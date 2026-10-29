ФНС отменяет ФФД 1.05 и 1.1: что изменится для касс

Дистанционная продажа маркированных товаров. Новый тег 1127 включается в уведомление о реализации маркированного товара при дистанционной продаже. Он принимает значения «1» или «0»; при «0» его можно не включать. Это реквизит уведомления, а не каждого чека интернет-магазина.

АвтоУСН. В таблицу кодирования систем налогообложения добавлены значения 6 для объекта «доходы» и 7 для «доходы минус расходы». Печатные обозначения: «АУСН доход» и «АУСН доход - расход».

Безналичная оплата. Сумма безналичной оплаты, тег 1081, печатается только при ненулевом значении. В обычном чеке при такой оплате тег 1234 со сведениями обо всех безналичных оплатах становится обязательным со срока, установленного законодательством, в порядке ФНС. Автоматически привязывать эту обязанность к 1 марта нельзя.

Автоматические устройства для расчетов. При их использовании можно не включать реквизиты «Кассир» и «ИНН кассира», теги 1021 и 1203.

Аванс. Наименование предмета расчета, тег 1030, можно не включать, если признак способа расчета имеет значение «3», то есть «Аванс».

Цифровая валюта. Для признака предмета расчета добавлено значение 34: реализуемая цифровая валюта. В печатном чеке допустимы «ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА», «ЦВ» либо отсутствие обозначения. Это описание предмета расчета, а не разрешение принимать цифровую валюту в оплату товаров.

Чеки коррекции. Полностью заменена таблица реквизитов, включая сведения о покупателе, предметах расчета, оплатах и НДС. Тип коррекции различает самостоятельную операцию и операцию по предписанию налогового органа. При ненулевой безналичной оплате тег 1234 в чеке коррекции может включаться.