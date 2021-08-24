«Бабушка помогла и поддержала мою идею о своем деле». Делюсь историей взлетов и падений

Эта история не для того, чтобы похвастаться достижениями. Цель — зарядить мотивацией и настроем на карьерный рост, поделиться опытом, основными выводами и открытиями, получить ответную реакцию от читателей и найти единомышленников. Расскажу с чего я начинала, с чем столкнулась и боролась, какой путь пришлось пройти «вчерашнему» бухгалтеру-самоучке, чтобы стать владельцем консалтинговой компании и гуру в бухгалтерском бизнесе.

Если в этом материале вам не хватит мотивации, то почитайте отдельную публикацию «Что важнее — цель или средства? Как бухгалтеру найти мотивацию для развития своего бизнеса» и посмотрите фильм, который сподвиг меня на написание моей истории — «Тренер» 2015 г. Экранные герои своим трудом добились желаемого. Все было против них! Но ссоры, родители и жизненные неприятности их не остановили.

Предпосылки и изначальные условия

Моя история стартует из столицы Урала — Екатеринбурга. Отсюда родом я и мои предприимчивые родители. Они никогда не работали «на дядю» и самостоятельно развивали собственное дело.

В 2000-х у папы был строительный бизнес, мама занималась разведением породистых собак.

В этом смысле мне повезло, я с сознательного возраста помогала семейному делу.

Уже тогда во мне заложились зачатки бизнес-мышления.

Вот вам первый вывод: с детства прививайте финансовую грамотность своим детям.

Еще учась в школе, я начинала помогать папе вести учёт доходов в программе БизнесПак. Отсюда я узнала, как важно контролировать свои финансы. Уже в это время неосознанно привыкаю использовать управленческую отчетность.

Но дальше, получив образование в Академии государственной службы, я мечтала отнюдь не о бухгалтерии, а о карьере чиновника.

Не было бы счастья, да несчастье помогло

Волею случая (а скорее, ведомая Судьбой) внезапно погрузилась в пучины бухгалтерии в папином бизнесе. А как ещё объяснить, что вместо административной работы я оказалась по уши в бухучете.

Случайности неизбежно окружают человечество, но только подготовленный и образованный человек сможет обернуть их в свою сторону, воспользоваться, и стать ещё сильнее.

В моей истории несчастный случай произошел со штатным бухгалтером из фирмы отца. Естественно папина дочка не могла оставить семью в беде, и погрузилась в тернии чуждой бухгалтерии. Ситуацию усугубляло время для случившегося ЧП — разгар отчетного периода. Мне, ещё недавно выпустившемуся чиновнику, пришлось побегать по фондам и службам. Мало того, отчеты упорно не хотели принимать с первого раза, ввиду наличия множества непонятных ошибок и нестыковок.

Подходим ко второму жизненному совету: чтобы добиться результата, нужно учиться и полностью погружаться в исследуемый вопрос. С этого времени у меня началась карьера бухгалтера и финансиста в крупной строительной фирме.

Что значит работать в семейном деле и почему я не остановилась на достигнутом

Будучи по образованию и призванию абсолютным руководителем, изначально я ничего не понимала в бухучете.

Однако, огромное желание помочь родителям, пытливый ум и неуемная жажда знаний помогли мне освоить все тонкости финансового учёта буквально в считанные месяцы. На своем опыте я убедилась, что нет ничего невозможного, и к сожалению ошибки совершает каждый.

Стратегия управления была выбрана верно. Я же управленец и не стала нагружать себя всем подряд. Решила операционную работу поручить помощнице, а сама занялась управленческой отчетностью и планированием. Оформление первички, поездки в налоговую службу и фонды, также были делегированы подмастерью.

Наивность и чрезмерное доверие часто подводят молодых специалистов. Смешивание личных дружеских и деловых рабочих отношений привело к закономерному финалу.

В период сдачи годовой отчетности помощница уволилась, уйдя по-английски. Это потрясение стало для меня очередным жизненным уроком.

Таким образом, сформировался третий вывод: не хочешь остаться наедине с проблемами, не путай бизнес с дружбой. Как говорится — ничего личного.

В своем деле должна быть выстроена система работы и тщательно разработаны необходимые регламенты. Это составляющие для рецепта приготовления любого бизнеса: семейного, партнерского, дружеского, международного. Это сейчас я в своей Школе Бухгалтерского Бизнеса пропагандирую систематизацию и регламентацию, а в то время двигаться вперед и развиваться помогала собственная интуиция и неуемное желание учиться.

Первые самостоятельные шаги и разочарования

Работа на семейном предприятии обогатила знаниями, наградила опытом и смелостью начать свой бизнес. Окончательным сигналом к отделению послужило появление клиентов со стороны, в тот момент я уже набралась опыта и ко мне начали обращаться новые заказчики.

Я решила, что мой проект должен приносить доход, и не стоит продолжать «сидеть на дотациях» от родительского бизнеса.

До сих пор свежи в памяти воспоминания тех лет. Мне хотелось доказать, в первую очередь, самой себе, что я способна что-то сделать и чего-то добиться самостоятельно.

Одним из очевидных вариантов развития событий представлялось использование франшизы. Свой выбор я остановила на крупнейшей интернет-франшизе 1С. Хотя была масса сомнений и неуверенности, все-таки решилась оставить заявку на участие. Следующим препятствием стал денежный вопрос. Нужны были первоначальные вложения для обучения в Москве и внедрения в бизнес. Родители-предприниматели отказались финансировать затею их дочери.

Зачем тебе это надо? Чем тебе здесь плохо? Сидишь как у Христа за пазухой, чего выдумываешь? Это же риски!

Но без поддержки сложно покинуть семейное гнездо, необходимая помощь и одобрение пришли от бабушки. Она всегда была примером для подражания. Без лишних вопросов и нравоучений я получила от нее недостающую сумму из сбережений со словами: «У тебя все получится!». О большем я и не мечтала.

Набив шишек на собственном опыте я стараюсь предостеречь от них других.

Все сложилось в феврале 2015 года. Я стала официальным партнером «1С:БухОбслуживание», сделав решительный шаг во взрослую жизнь! Казалось бы, что уже наступил хэппи энд, но это конец только первой части моей истории. Далее мне придется несколько раз восстанавливать бизнес, спастись от банкротства и полностью переосмыслить себя. Подписывайтесь на блог, чтобы прочитать продолжение.

А как вы попали в свою профессию? Плыли по течению и учились, подвернулся «несчастный»-счастливый случай или невероятная авантюра? Очень интересно услышать уникальную и необычную судьбу человека из бухгалтерии.

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