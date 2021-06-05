8 примеров нетипичных услуг для бухгалтера-аутсорсера: что привлечет к вам клиентов

Как бы дико это не звучало, но вместо того, чтобы бороться за клиентов с конкурирующими бухгалтерами, можно использовать альтернативный подход. Для этого открываем сезон охоты, расставляем капканы и триггеры, от которых потенциальный клиент на бухгалтерское обслуживание не устоит и не пройдет мимо вас. Фишка в том, что помимо очевидных и заурядных услуг, вам нужно предлагать нетипичные, но не менее востребованные.

Что входит в нетипичные услуги

1. Услуги из банковского сектора.

Вы можете использовать давно известную практику — партнерство с банками. При этом вы получаете вознаграждение за привлечение клиента для открытия счета. Или попробуйте кое-что новенькое, и станьте личным помощником, т.е. вы работаете в качестве аутсорсера через онлайн-бухгалтерию от имени банка или от аналогичного оператора бухгалтерских программ.

В этом же пункте напомню, что бухгалтер, как никто другой, должен разбираться и консультировать в особенностях расчетно-кассового обслуживания в банке. А с весны 2020 года одной из самых популярных услуг стала и остается подготовка документов для льготного кредитования. По прежнему перспективным направлением можно считать консультирование бизнесменов по выполнению требований 115-ФЗ и защите счета от блокировок.

Совет: услуга просчета рисков является одной из самых привлекательных — составьте перечень причин, по которым могут заблокировать счет, критериев, на которые обращает внимание ФНС. Проанализируйте выписки и объясните клиенту чем и почему он рискует. Подготовьте шаблон проверки и самого ответа (лучше если все будет наглядно в виде списков, таблиц и картинок и т.п.).

2. Регистрационные мероприятия по открытию, внесению изменений и ликвидации юридических лиц.

Рекомендуем не останавливаться только на заполнении регистрационных заявлений. Расширяйте спектр предлагаемых услуг, включите в прайс новый пакет «все включено». В нем можно предусмотреть помощь при выборе формы организации, налоговой системы, ОКВЭД, типового устава. Закройте все потребности клиента и помогите придумать оригинальное название для компании. Не ограничивайтесь только одним оформлением и получением готовых документов об ООО.

ИП зачастую вообще считают, что регистрация очень простая и помощь им не нужна. Когда продвигаете свои услуги — приводите пример кейсов.

Пример: ИП Иванов заполнил заявление и подал его в налоговую сам, проработал несколько месяцев и получил блокировку счета, потому что по умолчанию у него оказалась общая система налогообложения, по которой надо было сдать декларацию по НДС, а еще выставлять его клиентам. В итоге пришлось заплатить штраф, откорректировать документы с покупателями, заплатить налог в бюджет. Частично проблему решили, получив на ИП патент. Стоимость консультации по выбору системы налогообложения и регистрации ИП — 1000 рублей, стоимость корректировки и сдачи декларации по НДС — 5000 рублей подключение к электронной отчетности (НДС только электронно) ключ подписи. Разница очевидна.

3.Организация ЭДО и подключение к электронной отчетности.

Кстати о них. Не все клиенты аутсорсера полностью передают ему бразды правления учетом. Иногда бухгалтер только подготавливает отчетность, а отправляет ее сам предприниматель.

Подберите выгодного оператора (с ними тоже можно заключить партнерское соглашение, как с банками), организуйте подключение — заполните заявку, отсканируйте нужные документы, подберите время визита в удостоверяющий центр, удобное для клиента. Вот вам и новая услуга в прайс.

Организация ЭДО может включать в себя как подбор оператора, так и полный комплекс услуг внедрения. У бухгалтеров накопилось много опыта общения с различными программами и приложениями, поделитесь им. Для этого вам не нужно учиться на программиста или it- специалиста, достаточно иметь полезные связи.

Проверенные партнеры уже ждут вас в Закрытом клубе предпринимателей. В Клубе работает маркетплейс с особыми условиями для его членов. Кроме того, в Школе бухбизнеса и в Закрытом клубе с вами работают эксперты из области маркетинга и продаж. Они научат, как ненавязчиво продавать свои услуги и продвигать их. А еще:

4. Вам по силам оказывать консультации по выбору онлайн-кассы и оператора ФД.

