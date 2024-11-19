Каким плательщикам УСН с 2025 года платить НДС: что нужно учесть, как платить, как сдавать отчетность

Исчислять и платить НДС с 1 января 2025 года будут компании и ИП на УСН, у которых доходы за предыдущий год превысили 60 млн руб.

Уровень дохода оценивается ежегодно, то есть:

если доходы за 2024 год более 60 млн руб. — значит нужно платить НДС в 2025 году;

если за 2025 год доходы превышают 60 млн руб. — НДС платят в 2026 году и т.д.

Расчет уровня дохода за предыдущий год ведется по правилам, применяемым для действующей в том периоде системы налогообложения — УСН, ОСНО, ЕСХН, ПСН. Если ИП в прошлом году совмещал патент с другими налоговыми режимами, фактически полученные доходы на ПСН с доходами от деятельности на другом режиме учитываются совокупно.

Освобождение от уплаты НДС полагается, если прошлогодние доходы не превысили уровень в 60 млн руб. Для этого не нужно подавать заявления в ИФНС — от налога освободят автоматически.

Даже получив освобождение, упрощенец должен платить НДС:

при ввозе товаров в РФ из-за рубежа (включая страны ЕАЭС);

если исполняет обязанности налогового агента по НДС.

Если в течение года доходы освобожденного от НДС упрощенца превысят 60 млн руб., с первого числа месяца, следующего за месяцем такого превышения, он обязан начать исчисление и уплату НДС. В следующем году этот налогоплательщик должен платить НДС в течение всего года.

Пример. В 2024 году ООО «Север» получило 58 млн руб. дохода, поэтому с 1 января 2025 года у компании действует освобождение от уплаты НДС.

С января по октябрь 2025 года доходы составили 60,1 млн руб., значит, с 1 ноября 2025 года ООО «Север» должно начать уплату НДС.

В 2026 году НДС компания будет уплачивать с начала года, так как прошлогодний доход превысил лимит 60 млн руб.

Если доходы за весь 2026 год останутся в пределах 60 млн руб., с 1 января 2027 года компания получит освобождение от НДС.

Компании и ИП на УСН, созданные в 2025 году, начнут платить НДС с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором их доход с момента госрегистрации превысит 60 млн руб.