Премиальный интерьер для клиники: материалы, свет и решения, которые выдерживают ежедневную нагрузку

Когда интерьер — часть сервиса

Заказчик — частная клиника — говорил о задаче не в терминах «сделайте красиво», а через ощущение. Аудитория премиальная, но визит к врачу все равно стресс: люди напряжены, прислушиваются к звукам, ищут взглядом, куда идти, и стараются быстрее понять правила пространства.

Поэтому интерьер мы проектировали как продолжение сервиса. Он должен был успокаивать, помогать ориентироваться и сохранять приватность. И одновременно — выдерживать ежедневную эксплуатацию и уборку, без ощущения ни «салона красоты», ни стерильного учреждения.