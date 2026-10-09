Новые правила и лимиты для самозанятых в 2026 году

С 1 октября для самозанятых, работающих через некоторые цифровые платформы, действует лимит: не более 60 часов в месяц на одного заказчика. Это изменение затронет и исполнителей, и компании. Самозанятым, которые регулярно работают с одним клиентом, возможно, придётся искать новых заказчиков. Компании — планировать загрузку исполнителей и при необходимости привлекать новых подрядчиков.
Рассказываем, кого касаются новые правила и как к ним подготовиться.
Коротко о самозанятости
Самозанятость — это способ работать на себя или получать доход от хобби, уплачивая налог на профессиональный доход. Этот режим помогает легально получать доход тем, кто производит товары на заказ или оказывает услуги: например, верстает сайты, ремонтирует бытовую технику или делает маникюр.
Чтобы стать самозанятым, нужно зарегистрироваться в приложении «Мой налог». Для бизнеса самозанятые — способ быстро привлечь исполнителя под конкретную задачу, не расширяя штат. Например, для вёрстки сайта можно заключить временный договор с фрилансером, а не нанимать сотрудника.
Ограничения для самозанятых с 1 октября 2026 года
С 1 октября 2026 года действует постановление Правительства РФ от 19 июня 2026 года № 760. Оно ограничивает время работы самозанятого с одним заказчиком: не более 60 часов в месяц. Правило действует при работе через определенные платформы, в том числе Avito, Joom, Ozon и Wildberries. Полный перечень опубликован на сайте Минэкономразвития.
Иными словами, через одну платформу самозанятый не может выполнять для одного заказчика почасовые заказы дольше 60 часов в месяц. Если лимит превышен, площадка временно закроет и выдачу, и прием заказов между конкретным заказчиком и исполнителем.
Правило касается не всех самозанятых. По данным ФНС, оно распространяется на сферы, где есть риск подмены трудовых отношений: строительство, складская деятельность, торговля, общепит и доставка еды, недвижимость, образование, IT, подбор персонала, реклама, транспорт, спорт и развлечения. Заказы без почасового учёта и прямые договоры, заключенные без участия платформы, не учитываются.
Как новые лимиты изменят работу самозанятых на агрегаторах и цифровых платформах
Самозанятым, которые регулярно выполняют почасовые заказы одного клиента через платформу, важно учитывать отработанное время по месяцам. Если исполнитель превышает лимит в течение шести месяцев подряд, платформа на два календарных месяца ограничит возможность получать заказы от этого клиента. При этом можно продолжать работать с другими заказчиками.
Это ограничение не запрещает самозанятому сотрудничать с клиентом напрямую. ФНС уточняет, что правило касается заказов через платформу. Оно также не распространяется на заказы без почасового учета.
Компаниям стоит проверить, относится ли их деятельность к охватываемым сферам, учитываются ли часы и сколько времени каждый исполнитель работает на одного заказчика. Прямой договор не гарантирует отсутствия претензий по поводу подмены трудовых отношений: важен фактический характер сотрудничества.
Что грозит за нарушения самозанятым и компаниям
Постановление № 760 не предусматривает штрафов для самозанятого только за превышение лимита на платформе. Однако компания может столкнуться с налоговыми и административными рисками, если выяснится, что она фактически прикрывает трудовые отношения.
На трудовые отношения могут указывать постоянная трудовая функция вместо конкретного задания, подчинение графику и внутреннему распорядку заказчика, контроль процесса работы, предоставление условий труда заказчиком и регулярные выплаты, похожие на зарплату. Если отношения признают трудовыми, компании могут доначислить НДФЛ и страховые взносы.
Чек-лист: как работать с самозанятыми по новым правилам
Если работа идет через платформу, отслеживайте часы по каждой паре «заказчик — исполнитель». Критерий срабатывает, если исполнитель работает с одним заказчиком более 60 часов в месяц шесть месяцев подряд.
Если исполнитель превышает критерий, платформа на два календарных месяца ограничивает взаимодействие в этой паре. Это не лишает самозанятого статуса и не запрещает работать с другими заказчиками.
Закрепляйте в договоре конкретную услугу, работу или результат, а не постоянную трудовую функцию. Не устанавливайте исполнителю график и внутренний распорядок, как штатному сотруднику.
Не считайте соблюдение лимита гарантией от претензий: при оценке отношений учитывается и то, как работа организована на практике.
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