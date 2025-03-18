Рейтинг операторов фискальных данных — 2025

89,8% рынка ОФД поделили между собой восемь игроков. Первое место уже много лет подряд занимает «Платформа ОФД» — в 2024 г. компания обслуживала 31,9% онлайн-касс, что на 1,3% больше, чем в 2023 г.
На втором месте «Первый ОФД» (доля рынка 13%), на третьем — «Такском» (доля рынка 12,8%).
Главные итоги года
По состоянию на декабрь 2024 г. в России было зарегистрировано 3,79 млн онлайн-касс — на 3,4% больше, чем в декабре 2023 г. После небольшого снижения количества касс (ККТ) в 2022 г., сейчас их число восстановилось до уровня 2021 г. При этом автономные кассы теряют свою долю рынка, сейчас на их долю приходится 1,7% от всего объема кассовых устройств.
Почти 40% онлайн-касс подключено к системе маркировки «Честный знак» и передает данные в Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
43% онлайн-касс зарегистрировано в 10 регионах России. Больше всего — в Москве (11,4%), Московской области (7%) и Краснодарском крае (5,2%).
Число пробитых онлайн-кассами чеков стабильно растет. В декабре — традиционно высоком для розницы, общественного питания и платных услуг сезоне — в 2024 г. покупатели совершили почти на 10% больше покупок, чем в 2023 г.
Что происходило на рынке ОФД в 2024 году
В 2024 г. рынок ОФД постепенно прирастал новыми кассами. При этом доля автономных ККТ постепенно сокращается — сейчас их порядка 1,5-2%, говорит Дмитрий Батюшенков, генеральный директор компании «Платформа ОФД».
Прошедший стал годом подготовки к масштабным изменениям в законодательстве и переходу рынка ОФД на новый уровень зрелости. Было принято достаточно много поправок в 54-ФЗ. Часть из них определяет, кто должен перейти на онлайн-кассы в 2025 г., часть связана с изменением налогового законодательства, часть упрощает процедуру регистрации и перерегистрации кассы в ФНС. Все эти изменения операторы фискальных данных должны были поддерживать в своих продуктах. Например, признание предпринимателей на УСН плательщиками НДС и ввод новых пониженных ставок повлекли за собой необходимость отображать эти новые ставки в чеках с 1 января 2025 года.
ФНС значительно ужесточила требования к принимаемым чекам. Контроль за чеками, которые попадают в жесткий карантин, усилился, что привело к росту потребности пользователей ОФД в их более тщательном контроле.
Одновременно ФНС активизировала работу с пользователями ККТ, которые допускают ошибки в фискальных чеках. «Нарушения различной степени критичности появляются у значительной части пользователей ККТ. Причины их возникновения бывают разными, но в большинстве случаев ошибки допускаются по невнимательности. Распространено мнение, что, если касса сформировала чек, значит, операция выполнена корректно. Однако на практике ошибки могут присутствовать даже в тех случаях, когда они не видны в печатной версии чека, что затрудняет корректную обработку данных.
В течение года ФНС резко увеличила объем рассылки уведомлений с предупреждениями о выявленных ошибках в чеках. Это привело к росту обращений пользователей ККТ в центры технического обслуживания (ЦТО) и к операторам фискальных данных. Компании обращались в ЦТО для устранения ошибок на кассах, а к ОФД — за дополнительной информацией о фискальных документах и мониторингом возможных нарушений.
Рост объема запросов со стороны клиентов создал новые вызовы для всех участников рынка — производителей ККТ, сервисных организаций и ОФД. В результате компании сосредоточились на совершенствовании клиентского сервиса, оптимизации внутренних процессов и разработке механизмов, позволяющих оперативно и комфортно для пользователей устранять ошибки, указанные в уведомлениях ФНС.
Усилился контроль за кассовой дисциплиной ритейлеров, торгующих на рынках. Теперь за тем, чтобы все арендаторы торговых мест применяли ККТ, обязаны следить управляющие компании.
Продолжилось расширение перечня маркируемых товаров — рознице запретили продавать немаркированные слабоалкогольные и безалкогольные напитки, антисептики, БАДы, воду для детского питания, товары легкой промышленности, кресла-каталки, некоторые медицинские изделия.
