Что важнее — цель или средства? Как бухгалтеру найти мотивацию для развития своего бизнеса

В этом коротком, но емком и мощном материале вы найдете ответ на вопрос, выбранный в качестве заголовка. Порассуждаем на тему: можно ли заниматься бизнесом, не ставя определенных целей. И причем тут мотивация.

Бесцельный бизнес является одним из первых источников возникновения основных проблем компании. Если нет бизнес-цели, в определенный момент вы поймете, что ходите по кругу вместе со всеми своими сотрудниками или, что еще хуже, топчитесь на одном месте.

Но строить одни лишь бизнес-планы вокруг своего дела — это нечеловеческие усилия. У любого человека есть мечта, не касающаяся работы. А вот воплощение выбранной цели напрямую может зависеть от успехов в работе.

Совет от бизнес-гуру: Фиксируйте цель письменно и собственноручно (компьютер и принтер пусть отдохнут). В меру коротко и в то же время достаточно подробно для понимания. Неописанная цель — это не цель, также как ненаписанное правило не является правилом.

Одно из мощнейших и недооцененных средств для достижения той самой цели — это мотивация человека. Тут появляется очевидный вопрос.

Как грамотно мотивировать себя?

Оказывается, себя можно мотивировать не только на развитие, но и на уход от проблем. Каждый выбирает, что ближе и проще.

Мотивация это не только движение к чему-то, а ещё бегство от чего-то. Не только движение к хорошему, но и расставание с плохим.

Если вы реалист и мечтать о Мальдивах можете только в розовых снах, найдите проблему, от которой вы хотите уйти или избавиться. Уйдите от того, что (или кто) вас тормозит и ограничивает движение вверх.

На успех будут мотивировать такие анти-желания, как:

не вернуться на старую работу,

не вернуться к кредитам,

не вернуться в старую квартиру;

всё что начинается с «не».

Постановка мотивирующих целей реализуется в форме самомотивации. Это второй способ мотивации. От нас требуется что-то изменить в своей жизни, чтобы прийти к желаемому результату.

Мало поставить цель, нужно воплощать

При постановке цели вы должны представить примерный маршрут, оценить нужные ресурсы и средства для достижения:

какие знания и навыки нужно получить;

что нужно внедрить в своем бизнесе для выхода на нужный уровень доходов;

какие потребуются сотрудники;

какого уровня клиентов, в каком сегменте рынка искать.

Возможно от чего-то придется отказаться. Хорошо если это будут токсичные клиенты, ленивые сотрудники и устаревшие технологии.

Мотивирующая цель не обязательно должна быть материальной — поездка в теплые страны, покупка дома и т.п. Поразмышляйте чего не хватает бизнесу. Например, лучшая система мотивации для главного бухгалтера — упрощение его работы.

Мы упоминали обучение. Начните с этого свой путь к достижению цели. Посетили конференцию, прочитали мотивирующий пост, выслушали наставника — вперед, по горячим следам выполнять и внедрять. Вместе с «бывалым» наставником и «заряженным» энтузиазмом окружением легче двигаться вперед и выстроить правильную систему достижения результата.

С единомышленниками вы встретитесь в Закрытом клубе предпринимателей-аутсорсеров. Здесь можно и опытом обменяться, и полезные тренинги пройти, и прокачать собственные бизнес-навыки.

Итак, нужна конкретная цель. Цель масштабирования бизнеса должна выражаться какими-то цифрами, а не просто словами. К выбранной цели прокладываем маршрут, готовим ресурсы и средства. Наличие желаемой цели включает внутреннюю мотивацию и дает сил к дальнейшему развитию.

Есть 4 уровня совершаемых нами действий, в зависимости от того, сколько времени и усилий вы вкладываете в каждый уровень, либо ваша личная жизнь и карьера идут вверх, либо вы постоянно мечетесь и не можете определиться. О том, что это за уровни и какие шаги предпринять, чтобы сделать первые шаги к успеху, в моем видео: