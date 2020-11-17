Страховка от ошибок: как обезопасить свой бухгалтерский бизнес

Аутсорсинговая компания, застраховавшая свою ответственность гораздо предпочтительнее, чем та, у которой такой страховки нет. Ошибки неизбежны, но в случае со страхованием ответственности ущерб клиенту возместит страховая компания, а не аутсорсер из своего кармана. Главное понимать — кто и за что отвечает.

С кого спросят за бухгалтерский учет

В первую очередь, за ошибки в бухгалтерском и налоговом учете отвечать будет руководитель организации. Он утверждает и подписывает отчетность. Не зря в статьях КоАП санкции есть как для руководителя, так и для самой компании.

Когда ведение учета передают на аутсорсинг, руководитель надеется обезопасить себя от ответственности. При этом важно наличие у такой организации страхового полиса, и то, что в нем указано.

Однако это не означает, что компании-клиенту или ее директору лично не придется платить штрафы за нарушения. Просто страховка должна будет эти штрафы компенсировать, если будет доказано, что они случились именно по вине аутсорсера.

Но тут надо понимать — если налоги были вовремя исчислены и поданы к уплате, а директор их не стал платить — это не ответственность аутсорсера.

На своей бизнес-странице в Instagram я рассказываю много полезного для тех, кто ведет свой бухгалтерский бизнес или только собирается начать в нем работу. Даю советы, провожу интенсивы. Недавно разбирались в теме «Штатный сотрудник vs Аутсорсер». Присоединяйтесь :)

Страховые риски

Как правило, страховые риски следующие:

Причинение вреда имущественным интересам третьих лиц в результате:

непреднамеренного нарушения установленных правил оформления и составления документов бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций и т.д.;

непреднамеренных ошибок при расчете налогов, составлении отчетности, расчете заработной платы работников заказчика, начислении и уплате налогов с заработной платы в бюджет, внебюджетные фонды и фонды отчисления страховых взносов;

непреднамеренные ошибки при постановке, восстановлении и ведении бухгалтерского, налогового учета;

непреднамеренная утрата или повреждение документов заказчика;

непреднамеренные ошибки при осуществлении кадрового администрирования.

Слово «непреднамеренные» тут не случайно. Если ошибка преднамеренная — страховку не выплатят, и компенсировать ущерб придется самому аутсорсеру.

Ответственность компании-аутсорсера

Аутсорсера можно привлечь к ответственности в тех случаях, которые указаны в договоре с организацией, предоставляющей услуги аутсорсинга.

Обычно указывают следующее:

несоблюдение сроков сдачи отчетности;

некорректное начисление налогов;

потеря или нарушение целостности документа в результате неправильного архивирования.

Как уже было указано, должна быть доказана вина исполнителя. Если же заказчик изначально дал неверные сведения, подложные документы или не уплатил налоги — это не будет ответственностью аутсорсера.

При этом, если организация, предоставляющая услуги аутсорсинга, застраховала ответственность своих сотрудников — то нести ответственность перед клиентом будет уже не она.

В этом случае взыскание ущерба возможно посредством обращения в страховую компанию с приложением доказательств ошибки. Если страховая компания отказывается выплачивать страховку — придется обращаться в суд.

Не устаю повторять — собственник должен в первую очередь рулить бизнесом, как капитан кораблем, а не заниматься операционкой. В Закрытом клубе предпринимателей мы обсуждаем эту и другие актуальные проблемы: как начать доверять своим сотрудникам, как делегировать, отрываться от рутинных задач и в то же время не терять контроля.

Какой ущерб покроет страховка

В качестве примера, рассмотрим услугу по страхованию ответственности аутсорсера у одной из действующих страховых компаний. В сумму страхового возмещения включаются расходы, которые третье лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права (реальный ущерб), в том числе:

суммы финансовых санкций (штрафов, пени), начисленных государственными органами или соответствующими фондами РФ;

суммы заработной платы, излишне выплаченные работникам заказчика, не являющиеся результатом счетных ошибок;

расходы, связанные с получением дубликатов утраченных документов;

упущенная выгода третьих лиц;

необходимые и целесообразные расходы, произведенные в целях выяснения обстоятельств и причин наступления страхового случая, а также для уменьшения ущерба, причиненного страховым случаем;

расходы на защиту организации, предоставляющей бухгалтерские услуги, при ведении дел в судебных и арбитражных органах, включая расходы на оплату услуг экспертов и адвокатов.

Однако некоторые страховые компании компенсируют только реальный ущерб, упущенную выгоду они не компенсируют. Так, если в результате действий бухгалтера налоговая выставила штрафы — они будут компенсированы, а если заказчик не смог заключить сделку из-за несвоевременного получения от бухгалтерской организации документов, то решать вопрос о компенсации придется сторонам договора между собой. Страховка такой случай не покроет.

Что дает страховка аутсорсеру

С точки зрения аутсорсера, страховка дает преимущество перед конкурентами — больше надежности для клиента и финансовая стабильность самой компании. Хотя можно обойтись и без страхования, четко прописав зону ответственности в договоре и тщательно подходя к выбору персонала.

Чтобы это все хорошо работало, в договоре с клиентом необходимо четко обговорить взаимодействие между ним и аутсорсинговой компанией. К примеру, по своевременной передаче документов, предоставлению правдивой информации, необходимой для расчета налогов и т.д.

Если вы хотите научить по-настоящему хорошо управлять своим бухгалтерским бизнесом — пройдите курс в моей Школе. 8 полноценных модулей — от бизнес-модели бухгалтерского аутсорсинга до управление производством и юридической защиты.

Вы получаете систему для запуска, масштабирования и развития, пошаговый алгоритм действий, который позволит выйти на доход от 5000 $ в месяц. С вами на связи будут опытные эксперты — предприниматели, руководители крупных компаний, юристы, бизнес-психологи, маркетологи, специалисты по продажам и т.д.

Мы используем бизнес-инструменты, разработанные конкретно под нишу бухгалтерского аутсорсинга и даем фундаментальные знания для выстраивания бизнес-процессов как внутри компании, так и при работе с клиентами.