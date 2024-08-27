Управление рисками при банкротстве подрядчика: острые вопросы и актуальная судебная практика

Риск столкнуться с недобросовестным подрядчиком есть у каждого заказчика. Рассмотрим, как можно прогнозировать финансовую несостоятельность или найти способы смягчить последствия уже случившегося банкротства.

Превентивные меры в случае предбанкротного состояния основного заказчика

Генподрядчик в строительстве — это основная компания, которая ответственна за выполнение всего комплекса работ по проекту.

Заказчик заключает договор с генподрядчиком, и тот берет на себя обязательства по реализации стройки в целом, включая координацию и управление субподрядчиками, поставщиками и другими участниками процесса.

Если подрядчик часто нарушает обязательства или срывает промежуточные дедлайны по проектам, это сигнал, что он может находиться в предбанкротном состоянии.

Один из инструментов заказчика в таком случае — мониторинг контрагента с помощью специализированных сервисов. Casebook проверяет компанию по 35 факторам риска, анализирует текущее финансовое состояние и прогнозирует вероятность банкротства.

Когда основной подрядчик уже не справляется со своими обязательствами, есть два способа решения проблемы.

1. Перевод договоров с субподрядчиками на уровень заказчика.

Т.е. контракты, подписанные между субподрядчиками и генподрядчиком, необходимо «поднять» до заказчика. Участники заключают трехстороннюю сделку, в результате которой права и обязанности предбанкротной компании переходят на владельца стройки.

Механизм перевода правоотношений такой:

Если проект большой, субподрядчиков много, и есть риск запутаться во взаимосвязях, возможен промежуточный шаг — организационный договор между заказчиком и генподрядчиком о расторжении договора генерального подряда. Оформляют его как отдельный документ или соглашение к основному контракту.

Если участников процесса немного, все ясно и прозрачно, можно сразу заключить трехстороннее соглашение на передачу договоров субподряда со стороны генподрядчика напрямую заказчику.

Следующий шаг — подписание итогового соглашения о расторжении Договора генподряда.

Приведем пример, как схема реализуется на практике. ООО «Альфа» (застройщик, генподрядчик) в процессе реализации стройки пришло к предбанкротному состоянию. ООО «Бета» (заказчик) ожидает готовый объект, но контрагент уже не способен справиться со своими обязательствами. При этом субподрядчики получили авансы и приступили к работам.

Исходные данные:

сумма неотработанного аванса генподрядчика — 1 млрд. руб. и наличие долга у заказчика;

наличие субподрядных договоров;

размер кредиторской задолженности ООО «Альфа» перед субподрядчиками (гарантийный резерв) — 250 млн руб.;

размер дебиторки ООО «Альфа» в отношениях с субподрядчиками (неотработанные авансы, долги за оказанные услуги) — 500 млн. руб.

В рамках трехстороннего соглашения стороны нашли следующее решение ситуации:

неотработанный аванс 500 млн. руб. (из 1 млрд.) переходит в зачет с дебиторской задолженностью с теми правами требования, которые были у генподрядчика к субподрядчикам;

за перевод долга — в счет кредиторской задолженности, которая была у генподрядчика перед субподрядчиками — дополнительный долг возникнет у генподрядчика в размере 250 млн руб.;

в сухом остатке генподрядчик должен вернуть своему заказчику 750 млн. руб.

Конечно, не каждый предбанкротный партнер готов на такие траты, однако схема вполне рабочая и уже доказавшая свою состоятельность в судебной практике.

Результат:

удалось уменьшить размер неотработанного аванса за счет сальдирования;

заказчик (ООО «Бета») успел включиться в реестр требований кредиторов;

благодаря оперативной смене генподрядчика проект реализован в срок.

2. Расторжение договора генподряда в судебном порядке.

Второй вариант используется, когда контрагент отказывается выйти из отношений добровольно. В таком случае основной контракт расторгается в суде, и затем можно подписать новые договоры с подрядчиками напрямую или выбрать другого генподрядчика.

