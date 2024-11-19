Каким плательщикам УСН с 2025 года платить НДС: что нужно учесть, как платить, как сдавать отчетность

Кто будет платить НДС на УСН, а кто нет
Исчислять и платить НДС с 1 января 2025 года будут компании и ИП на УСН, у которых доходы за предыдущий год превысили 60 млн руб.
Уровень дохода оценивается ежегодно, то есть:
если доходы за 2024 год более 60 млн руб. — значит нужно платить НДС в 2025 году;
если за 2025 год доходы превышают 60 млн руб. — НДС платят в 2026 году и т.д.
Расчет уровня дохода за предыдущий год ведется по правилам, применяемым для действующей в том периоде системы налогообложения — УСН, ОСНО, ЕСХН, ПСН. Если ИП в прошлом году совмещал патент с другими налоговыми режимами, фактически полученные доходы на ПСН с доходами от деятельности на другом режиме учитываются совокупно.
Освобождение от уплаты НДС полагается, если прошлогодние доходы не превысили уровень в 60 млн руб. Для этого не нужно подавать заявления в ИФНС — от налога освободят автоматически.
Даже получив освобождение, упрощенец должен платить НДС:
при ввозе товаров в РФ из-за рубежа (включая страны ЕАЭС);
если исполняет обязанности налогового агента по НДС.
Если в течение года доходы освобожденного от НДС упрощенца превысят 60 млн руб., с первого числа месяца, следующего за месяцем такого превышения, он обязан начать исчисление и уплату НДС. В следующем году этот налогоплательщик должен платить НДС в течение всего года.
Пример. В 2024 году ООО «Север» получило 58 млн руб. дохода, поэтому с 1 января 2025 года у компании действует освобождение от уплаты НДС.
С января по октябрь 2025 года доходы составили 60,1 млн руб., значит, с 1 ноября 2025 года ООО «Север» должно начать уплату НДС.
В 2026 году НДС компания будет уплачивать с начала года, так как прошлогодний доход превысил лимит 60 млн руб.
Если доходы за весь 2026 год останутся в пределах 60 млн руб., с 1 января 2027 года компания получит освобождение от НДС.
Компании и ИП на УСН, созданные в 2025 году, начнут платить НДС с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором их доход с момента госрегистрации превысит 60 млн руб.
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Ставки НДС при УСН
Упрощенцы вправе выбрать для уплаты НДС подходящие налоговые ставки (ст. 164 НК в ред. закона № 176-ФЗ):
Обычные ставки — 20%, 10% или 0%. В этом случае можно принять к вычету «входной» НДС — налог по приобретенным упрощенцем товарам (работам, услугам).
Пониженные ставки:
5% — если прошлогодний доход составил от 60 млн до 250 млн руб., либо доход в 2024 году был ниже 60 млн, а в текущем году составил от 60 млн до 250 млн руб.;
7% — если доход в прошлом году был от 250 млн до 450 млн руб., либо в текущем году доход превысил 250 млн руб., в связи с чем утратили право на ставку 5%.
Применяя пониженные ставки, нельзя принимать к вычету «входной» НДС — налог придется уплачивать в той сумме, в которой начислили.
Пониженные ставки 5% и 7% нужно применять не менее 12 кварталов подряд — до их истечения перейти на обычную ставку 20% не получится. Этот период может завершиться досрочно, только если:
доходы превысили 450 млн руб. — тогда будет утрачено право на УСН, а значит и на пониженные ставки НДС;
доходы за год составили меньше 60 млн руб., и с 1 января следующего года получено освобождение от НДС.
Нельзя применять пониженные ставки (п. 1, 3–6 ст. 161 НК):
при ввозе товаров в РФ из зарубежных стран (включая ЕАЭС);
при выполнении обязанностей налогового агента НДС упрощенцем-покупателем.
Заявлять о выборе налоговой ставки специально не нужно — достаточно указать ее в декларации по НДС.
