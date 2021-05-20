Как вести бизнес легально и экономить

Лихие 90-е и российский менталитет играют злую шутку с бизнесменами. Желание сэкономить, где-то увести деятельность в тень, спрятать, скрыть порой перевешивает здравый смысл — работать честно и легально. Почему так, сложно сказать, у каждого свои причины. Сегодня разберемся, как бухгалтеру работать с клиентами, которые пытаются все еще жить в прошлом и применять серые схемы.

Почему плохо выдавать зарплату в конверте

Многие работодатели, нанимая сотрудников, обещают им неплохие заработки, только зарплата будет серой, то есть такой, с которой налоги уплачиваются лишь частично, для того чтобы ее выплатить нужно провернуть схемы с обналичиванием денежных средств, в общем сплошные проблемы.

Серая зарплата плоха и для сотрудника, и для работодателя вот почему:

Никто не знает, откуда берутся деньги на серую зарплату и когда они могут закончиться. Выплаты могут прекратиться в любой момент и сотрудник никак не докажет, что работодатель ему должен выплатить какую-либо сумму, ведь в договоре будет указана совсем другая ставка.

Нарушается закон . С любого дохода должен быть уплачен налог, если этого не происходит, то сотрудника могут привлечь к уголовной ответственности за неуплату налогов. Доказать, что сотрудник не находился в преступном сговоре с работодателем будет очень сложно.

Отпускные и больничный в конвертах как правило не выдают . По сложившейся традиции, серой бывает только зарплата, а отпускные и больничные будут рассчитывать исходя из официальной ставки, прописанной в трудовом договоре.

Маленькая пенсия . Работодатель обязан уплачивать взносы в пенсионный фонд на страховую и накопительную часть пенсии своих сотрудников, исходя из официальной ставки, поэтому чем ниже заработная плата, прописанная в договоре, тем меньше размер будущей пенсии.

Советы аутсорсерам:

Если вы столкнулись с компанией, которая не готова платить зарплату по-белому, приведите несколько кейсов работодателям о том, что может случиться, если сотрудник обратиться в прокуратуру с заявлением об уклонении от уплаты налогов . Если это не помогло, то предложите оптимизировать фонд оплаты труда и разработать форматы оплаты, подходящие для конкретной организации, чтобы платить ее по-белому. Если первые пункты не сработали, откажитесь от работы с такой компанией. В проблемах, которые рано или поздно возникнут, ваш клиент будет винить именно вас, а не себя самого.

Как выйти из конфликтных ситуаций, можно почитать здесь.

Оптимизируем налогообложение

Экономить можно совершенно легально без серых схем и проблем с законом, нужно лишь оптимизировать налогообложение.

Как оптимизировать налогообложение легально:

1.Перейти на специальный режим налогообложения. Иногда, при регистрации, руководитель организации не задумывается о том, что выбранный режим налогообложения ей не подходит или влечет за собой высокие затраты, поэтому грамотный выбор системы налогообложения поможет сэкономить.

Например: проработав семь лет в крупном салоне, Ирина решила открыть свою парикмахерскую. Она зарегистрировала ИП, оборудовала небольшой зал и наняла двух сотрудников. Хозяйка прежнего салона говорила, что работает по упрощенной системе налогообложения (УСН) «Доходы» 6%, и Ирина поступила так же.

Средние финансовые показатели за месяц

Выручка в месяц — 350 000 рублей. Зарплата работников — 50 000 рублей (25 000 × 2). Страховые взносы за сотрудников — 15 100 рублей (50 000 рублей × 30,2%).

Финансовые показатели за год:

Годовая выручка: 12 × 350 000 = 4 200 000 рублей; Страховые взносы за сотрудников: 12 × 15 100 = 181 200 рублей; Взносы ИП за себя: 32 448 8 426 (4 200 000 — 300 000) × 1% = 79 874 рубля, где:

32 448 — сумма минимальной фиксированной части взносов в Пенсионный фонд; 8 426 — сумма взносов на обязательное медицинское страхование; (4 200 000 — 300 000) × 1% = 39 000 рублей — взносы в социальные фонды на сумму дохода ИП, которая превышает 300 000 рублей. Общая сумма уплаченных страховых взносов — 261 074 рубля. Налог УСН за год: 4 200 000 × 6% = 252 000 рублей.

