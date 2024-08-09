Налоговый контроль и налоговые споры. Как эффективно обжаловать действия налоговых органов 

Зачастую сами инспекторы ИФНС грешат тем, что оформляют документы некорректно или допускают процессуальные ошибки. Расскажем, на что обращать внимание во время налоговых проверок и как грамотно защитить свой бизнес.

Как распознать ошибки налоговых органов в документах

При выездной проверке будьте начеку с самого начала, как только инспектор переступил порог офиса. Первым делом, сотрудники ИФНС должны предъявить служебное удостоверение (справку) и решение о проведении налогового мероприятия.

Проверьте оба документа, без любого из них проверка автоматически незаконна (пп. 11 п. 1 ст. 21 НК). В решении обратите внимание на ФИО должностного лица, это должен быть именно тот человек, который фактически пришел в компанию. В удостоверении проверьте срок действия — оно не должно быть просрочено.

Дальше пройдем по ключевым моментам взаимодействия с налоговой службой при встрече на вашей территории.

Если в ходе выездной проверки происходит выемка документов, убедитесь, что:

На данное действие есть мотивированное постановление: т.е. в документе четко прописаны мотивировки и ссылки на конкретные основания, и бумага скреплена подписью руководителя ИФНС или его зама.

В протоколе по результатам выемки присутствует подробная опись изъятых документов — с наименованиями, номерами и другими идентифицирующими признаками (постановление АС Поволжского округа от 20.12.2019 по делу № А06-841/2019).

налоговики зафиксировали четкий отказ налогоплательщика предоставить изъятые документы добровольно, либо его попытку скрыть / уничтожить бумаги — у инспекторов должны быть доказательства противодействия компании.

Выемка проводится в рамках выездной проверки вашего предприятия (иногда налоговики проверяют контрагента, а выемку проводят у компании, которая сотрудничала с ним, — это нарушение).

Любое упущение или неточность по перечисленным пунктам — это довод в пользу незаконности налогового мероприятия, на который можно смело ссылаться при оспаривании.

Важно: ФНС активно наращивает сотрудничество с правоохранительными органами в вопросах налогового контроля, поэтому на выездные мероприятия инспекторы могут явиться с представителями МВД. Для диалога со специалистами разных правоохранительных органов лучше пригласить налогового консультанта или адвоката.

Если компания получила от налоговиков Требование предоставить документы или сведения, проверьте, как оформлено требование, а именно:

Отправитель — ИФНС, в которой налогоплательщик состоит на учете (письмо Минфина от 06.08.2019 № 03-02-08/59105).

Указаны причины истребования документов.

Есть подробная опись истребуемых документов с указанием идентифицирующих признаков (наименование, дата, номер).

Указан срок предоставления.

Если инспекторы запросили документы по контрагенту вне рамок налоговой проверки, а в связи с иными мероприятиями налогового контроля, не касающиеся конкретной сделки с контрагентом, то такое требование незаконно (постановление АС Уральского округа от 16.01.2020 № Ф09-9127/19 по делу №А76-15894/2019).

Отреагировать на него все равно нужно, но документы можно не предоставлять, а изложить свою позицию в ответном письме.

Второй момент: если документов слишком много, и подготовить ответ к указанному сроку, физически невозможно — ходатайствуйте о продлении (п. 3 ст. 93 НК). Направьте просьбу (уведомление) об увеличении срока по форме, утв. приказом ФНС от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204@, в течение суток.

В общении с налоговиками всегда руководствуйтесь золотым правилом — «молчание обходится дороже». Любой письменный ответ, даже если вы в полной мере не можете предоставить запрашиваемые сведения, лучше, чем игнорирование.

Будьте внимательны к ситуациям, когда в ходе налоговой проверки ИФНС обращается к экспертизе (или игнорирует ее необходимость).

В некоторых случаях заключение эксперта действительно требуется. Например, когда инспекторы самостоятельно оценивают подлинность подписей (постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.06.2017 № Ф04-1774/2017).

Если ИНФС назначает экспертизу, проверьте постановление на наличие ошибок и законность порядка ознакомления с ним.

Какие еще недочеты встречаются в документах налоговиков:

Инспектор ссылается на протокол допроса, который оформлен неверно: отсутствует подпись свидетеля и/или запись «с моих слов записано верно, мною прочитано», расходятся даты протокола и фактического допроса и т. д. К акту проверки не приложены документы, которые подтверждают позицию ИФНС (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 20.01.2020 по делу № А19-11499/2018).

