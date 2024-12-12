Новые правила работы с кассами и ОФД в 2025 году

К 2016 году на рынке насчитывалось около 1,2 млн касс. Тогда начали внедрять онлайн-кассы и появились операторы фискальных данных. Сейчас только к «Платформе ОФД» подключено больше касс, чем тогда существовало в целом.
С 2016 по 2024 год количество касс выросло более чем в три раза. По данным ФНС на сентябрь 2024 года, в России работает свыше 3,7 млн онлайн-касс. Эти устройства передают данные через ОФД в ФНС.
Регуляторные тенденции и инициативы
Основные тенденции
1. Риск-ориентированный подход к проверкам.
ФНС проводит проверки только в отношении компаний с повышенным риском нарушений. Это может быть связано, например, с тем, что у бизнеса сработал индикатор риска или пожаловались покупатели.
Сохранение внеплановых проверок. Налоговая продолжает проводить проверки вне плана, если есть основания полагать, что нарушения возможны.
Рост профилактических мероприятий. Увеличивается количество предупредительных мер для предотвращения нарушений.
Избирательность проверок. При использовании риск-ориентированного подхода проверяют не каждый бизнес, а только тех, у кого есть объективные предпосылки для нарушения кассовой дисциплины.
2. Автоматизация выявления нарушений и проверок.
Сверка деклараций с данными ОФД. Чеки, которые пробиваются через кассы, автоматически отправляются в налоговую службу и учитываются в системе АИС «Налог-3». Когда вы подаете налоговую декларацию, система автоматически сравнивает данные из декларации с теми, что уже есть у налоговой в АИС «Налог-3». Если выявляются расхождения в цифрах, то налоговая может задать уточняющие вопросы или провести проверку.
Проверка чеков на ошибки. Когда чеки поступают через ОФД в инспекцию, система выполняет автоматическую проверку (форматно-логический контроль) на наличие всех необходимых тегов (реквизитов).
Контроль при регистрации касс. Процесс регистрации кассовой техники также полностью автоматизирован. Инспектор минимально вовлечен в этот этап. Важно понимать, что до завершения процесса регистрации, вы не можете выбивать чеки на этой кассе.
Обмен данными с другими ведомствами. ФНС активно сотрудничает с другими государственными органами. Например, налоговый орган часто обменивается данными с системой «Честный ЗНАК» (о маркировке товаров), Роспотребнадзором (о деятельности бизнеса), ЕГАИС (об обороте алкогольной продукции) и другими.
3. Упрощение использования кассовой техники.
Автоматическое снятие ККТ с регистрации. Существует несколько случаев, когда налоговый орган может самостоятельно снять с учета кассу предпринимателя. С одной стороны, это упрощает процессы для бизнеса, который завершает деятельность или перестает использовать конкретную кассу, но с другой стороны если таких планов нет, то для того, чтобы снова поставить кассу на учет, придется предпринять ряд действий.
Упрощение процессов регистрации/перерегистрации касс. Благодаря автоматизации процессов и уменьшению бюрократии, работа с кассовой техникой становится проще.
Главное преимущество автоматизации — снижение трудозатрат и упрощение взаимодействия с налоговой.
Какие изменения ожидаются в 2025 году
В 2025 году ожидается много нововведений в законодательстве. В 2024 году уже были приняты важные законы, затрагивающие 54-ФЗ, работу на рынках и другие аспекты.
Основные изменения внесены:
закон от 08.08.2024 № 274-ФЗ — поправки в закон № 54-ФЗ.
закон от 08.08.2024 № 273-ФЗ — новые правила для работы на рынках.
закон от 08.08.2024 № 284-ФЗ — штрафы за нарушения работы на рынках.
Постановление Правительства от 11.09.2024 № 1234 — изменения в моратории на проверки.
Проект приказа ФНС, размещенный на портале НПА с ID 02/08/09-24/00150486, — новые реквизиты для фискальных документов.
Что изменится:
Обязательное использование касс на розничных рынках.
Новые требования для управляющих рынками компаний (УРК).
Обновленные правила применения касс в общепите.
Упрощение перерегистрации касс через ОФД.
Внедрение новых способов регистрации касс (с 01.09.2024).
Обязательная уплата НДС для организаций и ИП на УСН (с 01.01.2025).
Расширение инструментов контроля.
Постепенное введение касс в новых регионах (с 01.02.2025).
Сокращение срока формирования карточки регистрации кассы до пяти дней (ранее — до 10 дней).
Уточнение требований к формату печатного чека.
Большинство изменений вступит в силу с 1 марта 2025 года. Эти нововведения направлены на упрощение процессов и усиление контроля в ключевых отраслях.
Обязательное применение касс на розничных рынках
С 1 марта 2025 года только три категории налогоплательщиков смогут не использовать контрольно-кассовую технику (ККТ) на розничных рынках:
1. Первая категория. Организации и ИП на ЕСХН. Они освобождаются от использования ККТ, если:
торговля ведется максимум на трех торговых местах;
общая площадь мест торговли не превышает 15 кв. метров (включая места хранения товаров).
