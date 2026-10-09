Новые правила и лимиты для самозанятых в 2026 году

С 1 октября для самозанятых, работающих через некоторые цифровые платформы, действует лимит: не более 60 часов в месяц на одного заказчика. Это изменение затронет и исполнителей, и компании. Самозанятым, которые регулярно работают с одним клиентом, возможно, придётся искать новых заказчиков. Компании — планировать загрузку исполнителей и при необходимости привлекать новых подрядчиков.

Рассказываем, кого касаются новые правила и как к ним подготовиться.