Электронная подпись документов: 5 скрытых угроз, которые могут разорить ваш бизнес

Риски, о которых молчат
1. «Фейковые» подписи: когда мошенник копирует вашу печать
Поддельные электронные подписи — один из самых распространенных инструментов мошенников. Достаточно утечки данных или слабой защиты системы — и злоумышленники получают доступ к документам.
Как защититься: используйте электронную подпись (ПЭП, КЭП, НЭП) — она имеет юридическую силу и защищена криптографическими алгоритмами.
Сервис Подпислон подготовил судебную практику по использованию ПЭП с клиентами: в материале описаны рекомендации и реальные дела. Изучите ее, чтобы убедиться в безопасности подписей.
Судебная практика по использованию ПЭП с клиентами
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2. Документы-«призраки»: исчезли сегодня — проблемы завтра
Если платформа не сохраняет историю изменений, доказать в суде, что клиент сам подписал акт, будет невозможно.
Решение:
Выбирайте системы с автоматическим архивом всех версий документов и метками времени.
Настройте ежедневное резервное копирование на защищенные серверы.
3. Ошибка в реквизитах = штраф от налоговой
Опечатка в ИНН или неверная сумма договора может аннулировать сделку.
Лайфхак:
Внедрите шаблоны с автопроверкой данных (система сверяет ИНН, КПП, суммы).
Добавьте обязательное подтверждение изменений через SMS или email.
4. Утечка данных: ваш договор у конкурентов
Хакеры взламывают облачные хранилища, сотрудники случайно отправляют документы не тем адресатам.
Что делать:
Ограничивайте доступ к документам по ролям: бухгалтер видит только финансовые акты, юрист — договоры.
Устанавливайте надежные пароли в системе и не передавайте их третьим лицам.
5. Клиент передумал: «Я не подписывал!»
Физлица часто оспаривают подписи, если сделка им невыгодна.
Страховка:
Фиксируйте IP-адрес, тип устройства и точное время подписания.
Сохраняйте чеки об отправке уведомлений (SMS, email).
Производите оплату по договору: если были проведены конклюдентные действия, суд признает сделку действительной.
Последствия игнорирования рисков
Судебные иски из-за «поддельных» договоров.
Потеря клиентов после утечки конфиденциальных данных.
Штрафы за ошибки в отчетности перед ФНС.
Как минимизировать угрозы
Проводите регулярный аудит безопасности документооборота.
Обучайте сотрудников правилам работы с ЭДО.
Выбирайте сертифицированные платформы с российскими серверами.
Перечисленные риски обойдут вас стороной, если использовать такие профессиональные решения, как сервис Подпислон.
Мы являемся оператором персональных данных и зарегистрированной IT-компанией. Все данные клиентов хранятся на защищенных серверах, а безопасность гарантирована на уровне законодательных требований.
При регистрации вы получите 10 тестовых документов — проверьте работу сервиса на практике!
Подписывайте документы с физлицами по смс
Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций
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