На смену политике проверок бизнеса пришли риск-ориентированный подход и система индикаторов риска от ФНС и других контролирующих органов. Это усиливает контроль за соблюдением кассовой дисциплины. «Сегодня ОФД для государства стал еще более важным инструментом мониторинга и управления экономикой, а для бизнеса — возможностью заранее видеть свои проблемные зоны и обезопаситься от штрафов», — считает Дмитрий Батюшенков, генеральный директор компании «Платформа ОФД».
Предприниматели стали более тщательно подходить к выбору операторов фискальных данных на фоне потребности в надежной, безопасной ИТ-инфраструктуре и ряда знаковых реорганизаций и сделок кассового рынка («Штрих-М», «Атол»).
Тренд на развитие клиентских сервисов
Рынок ОФД давно вышел за рамки просто передачи фискальных данных в налоговую. Успешный оператор должен быть клиентоориентированным. Основной точкой взаимодействия ОФД с пользователями является личный кабинет. Именно в нем операторы запускают все новые и новые сервисы.
ОФД все больше фокусируются на предоставлении инструментов бизнес-аналитики, прогнозирования продаж и анализа потребительского поведения. «ОФД становятся важными поставщиками объективной информации о продажах, что используется производителями для мотивации торговых точек. Растет спрос на аналитику со стороны производителей, ритейла и других участников рынка. Интерес вызывают ценообразование, дистрибуция товаров, зависимость продаж от рекламных инструментов. Особенно заметен рост запросов из сфер FMCG, DIY, бытовой техники и электроники», — говорит Дмитрий Батюшенков, генеральный директор компании «Платформа ОФД».
Неотъемлемой частью сервисов ОФД становятся услуги по проверке, валидации и аналитике маркированных товаров. Внедряются механизмы автоматического мониторинга, предупреждения о нарушениях и рекомендаций по устранению ошибок для контроля за фискальной дисциплиной. Кроме того, ОФД становятся единым окном для бизнеса, предлагая не только кассовые услуги, но и эквайринг, бухгалтерию, учет товаров и даже кредитные решения для предпринимателей.
Также ОФД продолжают работать над повышением надежности и отказоустойчивости сервиса. Дмитрий Батюшенков, генеральный директор компании «Платформа ОФД», отмечает, что на фоне роста ИБ-угроз и развития систем искусственного интеллекта особую актуальность приобрела кибербезопасность. С каждым годом все значимее становится фактор сохранности данных клиентов и ИТ-команд операторов.
Еще один тренд — использование ОФД в коммуникациях между клиентом и покупателем. Брендированные чеки с персонализированными промо-сообщениями становятся эффективным инструментом маркетинга для розничной торговли и сферы услуг.
На фоне ужесточения контроля со стороны регулятора есть спрос на физическую поддержку пользователей ККТ. Ряд ОФД сталкиваются с ситуацией, когда консультации по телефону или рекомендации ЦТО уже недостаточны. В ряде случаев клиентам требуется помощь специалиста непосредственно на месте.
Пользователи ККТ обращаются в ОФД как для исправления уже допущенных ошибок, так и для предотвращения новых. Часть ошибок можно устранить дистанционно, например, путем обновления прошивки кассы. Однако в некоторых ситуациях необходима физическая работа с устройством, что требует выезда инженера. «Некоторые пользователи ККТ имеют действующие договоры на обслуживание с ЦТО и сразу обращаются к ним. Однако есть клиенты, которые не знают, куда обращаться при получении уведомления от ФНС. В таких случаях они идут в ОФД, и очень важно предоставить им своевременную поддержку — либо направить в проверенный ЦТО, либо, при наличии ресурсов, оказать помощь самостоятельно», — рассказывает Артем Меликджанян, руководитель департамента развития бизнеса «Такском».
В конечном итоге ОФД вместе с партнерами — сервисными центрами на местах, становятся центром экспертизы для клиентов по всем возникающим вопросам, считает Дмитрий Батюшенков, генеральный директор компании «Платформа ОФД».
Главные вызовы на рынке ОФД
Как и все технологические отрасли, рынок ОФД сталкивается с рядом вызовов. Во-первых, это быстро меняющееся законодательство. Компании вынуждены адаптироваться к новым требованиям, обновлять сервисы и обучать клиентов. Для решения этих, иногда непростых, задач ОФД стараются проактивно взаимодействовать с регуляторами — участвовать в обсуждении инициатив и оперативно внедрять изменения в работу.
