не отражены в печатной или pdf-версии, но необходимы по требованиям государственных систем, таких как цифровая маркировка товаров.
«Платформа ЭДО» доступна к подключению в партнерской сети компании «Платформа ОФД» по всей стране, в каждом регионе (у компании 5 тыс партнеров — сервисных центров и ЦТО).
Помощь в настройке и обслуживании обеспечивается техподдержкой в режиме 24/7.
«Платформа ЭДО» входит в ТОП-7 решений по ЭДО в официальном перечне операторов ЭДО. Аккредитована ФНС, ЦРПТ, Минтрансом. Состоит в реестре российского ПО. Обеспечивает полный функционал ЭДО на транспорте — работу с электронными перевозочными документами (в сервисе «Платформа ЭПД»).
edo.platformaofd.ru — это простой, удобный и доступный по цене сервис, с легким подключением.
Подробнее об улучшениях
1. Работа с 1С и смежными системами интеграции
бесплатная обработка актуальных версий 1С: в разделе Сервис и оплата можно бесплатно скачать модуль обработки;
бесплатный доступ к API;
поддержка при интеграции.
2. Видеть больше важной информации сразу
На вкладках Входящие, Исходящие и Черновики отражаются:
наименование контрагента и номер документа;
сумма по документу и сумма НДС;
дата фактической отправки и дата, указанная в документе;
статус отправки сведений по документу в систему маркировки и прослеживания продукции;
статусы документа: ждет подписания, подписан, отклонен, а также статусы аннулирования, ошибок отправки в роуминг, необходимости оплаты и другие.
3. Находить и фильтровать нужные документы
Входящие и исходящие документы можно искать и фильтровать по одному или нескольким критериям:
Название или номер документа.
Период — можно выбрать конкретные даты или один из вариантов: текущий день / текущий месяц / текущий квартал / произвольный интервал.
Контрагент — по наименованию или ИНН.
Тип документа — можно оставить «все типы» или выбрать один из доступных форматов: УПД / УКД / Товарная накладная / Акт / Акт о приемке выполненных работ / Акт сверки / Неформализованный документ.
Сумма, указанная в документе.
Маркировка — фильтр по наличию или отсутствию в документе товаров с маркировкой, а также проверка наличия необходимых тегов и кодов маркировки в УПД.
Панель с фильтрами закреплена справа от рабочего поля с документами — все параметры поиска всегда доступны для просмотра и внесения изменений.
Выбранные параметры фильтрации автоматически сохраняются при переключении вкладок. Сбросить фильтр можно одним нажатием кнопки.
В черновиках доступны те же параметры фильтрации, кроме статуса документа и сведений о маркировке.
4. Создавать документы и загружать готовые
Обновленная форма редактора УПД:
Подходит для создания документов установленного формата.
Автоматически формирует документ после заполнения необходимых полей.
Поддерживает справочники, ускоряющие заполнение: Общероссийский классификатор валют (ОКВ) и Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ).
Загрузка готовых документов:
Поддерживаемые форматы документов для загрузки: XML, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF или RTF размером до 25600 KB.
Можно создавать и загружать как готовые неформализованные документы, так и формализованные.
Формализованные документы Платформа ЭДО автоматически проверит на соответствие установленному формату, а также сверит данные подписанта в структуре документа и электронной подписи (КЭП).
Пакеты документов:
Объединяйте документы в пакеты.
быстро находите и обрабатывайте связанные документы.
Используйте пакетную отправку при обмене между абонентами Платформы ЭДО. По мере поддержки обновления другими операторами функция будет доступна в роуминге.
5. Отправлять документы
Детали операции: при отправке документов будут отображены получатель, сумма и номер документа.
Форма получателя: при поиске контрагентов будут видны операторы ЭДО, с которыми они работают, и статус настройки роуминга. При необходимости можно сразу отправить приглашение.
Единый получатель: опция для удобной и быстрой отправки нескольких документов одному получателю.
6. Работать с контрагентами
Вкладка Контрагенты теперь выведена под вкладками с документами и доступна в одно нажатие. В результатах поиска контрагентов по каждой найденной организации отображаются:
Название компании, ИНН и КПП.
Список операторов ЭДО, к которым подключена организация.
Идентификаторы организации в системах ЭДО по каждому оператору (ID).
Статус настройки роуминга: настроен / приглашение отправлено / отклонен.
Кнопка для первичной или повторной отправки приглашения.
7. Управлять настройками
В разделе Профиль можно:
Посмотреть лицензии — истекшие, текущие и те, которые находятся в очереди.
Сформировать заказ на новую лицензию, посмотреть список заказов, получить счет для оплаты или активировать лицензию по ключу.
Получить идентификатор организации в Платформе ЭДО — уникальный ID для отправки и приема приглашений в настройке роуминга.
Настроить уведомления на email, чтобы получать информацию об ошибках отправки документов в роуминг и новых входящих документах.
Видеть реконструированный список сертификатов (открытая часть электронной подписи), где теперь добавлено подробное описание по каждому сертификату: наименование организации или ИП, ФИО владельца, срок действия, наименование выдавшего его удостоверяющего центра, а также статус — активен / истекает / истек.
8. Получить помощь
Мы добавили блок обратной связи, чтобы вы могли оперативно получить помощь или ответы на вопросы:
Позвонить или написать на почту.
Связаться с технической поддержкой в чате.
Перейти в Базу знаний, где доступны инструкции и видеоматериалы, а также ответы на часто задаваемые вопросы.
Преимущества сервиса «Платформа ЭДО»:
легкая настройка и техподдержка 24/7
интеграция с 1С и смежными системами
автоматический роуминг с большинством операторов ЭДО
редактор УПД в веб-интерфейсе (с нуля можно собрать документ)
бесплатная передача данных в систему маркировки и прослеживаемости, а также предоставление статуса документа в системе Честный ЗНАК
удобное управление ЭДО в мобильном приложении
поиск контрагентов по ИНН в актуальном справочнике ФНС
визуализация печатных форм документов
большая база пользователей в сегментах розничной торговли и услуг
простой и удобный к интеграции API
партнерская сеть по всей стране
входит в реестр российского ПО, аккредитован ФНС и системой маркировки Честный ЗНАК
проверка по МЧД и поддержка работы с МЧД в сервисах
В сервисе есть тарифы для разных объемов исходящих документов от 100 шт.
Стоимость — фиксированная, без скрытых платежей и доплат за дополнительные услуги: интеграцию с 1С, отправку данных о маркированных товаров в Честный знак, настройку API и другие опции.
Доступная цена, бесплатная настройка и легкость подключения — позволяют работать с Платформой ЭДО бизнесу любого размера и формата. Это оптимальное решение для тех, кто хочет найти альтернативу бумажному документообороту, сменить оператора ЭДО или начать работу с еще одним.
Обновленный сервис — простой, понятный, современный и логичный. Для комфортной работы.
Подключиться можно на edo.platformaofd.ru.
Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8K2gmD
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