Оспаривание платежей подрядчика-банкрота

Еще года 3–4 назад практика арбитражных судов была однозначна: любой платеж, совершенный за 6 месяцев (или позже) до подачи заявления о банкротстве, оспаривался практически в 100% случаях.

Сегодня позиция корректируется, суды стараются оценивать фактические обстоятельства дела в совокупности. Вот в каких случаях платеж, вероятно, не будет оспорен.

1. К платежам подрядчика-банкрота в последнее время стала применима концепция сальдирования (см. постановление АС Северо-Западного округа от 05.07.2022 по делу №А56-84606/2020).

Напомним, что сальдирование позволяет произвести зачет взаимных требований между должником и кредитором перед тем, как определенные обязательства будут урегулированы в процессе банкротства.

Идея теории заключается в том, что если у сторон есть взаимные обязательства, они сальдируются (взаимно зачитываются), что приводит к расчету чистого обязательства одной стороны перед другой. Т.е. кредитор не может требовать от банкротного должника полной суммы своего требования, если сам является должником перед этим же лицом. Вместо этого кредитор должен учитывать свои обязательства перед должником, а после зачета предъявить оставшуюся сумму.

2. ВС пришел выводу: не любой платеж может вести к преимущественному удовлетворению кредитора.

По этому вопросу рекомендуем изучить следующие акты:

Определение СКЭС ВС от 19.01.2023 №308-ЭС22-18712 (заказчик являлся должником по денежному обязательству, а не кредитором, поэтому он не признан лицом, получившим преимущественное удовлетворение).

Определение СКЭС ВС от 01.09.2021 №305-ЭС20-8917(3) (кредитор мог получить удовлетворение из предмета лизинга).

Позиция суда: смысл преимущественного удовлетворения в том, что единственным источником для погашения долга являются средства должника. Если у кредитора есть возможность удовлетворить свое требование альтернативным способом (банковская гарантия, лизинг и т.д.), преимущественное удовлетворение на стороне заказчика не возникает.

3. Платеж, совершенный со значительной просрочкой, не может быть отнесен к обычной хозяйственной деятельности компании.

Обычно суды ссылаются на абз. 4 п. 14 постановления Пленума ВАС РФ №63, в котором сказано, что не могут быть отнесены к обычной хоздеятельности платежи «со значительной просрочкой, предоставление отступного, а также не обоснованный разумными экономическими причинами досрочный возврат кредита».

Однако на практике есть успешные кейсы, когда суд удалось убедить в обратном (постановление 10 ААС от 09.03.2023 по делу №А41-108301/19). Решающим аргументом может стать:

систематичность отношений сторон и аналогичных платежей;

регулярность подобных просрочек.

Проще говоря, заказчик и подрядчик сотрудничают долгое время, просрочка носила систематический характер, но обе стороны это устраивало.

4. Реструктуризация и снижение неустойки не доказывает безусловно осведомленность кредитора о неплатежеспособности должника.

Если контрагент идет навстречу своему должнику (снижает неустойку, например) это, наоборот, скорее свидетельствует о добросовестности, чем об осведомленности в предбанкротном состоянии контрагента.

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Как выстроить стратегию судебного разбирательства с банкротом

Участие в деле о банкротстве подрядчика требует стратегического подхода. Чтобы выйти из сложной ситуации с максимальной выгодой, следуйте ключевым правилам.

1. Понимание своей роли и интересов.

Проанализируйте цели и задачи от грядущего процесса: чего именно вы хотите достичь — вернуть долг, получить активы, защититься от претензий клиентов, своевременно сдать готовый объект.

2. Соблюдение сроков.

Все процессуальные сроки в банкротных спорах строго ограничены. Следите за ними и успевайте вовремя заявить требования, ходатайства, оспорить определения суда, участвовать в собраниях кредиторов. Удобно делать это с Сasebook: сервис поможет легко отследить сроки судебных дел.

3. Правильное оформление и сбор доказательств.

Соберите все необходимые документы (договоры, акты, счета), которые подтверждают ваше право на возмещение или требования к подрядчику.

4. Анализ финансового состояния должника.