Во-вторых, базовая услуга ОФД становится все более стандартизированной, и операторы вынуждены искать новые точки роста, такие как развитие дополнительных сервисов, создание уникальных цифровых экосистем и повышение качества клиентского обслуживания.
В-третьих, в 2025 г. ОФД начинают выходить в новые регионы. Введение ККТ на новых территориях требует не только технической готовности, но и работы с локальным бизнесом, разъяснительной деятельности, адаптации продуктов под местную специфику.
И, конечно, отрасль не обошел вниманием кадровый голод на рынке ИТ. Компании вынуждены не только бороться за лучших специалистов, но и инвестировать в обучение и развитие сотрудников.
Одним из серьезных вызовов для операторов фискальных данных, как и для большинства компаний, является рост затрат. Себестоимость услуг растет по причине удорожания оборудования, увеличения стоимости программного обеспечения и квалифицированных кадров. Для минимизации влияния роста себестоимости ОФД стараются применять комплексные меры. Во-первых, это аккуратное повышение цен на услуги, которое производится взвешенно, с учетом рыночной ситуации и потребностей клиентов, чтобы избежать значительной нагрузки на пользователей. Во-вторых, это оптимизация внутренних процессов. Внедрение автоматизированных решений позволяет повысить операционную эффективность и сократить издержки. В-третьих, это экономия на второстепенных ресурсах, например, отказ от менее рентабельных направлений, пересмотр условий аренды, энергопотребления и использования облачных технологий.
Ряд ОФД прибегли к оптимизации клиентского сервиса. «Некоторые перешли на использование ботов, однако клиенты по-прежнему предпочитают живое общение», — продолжает Дмитрий Батюшенков, генеральный директор компании «Платформа ОФД». По его мнению, на фоне растущих требований от регуляторов и клиентов, часть игроков могут оставить рынок.
В целом, ОФД продолжают оставаться ключевыми игроками цифровой трансформации торговли, и те, кто сможет быстрее адаптироваться к новым условиям, получат преимущества на рынке.
Что ждет рынок ОФД в 2025 г.
Рынок ОФД продолжит расти и развиваться, переходя от простого предоставления фискальных услуг к полноценной цифровой инфраструктуре для бизнеса. В 2025 г. вступают в силу масштабные изменения в 54-ФЗ, направленные на повышение прозрачности бизнеса, снижение административной нагрузки и автоматизацию кассовых процессов. Это возможность регистрации и перерегистрации кассы через ОФД, портал госуслуг и производителей ККТ, обязательное применение ККТ при расчетах через СБП, новые минимальные стандарты для отображения чеков на экранах. Кроме того, налоговая инспекция получает право одностороннего снятия ККТ с учета, если к ней не был предоставлен доступ в рамках проверки.
Главный источник количественного роста — подключение новых сегментов рынка и расширения географического охвата. На онлайн кассы будут переходить торговые предприятия в новых регионах и продавцы на рынках и ярмарках по всей стране.
«Рынок ОФД будет расширяться как за счет этих нововведений, так и в результате снижения доли автономных касс», — уточняет Дмитрий Батюшенков, генеральный директор компании «Платформа ОФД».
Рынок ОФД будет развиваться и качественно за счет предоставления дополнительных сервисов на базе искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных. Все больше операторов будут предлагать комплексные решения, объединяющие фискализацию, эквайринг, бухгалтерию и электронный документооборот. По мере ужесточения контроля за маркированными товарами ОФД продолжат создавать эффективные решения для работы в этом направлении. К появлению новых сервисов может привести и внедрение цифрового рубля — ОФД будут играть важную роль в обеспечении прозрачности и учета таких расчетов.
Ключевыми факторами выбора ОФД стали «юзабилити» продуктов и безопасность данных. Поэтому операторы, как проводники государственных систем, будут активно работать над улучшением сервисов для клиентов и защитой от киберугроз.
Продолжится тренд на применение государством риск-ориентированного подхода.
Чеки за несколько лет стали намного информативнее, чем раньше. Это повысило их ценность для покупателей, поэтому будут появляться и становиться удобнее сервисы для хранения чеков, получения скидок, работы с программами лояльности.