При системе УСН «Доходы» разрешено уменьшить сумму налога на уплаченные страховые взносы. Размер вычета не должен превышать половины платежа (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ).

Поскольку размер взносов (261 074 рубля) больше 50% от суммы уплаченного налога (252 000 рублей), Ольга перечисляет в бюджет только половину — 126 000 рублей.

Общая сумма годовых затрат составит:

126 000 (налог) 181 200 (взносы за сотрудников) 79 874 (взносы на ИП) = 387 074 рубля.

Неплохой результат для начинающего ИП. Но мог бы быть лучше, если бы Ирина знала о других вариантах налогообложения.

Как можно было сэкономить

При патентной системе (ПСН) Ирина купила бы патент для парикмахерской с двумя сотрудниками за 59 280 рублей. Расчет стоимости патента приведен для Ростовской области, рассчитан с помощью калькулятора.

Финансовые показатели за год на ПСН 181 200 (взносы за сотрудников) 79 874 (взносы ИП за себя) 59 280 (стоимость патента) = 320 354 рубля. Получается, предприниматель могла сэкономить: 387 074 — 320 354 = 66 720 рублей.

2. Получить освобождение от уплаты НДС. Если компания является плательщиком НДС, то есть ряд законных способов получить освобождение от уплаты данного налога. Получить освобождение от уплаты НДС могут организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения в отношении неподакцизных товаров. При этом выручка от реализации товаров без учета налога за 3 последовательных календарных месяца должна составлять не более 2 млн руб. Организация может пользоваться привилегией, начиная с месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Налоговые льготы. Если организация занимается инновационными разработками и государство относит деятельность к приоритетному направлению, то можно получить ряд привилегий в отношении налогов.

В список «льготных» операций включается выполнение организациями НИОКР и технологических работ, относящихся к созданию новых или к усовершенствованию уже производимых продукции и технологий. При этом оговаривается, что в состав таких работ должны включаться определенные виды деятельности, а именно: разработка конструкции инженерного объекта или технической системы;

разработка новых технологий;

создание опытных, т. е. не имеющих сертификата соответствия, образцов машин, оборудования, материалов, их испытание в течение времени, необходимого для получения данных, накопления опыта и отражения их в технической документации.

4. Грамотное оформление затрат. Одним из самых эффективных способов экономии на налогах является правильное оформление и принятие к учету затрат. Чем больше ваши затраты, тем меньше размер налога, поэтому грамотные бухгалтеры всегда к концу отчетного периода имеют на руках расчет затрат и могут подсказать, есть ли смысл в новых покупках или стоит подождать следующего отчетного периода.

Совет аутсорсерам:

Предложите клиенту провести анализ его финансово-хозяйственной деятельности, чтобы предложить все возможные пути для оптимизации затрат и легальной экономии.

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Как аутсорсеру реагировать на запрос о ведении полулегальной деятельности

Наверняка каждый бухгалтер-аутсорсер в своей работе сталкивался с запросом о ведении бизнеса «в тени», как реагировать на такие запросы:

Предложите потенциальному клиенту провести разбор его бизнеса бесплатно. Это даст вам возможность ознакомиться с текущим состоянием дел, зарекомендовать себя как профессионала, который прежде чем взяться за дело, исследует текущую ситуацию. Попробуйте рассказать о возможных последствиях серых схем, хорошо, если наготове будут кейсы из жизни. Предложите реальные схемы легализации бизнеса и путей его оптимизации, возможно до вас в компании не было бухгалтера или он не хотел этим заниматься и руководитель просто не в курсе, а как можно. Не соглашайтесь на работу с нелегальной компанией, не забывайте, что вы подписываете договор и берете на себя ответственность за ведение учета и сдачу отчетности в организации, а если вы в ней не уверены, то не стоит и начинать.