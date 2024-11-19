Платформа ОФД
НДС на УСН

Каким плательщикам УСН с 2025 года платить НДС: что нужно учесть, как платить, как сдавать отчетность

С 1 января 2025 года упрощенцы станут плательщиками НДС — соответствующие изменения внесены в НК законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ. Рассказываем, кого освободят от уплаты налога, а кого нет, какие ставки будут применяться, как платить НДС и сдавать декларацию.

Кто будет платить НДС на УСН, а кто нет

Исчислять и платить НДС с 1 января 2025 года будут компании и ИП на УСН, у которых доходы за предыдущий год превысили 60 млн руб.

Уровень дохода оценивается ежегодно, то есть:

  • если доходы за 2024 год более 60 млн руб. — значит нужно платить НДС в 2025 году;

  • если за 2025 год доходы превышают 60 млн руб. — НДС платят в 2026 году и т.д.

Расчет уровня дохода за предыдущий год ведется по правилам, применяемым для действующей в том периоде системы налогообложения — УСН, ОСНО, ЕСХН, ПСН. Если ИП в прошлом году совмещал патент с другими налоговыми режимами, фактически полученные доходы на ПСН с доходами от деятельности на другом режиме учитываются совокупно.

Освобождение от уплаты НДС полагается, если прошлогодние доходы не превысили уровень в 60 млн руб. Для этого не нужно подавать заявления в ИФНС — от налога освободят автоматически.

Даже получив освобождение, упрощенец должен платить НДС:

  • при ввозе товаров в РФ из-за рубежа (включая страны ЕАЭС);

  • если исполняет обязанности налогового агента по НДС.

Если в течение года доходы освобожденного от НДС упрощенца превысят 60 млн руб., с первого числа месяца, следующего за месяцем такого превышения, он обязан начать исчисление и уплату НДС. В следующем году этот налогоплательщик должен платить НДС в течение всего года.

Пример. В 2024 году ООО «Север» получило 58 млн руб. дохода, поэтому с 1 января 2025 года у компании действует освобождение от уплаты НДС. 

С января по октябрь 2025 года доходы составили 60,1 млн руб., значит, с 1 ноября 2025 года ООО «Север» должно начать уплату НДС. 

В 2026 году НДС компания будет уплачивать с начала года, так как прошлогодний доход превысил лимит 60 млн руб. 

Если доходы за весь 2026 год останутся в пределах 60 млн руб., с 1 января 2027 года компания получит освобождение от НДС.

Компании и ИП на УСН, созданные в 2025 году, начнут платить НДС с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором их доход с момента госрегистрации превысит 60 млн руб.

Сервис «Платформа Госотчет» подходит для заполнения и отправки в госорганы электронной отчетности ИП и ООО на любой системе налогообложения. Сервис может работать с сертификатами всех аккредитованных удостоверяющих центров и позволяет подключить любое число пользователей.  

Подключить сервис

Ставки НДС при УСН

Упрощенцы вправе выбрать для уплаты НДС подходящие налоговые ставки (ст. 164 НК в ред. закона № 176-ФЗ):

  • Обычные ставки — 20%, 10% или 0%. В этом случае можно принять к вычету «входной» НДС — налог по приобретенным упрощенцем товарам (работам, услугам).

  • Пониженные ставки:

    • 5% — если прошлогодний доход составил от 60 млн до 250 млн руб., либо доход в 2024 году был ниже 60 млн, а в текущем году составил от 60 млн до 250 млн руб.;

    • 7% — если доход в прошлом году был от 250 млн до 450 млн руб., либо в текущем году доход превысил 250 млн руб., в связи с чем утратили право на ставку 5%.

Применяя пониженные ставки, нельзя принимать к вычету «входной» НДС — налог придется уплачивать в той сумме, в которой начислили.

Пониженные ставки 5% и 7% нужно применять не менее 12 кварталов подряд — до их истечения перейти на обычную ставку 20% не получится. Этот период может завершиться досрочно, только если:

  • доходы превысили 450 млн руб. — тогда будет утрачено право на УСН, а значит и на пониженные ставки НДС;

  • доходы за год составили меньше 60 млн руб., и с 1 января следующего года получено освобождение от НДС.

Нельзя применять пониженные ставки (п. 1, 36 ст. 161 НК):

  • при ввозе товаров в РФ из зарубежных стран (включая ЕАЭС);

  • при выполнении обязанностей налогового агента НДС упрощенцем-покупателем.

