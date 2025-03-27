Электронная подпись документов: 5 скрытых угроз, которые могут разорить ваш бизнес

Поддельные электронные подписи — один из самых распространенных инструментов мошенников. Достаточно утечки данных или слабой защиты системы — и злоумышленники получают доступ к документам.

Как защититься: используйте электронную подпись (ПЭП, КЭП, НЭП) — она имеет юридическую силу и защищена криптографическими алгоритмами.

Сервис Подпислон подготовил судебную практику по использованию ПЭП с клиентами: в материале описаны рекомендации и реальные дела. Изучите ее, чтобы убедиться в безопасности подписей.