Цифровой рубль для бизнеса: сроки, обязанности и подготовка к 2026 году

С 1 сентября 2026 года в России начинается первый этап обязательного приема платежей в цифровых рублях для части предпринимателей и компаний. Новое правило затронет не всех продавцов: закон связывает обязанность с наличием продаж физическим лицам, уровнем выручки, категорией банка-партнера и параметрами отдельных торговых точек.
В материале — что представляет собой цифровой рубль, как определить свою волну подключения, какие предусмотрены исключения и как без суеты адаптировать платежную, кассовую и учетную инфраструктуру под новую форму национальной валюты.
Что такое цифровой рубль и почему это важно для бизнеса
Цифровой рубль — это третья форма российской национальной валюты. Операции с ним проводятся на платформе Банка России, а доступ клиентам (физлицам и компаниям) обеспечивают подключенные банки. Наличные, безналичные и цифровые рубли сосуществуют параллельно и полностью равны по номиналу — одна форма не заменяет другую.
Простой сценарий: покупатель в магазине может рассчитаться наличными из кошелька, банковской картой или цифровыми рублями через приложение банка. Для продавца сумма останется той же — 100 рублей наличными, 100 рублей по карте и 100 цифровых рублей.
Важно понимать, чем цифровой рубль не является. Это не криптовалюта, он не отменяет карты и наличные, а для граждан использование полностью добровольно. Однако продавцы, попадающие под критерии закона, обязаны обеспечить возможность приема оплаты цифровыми рублями, если клиент выбрал этот способ.
Когда возникает обязанность принимать цифровой рубль
Закон предусматривает поэтапное подключение бизнеса в три волны — 2026, 2027 и 2028 годы. Ключевые параметры каждого этапа:
Порог считается «превышением», а не равенством: если выручка составляет ровно 120, 30 или 20 млн рублей, компания не попадает в соответствующий этап. Этот нюанс часто упускают при самопроверке.
Кого закон освобождает от обязанности
Обязанность распространяется только на компании и ИП, которые продают товары, работы или услуги гражданам для личных, семейных, домашних нужд. Если бизнес работает исключительно с юридическими лицами, требование его не касается вообще.
Пример: компания, продающая кассовое оборудование только другим магазинам и не работающая с физлицами, не обязана принимать цифровые рубли. А соседний продуктовый магазин, торгующий товарами людям для дома, уже попадает под требование при достижении порога выручки.
Существуют и точечные исключения, применяемые не к компании целиком, а к конкретному месту оплаты или торговому объекту:
в месте оплаты не предоставляются услуги мобильной связи или коллективного доступа к интернету;
выручка от продажи товаров в конкретном торговом объекте за предыдущий год составляет менее 5 млн рублей.
Здесь легко допустить ошибку: показатель выручки продавца (для определения этапа подключения) и показатель выручки торгового объекта (для исключения в 5 млн рублей) — разные величины, которые нельзя путать.
Пример: у сети из 10 магазинов общая выручка 150 млн рублей, но один небольшой магазин в отдаленном районе сделал за год только 4 млн рублей. Эту конкретную точку можно не подключать к приему цифровых рублей, даже если остальные девять точек сети обязаны это сделать.
За отказ принять оплату цифровыми рублями предусмотрена административная ответственность (штраф до 50 000 рублей за каждый случай для должностных лиц/ИП, до 100 000 рублей для юрлиц — по аналогии с отказом в приеме иных законных средств платежа).
Как самостоятельно определить свой статус
Ответьте на четыре вопроса:
Есть ли у компании продажи физлицам для личных нужд? Если нет — обязанность не возникает.
Какая была выручка за прошлый год? Сравните ее с порогами: 120 / 30 / 20 млн рублей (в зависимости от этапа и года).
Для 2026–2027 гг.: был ли на 1 января 2026 года заключен договор с банком нужной категории на прием электронных платежей?
Все ли точки должны перейти на работу с цифровыми рублями? Проверьте каждую отдельно.
По итогам вы получите один из четырех вариантов: «Готовиться сейчас», «Готовиться позже», «Подключать часть точек», «Можно не готовиться».
В любом случае зафиксируйте, на чем основан вывод и когда нужна следующая проверка. Добровольное подключение к платформе можно обсудить с банком независимо от результата.
Нужно ли менять кассу и оборудование
Коротко: в большинстве случаев — нет. Если вы уже принимаете оплату по СБП (через QR‑код), специальное оборудование для цифрового рубля не требуется. Обычно достаточно:
открыть счет цифрового рубля;
обновить кассовое ПО/настройки вместе с банком;
разместить универсальный QR‑код и обучить персонал.
