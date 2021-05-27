5 причин, почему вы не готовы начать свой бухгалтерский бизнес

Открытие своего дела всегда связано с рисками и не важно сколько у вас стажа и опыта, работаете вы на фрилансе, занимаетесь частной практикой или руководите бухгалтерским бизнесом. Начнем наш обзор с негативных сторон и страхов любого начинающего бухгалтера-аутсорсера. А закончим на позитиве — советами по исправлению ситуации, развенчанием мифов и уничтожением сомнений.

Определимся с понятиями

Существует разница между фрилансером, частно-практикующим бухгалтером и аутсорсинговой фирмой. От того на какой стадии вы находитесь, с чего начинаете и куда стремитесь вырасти, зависят текущие причины колебаний и нерешительности.

Работа фрилансера не сильно отличается от наемного специалиста на удаленке. Заказчик продолжает выдвигать свои условия сотрудничества. Например, устанавливает необходимость присутствия в определенные часы и дни в офисе. Вы остаетесь привязаны к заказчику.

Практика показала, что такие клиенты садятся на шею, требуя большего внимания к себе, чем они этого стоят, соответственно задачи увеличивается, а стоимость нет. Преимущество над наймом в том, что фрилансер может работать одновременно у нескольких клиентов. В этой схеме всегда есть потолок, выше которого вы не сможете работать, потому что в сутках только 24 часа, а в неделе только 7 дней.

Частную практику начинает вести бухгалтер-эксперт по тем же принципам, что и бухгалтерский бизнес, но в подчинении никого нет или лишь единичные помощники. Бухгалтер сам организует свою систему работы:

занимается привлечением;

организует отдел продаж;

налаживает производство и оказание услуг.

Частно-практикующему бухгалтеру легче объявить свои правила игры, а не слепо следовать стереотипам клиента, которые сами не знают чего хотят.

Главное отличие от бизнеса в том, что частная практика в основном завязана на возможностях эксперта. Успех зависит от уровня ваших знаний, квалификации и опыта. Без отличительной черты сложно выделится среди других и построить крепкую стабильную частную практику. Кроме этого нужно ее упаковать, донести до заказчиков, разработать свои регламенты, и вместе с этим не опоздать с отчетностью для клиентов. В одиночку очень сложно справиться с таким объемом задач.

Следующая ступень, куда может привести развитие и масштабирование, это открытие бухгалтерского бизнеса. Здесь помощники становятся полноценными сотрудниками, необходимо обустраивать отделы продаж, маркетинга и прочие составляющие.

Если стать фрилансером у многих получается само собой, первые клиенты появляются из контрагентов основного работодателя, то для перехода на следующие этапы потребуется преодолеть многие страхи и их причины.

Причины и решения

1.Проблемы в голове. Неспроста говорят: «Рыба гниет с головы». Если не привести в порядок мысли и не перестроиться на новое предпринимательское направление, вы не сможете полноценно работать в собственном бизнесе. Штатный бухгалтер и собственный бухгалтерский бизнес — это два разных мировоззрения.

Неуверенность и низкая самооценка. Вы считаете, что вам не хватает экспертности в бухгалтерии и бизнесе. Стоит открывать свой бизнес , если у вас есть огромное желание, предпринимательское мышление или где-то закопана предпринимательская жилка. Вы готовы искать самостоятельно нужную информацию, не только действовать, но брать на себя ответственность.

Побороть страхи, и сделать первый шаг поможет простая методика. Опишите свои сильные и положительные стороны. Для того чтобы проработать ограничивающие вас установки, в противовес им распишите все ваши способности. Количество пунктов в списках ощутимо придаст вам веры в себя и поможет сконцентрироваться на сильных сторонах.

2.Кризис времени. Вы понимаете, что высокий доход и стабильная база клиентов не покупаются и не появляются одномоментно. Нужно время на раскрутку. Разочарование в скорости получения результата останавливает многих. Но те кто умеют ждать, собирают урожай после нетерпеливых и получают стабильный и постоянно растущий доход.

Пугает высокая загруженность и необходимость работать в режиме нон стоп параллельно с наемной работой. Организм сопротивляется перегрузкам, ожидаемым в первое время.

Страх неизвестности и отсутствие точных сроков окупаемости и рентабельности

Это лечится планированием и делегированием. Без четкого плана действий все нагрузки не принесут результата.

3.Недостаток знаний, а именно управленческих навыков и опыта. Бухгалтерский бизнес состоит из двух составных частей. С одной стороны, находятся знания непосредственно бухгалтерии, учета, болей и потребностей клиента, устройство специализированных программ. С другой стороны, чтобы добиться желаемых результатов, нужно уметь управлять бизнесом. Вам придется освоить дополнительные дисциплины: бизнес моделирование, стратегическое планирование, маркетинг, ценообразование, регламенты и многое другое. Кроме нехватки теоретических знаний вам может мешать развиваться собственный консерватизм. Будьте готовы изучать что-то новое, внедрять современные технологии в свою работу. Развитие бухгалтерского бизнеса зависит от применяемых программ и технологий. Без них вы скатитесь на дно бухгалтерской ниши.

Самые актуальные знания и необходимые технологии ожидают вас в Школе Бухгалтерского Бизнеса. Недостающие и необходимые вам компетенции собраны в одном месте. Останется только перенести полученные сведения на свое дело.

4.Высокая конкуренция. Увлекаясь конкурентной борьбой, многие чрезмерно опускают цены на услуги, из-за этого страдает качество. Про развитие и рост вы сможете только мечтать. Токсичные клиенты, дедлайны и дебиторская задолженность — это частые спутники демпинга цен.

Научиться выживать среди конкурентов независимо от вашего местоположения помогут на уроках в Школе Бухгалтерского бизнеса. Вдохновляющие кейсы уже были раскрыты в предыдущей статье Такие разные: от Камчатки до Москвы бухгалтеры всем нужны, или Как в любом городе запустить свой бизнес

5.Финансовые риски и издержки присутствуют в любом бизнесе, и бухгалтерский не исключение. Считается, что нужны большие инвестиции для входа и поиска клиентов. Но их размер это величина относительная, зависит от того, каких размеров бизнес вы хотите организовать. Для фрилансера или частно-практикующего бухгалтера не обязательно на старте инвестировать деньги, вы можете вложить свое время, главное — ваше желание идти до результата. Для снижения первоначальных затрат жизненно необходим бизнес-план.

Мы перечислили самые общие причины, останавливающие вас на пути к самостоятельному бизнесу и высокому доходу. Преодолеть препятствия и свои персональные страхи, вы можете методом проб и ошибок. Или вложить всё время и силы в обучение в Школе Бухгалтерского Бизнеса. Преподаватели накопили полезный опыт и готовы поделиться с бухгалтерами управленческими решениями, а с руководителями умением понимать клиента.

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