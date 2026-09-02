Цифровой рубль для бизнеса: сроки, обязанности и подготовка к 2026 году

Кого закон освобождает от обязанности

Обязанность распространяется только на компании и ИП, которые продают товары, работы или услуги гражданам для личных, семейных, домашних нужд. Если бизнес работает исключительно с юридическими лицами, требование его не касается вообще.

Пример: компания, продающая кассовое оборудование только другим магазинам и не работающая с физлицами, не обязана принимать цифровые рубли. А соседний продуктовый магазин, торгующий товарами людям для дома, уже попадает под требование при достижении порога выручки.

Существуют и точечные исключения, применяемые не к компании целиком, а к конкретному месту оплаты или торговому объекту:

в месте оплаты не предоставляются услуги мобильной связи или коллективного доступа к интернету;

выручка от продажи товаров в конкретном торговом объекте за предыдущий год составляет менее 5 млн рублей.

Здесь легко допустить ошибку: показатель выручки продавца (для определения этапа подключения) и показатель выручки торгового объекта (для исключения в 5 млн рублей) — разные величины, которые нельзя путать.

Пример: у сети из 10 магазинов общая выручка 150 млн рублей, но один небольшой магазин в отдаленном районе сделал за год только 4 млн рублей. Эту конкретную точку можно не подключать к приему цифровых рублей, даже если остальные девять точек сети обязаны это сделать.