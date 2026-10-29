ФНС отменяет ФФД 1.05 и 1.1: что изменится для касс

28 октября опубликован приказ ФНС России от 04.09.2026 № ЕД-1-20/658@, зарегистрированный в Минюсте 27 октября № 88899. Он меняет форматы фискальных документов и исключает нормы о ФФД 1.05 и 1.1.
Две даты вступления в силу
1 марта 2027 года: основные поправки к реквизитам и составу фискальных документов
1 сентября 2027 года: утрачивают силу пункты 19–106 приложения № 2 к приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@, описывающие ФФД 1.05 и 1.1. В нормативном описании останется ФФД 1.2
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Что меняется с марта⠀
Дистанционная продажа маркированных товаров. Новый тег 1127 включается в уведомление о реализации маркированного товара при дистанционной продаже. Он принимает значения «1» или «0»; при «0» его можно не включать. Это реквизит уведомления, а не каждого чека интернет-магазина.
АвтоУСН. В таблицу кодирования систем налогообложения добавлены значения 6 для объекта «доходы» и 7 для «доходы минус расходы». Печатные обозначения: «АУСН доход» и «АУСН доход - расход».
Безналичная оплата. Сумма безналичной оплаты, тег 1081, печатается только при ненулевом значении. В обычном чеке при такой оплате тег 1234 со сведениями обо всех безналичных оплатах становится обязательным со срока, установленного законодательством, в порядке ФНС. Автоматически привязывать эту обязанность к 1 марта нельзя.
Автоматические устройства для расчетов. При их использовании можно не включать реквизиты «Кассир» и «ИНН кассира», теги 1021 и 1203.
Аванс. Наименование предмета расчета, тег 1030, можно не включать, если признак способа расчета имеет значение «3», то есть «Аванс».
Цифровая валюта. Для признака предмета расчета добавлено значение 34: реализуемая цифровая валюта. В печатном чеке допустимы «ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА», «ЦВ» либо отсутствие обозначения. Это описание предмета расчета, а не разрешение принимать цифровую валюту в оплату товаров.
Чеки коррекции. Полностью заменена таблица реквизитов, включая сведения о покупателе, предметах расчета, оплатах и НДС. Тип коррекции различает самостоятельную операцию и операцию по предписанию налогового органа. При ненулевой безналичной оплате тег 1234 в чеке коррекции может включаться.
НДС в электронном чеке покупателя. Если сведения о ставке НДС содержатся только в теге 1115, тег 1104 «сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%» с нулевым значением не включается. Сами налоговые ставки эта поправка не изменяет.
Будет ли еще два года на переход?
Пункт 8 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ уже предусматривает двухлетний переходной период для экземпляров ККТ и ФН, включенных в соответствующие реестры, на основании ранее действующих требований.
Основные даты: 1 марта 2027 года для большинства поправок и 1 сентября 2027 года для исключения норм о ФФД 1.05 и 1.1.
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