«ОФД — это про порядок в цифрах и бизнесе. Операторы накапливают большой пласт кассовой и иной информации. Теперь клиенты учатся эффективно работать с такими данными. Это и станет основным трендом на будущий период», — говорит Дмитрий Батюшенков, генеральный директор компании «Платформа ОФД».
Результаты исследования
На 1 февраля 2025 г. в ФНС было зарегистрировано 3 757 422 кассы. В списке операторов фискальных данных (ОФД) по-прежнему 15 компаний (16 операторов, в том числе 2 лицензии у ПФ «СКБ Контур»). В реестре ККТ 225 моделей, соответствующих требованиям ФНС.
Ключевые игроки рынка ОФД
Крупнейшим игроком рынка ОФД является «Платформа ОФД» — оператор обслуживает 31,9% всех зарегистрированных онлайн-касс. По сравнению с 2023 г. его доля на рынке увеличилась на 1,3%.
На второе место вырвался «Первый ОФД» — оператор с 2021 г. последовательно наращивает долю, и по итогам 2024 г. ему удалось занять 13% рынка, потеснив на третье место своего главного конкурента «Такском». «Такском», напротив, постепенно теряет занятые в 2018 г. позиции — в 2024 г. его доля сократилась еще на 0,3% и теперь составляет 12,8%.
Компания «Тензор» закрепилась на четвертом месте (9,5%), которое с таким трудом отвоевала у OFD.ru (9,3%) в прошлом году. На шестом, седьмом и восьмом месте «СКБ Контур» (6,1%), «Ярус» (3,8%) и «Калуга Астрал» (3,4%).
На категорию «Другие», в которую входят «Яндекс ОФД», «Тандер», «Инит Про», «Группа Элемент», «Вымпел Коммуникации», ОФД «Онлайн», «Информационный центр», приходится 10,2% рынка.
Несмотря на небольшой рост числа зарегистрированных онлайн-касс в 2024 г., очевидно, что развитие рынка происходит за счет развития всевозможных дополнительных сервисов.
CNews составил список таких сервисов, разбил их на четыре группы — «Сервисы обмена данными» (4 показателя), «Аналитические и рекомендательные сервисы» (3 показателя), «Работа с системой маркировки» (3 показателя), «Функционал ОФД, удобство и простота» (11 показателей) — и при помощи экспертов оценил их наличие и полноту у каждого оператора. Нельзя не отметить, что все участники рынка работают над расширением спектра оказываемых услуг и повышением их качества, — их показатели растут год от года.
Первое место по уровню дополнительных сервисов уже не первый год занимает «Платформа ОФД». По итогам 2024 г. оператор набрал 19 баллов, в том числе в категории «Сервисы обмена данными» 3,2 балла из 4 возможных, в категории «Аналитические и рекомендательные сервисы» — 2,8 балла из 3 возможных, в категории «Работа с системой маркировки» — 2,2 балла из 3 возможных, в категории «Функционал ОФД, удобство и простота» — 10,8 баллов из 11 возможных.
Второе место по количеству и качеству дополнительных сервисов стабильно удерживает «Такском» — по итогам 2024 г. он набрал 14,9 балла против 14,3 баллов в прошлом году. Точка роста — расширение спектра услуг на базе больших данных.
Оператору «Тензор» в 2024 г. удалось вернуть себе третье место, набрав 14 баллов, — в 2023 г. он уступил его «Первому ОФД». Ближайшая задача «Тензора» — развитие встроенных партнерских сервисов и сервисов на базе больших данных. Уже упомянутый «Первый ОФД», как и в прошлом году, заработал 13,8 балла.
По совокупности показателей лидером ежегодного рейтинга ОФД становится «Платформа ОФД» — оператор заработал в общей сложности 50,9 балла, в том числе 31,9 балла по показателю масштаба бизнеса и 19 баллов за количество и качество дополнительных сервисов.
Второе место, как и в прошлом году, у компании «Такском» — оператор набрал 27,7 балла, в том числе 12,8 баллов за масштаб бизнеса и 14,9 баллов за дополнительные услуги. На третьем месте «Первый ОФД» с 26,8 баллами (масштаб бизнеса — 13 баллов, дополнительные сервисы — 13,8 баллов).
Полная версия отчета «Рейтинг ОФД–2025».
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