Выбирать онлайн-кассу неспециалисту трудно, даже бухгалтеру справиться с этим не так легко. Но существует множество инструкций в интернете, да и сами продавцы с радостью вам помогут.

Оператора ОФД вы уже можете подобрать, сравнив тариф и предлагаемые услуги. Например, у кого-то есть удобный личный кабинет, понятный и непрофессионалу, у другого возможность работы через мобильное приложение и т.д.

У бизнесменов не всегда есть время заниматься такими вопросами. Им удобнее делегировать их кому-то другому.

5.Курьерские и рекламные услуги.

Нет, это не доставка с использованием курьеров в ярких цветных куртках. Среди бизнесменов остались ещё перфекционисты и консерваторы, которые некоторые документы и отчеты отправляют почтой. Не будет лишним предложить данную услугу клиентам из вашего региона. Также за дополнительную плату ваш сотрудник может забирать у клиента документы и привозить, разносить письма и счета контрагентам, находящимся в вашем городе. Несмотря на популяризацию ЭДО многие продолжают работать с бумажными документами.

Если вы достаточно прокачали свою экспертность и широко используете личный бренд, то следует его активно применять для заработка. Как именно:

размещайте у себя контент клиента и рекламные блоки;

используйте рассылки в соцсетях;

проводите совместные партнерские мероприятия и коллаборации;

организуйте взаимные рекламные проекты.

6.Предлагайте услуги профессиональных коучей и тренеров.

Возможно компания ещё не созрела на полное бухгалтерское обслуживание, а вот прокачка умений собственных сотрудников будет для нее полезной услугой.

Для этого можно организовать вебинары и прямые эфиры. Ищите, какими полезными знаниями вы можете обогатить чужой бизнес. Например, обучите менеджеров работе с документами в электронном виде. Проведите ликбез по кадровому учету и персональным данным. Не забудьте, что лучше всего сопроводить вебинар ответами на вопросы слушателей и предоставлением методических и других вспомогательных материалов, которые они смогут воспользоваться.

Руководителей тоже нужно обучать. Например, директор хочет знать как читать бухгалтерский баланс или работать с новым для него онлайн-банком. Помогите ему разобраться. Это уже не просто консультация, а обучение.

7.Управленческая отчетность, инвестирование и закупки.

Эти направления практически не развиты в малом и среднем предпринимательстве. Расскажите о важности управленки, какие возможности открываются перед бизнесменами. За информацией далеко ходить не надо, достаточно под правильным углом посмотреть на первичные документы и бухгалтерскую отчетность. Проведите анализ имеющихся данных и докажите, какие показатели нужно изменить для увеличения прибыли.

Правильно организовать аутсорсинг научат в Школе бухгалтерского бизнеса. Это не просто обучение работе в сфере аутсорсинга, а возможность перевести свое дело на качественно новый уровень, поднять престиж профессии и зарабатывать в разы больше.

8.Депозиты юридических лиц — это устаревающие финансовые инструменты. Современное поколение во всю торгует акциями и облигациями, получая внереализационные доходы. Зная не только правила учета акционных доходов, но и особенности финансового рынка, вы с легкостью найдете новых платежеспособных клиентов.

Распространяйте свои бухгалтерские способности на оформление результатов от участия в закупках и тендерах. Правительство активно привлекает к торгам представителей МСП, у которых опыта в участии мало, а желания получить государственные контракты — много.

Общие рекомендации

Список нетипичных услуг может длиться бесконечно, потому что формируется исходя из потребностей и болей клиентов. От того, насколько вы близко и плотно общаетесь с целевой аудиторией, будет зависеть количество предлагаемых допов.

Это не просто источник дополнительного дохода, это повышение вашей экспертности, развитие всестороннего обслуживания клиентов, привлечение заказчиков, которым удобно пользоваться комплексом услуг у одного исполнителя.

Совместить все скилы в одном бухгалтере невозможно, выбирайте самые перспективные и обучайтесь вместе со Школой бухбизнеса.

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