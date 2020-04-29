Налоговые изменения из-за коронавируса: налог на прибыль, УСН и онлайн-кассы

На днях исполнился месяц как в нашей стране началась борьба с коронавирусом по-взрослому: самоизоляция населения и приостановка деятельности большого количества предприятий и индивидуальных предпринимателей.

За это время на налогоплательщиков обрушился целый вал изменений, касающихся государственной поддержки, льгот и прочих поблажек, имеющих целью снизить или перераспределить налоговую нагрузку. Новости появлялись практически ежедневно. И на фоне этого из всех углов повыползали с бесконечными вебинарами никому не известные «светила» по вопросам налогообложения, усложняя своими комментариями и без того непростую ситуацию.

В итоге к концу апреля народ окончательно запутался, а здесь тот самый случай, когда «глухой телефон» может дорого стоить в прямом смысле.

Поэтому есть смысл внести ясность, хотя бы по следующим темам...

Налог на прибыль

В начале новости не для всех.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 организациям, включённым по состоянию на 1 марта 2020 г. в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (найти себя в нём можно на https://rmsp.nalog.ru/) из наиболее пострадавших отраслей (со смешанным чувством горечи и надежды изучить Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434) разрешили сдвинуть сроки уплаты налога на прибыль в диапазоне от полугода до 4 месяцев. В итоге имеем:

Уплата налога на прибыль за 2019 год — не позднее 28.09.2020 (вместо 28.03.2020).

Уплата налога на прибыль за 1 квартал 2020 года — не позднее 28.10.2020 (вместо 28.04.2020).

Уплата налога на прибыль за 1 полугодие 2020 года — не позднее 30.11.2020 (это из-за выходных, вместо 28.07.2020).

Хорошие новости. Раз все сложности с этой заразой начались, когда 1 квартал уже закончился (последние два дня марта не в счёт), то возможность заплатить попозже будет очень кстати, поскольку у многих прибыль-то получилась (я уже не говорю про 2019 год). А вот в июле, боюсь, и переносить-то будет нечего...

В любом случае, печалиться бессмысленно потому, что убыток — штука очень полезная в хозяйстве. Позволяет в любой момент уменьшить налоговую базу текущего налогового (отчётного) периода на убытки прошлых лет, хоть и пока (в 2020 — 2021 года) в пределах 50% (статью 283 НК РФ никто не отменял). Ну а если налоговая попросит объяснить убыток в налоговом учёте, то мы вспомним всё...

Если из последнего, то благодаря Федеральному закону от 22.04.2020 N 121-ФЗ не будут облагаться налогом на прибыль субсидии, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, налогоплательщиками, включёнными по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и ведущими деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения указанной инфекции, перечень которых утверждается Правительством РФ.

Ещё раз напоминаю: всё, что было написано выше — ТОЛЬКО для особо пострадавших из числа малых-средних.

Теперь для всех остальных плательщиков.

Называть поддержкой возможность сдать декларацию по налогу на прибыль за 2019 год к 29.06.2020 (вместо 28.03.2020), а за 1 квартал к 28.07.2020 (вместо 28.04.2020), при том, что заплатить надо к датам в скобках, как-то неприлично (всё то же Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409). Если уж налог посчитал и перечислил, то сама процедура подачи декларации много времени не займёт. Или налоговая намекает на то, что пока декларация не подана, уплаченная сумма не является окончательной? Верится с трудом, но комментариев пока нет.

А вот свежие поправки в Налоговый кодекс смотрятся пободрей.

Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ позволил ВСЕМ плательщикам налога на прибыль быстро переобуться и перейти на ежемесячную уплату налога по фактической прибыли. Внесение изменений в учётную политику для целей налогового учёта внутри года является обязательным и поэтому не будет квалифицироваться как ошибка.

Налогоплательщики, которые не позднее 8 мая 2020 (это предпраздничная пятница) подадут уведомление в ИФНС, смогут применять новый порядок уже при расчёте платежа за январь — апрель (за 4 месяца 2020 года). Форма уведомления уже готова, смотреть нужно в Письмо ФНС России от 22.04.2020 N СД-4-3/6802@.

Кто не успеет или будет долго думать, всё равно сможет перейти на новый формат, но уведомление придётся подавать не позднее 20 числа последнего месяца отчётного периода (их в течение года 11 штук). Например, чтобы применять новый порядок с платежа за январь — май, нужно подать документы не позднее 20 мая. Ну и так далее.