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Ошибки бухгалтерии, из-за которых возникают налоговые претензии

Неосознанно работники организации сами могут навредить компании, общаясь с налоговиками. Происходит такое не со зла, а вследствие неграмотных советов коллег, прошлого опыта или неподтвержденной информации из интернета. Разгребать ситуацию придется юристу, и не всегда можно уладить конфликт постфактум.

Перечислим самые распространенные ошибки, которых нужно избегать. Предупредите коллег и руководство, чтобы они были в курсе.

Ситуация 1. Сотрудник не сообщил работодателю о повестке в ИФНС в качестве свидетеля и пошел на допрос без предварительной подготовки / поддержки налогового консультанта или адвоката. Даже небольшое искажение фактов, зафиксированное со слов работника в протоколе, может привести компанию к начислениям и штрафам.

Практические рекомендации от экспертов PravoTeh. Памятка для сотрудника, как вести себя на допросе в ИФНС:

Ознакомьтесь перед допросом с должностной инструкцией и отвечайте на вопросы только в рамках своих обязанностей. Рассказывайте только о том, с чем непосредственно работали и избегайте пересказа слухов. При ответе не выходите за рамки поставленных вопросов. Избегайте ответов в виде предположений. Просите инспектора переформулировать и уточнить наводящие вопросы. Ведите диктофонную запись допроса. По окончании допроса внимательно ознакомьтесь с протоколом допроса и при необходимости внесите в него корректировки. Подписывайте протокол допроса только после внимательного изучения конечного варианта и подписи должностных лиц налогового органа, проводящих допрос. Получите копию протокола допроса. Пользуйтесь услугами квалифицированного представителя, который поможет избежать ошибок.

Ситуация 2. Компания игнорирует запрос документов от налоговиков. Эта та роковая ошибка, о которой мы уже говорили выше. Если ИФНС просит предоставить сведения в рамках проверки именно вашей компании, молчать в ответ нельзя.

Ситуация 3. Бухгалтер забыл исправить ошибки в платежных поручениях при отправке денег в бюджет. Такие реквизиты как КБК, статус плательщика, счет казначейства, можно скорректировать в течение трех лет, но ИФНС будет все это время начислять пени и недоимку (см. определение ВС от 16.06.2020 по делу А40-134634/2019).

Ситуация 4. Работник задерживает декларацию или специально отправляет ошибочную (нулевую декларацию), чтобы потом представить документ с уточнениями. Подать уточненную декларацию нужно до того момента, как налоговый орган самостоятельно обнаружит ошибку, иначе компания попадет на штраф.

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Как обернуть ошибки налоговых органов в свою пользу

Процессуальные нарушения контролеров можно обернуть в свою пользу.

Итак, если к вам на предприятие пришел налоговый инспектор без служебного удостоверения, решения о проведении проверки, либо в указанных документах есть существенные ошибки, необходимо сразу заявить о недопуске.

Более того, допуск ИФНС к проверке нивелирует правовые последствия процедурных нарушений. То есть в дальнейшем вы уже не сможете на них ссылаться (определение ВС от 26.12.2014 № 303-КГ14-6045).

Как это сделать

Составьте акт в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), в котором зафиксируйте факт отказа с указанием причин. Сохраните также объяснительные, служебные записки ответственных сотрудников (работников охраны пропускного пункта, главбуха, юриста), фото и видеодоказательства.

Нарушения, обнаруженные в ходе проведения мероприятий, обязательно отражайте в протоколах, сохраняйте себе копии, чтобы затем оспорить недочеты инспекторов в ИНФС.

На готовый акт налоговой проверки возражения подаются в течение 15 дней, и в них последовательно излагаются все процессуальные и материальные ошибки контроллеров.

Если разбирательства с районной ИФНС и вышестоящим налоговым органом не дали положительных результатов, но вы уверены в своей правоте, обязательно отстаивайте позицию в судебном порядке.

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Как снизить штрафы и пени

Есть несколько практических способов уменьшить (или избежать) налоговые санкции.

добровольное поведение налогоплательщика, сопряженное с уплатой налогов по собственной воли;

нахождение руководителя фирмы на лечении;

тяжелое финансовое положение бизнеса;

незначительная просрочка уплаты налога;

несоразмерность штрафов совершенному налоговому правонарушению;

совершение правонарушения в первый раз.

Но суды в вопросах применения смягчающих обстоятельств не единогласны, поэтому тут нужно уповать на субъективную позицию.

Также есть шанс избежать штрафов, если судебная практика в спорный период была в пользу компании, а потом резко изменила в противоположную сторону. Такое не часто, но случается на практике (см.,например, постановление АС Северо-Кавказского округа по делу № А32-10038/2017).

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