Если площадь или количество торговых мест превышают указанные лимиты, использование кассы становится обязательным.
2. Вторая категория. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Им разрешено не применять ККТ до 1 сентября 2025 года. Исключение составляют кредитные кооперативы: они обязаны установить кассы уже с 1 марта 2025 года.
3. Третья категория. ИП на патентной системе налогообложения (ПСН). Освобождение от ККТ действует только при определенных видах деятельности, например, при торговле на регулярных ярмарках или ярмарках выходного дня. Однако общее число торговых мест на таких ярмарках не должно превышать 50. Также важно отметить, что список видов деятельности, на которых распространяется исключение, ограничен.
Эти изменения направлены на упорядочивание применения кассовой техники и усиление контроля за розничной торговлей.
В сервисе «Контроль нарушений» от Платформы ОФД вы можете проверять состояние ККТ и выявлять неполадки в работе кассы. Сервис находит ошибки в фискальных документах и информирует о них в личном кабинете ОФД. Теперь бизнесу не нужно волноваться о неожиданных проверках налоговой и штрафах за ошибки в чеках и работе с кассами. Быстрое обнаружение проблем с помощью сервиса поможет быстро проанализировать ситуацию и исправить неверные данные.
Требования к управляющим рынками компаниям
Управляющие рынками компании должны соблюдать определенные правила.
1. Контроль касс арендаторов. При заключении договора аренды нужно убедиться, что у арендатора есть зарегистрированная касса, привязанная к адресу рынка. Ежемесячно проверять наличие зарегистрированных касс у всех торговых точек.
2. Действия при выявлении нарушений. Если у арендатора отсутствует касса, нужно:
Уведомить его о необходимости устранить нарушение.
Если в течение 15 рабочих дней проблема не устранена, расторгнуть договор аренды.
3. Ответственность за несоблюдение требований. За нарушение этих правил управляющая компания может быть привлечена к ответственности в соответствии с ч. 16 и 17 ст. 14.5 КоАП:
Для должностных лиц: штраф от 40 до 50 тыс. рублей, при повторном нарушении — от 50 до 80 тыс. рублей.
Для юридических лиц: штраф от 100 до 300 тыс. рублей, при повторном нарушении — от 300 тыс. до 1 млн рублей.
Эти требования направлены на обеспечение соблюдения кассовой дисциплины и прозрачности торговли на рынках.
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Изменения в правилах работы с кассами для общепита
С 1 марта 2025 года в сфере общепита вступают в силу важные изменения.
Обязательная выдача чека до расчета. Теперь чек должен быть сформирован и передан клиенту до момента оплаты. Это правило введено, чтобы исключить замену кассовых чеков на банковские слип-чеки или пречеки.
Размещение кассы на месте хранения наличных. Общепитам разрешается устанавливать кассы непосредственно там, где хранятся наличные деньги. Это упрощает процесс. Например, официант принимает заказ, затем идет к кассе, пробивает чек и возвращается к клиенту с чеком. Таким образом, нет необходимости перемещать кассу к каждому клиенту.
Эти изменения делают процесс расчетов более прозрачным и удобным как для бизнеса, так и для клиентов.
Увеличение количества инструментов контроля
Налоговые органы усиливают контроль за предпринимателями, вводя новые инструменты и процедуры.
Новые индикаторы рисков. Внедряются дополнительные параметры, по которым налоговая сможет выявлять потенциальные нарушения в работе бизнеса.
Предписание без контрольной закупки. Раньше инспектор для выявления нарушений проводил контрольную закупку, а затем выписывал предписание. Теперь этот этап исключен: инспектор может оформить предписание сразу, без непосредственного взаимодействия с предпринимателем, если при наблюдении за деятельностью обнаружены нарушения.
Документарные и выездные проверки. Если в ходе контрольной закупки выявлены нарушения, проверка может быть начата без предварительного согласования с прокуратурой.
Одностороннее снятие кассы с учета. Если владелец кассы откажется предоставить инспектору доступ к ней при проверке, касса может быть снята с учета в одностороннем порядке. Повторная регистрация станет возможной только после предоставления доступа к ней инспектору.
Увеличение срока профилактического визита. Срок профилактического визита увеличен с 1 до 10 дней. Это позволит инспектору детально изучить деятельность бизнеса и выявить больше потенциальных проблем. После визита предпринимателю предоставят время на устранение нарушений. Если рекомендации игнорируются, последуют штрафы и предписания.
Передача данных из НСПК в ФНС. Операционные и клиринговые центры Национальной системы платежных карт будут передавать в ФНС информацию о расчетах юридических лиц и ИП через систему быстрых платежей (СБП).