В таком случае оплата цифровым рублем проходит как обычная безналичная: клиент сканирует универсальный QR‑код и в приложении банка выбирает способ оплаты. Современные форматы фискальных документов уже поддерживают такие платежи, включая тег 1236, поэтому актуальные кассы технически готовы к работе с цифровым рублем.
Все ККТ POScenter поддерживают ФФД 1.2 и все обязательные теги, а прошивка регулярно обновляется под актуальные требования закона. Вам не придется докупать оборудование или переходить на другое решение, чтобы принимать новый формат платежей.
Где принимать цифровой рубль: офлайн, сайт или приложение
Оплата цифровыми рублями проходит через универсальный платежный код — чаще всего это QR-код, но возможны и другие форматы, например NFC. Принимать такие платежи можно в физических точках, на сайте и в мобильном приложении.
Подключать цифровой рубль сразу во всех каналах не требуется. Достаточно одного рабочего канала с универсальным платежным кодом, если выполнены условия банка. Для сайта или приложения важно, чтобы платеж был связан с заказом, его статусом и чеком; для офлайн-точки — стабильная связь, понятные действия кассира и корректная работа ККТ.
На практике это значит, что небольшой интернет-магазин может включить прием цифровых рублей только на сайте, не трогая приложение и офлайн-точку. Этого будет достаточно для выполнения требования закона и избежания штрафов.
Как подготовить бизнес к приему цифрового рубля
Для запуска назначьте ответственного за проект и соберите рабочую группу из представителей финансов, ИТ, кассовой эксплуатации и операционного блока. Зафиксируйте, какие юридические лица, торговые точки и каналы продаж входят в зону подготовки.
Практический план подготовки:
Назначьте владельца проекта и участников от финансов, ИТ, кассовой эксплуатации и операций.
Зафиксируйте юридические лица, точки и каналы, входящие в область подготовки.
Получите у банка письменное подтверждение статуса, срока и доступного сценария приема.
Откройте счет цифрового рубля через банк — участника платформы и настройте полномочия сотрудников.
Проведите инвентаризацию версий кассового ПО, ККТ, POS-оборудования и учетной системы.
Согласуйте техническую схему банка с поставщиками решений.
Проведите приемочный тест с фиксацией доказательств и назначьте ответственного за поддержку.
Сколько будет стоить работа с цифровым рублем
До конца 2026 года Банк России установил нулевые тарифы для всех основных операций с цифровым рублем. С 1 января 2027 года начнут действовать следующие ставки:
Сравнивать тарифы цифрового рубля с эквайрингом или СБП напрямую по процентной ставке некорректно. Для честного сравнения нужна одинаковая база расчета и учет всех расходов: интеграция, сопровождение, сверка и поддержка для конкретной компании.
Что учесть в учете
Банк России подчеркивает, что бухгалтерский учет операций с цифровым рублем будет вестись в привычном порядке без удвоения работы. В 1С для учета цифровых рублей используется счет 53. При этом прямой интеграции платформы ЦБ с 1С не предусмотрено — конкретный порядок обмена данными зависит от банка и используемого программного обеспечения.
Для устойчивой сверки бухгалтерии нужна связка идентификатора платежа, заказа и кассового чека, а также дата, сумма, статус операции и документ банка — эти данные должны сопоставляться без ручного поиска по нескольким системам.
Главное
С 1 сентября 2026 года в России стартует обязательный прием платежей в цифровых рублях для части бизнеса — поэтапно, в три волны (2026–2028 годы).
Обязанность касается только компаний и ИП, которые продают товары/услуги гражданам для личных нужд; B2B-продавцы без работы с физлицами не подпадают под требование.
Пороги выручки для подключения: 2026 год — свыше 120 млн рублей (при договоре с системно значимым банком), 2027 — свыше 30 млн, 2028 — свыше 20 млн.
Отдельные торговые точки можно не подключать, если их годовая выручка менее 5 млн рублей или в месте оплаты не предоставляются услуги мобильной связи/интернета.
В большинстве случаев новое оборудование не требуется: при наличии приема СБП достаточно открыть счет цифрового рубля, обновить кассовое ПО и разместить универсальный QR‑код.
До конца 2026 года тарифы за основные операции с цифровым рублем — 0%; с 2027 года для C2B-платежей — 0,3% (максимум 1500 рублей), для ЖКУ — 0,2% (максимум 10 рублей), B2B-переводы — 15 рублей за операцию.
Бухучет ведется по привычным правилам (счет 53 в 1С), прямой интеграции платформы ЦБ с 1С нет — порядок обмена данными зависит от банка и ПО.
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