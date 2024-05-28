Подпись по СМС! Разве это законно?

Простая электронная подпись (ПЭП) — удобное средство, позволяющее подтверждать подлинность документов и автоматизировать процессы аутентификации. С помощью уникального кода из СМС или других средств можно уверенно ставить электронные подписи, соблюдая все требования закона. Это делает ПЭП важным инструментом в современном цифровом мире.

Что такое простая электронная подпись (ПЭП) на языке закона

Это электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом (согласно статье 5 закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011г. № 63-ФЗ).

Простыми словами: введение уникального кода из СМС является фактом формирования электронной подписи и полностью соответствует букве закона.

Когда нельзя использовать простую электронную подпись

ПЭП не подходит для подписания счетов-фактур и трудовых договоров. Также не допускается использование ПЭП для подписания документов, содержащих сведения о государственной тайне.

Что если необходимо обратиться в суд

Несмотря на то, что простая электронная подпись появилась относительно недавно, в российских судах уже были рассмотрены дела, в которых фигурировала ПЭП. Закон и судебная практика говорят о том, что проблем с признанием таких документов не возникает.

Вывод

Простая электронная подпись — абсолютно законный инструмент, который позволяет автоматизировать документооборот и избавиться от бумажной рутины.

С помощью сервиса «Подпислон» вы в один клик сможете удаленно подписывать документы с клиентами и сотрудниками.

Первый специализированный сервис ЭДО для работы с физлицами 10 бесплатных документов после регистрации Зарегистрироваться

Реклама: ООО «Подпислон», ИНН 7801708775, erid: LjN8KA48X