Есть еще расчетные ставки НДС — их используют при получении авансов и в некоторых других случаях (п. 4 ст. 164 в ред. закона № 176-ФЗ):
10/110, 20/120 — применяют упрощенцы, уплачивающие НДС по общим ставкам;
5/105, 7/107 — применяют упрощенцы, выбравшие пониженные ставки НДС.
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Счет-фактура, книги продаж и покупок
Плательщик НДС должен выставлять покупателям (ИП и компаниям) счета-фактуры на каждую отгрузку товара (работ, услуг) и на каждый аванс в счет этой отгрузки. Сделать это нужно в течение пяти календарных дней с даты отгрузки (выполнения работ, оказания услуг).
Не нужно выставлять счета-фактуры:
при реализации физлицам (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК);
по операциям, освобождаемым от НДС (ст. 149 НК);
по операциям, не облагаемым НДС (п. 2 ст. 146 НК).
Выставленные в текущем квартале счета-фактуры регистрируются в книге продаж. Сведения о них по окончании квартала переносят в раздел 9 декларации по НДС. Эта обязанность всех плательщиков налога, независимо от применяемой ставки НДС.
Чтобы уменьшить налог на сумму «входного» НДС, упрощенцы, применяющие общую ставку 20%, должны вести книгу покупок. В ней регистрируют счета-фактуры, полученные от поставщиков и продавцов, сведения о которых переносят в раздел 8 декларации.
Декларация по НДС
Заполнять и сдавать декларацию по НДС нужно ежеквартально. Крайний срок сдачи — 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом.
Если последний день срока совпал с выходным или с нерабочим праздником, он переносится на ближайшую следующую рабочую дату.
Подавать декларацию следует в электронном виде через оператора электронного документооборота. На бумаге могут отчитываться только освобожденные от НДС налоговые агенты.
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Как рассчитать и уплатить НДС
Налоговый период по НДС — квартал, поэтому рассчитывать налог к уплате нужно не с начала года, а по итогам каждого квартала.
Налог рассчитывается как произведение налоговой базы и выбранной ставки НДС.
Квартальная сумма НДС включает:
налог, исчисленный по всем отгрузкам;
налог по полученным авансам;
суммы восстановленного налога.
Если применяется обычная ставка 20% (или 10%), из полученной суммы налога вычитается «входной» НДС, подлежащий вычету, а в бюджет нужно уплатить полученную разницу. При пониженных ставках (5% и 7%) вычет не применяется.
Пример. Компания выполнила работы общей стоимостью 600 000 руб. без НДС. Для их выполнения потребовалось закупить материалы на 288 000 руб. (в т.ч. НДС 20% — 48 000 руб.).
Сколько уплатит налога упрощенец, применяя обычную и пониженную ставку:
Если ставка НДС 20%, можно применить вычет:
Сумма НДС к уплате = 600 000 х 20% — 48 000 = 72 000 руб.
Если ставка НДС 5%, вычеты применять нельзя:
Сумма НДС к уплате = 600 000 х 5% = 30 000 руб.
Платить НДС нужно равными частями в течение трех месяцев, следующих за отчетным кварталом. Срок уплаты — 28 число каждого из этих трех месяцев.
Например, НДС к уплате за I квартал 2025 года — 9 000 руб. Перечислить налог нужно в такие сроки (с учетом переноса из-за выходного):
3 000 руб. — 28 апреля 2025 года;
3 000 руб. — 28 мая 2025 года;
3 000 руб. — 30 июня 2025 года.
При желании можно перечислить всю сумму одним платежом.
Упрощенцы, освобожденные от НДС, но выставлявшие счета-фактуры с выделенной суммой налога, уплачивают сразу всю сумму без разбивки на три платежа. Срок уплаты — 28 число месяца после отчетного квартала.
НДС включается в состав ЕНП (единого налогового платежа).
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