Заявлять о выборе налоговой ставки специально не нужно — достаточно указать ее в декларации по НДС.

Есть еще расчетные ставки НДС — их используют при получении авансов и в некоторых других случаях (п. 4 ст. 164 в ред. закона № 176-ФЗ):

  • 10/110, 20/120 — применяют упрощенцы, уплачивающие НДС по общим ставкам;

  • 5/105, 7/107 — применяют упрощенцы, выбравшие пониженные ставки НДС.

Платформа Госотчет

Создавайте и отправляйте электронную отчётность в госорганы

Счет-фактура, книги продаж и покупок

Плательщик НДС должен выставлять покупателям (ИП и компаниям) счета-фактуры на каждую отгрузку товара (работ, услуг) и на каждый аванс в счет этой отгрузки. Сделать это нужно в течение пяти календарных дней с даты отгрузки (выполнения работ, оказания услуг).

Не нужно выставлять счета-фактуры:

Выставленные в текущем квартале счета-фактуры регистрируются в книге продаж. Сведения о них по окончании квартала переносят в раздел 9 декларации по НДС. Эта обязанность всех плательщиков налога, независимо от применяемой ставки НДС.

Чтобы уменьшить налог на сумму «входного» НДС, упрощенцы, применяющие общую ставку 20%, должны вести книгу покупок. В ней регистрируют счета-фактуры, полученные от поставщиков и продавцов, сведения о которых переносят в раздел 8 декларации.

Декларация по НДС

Заполнять и сдавать декларацию по НДС нужно ежеквартально. Крайний срок сдачи — 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

Если последний день срока совпал с выходным или с нерабочим праздником, он переносится на ближайшую следующую рабочую дату.

Подавать декларацию следует в электронном виде через оператора электронного документооборота. На бумаге могут отчитываться только освобожденные от НДС налоговые агенты.

Сдавайте декларацию по НДС и прочую электронную отчетность с помощью сервиса «Платформа Госотчет». При формировании отчетов не придется использовать сторонние бухгалтерские программы. Перед отправкой вся отчетность проходит проверку на наличие ошибок с помощью проверочных программ.

Как рассчитать и уплатить НДС

Налоговый период по НДС — квартал, поэтому рассчитывать налог к уплате нужно не с начала года, а по итогам каждого квартала.

Налог рассчитывается как произведение налоговой базы и выбранной ставки НДС. 

Квартальная сумма НДС включает:

  • налог, исчисленный по всем отгрузкам;

  • налог по полученным авансам;

  • суммы восстановленного налога.

Если применяется обычная ставка 20% (или 10%), из полученной суммы налога вычитается «входной» НДС, подлежащий вычету, а в бюджет нужно уплатить полученную разницу. При пониженных ставках (5% и 7%) вычет не применяется.

Пример. Компания выполнила работы общей стоимостью 600 000 руб. без НДС. Для их выполнения потребовалось закупить материалы на 288 000 руб. (в т.ч. НДС 20% — 48 000 руб.).

Сколько уплатит налога упрощенец, применяя обычную и пониженную ставку:

  • Если ставка НДС 20%, можно применить вычет:

    • Сумма НДС к уплате = 600 000 х 20% — 48 000 = 72 000 руб.

  • Если ставка НДС 5%, вычеты применять нельзя:

    • Сумма НДС к уплате = 600 000 х 5% = 30 000 руб.

Платить НДС нужно равными частями в течение трех месяцев, следующих за отчетным кварталом. Срок уплаты — 28 число каждого из этих трех месяцев.

Например, НДС к уплате за I квартал 2025 года — 9 000 руб. Перечислить налог нужно в такие сроки (с учетом переноса из-за выходного):

  1. 3 000 руб. — 28 апреля 2025 года;

  2. 3 000 руб. — 28 мая 2025 года;

  3. 3 000 руб. — 30 июня 2025 года.

При желании можно перечислить всю сумму одним платежом.

Упрощенцы, освобожденные от НДС, но выставлявшие счета-фактуры с выделенной суммой налога, уплачивают сразу всю сумму без разбивки на три платежа. Срок уплаты — 28 число месяца после отчетного квартала.

НДС включается в состав ЕНП (единого налогового платежа).

«Платформа Госотчет» — электронная отчетность в госорганы. Четко, просто, без ошибок.

Платформа Госотчет

Создавайте и отправляйте электронную отчётность в госорганы

Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8Jx2cV

Начать дискуссию