Сотрудничество ФНС с Роспотребнадзором. Данные о месте установки ККТ, адресе и дате первого чека будут передаваться из ФНС в Роспотребнадзор. Если первый чек был пробит раньше передачи уведомления о начале деятельности бизнеса, это станет основанием для проверки.
Мораторий на внеплановые проверки
В сентябре 2024 года Минэкономразвития представило доклад о результатах государственного контроля по результатам прошлого года, в котором были подведены итоги проверок кассовой дисциплины.
Динамика проверок:
Что было в 2022 году:
В 2022 году, когда мораторий только начался, проверки проводились гораздо реже.
Результативность проверок составляла 60%, а в 40% случаев нарушений не выявляли, что неэффективно использовало ресурсы инспекторов и отнимало время у бизнеса.
Итоги 2023 года:
Результативность проверок выросла до 93,7%.
Контроль за кассовой дисциплиной вошел в тройку самых частых проверок бизнеса.
Количество проверок за год увеличилось в 16 раз.
Число предупреждений выросло в пять раз.
Профилактические визиты стали проводиться в 10,4 раза чаще.
Сейчас налоговые органы применяют риск-ориентированный подход: проверки проводятся только в отношении тех компаний, которые вызывают сомнения в соблюдении законодательства. Это позволяет сосредоточиться на реальных нарушителях и повышать эффективность работы.
Утвержденные индикаторы риска
Индикаторы риска — это инструмент риск-ориентированного подхода, который помогает ФНС выявлять возможные нарушения в применении касс и полноте учета выручки. Эти «маячки» автоматически фиксируются системой ФНС и сигнализируют инспектору о необходимости проверить бизнес более детально. Важно понимать, что срабатывание индикатора не означает, что компания нарушает закон. Это лишь повод для уточнений.
На сегодняшний день утверждены три основных индикатора, два из которых были внедрены в 2023 году:
Чеки коррекции превышают 30% от общего числа чеков (БСО) за 30 дней. Если у бизнеса более 30% чеков — чеки коррекции, инспектор уточнит причины такого отклонения.
Чеки (БСО) «Возврат прихода» составляют более 30%. Это может указывать на то, что бизнес пытается занижать прибыль. Исключение составляют ломбарды и пункты приема металлолома, где возвраты характерны для бизнеса.
Отсутствие фискальных документов более 60 дней. Если работающий бизнес не выбивает чеки в течение двух месяцев, налоговая запросит объяснение.
Как работают индикаторы
Индикаторы выявляются автоматически и помогают сосредоточить внимание инспекторов на потенциально проблемных компаниях. Хотя их срабатывание не ведет к штрафам, оно может стать основанием для проверки или запроса объяснений.
Эта система позволяет налоговым органам оперативно и точечно реагировать на возможные нарушения, снижая нагрузку на добросовестных предпринимателей.
Сейчас на сайте regulation.gov.ru рассматривается проект о введении двух новых индикаторов рисков (ID проекта: 01/02/02-24/00145618). Эти индикаторы призваны улучшить контроль за соблюдением кассовой дисциплины:
1. Частая смена адреса установки ККТ. Если за 30 календарных дней адрес установки (применения) кассы с одним и тем же заводским номером меняется более двух раз, налоговая может запросить объяснение.
Исключение: это правило не распространяется на бизнес, который ведет расчеты по месту выполнения услуг вне торгового объекта, места, здания и их частей и (или) земельного участка, используемых для выполнения работ или услуг.
2. Отклонение выручки от базовых значений в сфере общепита. Налоговая будет рассчитывать средние базовые показатели выручки для каждого региона. Если выручка предприятия заметно отклоняется от этих значений, инспекторы могут задать вопросы.
В проекте также прописан порядок расчета базовых значений, которые станут ориентиром для оценки выручки в сфере общепита.
Индикаторы рисков позволят налоговым органам эффективнее выявлять возможные нарушения, сокращая количество проверок добросовестных предпринимателей и сосредотачиваясь на потенциально проблемных компаниях.
Заключение
Предпринимателям необходимо заранее ознакомиться с новыми правилами работы с ККТ и ОФД, которые ожидаются в 2025 году, чтобы избежать штрафов и проблем с налоговыми органами. Вот несколько рекомендаций:
Следите за изменениями в законодательстве. Регулярно проверяйте новые требования к кассам, фискальным документам и правилам работы в вашей отрасли.
Проверяйте состояние кассовой техники. Используйте сервисы для контроля работы касс, чтобы вовремя выявлять и исправлять ошибки в фискальных документах.
Соблюдайте кассовую дисциплину. Уделяйте внимание правильному оформлению чеков, своевременной регистрации и перерегистрации касс.
Новшества 2025 года открывают новые возможности для автоматизации процессов и снижения нагрузки на бизнес. При соблюдении всех требований предприниматели смогут работать более эффективно и с меньшими рисками столкнуться с проблемами со стороны контролирующих органов.
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