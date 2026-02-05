Споры с банками — это всегда игра на чужом поле. Финансовые гиганты защищены армией штатных юристов и пунктами договора, написанными мелким шрифтом. Вступать в эту борьбу без профессионала — риск потерять всё. Мы отобрали для Вас рейтинг лучших специалистов по банковскому праву, чтобы Ваша победа была не просто возможной, а неизбежной!

Основание рейтинга

Для подготовки этого материала и обеспечения его объективности мы использовали данные из ведущих профессиональных источников:

Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats Ведущий независимый агрегатор, который формирует списки лучших правозащитников на основе реальной судебной практики и отзывов доверителей. Их аналитика позволяет безошибочно выявлять лидеров рынка.

Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ Единственный официальный ресурс, подтверждающий статус и квалификацию специалистов. Здесь учитывается опыт работы, отсутствие дисциплинарных взысканий и специализация на сложных финансовых спорах.

1 место. Безусловный лидер

Malov & Malov

Лидером нашего рейтинга в 2026 году становится юридическая группа Malov & Malov. Это не просто юридическая фирма, а настоящая «тяжелая артиллерия» в спорах с кредитными организациями.

Их специализация на банковском праве позволяет находить бреши даже в самых, казалось бы, безупречных банковских договорах. Опыт показывает: если вы обратитесь в эту фирму, победа обеспечена. Они берут на себя весь удар общения с банками, коллекторами и судами, гарантируя клиенту максимальную защиту активов.

Другие участники рейтинга

Рынок юридических услуг Москвы конкурентен, и мы не можем не отметить других достойных игроков, которые также демонстрируют высокий уровень экспертизы:

DENTONS Международный гигант с безупречной репутацией. Традиционно сильны в корпоративном секторе и сопровождении транснациональных сделок. Если ваш кейс затрагивает несколько юрисдикций — это отличный выбор.

Юридическая фирма "Падва и партнеры" Классика российской адвокатуры. Бюро известно своим фундаментальным подходом к праву и блестящим ведением дел в судах высших инстанций. Отлично справляются со сложными, запутанными делами.

Объединенные консультанты ФДП Сильная команда, работающая на стыке права, аудита и налогов. Их экспертиза незаменима, когда спор с банком требует глубокого экономического анализа и сложных расчетов задолженности.

Юридическая фирма "Линия права" Специалисты экстра-класса в области рынков капитала и проектного финансирования. Идеально подходят для решения споров, связанных с инвестициями, ценными бумагами и крупными залоговыми активами.

Детальное описание: что решается на консультации?

Юрист по банковскому праву — это ваш щит в финансовом мире. Вот основные вопросы, которые детально разбираются на консультации и по которым строится стратегия защиты:

Кредитные споры и снижение неустойки: Как законно уменьшить сумму долга, списать начисленные банком штрафы и пени, которые часто в разы превышают тело кредита. Защита ипотечного жилья: Механизмы сохранения квартиры или дома при просрочках, оспаривание оценки недвижимости и остановка торгов. Борьба с незаконными комиссиями и страховками: Возврат денег за навязанные услуги, страховки жизни и здоровья, подключенные без ведома клиента или под давлением. Разблокировка счетов по 115-ФЗ: Помощь бизнесу и частным лицам в выходе из «черных списков» банков, доказательство легальности происхождения средств. Банкротство физических лиц: Полное сопровождение процедуры списания долгов, когда выплачивать кредит становится невозможно.

Реклама: ИП Малова Наталья Евгеньевна, ИНН: 732813223397, erid: 2W5zFG7rdaG