Но это ещё не всё. Если хочется платить налог на прибыль (или не платить, если её нет) ежемесячно, а не раз в квартал или авансами, то и декларации надо будет сдавать каждый месяц (и их будет 12, а не 4). Перенос тут возможен только один — отчётность за 4 месяца 2020 года (январь — апрель) надо будет не забыть представить к 28.08.2020 (вместо 28.05.2020), а заплатить всё равно к дате в скобках (по-прежнему Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409).

В тех же поправках в Налоговый кодекс (тоже ДЛЯ ВСЕХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ) с 15 до 25 миллионов отечественных рублей увеличили порог доходов от реализации в среднем за предыдущие четыре квартала для возможности уплачивать только квартальные авансовые платежи (ежемесячные вперёд в этом случае отменяются).

И ещё из поправок в главу 25 НК РФ «Налог на прибыль». К прочим расходам, связанным с производством и реализацией (ну конечно уменьшают налогооблагаемую базу по прибыли) теперь относят «...расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, ... для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

Тут осмелюсь добавить сомнений (подуть на воду) — а не скажет ли потом Минфин с ФНС, что эти расходы только для тех предприятий, которые обязаны были работать в период самоизоляции (так называемые «режимные предприятия» из перечня в Указе Президента РФ от 25.03.2020 № 206 плюс губернаторы местечково дополняли каждый для своего субъекта нашей Родины)?

А дальше может быть такой монолог: «Какая такая спецодежда, маски, мыло, гречка и туалетная бумага в затратах? У вас народ с 30 марта до 30 апреля (статья писалась автором в ночь с 26 на 27 апреля) 2020 года должен был сидеть дома на самоизоляции! Максимум, у кого была возможность, можно было организовать „удалёнку“. Они сами должны были о себе заботиться лёжа на диване. А если вы им по домам антисептики развозили, так спасибо за дополнительную налоговую базу по НДФЛ в виде дохода в натуральной форме. При этом и сам налог, и пени, и штраф по статье 123 НК РФ мы с налогового агента возьмём. То есть с вас. Да-с, новая редакция пункта 9 статьи 226 НК РФ».

Очень бы не хотелось таких разговоров.

Упрощённая система налогообложения

Здесь та же история, что и с налогом на прибыль.

В соответствии всё с тем же Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 юридическим лицам и ИП, являющимися на 1 марта 2020 г субъектами малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей, перенесли сроки уплаты налога по УСН (вне зависимости от выбранного объекта налогообложения):

Уплата УСН (организации) за 2019 год — не позднее 30.09.2020 (вместо 31.03.2020).

Уплата УСН (ИП) за 2019 год — не позднее 30.10.2020 (вместо 30.04.2020).

Уплата УСН (организации и ИП) за 1 квартал 2020 года — не позднее 26.10.2020 (вместо 25.04.2020).

Уплата УСН (организации и ИП) за 1 полугодие 2020 года — не позднее 25.11.2020 (вместо 25.07.2020).

Тем «упрощенцам», кто не сильно пострадал, сдвинули сроки сдачи отчётности, без изменения сроков уплаты:

Декларация по УСН (организации) за 2019 год — не позднее 30.06.2020 (вместо 31.03.2020).

Декларация по УСН (ИП) за 2019 год — не позднее 30.07.2020 (вместо 30.04.2020).

Поскольку УСН налог региональный, то самые интересные изменения происходят на областном (краевом, республиканском) уровне. Именно законами субъектов Российской Федерации вносятся изменения о снижении ставок по УСН для всех или отдельных категорий плательщиков, поэтому всех заинтересованных лиц направляю в регионы.

Онлайн-кассы

Ну вот уж где-где, а здесь ждать послаблений было бы совсем наивно. Не для того технику внедряли.

Видимо для дополнительного контроля за реализацией средств индивидуальной защиты и в целях недопущения случаев необоснованного завышения цен (спекуляции) ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства РФ от 16.04.2020 № 521 было принято решение с 28 апреля 2020 г. при реализации средств индивидуальной защиты (в дополнение к лекарственным препаратам) в кассовом чеке и бланке строгой отчётности должен быть дополнительный обязательный реквизит — «код товара». За исключением:

осуществления предварительной оплаты или авансов;

погашения займов;

расчётов ломбардами, кроме реализации невостребованных вещей;

формирования чека с признаком «возврат прихода»;

вывода из оборота вовремя не промаркированных товаров;

осуществления до 20.04.2021 расчётов предприятиями и ИП, осуществляющими курьерские и почтовые услуги по доставке товара, подлежащего обязательной маркировке.

Автор - Е.В. Найдёнов, г. Екатеринбург

налоговый консультант, аттестованный аудитор с 1996 года,

судебный эксперт, аттестованный преподаватель ИПБ России,

обладатель диплома МСФО - АССА, ДипИФР (Рус.)