Реальный помощник в оценке — Сasebook. Интерактивный график расскажет о платежеспособности подрядчика в динамике по годам, а автоматический расчет по 12 коэффициентам позволит сделать объективные выводы о финансовом благополучии компании и перспективах кредитора по делу.

5. Активное участие в собраниях кредиторов.

Не пропускайте очные встречи кредиторов, особенно по вопросам утверждения плана внешнего управления, выбора конкурсного управляющего, продажи активов и т. д. Вносите свои предложения и инициативы, которые могут улучшить вашу позицию в деле о банкротстве.

6. Содействие конкурсному управляющему.

Содействуйте работе конкурсного управляющего: предоставляйте информацию и документы, которые могут ускорить процесс банкротства или увеличить шансы на возврат долгов.

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Как установить требования к банкроту-подрядчику

Когда процесс банкротства подрядчика уже запущен, возникает дилемма: что делать дальше. Приведем несколько стратегий поведения для компании-заказчика.

1. Сальдирование до этапа конкурсного производства.

Пока конкурсное производство не открыто, можно проводить зачеты, сальдировать долги, чтобы, во-первых, покрыть дебиторку с еще платежеспособным партнером, а во-вторых, уменьшить свои обязательства перед предбанкротном.

При этом держите в голове риски последующего оспаривания сальдирования, т.е. обеспечьте доказательственную базу для суда.

2. Соблюдение сроков включения в реестр требований кредиторов.

Важно успеть присоединиться к реестру, в том числе если ваша компания выбрала путь урегулирования спора в самостоятельном производстве.

Сроки для включения в РТК строго ограничены. А тем, кто попадает в зареестровый перечень, даже при наличии подтверждающих документов (заключений экспертизы, вступивших в силу судебных актов), получить реальное денежное погашение уже крайне сложно.

Что делать, если не успели до открытия конкурсного производства рассмотреть первоначальный или встречный иск? Используйте возможность «переформатировать» требования из самостоятельного иска в зачет по концепции сальдирования (дело №А40-225134/2018).

3. Вопросы экспертизы.

Имейте в виду, что результаты экспертизы в другом (в параллельном с банкротным) процессе могут быть использованы для исключения (уменьшения) требования по п. 6 ст. 16 закона о банкротстве (см. постановление АС МО от 23.12.2020 №А40-199478/15).

4. Проблемы субординации требований аффилированного кредитора к банкроту.

Если заказчик и генподрядчик взаимосвязаны, входят в одну группу компаний, остается также проблема возможной субординации требований кредитора.

Для субординации достаточно установления любого вида аффилированности (формально юридической или фактической). С подачи Верховного суда, аффилированность интерпретируется широко и гибко (определения СКЭС ВС РФ от 15.06.2016 №308-ЭС16-1475, от 08.04.2019 №305-ЭС18-22264).

Компаниям-должникам, которые пытаются «отбиться» от установления требований кредиторов, сервис Casebook также будет полезен. С его помощью можно быстро анализировать цепочки связей между лицами и проверять на предмет аффилированности.

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Если хоть какие-то признаки аффилированности присутствуют, их удается обнаружить и установить, резко повышается стандарт доказывания с целью исключить компенсационное финансирование.

Пояснение: компенсационное финансирование — это финансирование, предоставляемое одной стороной другой (например, материнской компанией дочерней). Его цель — поддержание фирмы в сложный период, например, при угрозе банкротства или трудностях с деньгами. При банкротстве такие операции могут быть подвергнуты сомнению на предмет того, не являлись ли они попыткой извлечь выгоду в ущерб другим кредиторам.

Однако судебная практика имеет примеры удачного включения в реестр и взаимозависимых лиц, в том числе контролирующим должника кредиторов.

В целом, минимизировать возможные убытки и сохранить контроль над ходом проекта при банкротстве подрядчика возможно. Для этого нужна своевременная оценка кризисной ситуации, трезвый анализ финансового состояния должника и правильный выбор стратегии участия в споре.

Неоценимым помощником в банкротных делах являются специализированные сервисы по сбору и аналитике информации. Casebook поможет не пропустить сообщения от конкурского управляющего и даже покажет статистику решений у конкретного судьи.

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