ЦОК ОК Кадры 1С 26.03 Мобильный
Подпислон
Электронные подписи

Электронная подпись документов: 5 скрытых угроз, которые могут разорить ваш бизнес

Электронная подпись экономит время, но незнание рисков может превратить ее в мину замедленного действия. Утечки данных, поддельные договоры, «потерянные» акты — рассказываем, как не попасть в ловушку и защитить бизнес от дорогостоящих ошибок.

Риски, о которых молчат

1. «Фейковые» подписи: когда мошенник копирует вашу печать

Поддельные электронные подписи — один из самых распространенных инструментов мошенников. Достаточно утечки данных или слабой защиты системы — и злоумышленники получают доступ к документам.

Как защититься: используйте электронную подпись (ПЭП, КЭП, НЭП) — она имеет юридическую силу и защищена криптографическими алгоритмами.

Сервис Подпислон подготовил судебную практику по использованию ПЭП с клиентами: в материале описаны рекомендации и реальные дела. Изучите ее, чтобы убедиться в безопасности подписей.

Судебная практика по использованию ПЭП с клиентами

Заполните форму, вышлем материалы вам на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

2. Документы-«призраки»: исчезли сегодня — проблемы завтра

Если платформа не сохраняет историю изменений, доказать в суде, что клиент сам подписал акт, будет невозможно.

Решение:

  • Выбирайте системы с автоматическим архивом всех версий документов и метками времени.

  • Настройте ежедневное резервное копирование на защищенные серверы.

3. Ошибка в реквизитах = штраф от налоговой

Опечатка в ИНН или неверная сумма договора может аннулировать сделку.

Лайфхак:

  • Внедрите шаблоны с автопроверкой данных (система сверяет ИНН, КПП, суммы).

  • Добавьте обязательное подтверждение изменений через SMS или email.

4. Утечка данных: ваш договор у конкурентов

Хакеры взламывают облачные хранилища, сотрудники случайно отправляют документы не тем адресатам.

Что делать:

  • Ограничивайте доступ к документам по ролям: бухгалтер видит только финансовые акты, юрист — договоры.

  • Устанавливайте надежные пароли в системе и не передавайте их третьим лицам.

5. Клиент передумал: «Я не подписывал!»

Физлица часто оспаривают подписи, если сделка им невыгодна.

Страховка:

  • Фиксируйте IP-адрес, тип устройства и точное время подписания.

  • Сохраняйте чеки об отправке уведомлений (SMS, email).

  • Производите оплату по договору: если были проведены конклюдентные действия, суд признает сделку действительной.

Последствия игнорирования рисков

  • Судебные иски из-за «поддельных» договоров.

  • Потеря клиентов после утечки конфиденциальных данных.

  • Штрафы за ошибки в отчетности перед ФНС.

Как минимизировать угрозы

  • Проводите регулярный аудит безопасности документооборота.

  • Обучайте сотрудников правилам работы с ЭДО.

  • Выбирайте сертифицированные платформы с российскими серверами.

Перечисленные риски обойдут вас стороной, если использовать такие профессиональные решения, как сервис Подпислон.

Мы являемся оператором персональных данных и зарегистрированной IT-компанией. Все данные клиентов хранятся на защищенных серверах, а безопасность гарантирована на уровне законодательных требований.

При регистрации вы получите 10 тестовых документов — проверьте работу сервиса на практике!

Подписывайте документы с физлицами по смс

Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций

Реклама: ООО «Подпислон», ИНН 7801708775, erid: 2W5zFHwCf3W

Информации об авторе

Подпислон

Подпислон

Сервис простой электронной подписи

2 196 подписчиков 21 пост

Начать дискуссию