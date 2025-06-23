Как получить согласие на электронный документооборот

Нужно ли всегда заключать соглашение при переходе на электронный документооборот

Рассмотрим ситуацию, когда стороны устно договорились вести электронный документооборот (ЭДО). Обязательно ли при этом оформлять письменное соглашение?

Юридическая практика обычно рекомендует фиксировать в письменной форме те условия сотрудничества, которые не регулируются напрямую действующими законами или нормативными актами. Если законодательство уже конкретно определяет порядок и требования к обмену электронными документами, то заключение отдельного соглашения не всегда обязательно.

Например, в российском законодательстве существуют четкие нормы, регулирующие электронный обмен счетами-фактурами. В частности, Налоговый кодекс, а также приказ Минфина от 05.02.2021 № 14н и приказ ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ устанавливают конкретные правила оформления и передачи электронных счетов-фактур. В таких случаях контрагенты могут перейти на электронный формат без необходимости подписывать отдельное соглашение — достаточно, чтобы одна из сторон выразила согласие простым действием, например, принятием электронного документа, направленного другой стороной.

Однако если в законодательстве отсутствуют четкие положения, регулирующие порядок электронного взаимодействия по конкретным видам документов, рекомендуется оформить письменное соглашение о переходе на ЭДО. Это позволит формализовать процесс, снизить риски недопонимания и упростить дальнейшее сотрудничество.

Кроме того, при проведении налоговых проверок, связанных с первичными учетными документами, которые разрешено вести в электронном виде согласно закону № 402-ФЗ (статья 9, пункт 5), налоговые органы могут запросить у компании соглашение об электронном документообороте. Наличие такого документа служит подтверждением подлинности и юридической силы электронных документов, что значительно облегчает процесс проверки.

В соглашении об ЭДО важно подробно прописать ключевые моменты обмена электронными документами — от порядка подписания и передачи до ответственности сторон. Далее рассмотрим, какие именно аспекты следует обязательно включить в этот документ, чтобы обеспечить прозрачность и безопасность взаимодействия.