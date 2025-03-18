Рейтинг операторов фискальных данных — 2025

В 2024 г. рынок ОФД постепенно прирастал новыми кассами. При этом доля автономных ККТ постепенно сокращается — сейчас их порядка 1,5-2%, говорит Дмитрий Батюшенков, генеральный директор компании «Платформа ОФД».

Прошедший стал годом подготовки к масштабным изменениям в законодательстве и переходу рынка ОФД на новый уровень зрелости. Было принято достаточно много поправок в 54-ФЗ. Часть из них определяет, кто должен перейти на онлайн-кассы в 2025 г., часть связана с изменением налогового законодательства, часть упрощает процедуру регистрации и перерегистрации кассы в ФНС. Все эти изменения операторы фискальных данных должны были поддерживать в своих продуктах. Например, признание предпринимателей на УСН плательщиками НДС и ввод новых пониженных ставок повлекли за собой необходимость отображать эти новые ставки в чеках с 1 января 2025 года.

ФНС значительно ужесточила требования к принимаемым чекам. Контроль за чеками, которые попадают в жесткий карантин, усилился, что привело к росту потребности пользователей ОФД в их более тщательном контроле.

Одновременно ФНС активизировала работу с пользователями ККТ, которые допускают ошибки в фискальных чеках. «Нарушения различной степени критичности появляются у значительной части пользователей ККТ. Причины их возникновения бывают разными, но в большинстве случаев ошибки допускаются по невнимательности. Распространено мнение, что, если касса сформировала чек, значит, операция выполнена корректно. Однако на практике ошибки могут присутствовать даже в тех случаях, когда они не видны в печатной версии чека, что затрудняет корректную обработку данных.

В течение года ФНС резко увеличила объем рассылки уведомлений с предупреждениями о выявленных ошибках в чеках. Это привело к росту обращений пользователей ККТ в центры технического обслуживания (ЦТО) и к операторам фискальных данных. Компании обращались в ЦТО для устранения ошибок на кассах, а к ОФД — за дополнительной информацией о фискальных документах и мониторингом возможных нарушений.

Рост объема запросов со стороны клиентов создал новые вызовы для всех участников рынка — производителей ККТ, сервисных организаций и ОФД. В результате компании сосредоточились на совершенствовании клиентского сервиса, оптимизации внутренних процессов и разработке механизмов, позволяющих оперативно и комфортно для пользователей устранять ошибки, указанные в уведомлениях ФНС.

Усилился контроль за кассовой дисциплиной ритейлеров, торгующих на рынках. Теперь за тем, чтобы все арендаторы торговых мест применяли ККТ, обязаны следить управляющие компании.

Продолжилось расширение перечня маркируемых товаров — рознице запретили продавать немаркированные слабоалкогольные и безалкогольные напитки, антисептики, БАДы, воду для детского питания, товары легкой промышленности, кресла-каталки, некоторые медицинские изделия.

На смену политике проверок бизнеса пришли риск-ориентированный подход и система индикаторов риска от ФНС и других контролирующих органов. Это усиливает контроль за соблюдением кассовой дисциплины. «Сегодня ОФД для государства стал еще более важным инструментом мониторинга и управления экономикой, а для бизнеса — возможностью заранее видеть свои проблемные зоны и обезопаситься от штрафов», — считает Дмитрий Батюшенков, генеральный директор компании «Платформа ОФД».