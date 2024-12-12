Новые правила работы с кассами и ОФД в 2025 году

С 1 марта 2025 года только три категории налогоплательщиков смогут не использовать контрольно-кассовую технику (ККТ) на розничных рынках:

1. Первая категория. Организации и ИП на ЕСХН. Они освобождаются от использования ККТ, если:

торговля ведется максимум на трех торговых местах;

общая площадь мест торговли не превышает 15 кв. метров (включая места хранения товаров).

Если площадь или количество торговых мест превышают указанные лимиты, использование кассы становится обязательным.

2. Вторая категория. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Им разрешено не применять ККТ до 1 сентября 2025 года. Исключение составляют кредитные кооперативы: они обязаны установить кассы уже с 1 марта 2025 года.

3. Третья категория. ИП на патентной системе налогообложения (ПСН). Освобождение от ККТ действует только при определенных видах деятельности, например, при торговле на регулярных ярмарках или ярмарках выходного дня. Однако общее число торговых мест на таких ярмарках не должно превышать 50. Также важно отметить, что список видов деятельности, на которых распространяется исключение, ограничен.

Эти изменения направлены на упорядочивание применения кассовой техники и усиление контроля за розничной торговлей.